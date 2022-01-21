Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience

DLBI назвал самые популярные пароли у интернет-пользователей Российский сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI провел ежегодное исследование наиболее популярных у интернет-пользователей паролей. В рамках исследования, проводимого с 2017 г., всего было проанализировано 35,5 млрд пар логин-пароль, из которых 5,36 млрд были уникальными. По результатам 2021

Активные интернет-пользователи все чаще выходят в сеть через Smart TV По данным компании Ipsos Comcon, регулярного исследования OnLife, изучающего поведение активных интернет-пользователей, в 1 полугодии 2016 г. продолжился рост использования мобильных телефонов для выхода в сеть. Так, со 2 полугодия 2015 г. по 1 полугодие 2016 г. число пользователей увелич

За 2015 г. интернет-аудитория в России увеличилась еще на 4 млн человек По данным GfK, к концу 2015 г. аудитория интернет-пользователей в России выросла почти на 4 млн человек и составила 84 млн человек. Та

Интернет-аудитория «Тотального диктанта» выросла в 5 раз реля с главных площадок мероприятия в Иркутске, Новосибирске и Москве. По сравнению с прошлым годом интернет-аудитория мероприятия выросла в 5 раз, превысив 250 тыс. человек. Трансляция велась

В 2014 г. «Ростелеком» на Юге увеличил число интернет-пользователей на 8% В прошедшем году абонентская база широкополосного доступа в интернет от «Ростелекома» на юге России увеличилась на 8%. Таким образом, количество интернет-пользователей оператора в ЮФО и СКФО превысило 1,55 млн. Доля компании на рынке услуг ШПД в сегменте частных пользователей по итогам 9 месяцев 2014 г. (на основе данных «ИКС-консалтинг

Только треть российских интернет-пользователей платят за контент для смартфонов/коммуникаторов и программное обеспечение. В среднем за три месяца на оплату контента интернет-пользователи тратят 556 руб. Самые высокие затраты приходятся на покупку софта и ска

Интернет-сообщество подключилось к поиску пропавшего самолета В то время как мир с замиранием сердца следит за неустанными поисками 239 пассажиров и членов экипажа пропавшего малайского самолета MH370, интернет-пользователи получили возможность не сидеть сложа руки, а тщательно просматривать снимки поверхности мирового океана в надежде отыскать следы его пребывания. В настоящее время этой воз

Более 50% интернет-пользователей никогда не совершали покупки онлайн товары в интернет-магазинах, 12% пользователей электронных платежей относится к категории остальных интернет-пользователей. Доля покупателей товаров онлайн варьируется от 67% в аудитории онлайн

Около 70% интернет-пользователей использует публичный Wi-Fi Около 70% интернет-пользователей подключают Wi-Fi в общественных местах 5-6 раз в неделю, чтобы проверить почту, социальные сети, найти нужную информацию или посмотреть прогноз погоды. Об этом свидетельс

Россия обгоняет европейские страны по объему интернет-аудитории », именно на эти направления придется основной поток инвестиций в 2013-2015 гг. Интерес инвесторов к сегменту электронной торговли объясняется наличием высокого спроса со стороны ежедневной аудитории интернет-пользователей. Общность определения проектов в сфере eCommerce заставляет разделять их на 4 основные группы – интернет-магазины, купонные сервисы, сайты по продаже билетов и турпутевок

81% интернет-пользователей оплачивают покупки картами раз в месяц, чтобы снять зарплату, — рассказала Елена Орлова, председатель правления НКО «ПэйЮ». — Интернет-пользователи несравнимо более продвинутый народ, который использует карты для расчет

Количество интернет-пользователей МГТС в 2012 г. выросло на четверть «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) сообщила, что по итогам 2012 г. количество пользователей ШПД МГТС выросло на 23% и превысило полмиллиона абонентов. МГТС увеличила количество интернет-пользователей в 2012 г. благодаря модернизации сети, повышению качества услуг и обслуживания, активной маркетинговой политике по выводу новых услуг. На конец четвертого квартала 2012 г

В 2012 г. клиентами «Национального бюро электронных паспортов» стали около 20 тыс. интернет-пользователей ппы Federal Finance Group) подвело итоги деятельности в 2012 г. За два месяца существования проекта пользователям интернета было выдано порядка 20 тыс. «электронных паспортов» и кредитных истор

