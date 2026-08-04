Получите все материалы CNews по ключевому слову
Локотех Локомотивные технологии
ГК «ЛокоТех» управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт и модернизацию тягового подвижного состава, производство узлов и деталей для его ремонта. Производственную базу ООО «ЛокоТех-Сервис» (входит в ГК «ЛокоТех») составляют 88 сервисных локомотивных депо, расположенных по всей территории России – от Владивостока до Калининграда. На предприятиях компании работают порядка 36 тысяч человек, их силами обслуживаются большая часть парка локомотивов ОАО «РЖД».
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|04.08.2026
|
«РТК-ЦОД» реализовал миграцию ключевых ИТ-систем группы компаний «ЛокоТех» в облако
«РТК-ЦОД», ИТ-сервис-провайдер полного цикла, провел миграцию ключевых ИТ-систем группы компаний «ЛокоТех» в собственную облачную инфраструктуру, что обеспечило высокую надежность и доступнос
|04.08.2026
|
РТК-ЦОД реализовал миграцию ключевых ИТ-систем группы компаний «Локотех» в облако
истем ИТ-сервис-провайдер полного цикла РТК-ЦОД провел миграцию ключевых ИТ-систем группы компаний «Локотех» в собственную облачную инфраструктуру, что обеспечило надежность и доступность ИТ-си
|16.07.2026
|
«ЛокоТех» повысит эффективность работы службы управления персоналом за счет применения ИИ
Компания «ЛокоТех» приступила к массовому обучению работников работе с корпоративными ИИ-сервисами ТМХ.
|30.06.2026
|
На «Ермаки» начали устанавливать первые бортовые комплексы предиктивной диагностики
В сервисном локомотивном депо Чита Забайкальского филиала компании «ЛокоТех-Сервис» начали процесс оснащения первых 10 электровозов 3ЭС5К «Ермак» производства НЭ
|19.06.2026
|
В депо «Чита» внедрен инновационный комплекс контроля подачи песка
В сервисном локомотивном депо «Чита» Забайкальского филиала «ЛокоТех-Сервиса» успешно внедрен первый на сети цифровой весоизмерительный комплекс системы п
|10.06.2026
|
«ЛокоТех» запустил пилотные проекты по автоматизации планирования ремонта локомотивов
Компания «ЛокоТех» ввела в опытную эксплуатацию информационные системы, которые позволят с высокой точн
|03.06.2026
|
За счет перехода на электронный документооборот «ЛокоТех-Сервис» ускорит движение ТМЦ между сервисными локомотивными депо
цию права на получение налоговых вычетов по НДС и учет соответствующих расходов. Главный бухгалтер «ЛокоТеха» Елена Шарикова подчеркнула, что среди основных прогнозируемых эффектов — снижение р
|15.05.2026
|
«ЛокоТех» внедряет цифровую аналитику состояния колесных пар локомотивов
Компания «ЛокоТех» разработала специализированное программное обеспечение по интеграции данных, поступающих от цифровых профилометров, в ключевую для компании автоматизированную систему управления «Сетев
|15.04.2026
|
Анализ данных вибродиагностики позволил «ЛокоТех-Сервис» повысить надежность подшипниковых узлов локомотивов
качества проведенных исследований узлов», – сказал начальник управления технического регулирования «ЛокоТеха» Владимир Чучупал. Компетенции по проведению вибрационного диагностирования в ряде д
|09.04.2026
|
«ЛокоТех-Сервис» при содействии государства проведет оценку возможностей роботизации депо
Компания «ЛокоТех-Сервис» подписала соглашение о сотрудничестве с Федеральным центром компетенций (ФЦК) в целях реализации федерального проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации произв
|13.03.2026
|
«ЛокоТех-Сервис» внедряет в депо мобильное приложение «Инспектор»
