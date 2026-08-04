Локотех - Локомотивные технологии

«РТК-ЦОД» реализовал миграцию ключевых ИТ-систем группы компаний «ЛокоТех» в облако «РТК-ЦОД», ИТ-сервис-провайдер полного цикла, провел миграцию ключевых ИТ-систем группы компаний «ЛокоТех» в собственную облачную инфраструктуру, что обеспечило высокую надежность и доступнос

РТК-ЦОД реализовал миграцию ключевых ИТ-систем группы компаний «Локотех» в облако истем ИТ-сервис-провайдер полного цикла РТК-ЦОД провел миграцию ключевых ИТ-систем группы компаний «Локотех» в собственную облачную инфраструктуру, что обеспечило надежность и доступность ИТ-си

«ЛокоТех» повысит эффективность работы службы управления персоналом за счет применения ИИ Компания «ЛокоТех» приступила к массовому обучению работников работе с корпоративными ИИ-сервисами ТМХ.

На «Ермаки» начали устанавливать первые бортовые комплексы предиктивной диагностики В сервисном локомотивном депо Чита Забайкальского филиала компании «ЛокоТех-Сервис» начали процесс оснащения первых 10 электровозов 3ЭС5К «Ермак» производства НЭ

В депо «Чита» внедрен инновационный комплекс контроля подачи песка В сервисном локомотивном депо «Чита» Забайкальского филиала «ЛокоТех-Сервиса» успешно внедрен первый на сети цифровой весоизмерительный комплекс системы п

«ЛокоТех» запустил пилотные проекты по автоматизации планирования ремонта локомотивов Компания «ЛокоТех» ввела в опытную эксплуатацию информационные системы, которые позволят с высокой точн

За счет перехода на электронный документооборот «ЛокоТех-Сервис» ускорит движение ТМЦ между сервисными локомотивными депо цию права на получение налоговых вычетов по НДС и учет соответствующих расходов. Главный бухгалтер «ЛокоТеха» Елена Шарикова подчеркнула, что среди основных прогнозируемых эффектов — снижение р

«ЛокоТех» внедряет цифровую аналитику состояния колесных пар локомотивов Компания «ЛокоТех» разработала специализированное программное обеспечение по интеграции данных, поступающих от цифровых профилометров, в ключевую для компании автоматизированную систему управления «Сетев

Анализ данных вибродиагностики позволил «ЛокоТех-Сервис» повысить надежность подшипниковых узлов локомотивов качества проведенных исследований узлов», – сказал начальник управления технического регулирования «ЛокоТеха» Владимир Чучупал. Компетенции по проведению вибрационного диагностирования в ряде д

«ЛокоТех-Сервис» при содействии государства проведет оценку возможностей роботизации депо Компания «ЛокоТех-Сервис» подписала соглашение о сотрудничестве с Федеральным центром компетенций (ФЦК) в целях реализации федерального проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации произв

«ЛокоТех-Сервис» внедряет в депо мобильное приложение «Инспектор» «ЛокоТех-Сервис» начал применять мобильное приложение для проведения дистанционных проверок Ро

«ЛокоТех» сократила транспортные расходы за счёт автоматизации Специалистами «ЛокоТех» разработана и внедрена комплексная система заказа транспорта, охватывающая все этапы процесса: от запроса на перевозку до оперативной и бюджетной отчётности в среде «1С:ERP». Также обе

«ЛокоТех» расширит возможности предиктивной диагностики состояния локомотивов за счет новой системы ТМХ «ЛокоТех-Сервис» совместно с «ТМХ-Локомотивами» планирует провести на Восточном полигоне испыт

ТМХ и «ЛокоТех» внедряют новую систему прогнозирования ресурса локомотивов «Центр Перспективных Технологий ТМХ» (ЦПТ ТМХ) и «ЛокоТех» проводят испытания системы расчета износа критических узлов локомотивов на серии 2ЭС5К «Ермак». Программное обеспечение разработано специалистами ЦПТ ТМХ. Система получает данные об эк

В депо «Чита» будет установлен первый цифровой весоизмерительный комплекс системы подачи песка под колесные пары локомотива В сервисном локомотивном депо «Чита» Забайкальского филиала компании «ЛокоТех-Сервис» внедряется первый цифровой весоизмерительный комплекс системы подачи песка по

Процесс заправки букс локомотива в депо «Карымская» станет цифровым В сервисном локомотивном депо «Карымская» Забайкальского филиала компании «ЛокоТех-Сервис» внедряется комплекс для автоматической заправки смазкой букс моторно-осевых п

Компании «ЛокоТех-Сервис» и «КонтролТуГоу.Ру» перешли к заключительному этапу особо значимого проекта «Цифровой формуляр (паспорт) изделия» изации третьего этапа система «Цифровой формуляр (паспорт) изделия» установлена в контуре компании «ЛокоТех-Сервис» и интегрирована с системами ООО «ЛокоТех-Сервис» и АО «Желдорреммаш».

