Получите все материалы CNews по ключевому слову
Локотех Сервис ТМХ Сервис
Производственную базу ООО «ЛокоТех-Сервис» (входит в ГК «ЛокоТех») составляют 86 сервисных локомотивных депо, расположенных по всей территории России – от Владивостока до Калининграда. На предприятиях компании работают 33 тысячи человек, их силами обслуживаются бОльшая часть парка локомотивов ОАО «РЖД».
Филиал «Московский» ООО «ЛокоТех-Сервис» осуществляет свою деятельность на полигоне Московской железной дороги на территории 10 субъектов Российской Федерации, среди которых г. Москва, Московская, Калужская, Тульская, Орловская, Курская, Рязанская, Смоленская, Брянская и частично - Владимирская области. В филиал «Московский» входят 8 СЛД: «Москва-Сортировочная», «Брянск-Льговский», «Вязьма», «Курск», «Ожерелье», «Смоленск», «Узловая», «Унеча».
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Локотех Сервис и организации, системы, технологии, персоны:
|Лянгасов Сергей 4 4
|Тимушев Сергей 3 3
|Касимов Денис 22 2
|Липа Кирилл 5 1
|Закоржевский Вячеслав 81 1
|Урусов Виктор 152 1
|Ермаков Иван 31 1
|Кубарев Алексей 59 1
|Агеев Денис 38 1
|Трандин Сергей 106 1
|Ларин Андрей 23 1
|Глухов Иван 32 1
|Семенов Михаил 27 1
|Масляный Константин 20 1
|Самойленко Дмитрий 17 1
|Богдашов Валерий 27 1
|Лазуков Станислав 48 1
|Пирогова Ирина 31 1
|Завидов Юрий 2 1
|Ушаков Александр 3 1
|Терехина Лилия 1 1
|Лобачев Константин 4 1
|Геллерман Михаил 58 1
|Аникин Дмитрий 66 1
|Давиденко Алексей 16 1
|Анпилов Антон 20 1
|Желтухин Вадим 67 1
|Саралидзе Вадим 1 1
|Романчиков Андрей 5 1
|Шустрова Наталья 18 1
|Филипиди Анна 17 1
|Бабец Денис 1 1
|Медведков Николай 1 1
|Ержиков Андрей 1 1
|Суровец Дмитрий 102 1
|Нуралиев Борис 296 1
|Шадаев Максут 1164 1
|Глазков Александр 150 1
|Нестеров Алексей 172 1
|Панченко Иван 181 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424940, в очереди разбора - 727074.
Создано именных указателей - 191567.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.