«ЛокоТех-Сервис» начал применять мобильное приложение для проведения дистанционных проверок Ро
|12.12.2025
|
«ЛокоТех» сократила транспортные расходы за счёт автоматизации
Специалистами «ЛокоТех» разработана и внедрена комплексная система заказа транспорта, охватывающая все этапы процесса: от запроса на перевозку до оперативной и бюджетной отчётности в среде «1С:ERP». Также обе
|30.10.2025
|
«ЛокоТех» расширит возможности предиктивной диагностики состояния локомотивов за счет новой системы ТМХ
«ЛокоТех-Сервис» совместно с «ТМХ-Локомотивами» планирует провести на Восточном полигоне испыт
|21.10.2025
|
ТМХ и «ЛокоТех» внедряют новую систему прогнозирования ресурса локомотивов
«Центр Перспективных Технологий ТМХ» (ЦПТ ТМХ) и «ЛокоТех» проводят испытания системы расчета износа критических узлов локомотивов на серии 2ЭС5К «Ермак». Программное обеспечение разработано специалистами ЦПТ ТМХ. Система получает данные об эк
|23.07.2025
|
В депо «Чита» будет установлен первый цифровой весоизмерительный комплекс системы подачи песка под колесные пары локомотива
В сервисном локомотивном депо «Чита» Забайкальского филиала компании «ЛокоТех-Сервис» внедряется первый цифровой весоизмерительный комплекс системы подачи песка по
|17.07.2025
|
Процесс заправки букс локомотива в депо «Карымская» станет цифровым
В сервисном локомотивном депо «Карымская» Забайкальского филиала компании «ЛокоТех-Сервис» внедряется комплекс для автоматической заправки смазкой букс моторно-осевых п
|23.04.2025
|
Компании «ЛокоТех-Сервис» и «КонтролТуГоу.Ру» перешли к заключительному этапу особо значимого проекта «Цифровой формуляр (паспорт) изделия»
изации третьего этапа система «Цифровой формуляр (паспорт) изделия» установлена в контуре компании «ЛокоТех-Сервис» и интегрирована с системами ООО «ЛокоТех-Сервис» и АО «Желдорреммаш».
|20.03.2025
|
В фокусе цифровизации: ГК «ЛокоТех» планирует автоматизировать процесс диагностики пусковых конденсаторов локомотива
Стратегии цифровой трансформации холдинга, дирекция по стратегическому планированию и развитию ГК «ЛокоТех» инициировала проект по автоматизированному учету состояния пусковых конденсаторов ло
|23.01.2025
|
«ЛокоТех-Сервис» и «КонтролТуГоу.Ру» завершили выполнение работ по второму этапу проекта «Цифровой формуляр (паспорт) изделия»
В конце 2024 г. ООО «ЛокоТех-Сервис» и ООО «КонтролТуГоу.Ру» завершили выполнение работ по второму этапу проекта «
|03.06.2021
|
Российский монопольный строитель поездов для метро поставит «1С» на 50 тыс. рабочих мест
т использоваться на 50 тыс. компьютеров сотрудников «Трансмашхолдинга» и связанной с ней компанией «Локотех» — производителя рельсовой техники и оператора сотни депо по всей стране соответствен
|16.05.2019
|
«Крок» перевел заводы «Локотеха» на «1С:ERP управление предприятием 2»
ИТ-компания «Крок» перевела четыре завода группы компаний «Локотех», российского предприятия по ремонту локомотивов, на оперативное управление производс
|03.12.2018
|
Лучшие ИТ-проекты и технологии 2018 г. получили награды CNews AWARDS
номинации «ИТ в промышленности» награду CNews Awards получила компания «Локомотивные технологии». «ЛокоТех» объединяет более 250 производственных площадок по всей России, занимающихся ремонтом
|20.09.2018
|
«Локотех» внедряет интеллектуальную систему управления ремонтами SmartMaintenance
«Локотех» и Clover Group анонсировали начало внедрения SmartMaintenance («Цифровая диспетчерская») для перехода на управление ремонтами тягового подвижного состава с помощью технологий искусстве
|13.09.2018
|
