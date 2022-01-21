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Интернет-пользователь internet user интернет-сообщество internet community интернет-аудитория internet audience

Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience

СОБЫТИЯ


21.01.2022 DLBI назвал самые популярные пароли у интернет-пользователей

Российский сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI провел ежегодное исследование наиболее популярных у интернет-пользователей паролей. В рамках исследования, проводимого с 2017 г., всего было проанализировано 35,5 млрд пар логин-пароль, из которых 5,36 млрд были уникальными. По результатам 2021

23.05.2016 Активные интернет-пользователи все чаще выходят в сеть через Smart TV

По данным компании Ipsos Comcon, регулярного исследования OnLife, изучающего поведение активных интернет-пользователей, в 1 полугодии 2016 г. продолжился рост использования мобильных телефонов для выхода в сеть. Так, со 2 полугодия 2015 г. по 1 полугодие 2016 г. число пользователей увелич
28.01.2016 За 2015 г. интернет-аудитория в России увеличилась еще на 4 млн человек

По данным GfK, к концу 2015 г. аудитория интернет-пользователей в России выросла почти на 4 млн человек и составила 84 млн человек. Та
21.04.2015 Интернет-аудитория «Тотального диктанта» выросла в 5 раз

реля с главных площадок мероприятия в Иркутске, Новосибирске и Москве. По сравнению с прошлым годом интернет-аудитория мероприятия выросла в 5 раз, превысив 250 тыс. человек. Трансляция велась

19.02.2015 В 2014 г. «Ростелеком» на Юге увеличил число интернет-пользователей на 8%

В прошедшем году абонентская база широкополосного доступа в интернет от «Ростелекома» на юге России увеличилась на 8%. Таким образом, количество интернет-пользователей оператора в ЮФО и СКФО превысило 1,55 млн. Доля компании на рынке услуг ШПД в сегменте частных пользователей по итогам 9 месяцев 2014 г. (на основе данных «ИКС-консалтинг
12.08.2014 Только треть российских интернет-пользователей платят за контент

для смартфонов/коммуникаторов и программное обеспечение. В среднем за три месяца на оплату контента интернет-пользователи тратят 556 руб. Самые высокие затраты приходятся на покупку софта и ска
21.03.2014 Интернет-сообщество подключилось к поиску пропавшего самолета

В то время как мир с замиранием сердца следит за неустанными поисками 239 пассажиров и членов экипажа пропавшего малайского самолета MH370, интернет-пользователи получили возможность не сидеть сложа руки, а тщательно просматривать снимки поверхности мирового океана в надежде отыскать следы его пребывания. В настоящее время этой воз
20.12.2013 Более 50% интернет-пользователей никогда не совершали покупки онлайн

товары в интернет-магазинах, 12% пользователей электронных платежей относится к категории остальных интернет-пользователей. Доля покупателей товаров онлайн варьируется от 67% в аудитории онлайн
03.10.2013 Около 70% интернет-пользователей использует публичный Wi-Fi

Около 70% интернет-пользователей подключают Wi-Fi в общественных местах 5-6 раз в неделю, чтобы проверить почту, социальные сети, найти нужную информацию или посмотреть прогноз погоды. Об этом свидетельс
14.08.2013 Россия обгоняет европейские страны по объему интернет-аудитории

», именно на эти направления придется основной поток инвестиций в 2013-2015 гг. Интерес инвесторов к сегменту электронной торговли объясняется наличием высокого спроса со стороны ежедневной аудитории интернет-пользователей. Общность определения проектов в сфере eCommerce заставляет разделять их на 4 основные группы – интернет-магазины, купонные сервисы, сайты по продаже билетов и турпутевок
15.07.2013 81% интернет-пользователей оплачивают покупки картами

раз в месяц, чтобы снять зарплату, — рассказала Елена Орлова, председатель правления НКО «ПэйЮ». — Интернет-пользователи несравнимо более продвинутый народ, который использует карты для расчет
06.03.2013 Количество интернет-пользователей МГТС в 2012 г. выросло на четверть

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС) сообщила, что по итогам 2012 г. количество пользователей ШПД МГТС выросло на 23% и превысило полмиллиона абонентов. МГТС увеличила количество интернет-пользователей в 2012 г. благодаря модернизации сети, повышению качества услуг и обслуживания, активной маркетинговой политике по выводу новых услуг. На конец четвертого квартала 2012 г
22.01.2013 В 2012 г. клиентами «Национального бюро электронных паспортов» стали около 20 тыс. интернет-пользователей

ппы Federal Finance Group) подвело итоги деятельности в 2012 г. За два месяца существования проекта пользователям интернета было выдано порядка 20 тыс. «электронных паспортов» и кредитных истор
24.09.2012 Число интернет-пользователей «Ростелекома» в Волгоградской области превысило 100 тыс.

