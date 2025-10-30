AstraZeneca - АстраЗенека

Международная биофармацевтическая компания AstraZeneca выбрала российского разработчика TData для одного из ключевых проектов в рамках цифровой трансформации — внедрения российского продукта для управления большими данными. RT.DataGover

« АстраЗенека » и Enders оптимизировали кадровый документооборот с «Контур.КЭДО». Компании в России заинтересованы в оптимизации кадровых процессов. Кадровый электронный документооборот (КЭДО) — о

Международная биофармацевтическая компания « Астразенека » и резидент фонда «Сколково» компания «К-Скай» подписали меморандум о совместной реализации проекта «Совершенствование диагностики хронической болезни почек путём разработки и внедр

Биофармацевтическая компания « Астразенека » совместно с региональными научными и медицинскими учреждениями реализует проект ретроспективного анализа снимков компьютерной томографии (КТ) лёгких в Нижнем Новгороде и Санкт-Пете