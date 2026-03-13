Разделы

Локотех Сервис - ТМХ Сервис

Производственную базу ООО «ЛокоТех-Сервис» (входит в ГК «ЛокоТех») составляют 86 сервисных локомотивных депо, расположенных по всей территории России – от Владивостока до Калининграда. На предприятиях компании работают 33 тысячи человек, их силами обслуживаются бОльшая часть парка локомотивов ОАО «РЖД».


Филиал «Московский» ООО «ЛокоТех-Сервис» осуществляет свою деятельность на полигоне Московской железной дороги на территории 10 субъектов Российской Федерации, среди которых г. Москва, Московская, Калужская, Тульская, Орловская, Курская, Рязанская, Смоленская, Брянская и частично - Владимирская области. В филиал «Московский» входят 8 СЛД: «Москва-Сортировочная», «Брянск-Льговский», «Вязьма», «Курск», «Ожерелье», «Смоленск», «Узловая», «Унеча».

СОБЫТИЯ


13.03.2026 «ЛокоТех-Сервис» внедряет в депо мобильное приложение «Инспектор» 1
12.12.2025 «ЛокоТех» сократила транспортные расходы за счёт автоматизации 1
30.10.2025 «ЛокоТех» расширит возможности предиктивной диагностики состояния локомотивов за счет новой системы ТМХ 2
21.10.2025 ТМХ и «ЛокоТех» внедряют новую систему прогнозирования ресурса локомотивов 1
03.09.2025 Система «Цифровой формуляр (паспорт) изделия» официально принята в постоянную промышленную эксплуатацию 1
23.07.2025 В депо «Чита» будет установлен первый цифровой весоизмерительный комплекс системы подачи песка под колесные пары локомотива 2
17.07.2025 Процесс заправки букс локомотива в депо «Карымская» станет цифровым 2
06.05.2025 В депо «Москва-Сортировочная» запущено в эксплуатацию мобильное приложение «Приемка в ремонт» 1
23.04.2025 Компании «ЛокоТех-Сервис» и «КонтролТуГоу.Ру» перешли к заключительному этапу особо значимого проекта «Цифровой формуляр (паспорт) изделия» 2
20.03.2025 В фокусе цифровизации: ГК «ЛокоТех» планирует автоматизировать процесс диагностики пусковых конденсаторов локомотива 3
23.01.2025 «ЛокоТех-Сервис» и «КонтролТуГоу.Ру» завершили выполнение работ по второму этапу проекта «Цифровой формуляр (паспорт) изделия» 2
14.01.2025 «1С» успешно испытала замену SAP на Linux на 15 тыс. одновременно работающих пользователей 4
01.12.2023 Избавить российских железнодорожников от софта Siemens и GE будет стоить более 10 миллиардов 1
13.03.2020 ТМХ и «1С» реализовали проект цифровой трансформации бизнеса 1
13.09.2018 Российские компании представят опыт цифровизации железнодорожной отрасли на InnoTrans-2018 1
30.06.2015 СЭД Directum внедрена в «Локомотивных технологиях» 1
23.03.2015 «МайТэк» внедряет Directum в «ТМХ-Сервисе» 3
09.10.2014 «Локомотивные технологии» внедряют Directum 1