Число интернет-пользователей «Ростелекома» в Волгоградской области превысило 100 тыс. Количество интернет-пользователей «Ростелекома» в Волгограде и Волгоградской области превысило 100 тыс. Оператор предлагает своим клиентам полный пакет современных телеком-услуг, в том числе и требующих в

Количество интернет-пользователей «Ростелекома» по технологии ETTH в Элисте превысило 2,5 тыс. «Ростелеком» продолжает реализацию проекта «Оптика в дом» в столице Республики Калмыкии — Элисте. За первое полугодие 2012 г. абонентская база интернет-пользователей по технологии ETTH от «Ростелекома» выросла на 40% и составила более 2,5 тыс. абонентов. В настоящее время «оптика в дом» доступна в 170 домах семи микрорайонов Элисты, а

Число интернет-пользователей МГТС увеличилось за год на 26% МГТС), входящий в группу МТС, сообщил о том, что во втором квартале 2012 г. число пользователей услуги доступа в интернет выросло на 26% до 469 тыс. (373,5 тыс. клиентов годом ранее). Рост количества интернет-пользователей МГТС обусловлен маркетинговой политикой компании, направленной на повышение скорости доступа в интернет и снижение стоимости услуги при сохранении высокого качества серви

Россия вступает в интернет-сообщество ISOC и России, директор Webnames.ru Сергей Шариков и Президент Фонда развития технологии и инфраструктуры Интернет Александр Панов вручили директору ISOC Теду Муни заявку на создание Российского отделения интернет-сообщества (ISOC Russia Chapter) в рамках Internet Society (ISOC.ORG). Инициатива создания Российского отделения ISOC была предложена Сергеем Шариковым и Алексеем Созоновым несколько м

Россия укрепила лидерство по объему интернет-аудитории в Европе шим количеством пользователей Сети среди стран Европы. Об этом говорится в новом исследовании компании comScore. Согласно данным отчета, в ноябре Россия увеличила свой отрыв от Германии по количеству интернет-пользователей. Российская аудитория Сети составила уже 52,4 млн человек, тогда как в Германии было 50,8 млн пользователей. На третьем месте остается Франция с показателем в размере 42,

В Китае уже 505 млн интернет-пользователей Количество интернет-пользователей в Китае недавно преодолело отметку в 500 млн, достигнув 505 млн человек в конце ноября прошлого года. Об этом говорится в новом отчете организации Информационный Интернет

«Лаборатория Касперского» составила портрет российского интернет-пользователя «Лаборатория Касперского» составила портрет типичного российского интернет-пользователя на основе данных 14,6 млн россиян за 2011 г., полученных с помощью обла

В этом году пользователи интернет-банка «Альфа-Клик» помогли вылечить 60 тяжелобольных детей Согласно данным «Альфа-Банка», с начала 2011 г. пользователи интернет-банка «Альфа-Клик» перечислили в благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» около 14 млн руб. На средства, собранные в рамках индивидуальных адресны

Россия вышла на 1-е место в Европе по числу интернет-пользователей зателю, теперь на втором месте с 50,13 млн пользователей. Далее в рейтинге идут Франция - 42,34 млн интернет-пользователей, Британия – 37,19 млн, Италия – 23,74 млн и Турция – 23,16 млн. Всего

Россия отмечает День интернета ь». «Растет не только число российских интернет-пользователей, но и уровень их активности: все чаще интернет-пользователи, бизнес и государственные структуры используют интернет для коммуникаци

МГТС увеличила абонентскую базу интернет-пользователей на 27% за год «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) за год увеличила абонентскую базу интернет-пользователей на 27% – до 373,5 тыс. в первом полугодии 2011 г. с 294,6 тыс. клиентов в первом полугодии 2010 г. Как сообщается, положительная динамика роста количества пользователей о

Интернет-аудитория Китая превысила 485 млн человек центра Китая (China Internet Network Information Center, CINIC). С декабря прошлого года количество интернет-пользователей в Китае выросло на 27,7 млн человек. Таким образом, уже более трети вс

Интернет-аудитория в Китае превысила 477 млн человек Количество интернет-пользователей в Китае, который уже является крупнейшим на сегодняшний день интернет-