Количество интернет-пользователей «Ростелекома» в Волгограде и Волгоградской области превысило 100 тыс. Оператор предлагает своим клиентам полный пакет современных телеком-услуг, в том числе и требующих в
17.09.2012 Количество интернет-пользователей «Ростелекома» по технологии ETTH в Элисте превысило 2,5 тыс.

«Ростелеком» продолжает реализацию проекта «Оптика в дом» в столице Республики Калмыкии — Элисте. За первое полугодие 2012 г. абонентская база интернет-пользователей по технологии ETTH от «Ростелекома» выросла на 40% и составила более 2,5 тыс. абонентов. В настоящее время «оптика в дом» доступна в 170 домах семи микрорайонов Элисты, а
03.08.2012 Число интернет-пользователей МГТС увеличилось за год на 26%

МГТС), входящий в группу МТС, сообщил о том, что во втором квартале 2012 г. число пользователей услуги доступа в интернет выросло на 26% до 469 тыс. (373,5 тыс. клиентов годом ранее). Рост количества интернет-пользователей МГТС обусловлен маркетинговой политикой компании, направленной на повышение скорости доступа в интернет и снижение стоимости услуги при сохранении высокого качества серви
19.03.2012 Россия вступает в интернет-сообщество ISOC

и России, директор Webnames.ru Сергей Шариков и Президент Фонда развития технологии и инфраструктуры Интернет Александр Панов вручили директору ISOC Теду Муни заявку на создание Российского отделения интернет-сообщества (ISOC Russia Chapter) в рамках Internet Society (ISOC.ORG). Инициатива создания Российского отделения ISOC была предложена Сергеем Шариковым и Алексеем Созоновым несколько м
20.01.2012 Россия укрепила лидерство по объему интернет-аудитории в Европе

шим количеством пользователей Сети среди стран Европы. Об этом говорится в новом исследовании компании comScore. Согласно данным отчета, в ноябре Россия увеличила свой отрыв от Германии по количеству интернет-пользователей. Российская аудитория Сети составила уже 52,4 млн человек, тогда как в Германии было 50,8 млн пользователей. На третьем месте остается Франция с показателем в размере 42,
12.01.2012 В Китае уже 505 млн интернет-пользователей

Количество интернет-пользователей в Китае недавно преодолело отметку в 500 млн, достигнув 505 млн человек в конце ноября прошлого года. Об этом говорится в новом отчете организации Информационный Интернет
15.12.2011 «Лаборатория Касперского» составила портрет российского интернет-пользователя

«Лаборатория Касперского» составила портрет типичного российского интернет-пользователя на основе данных 14,6 млн россиян за 2011 г., полученных с помощью обла
29.11.2011 В этом году пользователи интернет-банка «Альфа-Клик» помогли вылечить 60 тяжелобольных детей

Согласно данным «Альфа-Банка», с начала 2011 г. пользователи интернет-банка «Альфа-Клик» перечислили в благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» около 14 млн руб. На средства, собранные в рамках индивидуальных адресны
14.11.2011 Россия вышла на 1-е место в Европе по числу интернет-пользователей

зателю, теперь на втором месте с 50,13 млн пользователей. Далее в рейтинге идут Франция - 42,34 млн интернет-пользователей, Британия – 37,19 млн, Италия – 23,74 млн и Турция – 23,16 млн. Всего

30.09.2011 Россия отмечает День интернета

ь». «Растет не только число российских интернет-пользователей, но и уровень их активности: все чаще интернет-пользователи, бизнес и государственные структуры используют интернет для коммуникаци
15.09.2011 МГТС увеличила абонентскую базу интернет-пользователей на 27% за год

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС) за год увеличила абонентскую базу интернет-пользователей на 27% – до 373,5 тыс. в первом полугодии 2011 г. с 294,6 тыс. клиентов в первом полугодии 2010 г. Как сообщается, положительная динамика роста количества пользователей о
20.07.2011 Интернет-аудитория Китая превысила 485 млн человек

центра Китая (China Internet Network Information Center, CINIC). С декабря прошлого года количество интернет-пользователей в Китае выросло на 27,7 млн человек. Таким образом, уже более трети вс
16.05.2011 Интернет-аудитория в Китае превысила 477 млн человек

