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Индексная книга (каталог) CNews*
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Chiesi Group

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.09.2026 MAR Consult: Офлайн против онлайн в продвижении лекарств 1
28.12.2020 Евгений Коробов, «ВымпелКом»: Облака стали основой цифровой устойчивости бизнеса 1
06.02.2020 Navicon внедрил систему маркировки в российском отделении Chiesi Group 2
24.11.2017 Информатизация российской фарминдустрии набирает обороты 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Chiesi Group и организации, системы, технологии, персоны:

9663 2
Smart Orange - Смарт Оранж 10 1
Центринформ Гивцмет ФГУП 17 1
Broadcom - VMware 2621 1
SAP SE 5624 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 740 1
Cisco Systems 5377 1
Amazon Inc - Amazon.com 3296 1
Microsoft Corporation 25838 1
Xiaomi - Сяоми 2269 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9539 1
KPMG 279 1
Navicon - Навикон 342 1
1С-Рарус 986 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 500 1
Utrace - Ютрейс - Ютрэйс 55 1
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 1
AstraZeneca - АстраЗенека 66 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 68 1
Europ Assistance - Европ Ассистанс СНГ 8 1
Мегафарм - Мега фарм 3 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 145 1
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 98 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3079 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6655 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3713 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5459 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24622 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54469 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26662 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10271 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9621 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3173 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 84 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2534 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14072 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1079 1
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций - Распределенное облако 122 1
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 723 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16527 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1403 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 637 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2959 1
HRM - Расчет отпуска 914 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23353 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1908 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2341 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5299 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4915 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 455 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18275 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13035 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35535 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1270 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7929 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4365 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3857 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1372 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 1001 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8725 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3855 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6662 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36562 1
OpenStack 564 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14071 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9387 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13742 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 101 2
Utrace Hub - Track&Trace-решение 39 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 51 1
1С:Розница Аптека 2 1
Microsoft Azure 1530 1
Google Cloud Platform - GCP 387 1
Apple iPhone 6 4860 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 688 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2563 1
1С:Медицина 53 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 1
Карасев Павел 19 1
Самсонова Виктория 2 1
Журавлев Василий 2 1
Коробов Евгений 31 1
Гайдуков Алексей 23 1
Самородов Александр 14 1
Иванов Константин 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 167601 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47887 2
Италия - Итальянская Республика 4516 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14839 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5028 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58189 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53870 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8543 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2791 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27515 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16243 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10949 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Дженерик - Generic drug - лекарственное средство, содержащее химическое вещество (активный фармацевтический ингредиент) идентичный запатентованному компанией 19 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34091 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3327 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11437 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2031 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5891 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6656 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7901 1
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OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 432 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10479 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4653 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1682 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21888 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 191 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9143 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 483 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Gartner - Гартнер 3667 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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