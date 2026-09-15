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Chiesi Group
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 4, упоминаний - 5
Chiesi Group и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 9663 2
|Smart Orange - Смарт Оранж 10 1
|Центринформ Гивцмет ФГУП 17 1
|Broadcom - VMware 2621 1
|SAP SE 5624 1
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 740 1
|Cisco Systems 5377 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3296 1
|Microsoft Corporation 25838 1
|Xiaomi - Сяоми 2269 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9539 1
|KPMG 279 1
|Navicon - Навикон 342 1
|1С-Рарус 986 1
|ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 500 1
|Utrace - Ютрейс - Ютрэйс 55 1
|Карасев Павел 19 1
|Самсонова Виктория 2 1
|Журавлев Василий 2 1
|Коробов Евгений 31 1
|Гайдуков Алексей 23 1
|Самородов Александр 14 1
|Иванов Константин 28 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.