Количество интернет-пользователей в Китае, который уже является крупнейшим на сегодняшний день интернет-
10.05.2011 Россия на втором месте в Европе по размеру интернет-аудитории

Россия занимает второе место в Европе по количеству пользователей интернета, говорится в новом исследовании компании comScore. Количество интернет-пользователей в России составляет 47,4 млн. Это на 2,3 млн меньше, чем в Германии, занимающей первое место в Европе по размеру аудитории Сети. После России идут Франция и Британия с 42
16.03.2011 В России уже 50 млн интернет-пользователей

раз в сутки. Общая численность активной интернет-аудитории к концу 2010 г. достигла 36 млн человек. Среднеквартальный рост интернет-аудитории за 2010 г. в целом по стране для месячной, недельно
07.02.2011 В Украине 11,3 млн интернет-пользователей

По данным нового отчета исследовательской компании Gemius, размер украинской интернет-аудитории в декабре 2010 г. составил 11,3 млн пользователей. Среднее время, затраченное одним посетителем на пользование Сетью в месяц, составляет 9 часов 44 минуты, сообщает AIN.com.u
19.01.2011 В России 22 млн мобильных интернет-пользователей

нении интернета можно назвать взрывной рост доли активной аудитории на фоне общего увеличения числа интернет-пользователей в целом – соответственно на 94% и 43% за 2 года. Сейчас ядро интернет-
19.01.2011 Интернет-аудитория Китая выросла до 457 млн

Количество интернет-пользователей в Китае к концу прошлого года достигло 457 млн, увеличившись за год на
28.12.2010 Создано интернет-сообщество «Директорский клуб» для руководителей образовательных учреждений Москвы

ования Исаака Калины. Главная цель создания «Директорского клуба» – организация прямого взаимодействия руководства Департамента образования Москвы с директорами образовательных учреждений посредством интернет-сообщества для совместного решения различных проблем в области образования – от простых частных вопросов на уровне конкретной школы до сложных комплексных задач, возникающих на уровне

20.12.2010 РВК инвестирует в сервис «печати по запросу» для владельцев смартфонов и интернет-пользователей

омитет Фонда посевных инвестиций РВК принял положительное решение об инвестировании в проект «Информационно-полиграфической системы «СиМ». Проект предусматривает реализацию нового класса сервисов для интернет-пользователей и владельцев смартфонов - «Печать по запросу» (print-on demand), а именно создание уникальных дизайнерских решений с последующей печатью на профессиональном полиграфическ
19.10.2010 В 2010 г. интернет-аудитория превысит 2 млрд человек

В этом году количество интернет-пользователей по всему миру превысит отметку в 2 млрд, составив около трети всего на
05.10.2010 Россия: интернет-аудитория выросла до 44 млн человек

исключением Санкт-Петербурга) и городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек. Увеличение доли интернет-пользователей также зафиксировано в малых городах, где показатель проникновения инте
06.07.2010 «Скай Линк» ввел новую тарифную опцию «Продли скорость» для интернет-пользователей Северо-Западного региона

Оператор мобильной связи «Скай Линк» ввел в Северо-Западном регионе новую тарифную опцию «Продли скорость» для интернет-пользователей. Теперь абоненты, обслуживающиеся на безлимитных интернет-тарифах смогут пользоваться скоростью до 3,1 Мбит/с после достижения предельного объема трафика. Опция «Продли с
02.04.2010 Россияне составляют 10% от всех европейских интернет-пользователей

данным зимнего опроса ФОМ, на рубеже 2009-2010 гг. количество пользователей интернета в России достигло 43,3 млн человек – полугодовая аудитория за три месяца выросла на 3%. Всего минувшей зимой доля интернет-пользователей составила 37% взрослого населения России. Это сопоставимо с населением, например, Испании, где всего проживает около 40 млн человек. Всего по данным Internet World Stats

19.03.2010 Белорусские сейлзхаусы объявили конкурс на измерителя интернет-аудитории

ут Бай Медиа», а также ZenithOptimedia Belarus медийное агентство, ежегодно оценивающее объемы медийного рынка Беларуси. Запрашиваемые исследования должны полноценно отражать предпочтения белорусской интернет-аудитории и охватывать не только белорусские, но и зарубежные ресурсы. За право быть измерителем белорусской интернет-аудитории и реализовать свои амбиции претендуют три компани
01.03.2010 Интернет-пользователи «Скай Линк» получили возможность отправлять SMS с помощью SkyBalance

Оператор мобильной связи «Скай Линк» предоставил своим интернет-пользователям возможность обмениваться SMS-сообщениями через USB-модем с помощью программы SkyBalance. В новой версии ПО появилась возможность отправлять и просматривать полученные SMS
10.02.2010 «Акадо» запустит специальный тарифный план для детской интернет-аудитории

