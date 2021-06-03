Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Локотех
Локомотивные технологии
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 65
Локотех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 9
|Емельченков Сергей 83 8
|Самородов Александр 10 7
|Спиридонов Александр 35 7
|Шумков Александр 7 7
|Попов Андрей 72 6
|Ревяшко Андрей 18 5
|Козырев Алексей 270 5
|Нестеров Алексей 79 4
|Соловьев Алексей 60 4
|Сергиенко Дмитрий 12 4
|Соколов Алексей 121 4
|Белинский Алексей 7 4
|Иванов Алексей 76 3
|Урьяс Вадим 76 3
|Сорокоумов Александр 19 3
|Смирнова-Крелль Оксана 49 3
|Аксаков Анатолий 98 2
|Нуралиев Борис 205 2
|Натрусов Артем 121 2
|Сергеев Сергей 63 2
|Аитов Тимур 47 2
|Гребенщиков Дмитрий 22 2
|Лигачев Глеб 60 2
|Онищенко Владислав 41 2
|Кириченко Игорь 41 2
|Размахаев Сергей 40 2
|Фридман Илья 41 2
|Чевкота Олег 15 2
|Гулянский Игорь 9 2
|Касимов Денис 8 2
|Захаров Алексей 35 2
|Морозов Алексей 27 2
|Ермилова Анастасия 2 2
|Липа Кирилл 3 2
|Турчановский Дмитрий 5 2
|Шестаков Сергей 16 2
|Окунь Дмитрий 16 2
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 2
|Пай Мария 2 2
|CNews Analytics 1991 5
|Gartner 2197 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769529, в очереди разбора - 673213.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769529, в очереди разбора - 673213.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru