«ЛокоТех-Сервис» и «КонтролТуГоу.Ру» завершили выполнение работ по второму этапу проекта «Цифровой формуляр (паспорт) изделия»

В конце 2024 г. ООО «ЛокоТех-Сервис» и ООО «КонтролТуГоу.Ру» завершили выполнение работ по второму этапу проекта «Цифровой формуляр (паспорт) изделия». Данный проект признан Правительством России особо значимым и реализуется с привлечением средств гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Об этом CNews сообщили представители Ctrl2GO.

Второй этап был реализован в полном объеме и в сроки согласно календарному плану. Отчетные документы по второму этапу проекта представлены в РФРИТ в декабре 2024 г.

Проект по созданию отечественного программного обеспечения «Цифровой формуляр (паспорт) изделия» реализуется в рамках программы импортозамещения в сфере информационных технологий. Его цель – разработка отечественной системы класса PLM (для замены импортных средств управления жизненным циклом изделия), обеспечивающей прослеживаемость жизненного цикла изделий на основе технологии распределенного реестра (блокчейн). Доработанное программное обеспечение будет запущено в промышленную эксплуатацию в 2025 г.

По словам руководителя проекта Департамента производственного анализа и развития ГК «ЛокоТех» Сергея Тимушева, на втором этапе было доработано базовое ядро системы и функциональные модули программной платформы, а также проведены предварительные испытания системы на тестовом стенде компании-разработчика Ctrl2GO. «Испытания подтвердили работоспособность системы и готовность к следующему этапу», – отметил Сергей Тимушев.

На третьем этапе, который продлится до конца марта 2025 г., планируется разработать требования для внедрения системы у заказчика; развернуть систему на серверах компании «ЛокоТех-Сервис»; доработать документацию, инсталлировать ПО и подключить пользователей, провести предварительные испытания на рабочих местах Заказчика.

«Проект «Цифровой формуляр изделия» движется в рамках утвержденного календарного плана и в соответствии с техническим заданием. Его реализация станет важным шагом к обеспечению технологической независимости России в сфере промышленного программного обеспечения», – сказал Сергей Тимушев.