В рамках Форума Безопасного Интернета, оператор кабельного телевидения и интернет-доступа «Акадо» сообщил о вводе специального тарифного плана для детской интернет-аудитории. Согласно недавним опросам, 63% россиян чувствуют, что им нужно больше информации о том, как защитить своего ребенка от нелегального или негативного контента и нежелательных


Публикаций - 2169, упоминаний - 2372

Интернет-пользователь и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 215
Microsoft Corporation 25775 158
Yandex - Яндекс 9215 137
Meta Platforms - Facebook 4621 126
VK - Mail.ru Group 3602 115
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 83
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 72
Ростелеком 10948 70
МегаФон 10742 70
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 68
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 67
Yahoo! 3726 66
X Corp - Twitter 2938 58
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 53
Apple Inc 13154 50
Amazon Inc - Amazon.com 3277 44
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 38
Cisco Systems 5372 36
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 33
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 32
Dr.Web - Доктор Веб 1294 31
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 30
Samsung Electronics 11064 27
Telegram Group 2940 27
Intel Corporation 12811 25
PayPal 671 25
AOL Inc - America Online 1883 25
IBM - International Business Machines Corp 9699 24
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 24
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 20
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 19
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 19
Webmoney - Вебмани.Ру 547 19
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 18
Sony 6739 18
Adobe Systems 1597 18
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 17
ESET - ESET Software 1161 17
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 16
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 43
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 41
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 30
Альфа-Банк 1979 26
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 26
eBay Inc 1640 25
Visa International 1993 24
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 18
Microsoft - LinkedIn 699 14
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 13
Россети Ленэнерго 1699 13
Почта России ПАО 2370 12
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 11
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 11
NanduQ - Qiwi 1013 10
FF Group - Federal Finance Group 23 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 9
Газпром ПАО 1493 8
Связной ГК 1401 8
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 8
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 8
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 8
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 7
DST Global - Digital Sky Technologies 229 7
ВТБ - ВТБ24 671 7
Лесные дали - пансионат 19 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 6
Евросеть 1421 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 6
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 6
Русский стандарт Банк 509 6
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
РВК - Российская венчурная компания 571 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 89
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 75
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 52
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 51
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 50
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 46
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 28
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 23
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 22
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 22
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 19
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 18
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 18
Судебная власть - Judicial power 2500 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 17
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 17
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 17
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 17
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 13
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 11
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 11
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 11
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 9
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 9
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 59
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 40
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 22
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 22
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 15
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 13
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 12
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 8
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 7
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 7
РосКомСвобода - Общественная организация 86 6
Единая Россия - Политическая партия 321 6
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 6
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 5
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 4
СОИ - Союз операторов интернета 31 4
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 4
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 4
Коммунизм - Коммунистические партии 71 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 3
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 3
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 3
ППР - Пиратская партия России 12 2
Интернет и бизнес - ассоциация 34 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 2
EPIC - Electronic Privacy Information Center - Электронный информационный центр конфиденциальности 19 2
МЕРКОСУР - Mercosur - Mercosul - Mercado Común del Sur - Mercado Comum do Sul - Ñemby Ñemuha - Southern Common Market 4 2
Online Publishers Association 10 2
РАИ - Российская Академия Интернета 21 2
Дружественный Рунет 11 2
ЛДПР 116 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 282
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 266
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 259
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 248
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 221
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 197
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 187
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 181
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 168
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 167
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 157
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 152
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 151
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 151
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 140
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5361 135
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 131
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 129
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 128
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 127
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 115
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 113
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 109
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 96
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 90
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 87
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 84
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 81
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 80
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 80
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 79
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 77
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 77
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 76
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 74
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 74
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 74
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 72
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 70
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 68
Microsoft Windows 16882 78
Google YouTube - Видеохостинг 3002 67
Google Android 15243 60
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 58
Microsoft Windows 2000 8678 55
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 45
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 43
