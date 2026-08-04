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Локотех Локомотивные технологии

Локотех - Локомотивные технологии

ГК «ЛокоТех» управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт и модернизацию тягового подвижного состава, производство узлов и деталей для его ремонта. Производственную базу ООО «ЛокоТех-Сервис» (входит в ГК «ЛокоТех») составляют 88 сервисных локомотивных депо, расположенных по всей территории России – от Владивостока до Калининграда. На предприятиях компании работают порядка 36 тысяч человек, их силами обслуживаются большая часть парка локомотивов ОАО «РЖД».

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04.08.2026 «РТК-ЦОД» реализовал миграцию ключевых ИТ-систем группы компаний «ЛокоТех» в облако

«РТК-ЦОД», ИТ-сервис-провайдер полного цикла, провел миграцию ключевых ИТ-систем группы компаний «ЛокоТех» в собственную облачную инфраструктуру, что обеспечило высокую надежность и доступнос
04.08.2026 РТК-ЦОД реализовал миграцию ключевых ИТ-систем группы компаний «Локотех» в облако

истем ИТ-сервис-провайдер полного цикла РТК-ЦОД провел миграцию ключевых ИТ-систем группы компаний «Локотех» в собственную облачную инфраструктуру, что обеспечило надежность и доступность ИТ-си
16.07.2026 «ЛокоТех» повысит эффективность работы службы управления персоналом за счет применения ИИ

Компания «ЛокоТех» приступила к массовому обучению работников работе с корпоративными ИИ-сервисами ТМХ.
30.06.2026 На «Ермаки» начали устанавливать первые бортовые комплексы предиктивной диагностики

В сервисном локомотивном депо Чита Забайкальского филиала компании «ЛокоТех-Сервис» начали процесс оснащения первых 10 электровозов 3ЭС5К «Ермак» производства НЭ
19.06.2026 В депо «Чита» внедрен инновационный комплекс контроля подачи песка

В сервисном локомотивном депо «Чита» Забайкальского филиала «ЛокоТех-Сервиса» успешно внедрен первый на сети цифровой весоизмерительный комплекс системы п
10.06.2026 «ЛокоТех» запустил пилотные проекты по автоматизации планирования ремонта локомотивов

Компания «ЛокоТех» ввела в опытную эксплуатацию информационные системы, которые позволят с высокой точн
03.06.2026 За счет перехода на электронный документооборот «ЛокоТех-Сервис» ускорит движение ТМЦ между сервисными локомотивными депо

цию права на получение налоговых вычетов по НДС и учет соответствующих расходов. Главный бухгалтер «ЛокоТеха» Елена Шарикова подчеркнула, что среди основных прогнозируемых эффектов — снижение р
15.05.2026 «ЛокоТех» внедряет цифровую аналитику состояния колесных пар локомотивов

Компания «ЛокоТех» разработала специализированное программное обеспечение по интеграции данных, поступающих от цифровых профилометров, в ключевую для компании автоматизированную систему управления «Сетев
15.04.2026 Анализ данных вибродиагностики позволил «ЛокоТех-Сервис» повысить надежность подшипниковых узлов локомотивов

качества проведенных исследований узлов», – сказал начальник управления технического регулирования «ЛокоТеха» Владимир Чучупал. Компетенции по проведению вибрационного диагностирования в ряде д
09.04.2026 «ЛокоТех-Сервис» при содействии государства проведет оценку возможностей роботизации депо

Компания «ЛокоТех-Сервис» подписала соглашение о сотрудничестве с Федеральным центром компетенций (ФЦК) в целях реализации федерального проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации произв
13.03.2026 «ЛокоТех-Сервис» внедряет в депо мобильное приложение «Инспектор»

«ЛокоТех-Сервис» начал применять мобильное приложение для проведения дистанционных проверок Ро
12.12.2025 «ЛокоТех» сократила транспортные расходы за счёт автоматизации

Специалистами «ЛокоТех» разработана и внедрена комплексная система заказа транспорта, охватывающая все этапы процесса: от запроса на перевозку до оперативной и бюджетной отчётности в среде «1С:ERP». Также обе
30.10.2025 «ЛокоТех» расширит возможности предиктивной диагностики состояния локомотивов за счет новой системы ТМХ

«ЛокоТех-Сервис» совместно с «ТМХ-Локомотивами» планирует провести на Восточном полигоне испыт
21.10.2025 ТМХ и «ЛокоТех» внедряют новую систему прогнозирования ресурса локомотивов

«Центр Перспективных Технологий ТМХ» (ЦПТ ТМХ) и «ЛокоТех» проводят испытания системы расчета износа критических узлов локомотивов на серии 2ЭС5К «Ермак». Программное обеспечение разработано специалистами ЦПТ ТМХ. Система получает данные об эк
23.07.2025 В депо «Чита» будет установлен первый цифровой весоизмерительный комплекс системы подачи песка под колесные пары локомотива

В сервисном локомотивном депо «Чита» Забайкальского филиала компании «ЛокоТех-Сервис» внедряется первый цифровой весоизмерительный комплекс системы подачи песка по
17.07.2025 Процесс заправки букс локомотива в депо «Карымская» станет цифровым

В сервисном локомотивном депо «Карымская» Забайкальского филиала компании «ЛокоТех-Сервис» внедряется комплекс для автоматической заправки смазкой букс моторно-осевых п
23.04.2025 Компании «ЛокоТех-Сервис» и «КонтролТуГоу.Ру» перешли к заключительному этапу особо значимого проекта «Цифровой формуляр (паспорт) изделия»

изации третьего этапа система «Цифровой формуляр (паспорт) изделия» установлена в контуре компании «ЛокоТех-Сервис» и интегрирована с системами ООО «ЛокоТех-Сервис» и АО «Желдорреммаш».

