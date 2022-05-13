«билайн» запустил новое решение для семейных тарифов

«билайн» обновил услуги «Дели все» и «Дели гиги». Теперь клиенты оператора могут распределять минуты, гигабайты и SMS между членами своей семьи так, чтобы у каждого было столько, сколько нужно именно ему для общения с близкими. Благодаря новой функциональности, владелец основного номера сможет гибко настраивать трафик для каждого члена семьи.

Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент по розничному бизнесу: «В каждой семье есть более активные и менее активные интернет-пользователи. Есть «разговорчивые» и те, кто предпочитает общаться исключительно в мессенджерах, по возможности избегая голосовых вызовов. Для удобства наших клиентов мы создали решение, которое позволяет близким друг другу людям пользоваться услугами связи именно так, как удобно каждому из них. Оно уже доступно в мобильном приложении «билайна». Вы сами распределяете гигабайты, минуты звонков и SMS между членами своей семьи. Кому из ваших близких нужно чуть больше интернета, а кому — больше поговорить, решать теперь только вам».

Нововведение доступно абонентам тарифов со smart-тарификацией, у которых не подключены безлимитные пакеты трафика в составе действующего тарифа. Распределить минуты, SMS и гигабайты можно в мобильном приложении «билайна» (необходимо обновить его до последней версии) или личном кабинете на сайте компании.