Россия на втором месте в Европе по размеру интернет-аудитории Россия занимает второе место в Европе по количеству пользователей интернета, говорится в новом исследовании компании comScore. Количество интернет-пользователей в России составляет 47,4 млн. Это на 2,3 млн меньше, чем в Германии, занимающей первое место в Европе по размеру аудитории Сети. После России идут Франция и Британия с 42

В России уже 50 млн интернет-пользователей раз в сутки. Общая численность активной интернет-аудитории к концу 2010 г. достигла 36 млн человек. Среднеквартальный рост интернет-аудитории за 2010 г. в целом по стране для месячной, недельно

В Украине 11,3 млн интернет-пользователей По данным нового отчета исследовательской компании Gemius, размер украинской интернет-аудитории в декабре 2010 г. составил 11,3 млн пользователей. Среднее время, затраченное одним посетителем на пользование Сетью в месяц, составляет 9 часов 44 минуты, сообщает AIN.com.u

В России 22 млн мобильных интернет-пользователей нении интернета можно назвать взрывной рост доли активной аудитории на фоне общего увеличения числа интернет-пользователей в целом – соответственно на 94% и 43% за 2 года. Сейчас ядро интернет-

Интернет-аудитория Китая выросла до 457 млн Количество интернет-пользователей в Китае к концу прошлого года достигло 457 млн, увеличившись за год на

Создано интернет-сообщество «Директорский клуб» для руководителей образовательных учреждений Москвы ования Исаака Калины. Главная цель создания «Директорского клуба» – организация прямого взаимодействия руководства Департамента образования Москвы с директорами образовательных учреждений посредством интернет-сообщества для совместного решения различных проблем в области образования – от простых частных вопросов на уровне конкретной школы до сложных комплексных задач, возникающих на уровне

РВК инвестирует в сервис «печати по запросу» для владельцев смартфонов и интернет-пользователей омитет Фонда посевных инвестиций РВК принял положительное решение об инвестировании в проект «Информационно-полиграфической системы «СиМ». Проект предусматривает реализацию нового класса сервисов для интернет-пользователей и владельцев смартфонов - «Печать по запросу» (print-on demand), а именно создание уникальных дизайнерских решений с последующей печатью на профессиональном полиграфическ

В 2010 г. интернет-аудитория превысит 2 млрд человек В этом году количество интернет-пользователей по всему миру превысит отметку в 2 млрд, составив около трети всего на

Россия: интернет-аудитория выросла до 44 млн человек исключением Санкт-Петербурга) и городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек. Увеличение доли интернет-пользователей также зафиксировано в малых городах, где показатель проникновения инте

«Скай Линк» ввел новую тарифную опцию «Продли скорость» для интернет-пользователей Северо-Западного региона Оператор мобильной связи «Скай Линк» ввел в Северо-Западном регионе новую тарифную опцию «Продли скорость» для интернет-пользователей. Теперь абоненты, обслуживающиеся на безлимитных интернет-тарифах смогут пользоваться скоростью до 3,1 Мбит/с после достижения предельного объема трафика. Опция «Продли с

Россияне составляют 10% от всех европейских интернет-пользователей данным зимнего опроса ФОМ, на рубеже 2009-2010 гг. количество пользователей интернета в России достигло 43,3 млн человек – полугодовая аудитория за три месяца выросла на 3%. Всего минувшей зимой доля интернет-пользователей составила 37% взрослого населения России. Это сопоставимо с населением, например, Испании, где всего проживает около 40 млн человек. Всего по данным Internet World Stats

Белорусские сейлзхаусы объявили конкурс на измерителя интернет-аудитории ут Бай Медиа», а также ZenithOptimedia Belarus медийное агентство, ежегодно оценивающее объемы медийного рынка Беларуси. Запрашиваемые исследования должны полноценно отражать предпочтения белорусской интернет-аудитории и охватывать не только белорусские, но и зарубежные ресурсы. За право быть измерителем белорусской интернет-аудитории и реализовать свои амбиции претендуют три компани

Интернет-пользователи «Скай Линк» получили возможность отправлять SMS с помощью SkyBalance Оператор мобильной связи «Скай Линк» предоставил своим интернет-пользователям возможность обмениваться SMS-сообщениями через USB-модем с помощью программы SkyBalance. В новой версии ПО появилась возможность отправлять и просматривать полученные SMS