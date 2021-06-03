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Локотех
Локомотивные технологии


03.06.2021 Российский монопольный строитель поездов для метро поставит «1С» на 50 тыс. рабочих мест 5
27.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря 1
19.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
06.07.2020 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года 1
13.03.2020 ТМХ и «1С» реализовали проект цифровой трансформации бизнеса 1
08.10.2019 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2019 1
23.07.2019 «1C» представила инновации на «Иннопроме 2019» 1
09.07.2019 CNews AWARDS 2019: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
16.05.2019 «Крок» перевел заводы «Локотеха» на «1С:ERP управление предприятием 2» 3
10.04.2019 С чего начать цифровую трансформацию организации 2
03.12.2018 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2018 г. получили награды CNews AWARDS 2
26.11.2018 CNews Forum 2018 установил новый рекорд посещаемости. Фото 2
23.11.2018 Как большие данные завоевывают огромные рынки 1
18.11.2018 Быть или не быть цифровой трансформации в России 1
04.10.2018 «Трансмашхолдинг» и Vostok создают блокчейн-систему анализа данных локомотивных парков 1
21.09.2018 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2018 1
20.09.2018 «Локотех» внедряет интеллектуальную систему управления ремонтами SmartMaintenance 1
13.09.2018 Российские компании представят опыт цифровизации железнодорожной отрасли на InnoTrans-2018 4
20.07.2018 «Майтэк» завершил проект по автоматизации процессов оценки персонала в ГК «Локотех» 1
24.05.2018 SAP и Clover Group помогут построить цифровые заводы 1
24.05.2018 «Локотех» и 1С заключили соглашение о расширении сотрудничества в области создания систем эффективного управления 5
24.11.2017 BI в эпоху цифровой трансформации 2
08.11.2017 Завтра 9 ноября состоится CNews FORUM 2017 1
03.11.2017 До CNews Forum 2017 осталась неделя. Успейте подать заявку 1
31.10.2017 12 ярких представителей ИТ-рынка выступят на CNews FORUM 2017 в секции «Безопасность» 1
11.10.2017 До CNews Forum 2017 остался месяц. Успейте подать заявку 1
04.10.2017 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
22.08.2017 Главу ИТ-«дочки» «Ростеха» поменяли второй раз за полгода без объяснения причин 2
14.08.2017 Шесть ключевых персон Business Intelligence: Новые лица на CNews Forum 2017 1
28.07.2017 Фантастическая пятерка: 5 топовых российских компаний выступят на CNews FORUM 2017 1
07.07.2017 CNews FORUM 2017: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
28.04.2017 «МайТэк» организует юридически значимый документооборот между«Трансойл» и «ЛокоТех-Промсервис» 1
15.07.2016 «МайТэк» переводит «Локотех» на безбумажный документооборот 3
16.06.2016 «Локомотивные технологии» и «1С» будут сотрудничать в области создания систем управления 4
30.06.2015 СЭД Directum внедрена в «Локомотивных технологиях» 3
23.03.2015 «МайТэк» внедряет Directum в «ТМХ-Сервисе» 1
16.12.2014 «МайТэк» внедрила Directum в «Желдорреммаше» 1
09.10.2014 «Локомотивные технологии» внедряют Directum 1

