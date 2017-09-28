Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россияне считают ноутбуки неудобными, но любят их больше, чем десктопы и планшеты
Победа ноутбуковНаиболее популярным форм-фактором ПК в России являются ноутбуки — ими пользуются 84% российских пользователей. К таким выводам пришла компания IPSOS, выяснившая по заказу корпорации Microsoft, на каких устройствах предпочитают работать россияне. На втором месте находятся настольные ПК, которые в ходу у 73% опрошенных пользователей. Пл
|25.08.2016
|
В кризис каждый третий россиянин тратит деньги на платный контент в Сети. Опрос
Ipsos Comcon о востребованности платного контента Компания Ipsos Comcon, которая занимается изучением различных секторов рынка, обнародовала результаты
|15.12.2009
|
Россия: Бесплатные антивирусы наступают
Касперского» отмечают расхождения в цифрах по сравнению с данными глобального исследования TGI от «Комкон». Так, по оценкам «Комкон», доля продуктов «ЛК» в России составляет 40%, Eset &
|04.12.2009
|
Россия: 70% домашних антивирусов – пиратские
«Лаборатория Касперского» обнародовала результаты исследования «Комкон» по использованию антивирусных программ в России. Специалисты «Комкон» утвержда
|01.07.2008
|
«Премия Рунета», «Комкон» и SpyLOG разработали методику оценки номинантов
Оргкомитет Национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети интернет «Премии Рунета», РОЦИТ, компания «Комкон» и сервис интернет-статистики SpyLOG разработали совместную методику оценки номинантов «Премии Рунета – 2008» (организаций, проектов и сайтов), в основу которой будут положены данные мар
|14.02.2008
|
«Комкон» изучил предпочтения российских пользователей Сети
Компания «Комкон» опубликовала свое новое исследование WEB-Rating, изучающее предпочтения российских пользователей Сети. Выборка опроса «Комкон» состояла из еженедельных пользователей интернета, в
|29.11.2007
|
«Комкон» запускает масштабный проект по измерению Рунета
Исследовательская компания «Комкон» объявила о запуске проекта Web-Rating, в рамках которого проходит измерение 10 тыс. ресурсов Рунета. Исследование проводится совместно с компанией Spylog. Начиная с 2008 г., рейтинги бу
|30.11.2004
|
Рунет подводит итоги десятилетия
ользователей интернета насчитывалось 580 млн. жителей планеты. По результатам исследования компании Ipsos-Reid, число пользователей интернета в 2003 году в мире выросло на 7%. Наибольшее увелич
|07.10.2002
|
Ipsos-Reid: пользователи музыкальных сервисов предпочитают платить за каждый скачанный файл отдельно
Согласно последним исследованиям от Ipsos-Reid, пользователи коммерческих музыкальных сервисов предпочли бы платить за каждый ска
|17.06.2002
|
Ipsos-Reid: 40 млн. американцев пользуются Р2Р-сервисами
Согласно данным исследования, проведенного компанией Ipsos-Reid, около 40 млн. американцев регулярно загружают цифровые музыкальные файлы через ин
|27.02.2002
|
Ipsos-Reid: за музыку в Сети готовы платить лишь 8% американцев
Согласно данным исследовательской компании Ipsos-Reid, только 8% американских пользователей Сети в возрасте старше 12 лет, что составляет около 4 млн. человек, когда-либо пользовались услугами платных музыкальных сервисов. Из тех, кто п
|05.02.2002
|
Ipsos-Reid: 23% американцев пользуются услугами музыкальных сервисов
Данные исследовательской компании Ipsos-Reid свидетельствуют о том, что 23% американцев в возрасте старше 12 лет (это около 50 млн. человек) когда-либо загружали музыку через интернет. 27% американцев когда-либо слушали интерне
|10.09.2001
|
Канадцы не склонны платить за интернет-контент
Новое исследование от Ipsos-Reid показывает, что подавляющее большинство канадцев не готовы платить за интернет-кон
|28.06.2001
|
Французы больше всех не доверяют онлайновым платежам
рферы больше всех не доверяют онлайновым платежам, как показало исследование, проведенное компанией Ipsos-Reid. Так, 63% французов проявляют "сильное беспокойство" в связи с использованием свои
|20.06.2001
|
Россиянам интернет не нужен?
Исследование, проведенное компанией Ipsos-Reid в 35 странах, попыталось дать ответ на вопрос, по каким причинам остальные 94% жит
|19.06.2001
|
Россия заняла последнее место по числу интернет-пользователей
практически ничего. Из 6 млрд. жителей всего 6% - интернет-пользователи. Исследование, проведенное Ipsos-Reid в 35 странах, попыталось дать ответ на вопрос, по каким причинам остальные 94% жит
|15.06.2001
|
Большая часть человечества в Сети не нуждается
явлением, прочно вошедшим в жизнь абсолютного большинства людей. Однако данные нового исследования Ipsos Reid, проведенного в 35 странах, опровергают это, казалось бы, столь естественное предп
|04.06.2001
|
Время электронных книг еще не пришло
Новое исследование, проведенное Ipsos NPD BookTrends показало, что хотя о существовании электронных книг знают более двух тре
|24.05.2000
|
КОМКОН опубликовал данные по количеству пользователей наиболее популярных интернет-ресурсов в 1 квартале 2000 года
Компания КОМКОН обнародовала данные по количеству пользователей наиболее популярных интернет-ресурсов в 1 квартале 2000 года. В рамках проекта WEB-Vector были опрошены 8500 человек в возрасте 10 лет и с