В фокусе цифровизации: ГК «ЛокоТех» планирует автоматизировать процесс диагностики пусковых конденсаторов локомотива Стратегии цифровой трансформации холдинга, дирекция по стратегическому планированию и развитию ГК «ЛокоТех» инициировала проект по автоматизированному учету состояния пусковых конденсаторов ло

«ЛокоТех-Сервис» и «КонтролТуГоу.Ру» завершили выполнение работ по второму этапу проекта «Цифровой формуляр (паспорт) изделия» В конце 2024 г. ООО «ЛокоТех-Сервис» и ООО «КонтролТуГоу.Ру» завершили выполнение работ по второму этапу проекта «

Российский монопольный строитель поездов для метро поставит «1С» на 50 тыс. рабочих мест т использоваться на 50 тыс. компьютеров сотрудников «Трансмашхолдинга» и связанной с ней компанией «Локотех» — производителя рельсовой техники и оператора сотни депо по всей стране соответствен

«Крок» перевел заводы «Локотеха» на «1С:ERP управление предприятием 2» ИТ-компания «Крок» перевела четыре завода группы компаний «Локотех», российского предприятия по ремонту локомотивов, на оперативное управление производс

Лучшие ИТ-проекты и технологии 2018 г. получили награды CNews AWARDS номинации «ИТ в промышленности» награду CNews Awards получила компания «Локомотивные технологии». «ЛокоТех» объединяет более 250 производственных площадок по всей России, занимающихся ремонтом

«Локотех» внедряет интеллектуальную систему управления ремонтами SmartMaintenance «Локотех» и Clover Group анонсировали начало внедрения SmartMaintenance («Цифровая диспетчерская») для перехода на управление ремонтами тягового подвижного состава с помощью технологий искусстве

Российские компании представят опыт цифровизации железнодорожной отрасли на InnoTrans-2018 ия к обслуживанию локомотивов с помощью искусственного интеллекта». Организаторы — группа компаний «ЛокоТех», Clover Group и ГК «2050. DIGITAL». Начало в 14.00, CityCube, Hall A, стенд «Локо

«Майтэк» завершил проект по автоматизации процессов оценки персонала в ГК «Локотех» дрения модуля «Оценка эффективности персонала», который позволяет проводить различные процессы по оценке личностно-профессиональных компетенций сотрудников в автоматическом режиме, в группе компаний «Локотех». Решение работает на базе системы DIRECTUM. Разработку и адаптацию системы выполнила компания «Майтэк». Система также помогает в формировании Кадрового резерва предприятия. «Локотех

«Локотех» и 1С заключили соглашение о расширении сотрудничества в области создания систем эффективного управления В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 24 мая 2018 г. «Локотех» и 1С заключили соглашение о расширении сотрудничества в области создания эффективных

«МайТэк» организует юридически значимый документооборот между«Трансойл» и «ЛокоТех-Промсервис» межкорпоративного юридически значимого электронного документооборота между компаниями «Трансойл» и «ЛокоТех-Промсервис». Особенностью проекта является настройка ЭДО между двумя разными системам

«МайТэк» переводит «Локотех» на безбумажный документооборот ртнер компании Directum, автоматизировала процесс обмена внутренними документами в группе компаний «Локотех». Теперь движение свыше 12 тыс. договоров и спецификаций в рамках 130 компаний холдин

«Локомотивные технологии» и «1С» будут сотрудничать в области создания систем управления Компания «Локомотивные технологии» и фирма «1С» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве в обл

СЭД Directum внедрена в «Локомотивных технологиях» й. «Локомотивные технологии» — компания, интегрирующая управление сервисным локомотивным холдингом «ЛокоТех». Объединенная группа компаний включает в себя ряд диверсифицированных направлений в