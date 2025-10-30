Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
AstraZeneca АстраЗенека

AstraZeneca - АстраЗенека

«АстраЗенека» (биржевой тикер LSE/STO/Nasdaq: AZN) является международной научно-ориентированной биофармацевтической компанией, нацеленной на исследование, разработку и вывод на рынок рецептурных препаратов преимущественно в таких терапевтических областях, как онкология, кардиология,
нефрология и метаболизм, респираторные и аутоиммунные заболевания. Компания «АстраЗенека», базирующаяся в Кембридже (Великобритания), представлена более чем в 100 странах мира.

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


30.10.2025 AstraZeneca внедрит российскую платформу управления данными TData

Международная биофармацевтическая компания AstraZeneca выбрала российского разработчика TData для одного из ключевых проектов в рамках цифровой трансформации — внедрения российского продукта для управления большими данными. RT.DataGover
14.10.2024 «АстраЗенека» и Enders оптимизировали кадровый документооборот с «Контур.КЭДО»

«АстраЗенека» и Enders оптимизировали кадровый документооборот с «Контур.КЭДО». Компании в России заинтересованы в оптимизации кадровых процессов. Кадровый электронный документооборот (КЭДО) — о
17.01.2022 Искусственный интеллект будет помогать выявлять заболевания почек на ранней стадии

Международная биофармацевтическая компания «Астразенека» и резидент фонда «Сколково» компания «К-Скай» подписали меморандум о совместной реализации проекта «Совершенствование диагностики хронической болезни почек путём разработки и внедр
25.08.2021 «Астразенека»: анализ снимков КТ с использованием ИИ может повысить качество диагностики онкологических заболеваний

Биофармацевтическая компания «Астразенека» совместно с региональными научными и медицинскими учреждениями реализует проект ретроспективного анализа снимков компьютерной томографии (КТ) лёгких в Нижнем Новгороде и Санкт-Пете
16.03.2021 «Сколково», Astrazeneca и клиника «Хадасса Москва» поддержат стартапы в области цифровой медицины

лерационную программу iLAB. Победители будут в индивидуальном режиме работать с менторами компании «Астразенека», а также по результатам диагностики с наставниками из других индустриальных комп
28.05.2020 В AstraZeneca внедрено комбинированное решение Commvault и NetApp

платформы для защиты, управления и перемещения данных в международной биофармацевтической компании AstraZeneca. Комбинация решения Commvault Complete Backup and Recovery с пакетом Commvault Ac
02.02.2016 BSC обеспечивает расширенную поддержку HRM-системы «БОСС-Кадровик» в «АстраЗенека»

Компании BSC и «АстраЗенека Россия» заключили договор на расширенную техническую поддержку HRM-системы «БОСС-
17.11.2015 Yandex Data Factory, «АстраЗенека» и Russco анонсировали платформу для работы с данными геномного секвенирования

Yandex Data Factory (международное направление «Яндекса»), биофармацевтическая компания «АстраЗенека» и российское общество клинической онкологии Russco запускают платформу Ray для о
14.03.2014 «АстраЗенека Россия» автоматизирует процессы производства лекарственных препаратов на базе SAP ERP

Компания «АстраЗенека Россия» завершила первый этап проекта по автоматизации процессов производства лек
09.09.2011 «АстраЗенека Россия» построила сетевую инфраструктуру с помощью TopS BI

нных коммуникаций на базе решений Cisco Systems в новом московском офисе фармацевтической компании «АстраЗенека Россия». На сегодняшний день штат компании «АстраЗенека Россия» насчитывае
03.09.2007 GMCS построила ИСУ персоналом для AstraZeneсa в России

GMCS завершила создание системы управления персоналом на базе решения «БОСС-Кадровик» для российского представительства компании AstraZeneсa, входящей в пятерку ведущих мировых производителей фармацевтической продукции. Ключевая цель проекта – осуществление единой кадровой политики и централизованного управления персонал
06.12.2006 Российское представительство AstraZeneka оптимизирует управление персоналом

Компания GMCS стартовала проект по внедрению АСУ персоналом «БОСС-Кадровик» для российского представительства фармацевтического производителя - компании AstraZeneka. В связи с ростом бизнеса российского представительства возникла необходимость внедрения современного гибкого инструмента для управления персоналом. Выбор был сделан в пользу решени
12.03.2002 SAS подписала лицензионное соглашение с компанией AstraZeneca

Корпорация SAS подписала международное лицензионное соглашение с фармацевтическим концерном AstraZeneca на программное обеспечение. Соглашение оценивается в $9 млн. и рассчитано на три года. "Мы намерены использовать корпоративные системы интеллектуальной поддержки бизнеса компании SA
01.02.2001 IBM предоставит AstraZeneca IT-услуги на сумму $1,7 млрд.

Фармацевтическая компания AstraZeneca Plc сообщила о заключении контракта с корпорацией IBM, которая будет в течение се

