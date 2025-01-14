Шустрова Наталья
Шустрова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
|Шадаев Максут 1008 14
|Ермаков Валерий 124 14
|Кирьянова Александра 135 14
|Семенов Михаил 22 14
|Масляный Константин 18 14
|Самойленко Дмитрий 16 14
|Геллерман Михаил 34 14
|Давиденко Алексей 15 14
|Глухов Иван 27 14
|Урусов Виктор 127 13
|Анпилов Антон 17 13
|Суровец Дмитрий 76 12
|Глазков Александр 137 12
|Мельникова Алиса 90 12
|Козырев Алексей 321 12
|Кубарев Алексей 52 12
|Панченко Иван 138 10
|Лазуков Станислав 29 5
|Пирогова Ирина 28 5
|Нестеров Алексей 143 4
|Галкин Николай 104 4
|Шарак Андрей 62 4
|Закоржевский Вячеслав 30 4
|Ермаков Иван 27 4
|Трандин Сергей 91 4
|Ларин Андрей 22 4
|Богдашов Валерий 20 4
|Аникин Дмитрий 44 4
|Желтухин Вадим 31 4
|Апалькова Наталья 1 1
|Путин Владимир 3171 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Белоусов Андрей 140 1
|Иванов Дмитрий 88 1
|Биккужин Рамиль 42 1
|Шаповалов Александр 16 1
|Цыганков Дмитрий 24 1
|Лебедев Александр 29 1
|Григорьев Александр 22 1
|Пудов Дмитрий 41 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
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