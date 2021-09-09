Кирсанова Светлана

Сбербанк отменил плату за сервисное обслуживание по эквайрингу 1

Клиенты Сбербанка отказываются от наличных 1

Сбербанк выпустил бесплатную цифровую кредитную карту 1

К экосистеме переводов Сбербанка подключился первый банк из Узбекистана 1

Сбербанк и American Express объявили о сотрудничестве 1

Сбербанк подписал соглашение о сотрудничестве с национальным оператором Таджикистана Tcell 1

Сбербанк представил технологию виртуальной транспортной карты 1

Снимать наличные с карт Сбербанка теперь можно на кассах торговых точек 1

Сбербанк и Mastercard обеспечат бесконтактную оплату в одно касание к смартфону 1

Сбербанк сделал Казанский метрополитен полностью безналичным 1

Сбербанк обеспечил в 42 городах России возможность мгновенной бесконтактной оплаты со смартфона 1

Сбербанк обеспечил возможность оплаты проезда банковскими картами в 64 городах России 1

Сбербанк признан одним из крупнейших эквайеров в мире 1

Сбербанк приступил к обслуживанию карт международной платежной системы JCB в своей эквайринговой сети 1

Сбербанк реализовал оплату через Google Pay 1