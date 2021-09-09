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Кирсанова Светлана


09.09.2021 «Билайн» запустил услугу по активации SIM-карты без похода в офис 1
17.08.2021 «Билайн» запускает новые пакетные предложения для связи в международном роуминге 1
05.07.2021 В «Билайне» назначен вице-президент по продуктовому маркетингу 2
28.06.2021 «Билайн» назначил вице-президента по дистрибуции 2
30.04.2021 «Билайн» и Xiaomi будут совместно развивать новый формат магазинов в небольших городах 1
11.02.2021 В «Билайне» назначен исполнительный вице-президент по розничному бизнесу 2
16.07.2020 Платежный сервис Сбербанка «Плати QR» интегрирован в онлайн-кассу «Эвотор» 1
14.07.2020 Сервис «Покупай со Сбербанком» запустил кредитование офлайн-покупок в розничных магазинах 1
20.05.2020 Сбербанк, «Азбука вкуса» и Visa открыли магазин без касс и продавцов 1
31.03.2020 Сбербанк отменил плату за сервисное обслуживание по эквайрингу 1
20.03.2020 Клиенты Сбербанка отказываются от наличных 1
26.12.2019 Сбербанк выпустил бесплатную цифровую кредитную карту 1
24.12.2019 Клиенты «Тинькофф» получили возможность оплачивать товары и услуги через «Плати QR» 1
19.12.2019 Сбербанк и Mail.ru Group создали 100-миллиардное СП 1
19.12.2019 Сбербанк и Mail.ru Group сформировали О2О-платформу в сфере фудтеха и транспорта 1
10.12.2019 Сбербанк запустил вход по Сбербанк ID с помощью QR-кода 1
27.11.2019 К экосистеме переводов Сбербанка подключился первый банк из Узбекистана 1
20.11.2019 Сбербанк и American Express объявили о сотрудничестве 1
18.11.2019 Сбербанк подписал соглашение о сотрудничестве с национальным оператором Таджикистана Tcell 1
06.11.2019 Сбербанк представил технологию виртуальной транспортной карты 1
09.08.2019 Снимать наличные с карт Сбербанка теперь можно на кассах торговых точек 1
05.08.2019 Сбербанк запускает оплату по QR-коду 1
18.07.2019 «Сбербанк Онлайн» полностью переделан 1
04.07.2019 «Беру» и «Покупай со Сбербанком» предоставили возможность совершать покупки в кредит 1
11.01.2019 Сбербанк организовал сбор биометрических данных в 20% своих отделений 1
10.01.2019 Сбербанк и «Азбука вкуса» усовершенствовали сервис оплаты покупок по отпечатку пальца 1
20.12.2018 Сбербанк и Mastercard обеспечат бесконтактную оплату в одно касание к смартфону 1
14.12.2018 Сбербанк сделал Казанский метрополитен полностью безналичным 1
13.12.2018 Сбербанк обеспечил в 42 городах России возможность мгновенной бесконтактной оплаты со смартфона 1
12.12.2018 Сбербанк обеспечил возможность оплаты проезда банковскими картами в 64 городах России 1
15.10.2018 Сбербанк, «Яндекс» и Visa выпустили бесплатную банковскую карту 1
15.10.2018 Сбербанк и Visa в партнерстве с «Яндексом» запустили цифровую карту Visa 1
11.10.2018 Сбербанк признан одним из крупнейших эквайеров в мире 1
27.09.2018 Сбербанк приступил к обслуживанию карт международной платежной системы JCB в своей эквайринговой сети 1
09.08.2018 Сбербанк впервые представил рейтинг «безналичных» регионов и городов России 1
19.07.2018 Сбербанк запустил бесплатную карту моментальной выдачи «Мир Momentum» 1
04.07.2018 Сбербанк реализовал оплату через Google Pay 1
20.06.2018 Сбербанк предоставил интернет-магазинам сервисы «Бизнес.ру» 1
07.06.2018 Сбербанк назвали крупнейшим эквайером Европы по итогам 2017 года 1
12.04.2018 Сбербанк обеспечил 200 миллионов покупок в интернет-магазинах в 2017 году 1

