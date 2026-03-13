Локотех Сервис - ТМХ Сервис

Производственную базу ООО «ЛокоТех-Сервис» (входит в ГК «ЛокоТех») составляют 86 сервисных локомотивных депо, расположенных по всей территории России – от Владивостока до Калининграда. На предприятиях компании работают 33 тысячи человек, их силами обслуживаются бОльшая часть парка локомотивов ОАО «РЖД».



Филиал «Московский» ООО «ЛокоТех-Сервис» осуществляет свою деятельность на полигоне Московской железной дороги на территории 10 субъектов Российской Федерации, среди которых г. Москва, Московская, Калужская, Тульская, Орловская, Курская, Рязанская, Смоленская, Брянская и частично - Владимирская области. В филиал «Московский» входят 8 СЛД: «Москва-Сортировочная», «Брянск-Льговский», «Вязьма», «Курск», «Ожерелье», «Смоленск», «Узловая», «Унеча».