Российские компании представят опыт цифровизации железнодорожной отрасли на InnoTrans-2018
ия к обслуживанию локомотивов с помощью искусственного интеллекта». Организаторы — группа компаний «ЛокоТех», Clover Group и ГК «2050. DIGITAL». Начало в 14.00, CityCube, Hall A, стенд «Локо
|20.07.2018
|
«Майтэк» завершил проект по автоматизации процессов оценки персонала в ГК «Локотех»
дрения модуля «Оценка эффективности персонала», который позволяет проводить различные процессы по оценке личностно-профессиональных компетенций сотрудников в автоматическом режиме, в группе компаний «Локотех». Решение работает на базе системы DIRECTUM. Разработку и адаптацию системы выполнила компания «Майтэк». Система также помогает в формировании Кадрового резерва предприятия. «Локотех
|24.05.2018
|
«Локотех» и 1С заключили соглашение о расширении сотрудничества в области создания систем эффективного управления
В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 24 мая 2018 г. «Локотех» и 1С заключили соглашение о расширении сотрудничества в области создания эффективных
|28.04.2017
|
«МайТэк» организует юридически значимый документооборот между«Трансойл» и «ЛокоТех-Промсервис»
межкорпоративного юридически значимого электронного документооборота между компаниями «Трансойл» и «ЛокоТех-Промсервис». Особенностью проекта является настройка ЭДО между двумя разными системам
|15.07.2016
|
«МайТэк» переводит «Локотех» на безбумажный документооборот
ртнер компании Directum, автоматизировала процесс обмена внутренними документами в группе компаний «Локотех». Теперь движение свыше 12 тыс. договоров и спецификаций в рамках 130 компаний холдин
|16.06.2016
|
«Локомотивные технологии» и «1С» будут сотрудничать в области создания систем управления
Компания «Локомотивные технологии» и фирма «1С» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве в обл
|30.06.2015
|
СЭД Directum внедрена в «Локомотивных технологиях»
й. «Локомотивные технологии» — компания, интегрирующая управление сервисным локомотивным холдингом «ЛокоТех». Объединенная группа компаний включает в себя ряд диверсифицированных направлений в
|09.10.2014
|
«Локомотивные технологии» внедряют Directum
системы электронного документооборота и управления взаимодействием Directum в управляющей компании «Локомотивные технологии». Об этом CNews сообщили в компании Directum, разработчике одноименно
Локотех и организации, системы, технологии, персоны:
|Чаркин Евгений 317 12
|Сергиенко Дмитрий 35 10
|Алтухов Дмитрий 47 9
|Пшиченко Дмитрий 49 9
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 9
|Гимранов Ринат 126 9
|Гребельный Антон 21 8
|Волков Никита 80 8
|Казарцев Алексей 27 8
|Емельченков Сергей 141 8
|Секликов Юрий 29 8
|Воронин Петр 37 8
|Самородов Александр 14 7
|Спиридонов Александр 49 7
|Шакманас Алгирдас 40 7
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 7
|Шумков Александр 7 7
|Шадаев Максут 1210 7
|Аксаков Анатолий 163 6
|Шипов Савва 102 6
|Дунаев Сергей 63 6
|Рахтеенко Владимир 42 6
|Попов Андрей 116 6
|Августон Иван 15 5
|Талонов Максим 5 5
|Лянгасов Сергей 5 5
|Палей Лев 58 5
|Богданов Кирилл 112 5
|Садовенко Илья 65 5
|Чамара Денис 59 5
|Онищенко Владислав 98 5
|Евраев Михаил 266 5
|Козырев Алексей 328 5
|Ревяшко Андрей 20 5
|Сахаров Александр 93 4
|Касимов Денис 23 4
|Федечкин Сергей 20 4
|Белинский Алексей 7 4
|Картышев Алексей 6 4
|Савлаев Тамерлан 6 4
|Forbes - Форбс 1002 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 9
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
|Gartner - Гартнер 3658 2
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.