Публикаций - 54, упоминаний - 57

Кирсанова Светлана упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 6
Yandex - Яндекс 4101 3
Rambler Group - Рамблер ГК 486 3
VK - Mail.ru Group 2485 3
МФ технологии - МФТ 17 2
Google LLC 7168 2
О2О Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 2
Apple Inc - Эппл Рус 7729 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 2
Эвотор - Evotor 105 1
Acer Group 1372 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
Tencent 93 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Samsung Electronics 5714 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1221 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
Xiaomi 904 1
Alibaba Group 298 1
Tcell - Индиго-Таджикистан - Оператор мобильной связи в Таджикистане 22 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 50
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 8
Visa International 1346 7
Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 16 4
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 3
UnionPay - Платёжная система 75 2
Performance Group 6 2
Worldpay - Платежная процессинговая компания 11 2
DC Daily 5 2
GHP Group 5 2
JCB International 113 2
Русский стандарт Банк 302 2
О2О Холдинг 43 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
О2О Delivery club 153 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 2
YouDrive - Оператор каршеринга 31 2
Коммерцбанк Таджикистана 2 1
Spitamen Bank - Спитамен Банк 3 1
Кыргызстан КБ 2 1
Эсхата Банк 4 1
Банк компаньон - Башкы бет - Компаньон Банкы 2 1
Агробанк АКБ 2 1
Яндекс.Такси 271 1
Душанбе сити МДО 2 1
Казанский метрополитен 6 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
Пионер ГК 9 1
Азбука вкуса - АВ Daily 3 1
Barclays 50 1
ВТБ24 583 1
Naspers 56 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 28 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
Bank of America - Банк Америки 101 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 11
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 5
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 588 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 2
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 16 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
Виртуальная банковская карта - Цифровая банковская карта 15 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 12
Google Pay - Google Android Pay 297 8
Google Android 10751 7
Apple Pay 385 6
Samsung Pay 238 6
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 4
Apple iOS 5742 3
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 2
Яндекс.Плюс 44 2
СберФуд - SberFood 17 2
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 2
Азбука вкуса - Вкусомания - Клубная карта 3 2
Visa Electron 49 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Сбербанк - Экосистема SberX 15 2
Сбербанк Плати QR 3 1
Сбербанк Agile Home 3 1
Бизнес.Ру Онлайн-Чеки 2 1
Samsung Galaxy Gear 102 1
MasterCard Momentum 1 1
Сбербанк - SberPay 21 1
Сбербанк TapOnPhone 1 1
Актион-МЦФЭР Бизнес.ру - онлайн-сервис торгового и складского учета 3 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 1
АТОЛ Онлайн-кассы 54 1
Take&Go 1 1
Google Material Design - Google Material UI - стиль графического дизайна интерфейсов программного обеспечения и приложений 38 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
Яндекс.Музыка 131 1
VK - Mail.ru Одноклассники 860 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Garmin Pay 18 1
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 1
Сбербанк ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 40 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Яндекс.Маркет 439 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Добродеев Борис 83 2
Михайлов Георгий 7 2
Габриелян Владимир 20 2
Аракелян Арам 7 2
Ванин Андрей 7 2
Артамонова Анна 128 2
Хасис Лев 96 2
Галкин Александр 8 1
Писаренко Александр 2 1
Михайлов Евгений 13 1
Носова Юлия 12 1
Suetsugu Takashi - Суэцугу Такаси 4 1
Макешин Анатолий 16 1
Пак Олег 90 1
Шигапов Антон 10 1
Казаков Михаил 7 1
Бернер Михаил 9 1
Матовников Михаил 1 1
Гришаков Максим 27 1
Петелина Екатерина 13 1
Беров Иван 40 1
Федосеев Михаил 12 1
Фетисов Александр 12 1
Богаткин Алексей 30 1
Кузнецов Дмитрий 40 1
Романенко Андрей 76 1
Цыбульников Вячеслав 35 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 3
Россия - СФО - Новосибирск 1977 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Таджикистан - Республика 439 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 2
Европа 3781 2
Россия - Салехард 89 1
Россия - Мурманск 260 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1063 1
Россия - Республика Карелия 304 1
Россия - Петрозаводск 153 1
ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 29 1
Россия - Тюменская область 586 1
Россия - Мурманская область 297 1
Россия - Республика Дагестан 266 1
Россия - Сыктывкар 132 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Томск 450 1
Таиланд - Королевство 362 1
Россия - Новый Уренгой 85 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 1
Узбекистан - Республика 826 1
Россия - Краснодарский край 917 1
Россия - Ненецкий автономный округ 102 1
Россия - Республика Коми 418 1
Россия - Тюмень 498 1
Китай - Тайвань 595 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 596 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Япония 2808 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Торговля розничная 77 1
POS - point of sale 2 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 2
The Nilson Report 6 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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