Публикаций - 40, упоминаний - 65

Локотех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

3779 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
Кловер Групп - Clover Group 14 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 4
IBM 3557 4
Diasoft - Диасофт 354 4
SAP SE 3220 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
Vocord - Вокорд 99 2
Программный продукт ГК 92 2
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 2
Код Безопасности 365 2
Cinimex - Синимекс 160 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
Naumen - Наумен 342 2
Ланит ГК 1160 2
Directum - Директум 647 2
Saprun - Сапран групп 38 2
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 2
Крок 1221 2
Luxms 14 2
Digital Vision 2 1
Ланит Интеграция 101 1
SimbirSoft - СимбирСофт 19 1
Консист Бизнес Групп 58 1
Inline Group - Инлайн Груп 60 1
РДТЕХ 159 1
Custis 73 1
МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 44 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 375 1
Терн ГК - Tern Group 44 1
Teradata 166 1
TietoEVRY - Tieto 122 1
Vintage Wines SA 4 1
IBM Европа 7 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 352 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Facebook 3768 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 14
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 11
ВТБ24 - Лёгкий Банк 10 7
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 7
Альфа-Банк 1127 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 5
Mary Kay - Мэри Кэй 82 5
Уралсиб Банк 390 4
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 3
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 3
Газпромбанк - ГПБ 693 3
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
Мосэнерго ПАО 50 2
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 69 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
Газпром нефть 382 2
X5 Group 600 2
Локотех-Сервис 2 2
Зарубежнефть 27 2
Транснефтьэнерго 5 2
Почта России ПАО 1579 2
Аэрофлот 493 2
Балтика - Пивоваренная компания 112 1
Альфа-Банк Казахстан 16 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Maersk 10 1
Lego 84 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 9 1
Соллерс - Sollers 17 1
American Airlines 20 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Рослокомотив 1 1
PwC Россия 6 1
SkyScanner 17 1
Finnair - Авиакомпания 3 1
Алроса АК 81 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 10
Big Data - Большие данные 1136 7
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 4
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
Data Governance - Руководство данными 51 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Network Edge - Защита сетевой периферии - Защита сетевой инфраструктуры 4 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
Тонкий клиент - Thin client 108 1
CCaaS - Contact Center as a Service - Контакт-центр как услуга - Контакт-центр из облака - Облачный контактный центр 7 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
TMS - Treasury Management System - Централизованное управление ликвидностью и казначейскими операциями холдинга 2 1
Legacy-системы - унаследованная система 16 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 90 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 183 3
1С:ERP Управление предприятием 203 2
Clover Group SmartMaintenance - Цифровая диспетчерская 2 2
Naumen Erudite 12 2
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
SAP DW - SAP Data Warehouse Cloud 6 1
IBM Power AI 4 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 1
Код Безопасности Континент АПКШ - программно-аппаратный комплекс 34 1
1С:Документооборот КОРП 35 1
Microsoft Excel 438 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Linux OS 4276 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Microsoft SQL Server 798 1
Diasoft Flextera 45 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
Directum Ario 14 1
Хоулмонт - Тезис 76 1
Schneider Electric EcoStruxure 37 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 9
Емельченков Сергей 83 8
Самородов Александр 10 7
Спиридонов Александр 35 7
Шумков Александр 7 7
Попов Андрей 72 6
Ревяшко Андрей 18 5
Козырев Алексей 270 5
Нестеров Алексей 79 4
Соловьев Алексей 60 4
Сергиенко Дмитрий 12 4
Соколов Алексей 121 4
Белинский Алексей 7 4
Иванов Алексей 76 3
Урьяс Вадим 76 3
Сорокоумов Александр 19 3
Смирнова-Крелль Оксана 49 3
Аксаков Анатолий 98 2
Нуралиев Борис 205 2
Натрусов Артем 121 2
Сергеев Сергей 63 2
Аитов Тимур 47 2
Гребенщиков Дмитрий 22 2
Лигачев Глеб 60 2
Онищенко Владислав 41 2
Кириченко Игорь 41 2
Размахаев Сергей 40 2
Фридман Илья 41 2
Чевкота Олег 15 2
Гулянский Игорь 9 2
Касимов Денис 8 2
Захаров Алексей 35 2
Морозов Алексей 27 2
Ермилова Анастасия 2 2
Липа Кирилл 3 2
Турчановский Дмитрий 5 2
Шестаков Сергей 16 2
Окунь Дмитрий 16 2
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 2
Пай Мария 2 2
Россия - Российская федерация - РФ 57680 29
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Восточная Европа 1691 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 2
Россия - Ульяновская область 354 2
Индонезия - Джакарта 3 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Россия - Улан-Удэ 141 1
Россия - Белгородская область 370 1
Россия - Сочи 913 1
Индонезия - Республика 386 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Земля - планета Солнечной системы 881 1
Европа 3788 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 17
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 7
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CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 244 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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