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 37
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 35
Mozilla Firefox - браузер 1951 33
Apple iOS 8583 30
Linux OS 11533 30
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 30
Apple iPhone 6 4861 27
Myspace - социальная сеть 640 26
Google Chrome - браузер 1701 25
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 25
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 24
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 24
Baidu 302 23
Google - Gmail 1021 22
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 21
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 19
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 19
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 18
Microsoft Windows XP 2431 18
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 18
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 18
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 18
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 18
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 18
Opera Browser - Браузер 1050 17
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 15
Apple iPad 4011 14
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 14
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 14
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 133 14
Microsoft Windows 7 2007 12
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 12
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 12
Путин Владимир 3454 33
Рейман Леонид 1065 24
Медведев Дмитрий 1665 15
Щеголев Игорь 699 13
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 12
Плуготаренко Сергей 89 12
Касперский Евгений 337 10
Воробьев Андрей 199 10
Артамонова Анна 183 10
Овчинников Борис 129 10
Наумов Виктор 126 9
Дуров Павел 329 8
Королюк Алексей 87 8
Басов Алексей 117 8
Якушев Михаил 50 8
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 7
Жаров Александр 183 7
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 7
Гришин Дмитрий 210 7
Носик Антон 106 7
Иевлев Евгений 28 7
Ivins Bob - Ивинс Боб 10 6
Никифоров Николай 1138 6
Делицын Леонид 137 6
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 6
Твердынин Марк 19 6
Давыдов Денис 48 5
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 5
Усманов Алишер 311 5
Аитов Тимур 197 5
Козлюк Артем 39 5
Рыжиков Сергей 112 5
Шариков Сергей 49 5
Коротков Андрей 87 5
Серго Антон 41 5
Альтовский Евгений 42 5
Залесский Петр 5 4
Касперская Наталья 319 4
Мишустин Михаил 787 4
Оганесян Ашот 152 4
Россия - РФ - Российская федерация 166164 1111
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 482
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 365
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 222
Европа 24963 222
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 159
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 150
Германия - Федеративная Республика 13221 127
Франция - Французская Республика 8177 92
Япония 13807 85
Украина 7928 81
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 79
Азия - Азиатский регион 5920 70
Индия - Bharat 5869 70
Южная Корея - Республика 7051 62
Бразилия - Федеративная Республика 2520 58
Испания - Королевство 3839 58
Канада 5081 53
Италия - Итальянская Республика 4508 52
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 51
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 51
Земля - планета Солнечной системы 10865 49
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 49
Нидерланды 3745 48
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 47
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 47
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 47
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 47
Швеция - Королевство 3781 41
Африка - Африканский регион 3640 41
Россия - СФО - Новосибирск 4875 41
Европа Восточная 3138 39
Турция - Турецкая республика 2620 37
Беларусь - Белоруссия 6289 36
Финляндия - Финляндская Республика 3697 36
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 36
Казахстан - Республика 6047 34
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 34
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 32
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 357
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 317
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 282
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 248
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 192
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Английский язык 7030 65
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 55
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 53
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 33
Цензура - Свобода слово 514 33
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 32
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 71
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 39
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 21
РИА Новости 1033 19
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 16
NYT - The New York Times 1100 15
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 14
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 13
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 13
Mercury Center 309 11
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 10
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 10
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 10
The Register - The Register Hardware 1784 9
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 9
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 9
Forbes - Форбс 1002 8
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 8
Известия ИД 770 8
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 7
TorrentFreak (TF) 159 7
AP - Associated Press 2007 7
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 7
FT - Financial Times 1295 6
Reddit 398 6
ZDnet 663 6
Ведомости 1466 6
Финам ИК - CreditCardsOnline - Кредит Кардс Онлайн 15 6
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Times 661 6
AIN.UA 103 5
Bloomberg 1627 5
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
Rambler Group - Секрет фирмы 39 5
Mashable 372 5
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ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 59
comScore 379 53
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 39
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 36
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Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 25
Gartner - Гартнер 3658 24
eMarketer 206 24
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 23
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 22
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 17
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 16
Forrester Research 834 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 12
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 11
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 9
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 8
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 8
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 7
SimilarWeb 62 6
РАЭК - Экономика Рунета 21 6
comScore World Metrix 13 6
comScore Networks 35 5
BCG - Boston Consulting Group 117 5
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 5
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 5
Harris Interactive 81 5
Bain Group - Kantar Group - TNS Kantar - Taylor Nelson Sofres 35 5
Net Applications 127 5
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 5
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 5
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 5
Индекс потребительского доверия 20 4
Интерфакс - Финмаркет 26 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 4
B2B International 50 4
CNews Рынок ИТ-услуг 171 4
Amarach Consulting 5 3
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 17
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 8
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 8
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 5
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 5
РАН - Российская академия наук 2122 5
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 4
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 4
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 3
VK - Skillbox - Скилбокс 146 3
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 3
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 3
Pew Research Center - Исследовательский центр Пью 31 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 2
Ростелеком - Азбука интернета 34 2
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CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
РНБ - Российская национальная библиотека 35 2
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