20.03.2025 В фокусе цифровизации: ГК «ЛокоТех» планирует автоматизировать процесс диагностики пусковых конденсаторов локомотива

Стратегии цифровой трансформации холдинга, дирекция по стратегическому планированию и развитию ГК «ЛокоТех» инициировала проект по автоматизированному учету состояния пусковых конденсаторов ло
23.01.2025 «ЛокоТех-Сервис» и «КонтролТуГоу.Ру» завершили выполнение работ по второму этапу проекта «Цифровой формуляр (паспорт) изделия»

В конце 2024 г. ООО «ЛокоТех-Сервис» и ООО «КонтролТуГоу.Ру» завершили выполнение работ по второму этапу проекта «
03.06.2021 Российский монопольный строитель поездов для метро поставит «1С» на 50 тыс. рабочих мест

т использоваться на 50 тыс. компьютеров сотрудников «Трансмашхолдинга» и связанной с ней компанией «Локотех» — производителя рельсовой техники и оператора сотни депо по всей стране соответствен
16.05.2019 «Крок» перевел заводы «Локотеха» на «1С:ERP управление предприятием 2»

ИТ-компания «Крок» перевела четыре завода группы компаний «Локотех», российского предприятия по ремонту локомотивов, на оперативное управление производс
03.12.2018 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2018 г. получили награды CNews AWARDS

номинации «ИТ в промышленности» награду CNews Awards получила компания «Локомотивные технологии». «ЛокоТех» объединяет более 250 производственных площадок по всей России, занимающихся ремонтом
20.09.2018 «Локотех» внедряет интеллектуальную систему управления ремонтами SmartMaintenance

«Локотех» и Clover Group анонсировали начало внедрения SmartMaintenance («Цифровая диспетчерская») для перехода на управление ремонтами тягового подвижного состава с помощью технологий искусстве
13.09.2018 Российские компании представят опыт цифровизации железнодорожной отрасли на InnoTrans-2018

ия к обслуживанию локомотивов с помощью искусственного интеллекта». Организаторы — группа компаний «ЛокоТех», Clover Group и ГК «2050. DIGITAL». Начало в 14.00, CityCube, Hall A, стенд «Локо
20.07.2018 «Майтэк» завершил проект по автоматизации процессов оценки персонала в ГК «Локотех»

дрения модуля «Оценка эффективности персонала», который позволяет проводить различные процессы по оценке личностно-профессиональных компетенций сотрудников в автоматическом режиме, в группе компаний «Локотех». Решение работает на базе системы DIRECTUM. Разработку и адаптацию системы выполнила компания «Майтэк». Система также помогает в формировании Кадрового резерва предприятия. «Локотех
24.05.2018 «Локотех» и 1С заключили соглашение о расширении сотрудничества в области создания систем эффективного управления

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 24 мая 2018 г. «Локотех» и 1С заключили соглашение о расширении сотрудничества в области создания эффективных
28.04.2017 «МайТэк» организует юридически значимый документооборот между«Трансойл» и «ЛокоТех-Промсервис»

межкорпоративного юридически значимого электронного документооборота между компаниями «Трансойл» и «ЛокоТех-Промсервис». Особенностью проекта является настройка ЭДО между двумя разными системам
15.07.2016 «МайТэк» переводит «Локотех» на безбумажный документооборот

ртнер компании Directum, автоматизировала процесс обмена внутренними документами в группе компаний «Локотех». Теперь движение свыше 12 тыс. договоров и спецификаций в рамках 130 компаний холдин
16.06.2016 «Локомотивные технологии» и «1С» будут сотрудничать в области создания систем управления

Компания «Локомотивные технологии» и фирма «1С» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве в обл
30.06.2015 СЭД Directum внедрена в «Локомотивных технологиях»

й. «Локомотивные технологии» — компания, интегрирующая управление сервисным локомотивным холдингом «ЛокоТех». Объединенная группа компаний включает в себя ряд диверсифицированных направлений в

09.10.2014 «Локомотивные технологии» внедряют Directum

системы электронного документооборота и управления взаимодействием Directum в управляющей компании «Локомотивные технологии». Об этом CNews сообщили в компании Directum, разработчике одноименно

Публикаций - 70, упоминаний - 133

Локотех и организации, системы, технологии, персоны:

