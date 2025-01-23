Тимушев Сергей
|23.01.2025
|«ЛокоТех-Сервис» и «КонтролТуГоу.Ру» завершили выполнение работ по второму этапу проекта «Цифровой формуляр (паспорт) изделия» 2
Тимушев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
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