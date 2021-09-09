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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Кирсанова Светлана
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Публикаций - 54, упоминаний - 57
Кирсанова Светлана упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Добродеев Борис 83 2
|Михайлов Георгий 7 2
|Габриелян Владимир 20 2
|Аракелян Арам 7 2
|Ванин Андрей 7 2
|Артамонова Анна 128 2
|Хасис Лев 96 2
|Галкин Александр 8 1
|Писаренко Александр 2 1
|Михайлов Евгений 13 1
|Носова Юлия 12 1
|Suetsugu Takashi - Суэцугу Такаси 4 1
|Макешин Анатолий 16 1
|Пак Олег 90 1
|Шигапов Антон 10 1
|Казаков Михаил 7 1
|Бернер Михаил 9 1
|Матовников Михаил 1 1
|Гришаков Максим 27 1
|Петелина Екатерина 13 1
|Беров Иван 40 1
|Федосеев Михаил 12 1
|Фетисов Александр 12 1
|Богаткин Алексей 30 1
|Кузнецов Дмитрий 40 1
|Романенко Андрей 76 1
|Цыбульников Вячеслав 35 1
|ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 2
|Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
|Торговля розничная 77 1
|POS - point of sale 2 1
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767741, в очереди разбора - 671426.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767741, в очереди разбора - 671426.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru