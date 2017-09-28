Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group

Россияне считают ноутбуки неудобными, но любят их больше, чем десктопы и планшеты Победа ноутбуковНаиболее популярным форм-фактором ПК в России являются ноутбуки — ими пользуются 84% российских пользователей. К таким выводам пришла компания IPSOS, выяснившая по заказу корпорации Microsoft, на каких устройствах предпочитают работать россияне. На втором месте находятся настольные ПК, которые в ходу у 73% опрошенных пользователей. Пл

В кризис каждый третий россиянин тратит деньги на платный контент в Сети. Опрос Ipsos Comcon о востребованности платного контента Компания Ipsos Comcon, которая занимается изучением различных секторов рынка, обнародовала результаты

Россия: Бесплатные антивирусы наступают Касперского» отмечают расхождения в цифрах по сравнению с данными глобального исследования TGI от «Комкон». Так, по оценкам «Комкон», доля продуктов «ЛК» в России составляет 40%, Eset &

Россия: 70% домашних антивирусов – пиратские «Лаборатория Касперского» обнародовала результаты исследования «Комкон» по использованию антивирусных программ в России. Специалисты «Комкон» утвержда

«Премия Рунета», «Комкон» и SpyLOG разработали методику оценки номинантов Оргкомитет Национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети интернет «Премии Рунета», РОЦИТ, компания «Комкон» и сервис интернет-статистики SpyLOG разработали совместную методику оценки номинантов «Премии Рунета – 2008» (организаций, проектов и сайтов), в основу которой будут положены данные мар

«Комкон» изучил предпочтения российских пользователей Сети Компания «Комкон» опубликовала свое новое исследование WEB-Rating, изучающее предпочтения российских пользователей Сети. Выборка опроса «Комкон» состояла из еженедельных пользователей интернета, в

«Комкон» запускает масштабный проект по измерению Рунета Исследовательская компания «Комкон» объявила о запуске проекта Web-Rating, в рамках которого проходит измерение 10 тыс. ресурсов Рунета. Исследование проводится совместно с компанией Spylog. Начиная с 2008 г., рейтинги бу

Рунет подводит итоги десятилетия ользователей интернета насчитывалось 580 млн. жителей планеты. По результатам исследования компании Ipsos-Reid, число пользователей интернета в 2003 году в мире выросло на 7%. Наибольшее увелич

Ipsos-Reid: пользователи музыкальных сервисов предпочитают платить за каждый скачанный файл отдельно Согласно последним исследованиям от Ipsos-Reid, пользователи коммерческих музыкальных сервисов предпочли бы платить за каждый ска

Ipsos-Reid: 40 млн. американцев пользуются Р2Р-сервисами Согласно данным исследования, проведенного компанией Ipsos-Reid, около 40 млн. американцев регулярно загружают цифровые музыкальные файлы через ин

Ipsos-Reid: за музыку в Сети готовы платить лишь 8% американцев Согласно данным исследовательской компании Ipsos-Reid, только 8% американских пользователей Сети в возрасте старше 12 лет, что составляет около 4 млн. человек, когда-либо пользовались услугами платных музыкальных сервисов. Из тех, кто п

Ipsos-Reid: 23% американцев пользуются услугами музыкальных сервисов Данные исследовательской компании Ipsos-Reid свидетельствуют о том, что 23% американцев в возрасте старше 12 лет (это около 50 млн. человек) когда-либо загружали музыку через интернет. 27% американцев когда-либо слушали интерне

Канадцы не склонны платить за интернет-контент Новое исследование от Ipsos-Reid показывает, что подавляющее большинство канадцев не готовы платить за интернет-кон

Французы больше всех не доверяют онлайновым платежам рферы больше всех не доверяют онлайновым платежам, как показало исследование, проведенное компанией Ipsos-Reid. Так, 63% французов проявляют "сильное беспокойство" в связи с использованием свои

Россиянам интернет не нужен? Исследование, проведенное компанией Ipsos-Reid в 35 странах, попыталось дать ответ на вопрос, по каким причинам остальные 94% жит

Россия заняла последнее место по числу интернет-пользователей практически ничего. Из 6 млрд. жителей всего 6% - интернет-пользователи. Исследование, проведенное Ipsos-Reid в 35 странах, попыталось дать ответ на вопрос, по каким причинам остальные 94% жит

Большая часть человечества в Сети не нуждается явлением, прочно вошедшим в жизнь абсолютного большинства людей. Однако данные нового исследования Ipsos Reid, проведенного в 35 странах, опровергают это, казалось бы, столь естественное предп

Время электронных книг еще не пришло Новое исследование, проведенное Ipsos NPD BookTrends показало, что хотя о существовании электронных книг знают более двух тре