DEPO Computers - Депо Электроникс 710 28
9594 23
Directum - Директум 1268 8
Diasoft - Диасофт 1144 7
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 62 7
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 7
МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 52 7
Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 53 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 6
Ростелеком 10948 5
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 59 5
ТМХ ИС - ТМХ Интеллектуальные Системы - РэйлНекст - ТМХ ТМ - ТМХ Технологии - НИИТКД - Научно-исследовательский институт технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта - ЦПТ ТМХ - Центр Перспективных Технологий ТМХ 16 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Schneider Electric 614 4
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
МегаФон 10742 3
SAP SE 5601 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 3
Oracle Corporation 7074 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 3
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 3
Центр2М - Center2М 67 2
ITG Group - Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 68 2
Ситилабс 44 2
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 2
Luxms 120 2
Локотех - АВП Технология 7 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Крок - Croc 1964 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 2
Naumen - Наумен 752 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 2
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 149 2
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 2
Rimini Street 77 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 26
Локотех Сервис - ТМХ Сервис 27 25
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 20
Почта России ПАО 2370 15
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 15
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 10
ПСБ - Промсвязьбанк 963 10
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 9
Сургутнефтегаз - СНГ 288 9
Adidas - Адидас 170 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 8
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 8
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 8
AstraZeneca - АстраЗенека 64 7
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 29 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 7
Ингосстрах СПАО 478 7
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 7
ВТБ - ВТБ24 671 7
Северсталь ПАО - Северсталь Менеджмент 31 6
Желдорреммаш - ЧЭРЗ - Челябинский электровозоремонтный завод 9 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 6
Альфа-Банк 1979 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 6
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Газпром ПАО 1493 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 5
Газпром нефть 725 5
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 5
Mary Kay - Мэри Кэй 104 5
Ralf Ringer - Ральф Рингер 21 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 4
МКБ - Московский кредитный банк 657 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 7
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 5
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Федеральное казначейство России 1949 2
iCluster - Международный ИТ-кластер Нижегородской области 5 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
РЖД З-СибЖД - Западно-Сибирская железная дорога 11 1
Минэкономразвития РФ - ФЦК - Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда 9 1
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ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 4
1С:ERP Управление предприятием 841 10
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 8
Directum СЭД - ECM-система 307 6
Локотех - Умный локомотив 4 4
РЖД Цифровая железная дорога 10 3
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 36 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 3
Microsoft Windows BitLocker 942 3
Ctrl2Go SmartMaintenance - Цифровая диспетчерская 2 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 2
IBM Power AI 9 2
1С:Корпорация 57 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 2
Microsoft Office 4170 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 2
Naumen Erudite NLU - Naumen Erudite VoiceOut 40 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 1
1С:Документооборот КОРП 90 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 150 1
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 1
Siemens Teamcenter 73 1
SAP DW - SAP Data Warehouse Cloud 8 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 36 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
1С:Бизнес-сеть 6 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 107 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 63 1
Совкомбанк - ЧатБанк - Сова Корпоративный чат-бот 6 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Haulmont - Тезис СЭД 99 1
Inline IKSAR - Инлайн ИКСАР - платформа для устройств вспомогательной реальности 19 1
Trip.com Group - SkyScanner 21 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 14 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
1С:Номенклатура 5 1
Чаркин Евгений 317 12
Сергиенко Дмитрий 35 10
Алтухов Дмитрий 47 9
Пшиченко Дмитрий 49 9
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 9
Гимранов Ринат 126 9
Гребельный Антон 21 8
Волков Никита 80 8
Казарцев Алексей 27 8
Емельченков Сергей 141 8
Секликов Юрий 29 8
Воронин Петр 37 8
Самородов Александр 14 7
Спиридонов Александр 49 7
Шакманас Алгирдас 40 7
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 7
Шумков Александр 7 7
Шадаев Максут 1210 7
Аксаков Анатолий 163 6
Шипов Савва 102 6
Дунаев Сергей 63 6
Рахтеенко Владимир 42 6
Попов Андрей 116 6
Августон Иван 15 5
Талонов Максим 5 5
Лянгасов Сергей 5 5
Палей Лев 58 5
Богданов Кирилл 112 5
Садовенко Илья 65 5
Чамара Денис 59 5
Онищенко Владислав 98 5
Евраев Михаил 266 5
Козырев Алексей 328 5
Ревяшко Андрей 20 5
Сахаров Александр 93 4
Касимов Денис 23 4
Федечкин Сергей 20 4
Белинский Алексей 7 4
Картышев Алексей 6 4
Савлаев Тамерлан 6 4
Россия - РФ - Российская федерация 166164 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Азия - Азиатский регион 5920 7
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 415 5
Европа 24963 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 3
Европа Восточная 3138 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 3
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Россия - СФО - Новосибирская область - Карасукский район - Карасук 25 2
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
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Россия - СФО - Новосибирская область - Барабинск 20 1
Индонезия - Джакарта 56 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Кандалакшский район - Кандалакша 29 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Мичуринск 38 1
Россия - ДФО - Амурская область - Тындинский район - Тында 54 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1191 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 1
Индонезия - Республика 1058 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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