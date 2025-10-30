AstraZeneca - АстраЗенека

Получите все материалы CNews по ключевому слову
«АстраЗенека» (биржевой тикер LSE/STO/Nasdaq: AZN) является международной научно-ориентированной биофармацевтической компанией, нацеленной на исследование, разработку и вывод на рынок рецептурных препаратов преимущественно в таких терапевтических областях, как онкология, кардиология,
нефрология и метаболизм, респираторные и аутоиммунные заболевания. Компания «АстраЗенека», базирующаяся в Кембридже (Великобритания), представлена более чем в 100 странах мира.
СОБЫТИЯ
|30.10.2025
|
AstraZeneca внедрит российскую платформу управления данными TData
Международная биофармацевтическая компания AstraZeneca выбрала российского разработчика TData для одного из ключевых проектов в рамках цифровой трансформации — внедрения российского продукта для управления большими данными. RT.DataGover
|14.10.2024
|
«АстраЗенека» и Enders оптимизировали кадровый документооборот с «Контур.КЭДО»
«АстраЗенека» и Enders оптимизировали кадровый документооборот с «Контур.КЭДО». Компании в России заинтересованы в оптимизации кадровых процессов. Кадровый электронный документооборот (КЭДО) — о
|17.01.2022
|
Искусственный интеллект будет помогать выявлять заболевания почек на ранней стадии
Международная биофармацевтическая компания «Астразенека» и резидент фонда «Сколково» компания «К-Скай» подписали меморандум о совместной реализации проекта «Совершенствование диагностики хронической болезни почек путём разработки и внедр
|25.08.2021
|
«Астразенека»: анализ снимков КТ с использованием ИИ может повысить качество диагностики онкологических заболеваний
Биофармацевтическая компания «Астразенека» совместно с региональными научными и медицинскими учреждениями реализует проект ретроспективного анализа снимков компьютерной томографии (КТ) лёгких в Нижнем Новгороде и Санкт-Пете
|16.03.2021
|
«Сколково», Astrazeneca и клиника «Хадасса Москва» поддержат стартапы в области цифровой медицины
лерационную программу iLAB. Победители будут в индивидуальном режиме работать с менторами компании «Астразенека», а также по результатам диагностики с наставниками из других индустриальных комп
|28.05.2020
|
В AstraZeneca внедрено комбинированное решение Commvault и NetApp
платформы для защиты, управления и перемещения данных в международной биофармацевтической компании AstraZeneca. Комбинация решения Commvault Complete Backup and Recovery с пакетом Commvault Ac
|02.02.2016
|
BSC обеспечивает расширенную поддержку HRM-системы «БОСС-Кадровик» в «АстраЗенека»
Компании BSC и «АстраЗенека Россия» заключили договор на расширенную техническую поддержку HRM-системы «БОСС-
|17.11.2015
|
Yandex Data Factory, «АстраЗенека» и Russco анонсировали платформу для работы с данными геномного секвенирования
Yandex Data Factory (международное направление «Яндекса»), биофармацевтическая компания «АстраЗенека» и российское общество клинической онкологии Russco запускают платформу Ray для о
|14.03.2014
|
«АстраЗенека Россия» автоматизирует процессы производства лекарственных препаратов на базе SAP ERP
Компания «АстраЗенека Россия» завершила первый этап проекта по автоматизации процессов производства лек
|09.09.2011
|
«АстраЗенека Россия» построила сетевую инфраструктуру с помощью TopS BI
нных коммуникаций на базе решений Cisco Systems в новом московском офисе фармацевтической компании «АстраЗенека Россия». На сегодняшний день штат компании «АстраЗенека Россия» насчитывае
|03.09.2007
|
GMCS построила ИСУ персоналом для AstraZeneсa в России
GMCS завершила создание системы управления персоналом на базе решения «БОСС-Кадровик» для российского представительства компании AstraZeneсa, входящей в пятерку ведущих мировых производителей фармацевтической продукции. Ключевая цель проекта – осуществление единой кадровой политики и централизованного управления персонал
|06.12.2006
|
Российское представительство AstraZeneka оптимизирует управление персоналом
Компания GMCS стартовала проект по внедрению АСУ персоналом «БОСС-Кадровик» для российского представительства фармацевтического производителя - компании AstraZeneka. В связи с ростом бизнеса российского представительства возникла необходимость внедрения современного гибкого инструмента для управления персоналом. Выбор был сделан в пользу решени
|12.03.2002
|
SAS подписала лицензионное соглашение с компанией AstraZeneca
Корпорация SAS подписала международное лицензионное соглашение с фармацевтическим концерном AstraZeneca на программное обеспечение. Соглашение оценивается в $9 млн. и рассчитано на три года. "Мы намерены использовать корпоративные системы интеллектуальной поддержки бизнеса компании SA
|01.02.2001
|
IBM предоставит AstraZeneca IT-услуги на сумму $1,7 млрд.
Фармацевтическая компания AstraZeneca Plc сообщила о заключении контракта с корпорацией IBM, которая будет в течение се