DEPO Computers - Депо Электроникс 671 11
9145 7
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 55 4
Directum - Директум 1194 3
МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 50 3
ТМХ ИС - ТМХ Интеллектуальные Системы - РэйлНекст - ТМХ ТМ - ТМХ Технологии - НИИТКД - Научно-исследовательский институт технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта - ЦПТ ТМХ - Центр Перспективных Технологий ТМХ 13 2
SAP SE 5475 2
Омега 87 1
Intermech - Интермех НПП 25 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 59 1
Siemens AG - Siemens Group 2635 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 125 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 245 1
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 42 1
Локотех - АВП Технология 6 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 94 1
Ростелеком - TData - ТДата 54 1
CoWork - Коворкинг Платформ 19 1
Ростелеком 10476 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3327 1
Microsoft Corporation 25383 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 159 1
IBM - International Business Machines Corp 9573 1
Oracle Corporation 6915 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2643 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 260 1
Diasoft - Диасофт 1067 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 814 1
R-Vision - Р-Вижн 230 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 456 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 445 1
Dassault Systemes 223 1
Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 51 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 47 1
Top Systems - Топ Системы 79 1
Локотех - Локомотивные технологии 58 15
ТМХ - Трансмашхолдинг 142 7
РЖД - Российские железные дороги 2025 5
Желдорреммаш - ЧЭРЗ - Челябинский электровозоремонтный завод 8 3
Локотех Лизинг - ТМХС-Лизинг 2 2
Локотех Промсервис 3 2
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 82 1
УВЗ Электромашина НПО 6 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 63 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 18 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 60 1
Siemens Energy 4 1
Кофемания 78 1
ЛокоТех - Торговый дом ТМХС - ТМХС Локализация 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1051 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8363 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3040 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 177 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 510 1
Татнефть 240 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 269 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 522 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 372 4
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 166 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 192 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6376 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 117 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2026 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2216 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58140 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34322 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7413 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74513 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23552 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13184 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1929 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13456 4
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1021 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4760 3
Управляемость - Manageability 2003 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17323 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1595 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32164 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26303 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10307 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1407 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19212 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25864 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11588 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3599 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 649 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1423 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3029 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 483 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 864 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 369 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2384 1
APDEX - Application Performance Index - индекс производительности приложений 42 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1529 1
Сельское хозяйство - AgroTech - AgriTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 156 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4556 1
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 185 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2274 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 201 1
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 276 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 430 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1112 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1961 1
Трассирование - Трассировка 75 1
1С:ERP Управление предприятием 743 3
Directum СЭД - ECM-система 297 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2469 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 354 1
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 50 1
1С:Корпорация 54 1
Top Systems - T-Flex CAD - T‑Flex CAE 37 1
GE - General Electric Predix - IIoT-платформа 10 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 88 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 70 1
PTC Windchill - PTC FlexPLM 49 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1585 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 14 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 113 1
Intermech - IPS PLM - Intermech Professional Solutions 7 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 94 1
Cyberphysics - Cyberstudio 3 1
GE SmartSignal 3 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 893 1
Linux OS 11090 1
Новые облачные технологии - МойОфис 915 1
Microsoft Windows 16500 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 609 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 421 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 942 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 297 1
Autodesk AutoCAD 365 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 666 1
Aspen Mtell 5 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 560 1
ANSYS Twin Builder - ANSYS Twin Deployer 7 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 207 1
Siemens Teamcenter 70 1
Лянгасов Сергей 4 4
Тимушев Сергей 3 3
Касимов Денис 22 2
Липа Кирилл 5 1
Закоржевский Вячеслав 81 1
Урусов Виктор 152 1
Ермаков Иван 31 1
Кубарев Алексей 59 1
Агеев Денис 38 1
Трандин Сергей 106 1
Ларин Андрей 23 1
Глухов Иван 32 1
Семенов Михаил 27 1
Масляный Константин 20 1
Самойленко Дмитрий 17 1
Богдашов Валерий 27 1
Лазуков Станислав 48 1
Пирогова Ирина 31 1
Завидов Юрий 2 1
Ушаков Александр 3 1
Терехина Лилия 1 1
Лобачев Константин 4 1
Геллерман Михаил 58 1
Аникин Дмитрий 66 1
Давиденко Алексей 16 1
Анпилов Антон 20 1
Желтухин Вадим 67 1
Саралидзе Вадим 1 1
Романчиков Андрей 5 1
Шустрова Наталья 18 1
Филипиди Анна 17 1
Бабец Денис 1 1
Медведков Николай 1 1
Ержиков Андрей 1 1
Суровец Дмитрий 102 1
Нуралиев Борис 296 1
Шадаев Максут 1164 1
Глазков Александр 150 1
Нестеров Алексей 172 1
Панченко Иван 181 1
Россия - РФ - Российская федерация 159477 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46316 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 391 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Кандалакшский район - Кандалакша 27 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1600 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1264 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3265 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7421 7
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2835 5
Паспорт - Паспортные данные 2749 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2609 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10626 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8268 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1339 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6375 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55433 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 418 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 467 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 740 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4958 1
Энергетика - Energy - Energetically 5566 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4428 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1047 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3297 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 445 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4365 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6324 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3295 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1229 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 690 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5540 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20572 1
Экономический эффект 1227 1
InnoTrans 2 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1224 1
CNews AWARDS - награда 558 1
