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Ingka Group Solar Systems Солар Системс

Ingka Group - Solar Systems - Солар Системс

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.11.2024 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения 1
18.02.2021 «Сбер» профинансирует проекты «Солар системс» в сфере солнечной энергетики 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Ingka Group и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2933 2
CoWork - Коворкинг Платформ 21 1
Solanteq - Солантек 5 1
Ростелеком 10829 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1296 1
9448 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1216 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 284 1
Крок - Croc 1952 1
Diasoft - Диасофт 1113 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 893 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 134 1
R-Vision - Р-Вижн 256 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 414 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 60 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 135 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 255 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 103 1
Ростелеком - TData - ТДата 68 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8695 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3119 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 192 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 105 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 285 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
Главстрой 18 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 90 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 93 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 74 1
Кофемания 85 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13565 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5568 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5500 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1525 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3176 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4920 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1177 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 380 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 101 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 272 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 95 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5910 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 209 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 776 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63818 3
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Тактильная коммуникация - тактильный контакт - haptic communication 180 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13365 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10512 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21394 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2020 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1822 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9948 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7299 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2519 1
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Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 642 1
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3044 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 344 1
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15327 1
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7023 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35568 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10083 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13788 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9143 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24996 1
6G - IMT-2030 - Шестое поколение мобильной связи 120 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1444 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9099 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 424 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2215 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  849 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33015 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7702 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9233 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4548 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12974 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24023 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1000 1
Google Android 15122 1
Новые облачные технологии - МойОфис 947 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1019 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6157 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 432 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 159 1
1С:ERP Управление предприятием 807 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 689 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3525 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 365 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 94 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 71 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 114 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 111 1
Шустрова Наталья 18 1
Немудрая Наталья 1 1
Капустин Павел 1 1
Трубников Павел 1 1
Богдан Евгения 1 1
Филипиди Анна 17 1
Путин Владимир 3441 1
Суровец Дмитрий 114 1
Мишустин Михаил 776 1
Шадаев Максут 1201 1
Белоусов Андрей 148 1
Глазков Александр 151 1
Нестеров Алексей 174 1
Панченко Иван 191 1
Ермаков Валерий 139 1
Мельникова Алиса 100 1
Галкин Николай 138 1
Козырев Алексей 328 1
Цыганков Дмитрий 38 1
Кирьянова Александра 166 1
Лебедев Александр 48 1
Ситнов Владимир 6 1
Закоржевский Вячеслав 91 1
Урусов Виктор 157 1
Ермаков Иван 32 1
Сафронов Андрей 7 1
Кубарев Алексей 59 1
Агеев Денис 38 1
Молчанов Михаил 2 1
Трандин Сергей 114 1
Глухов Иван 35 1
Семенов Михаил 28 1
Масляный Константин 20 1
Самойленко Дмитрий 17 1
Богдашов Валерий 29 1
Лазуков Станислав 52 1
Пирогова Ирина 31 1
Геллерман Михаил 70 1
Аникин Дмитрий 68 1
Давиденко Алексей 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 163984 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18895 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54337 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47174 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3400 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3130 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5444 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52835 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4460 1
Образование в России 2733 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4386 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11312 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6501 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1136 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6633 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3629 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 662 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1345 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3777 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10144 1
НКО - Некоммерческая организация 624 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1636 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21300 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26925 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6950 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 434 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9060 1
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Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 444 1
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ВИЭ - Возобновляемые источники энергии - Возобновляемая (регенеративная) энергия - Renewable Energy - Альтернативная энергетика и экология - Низкоуглеродная энергетика - Чистая энергетика 47 1
Made in China - Сделано в Китае - Chi-Fi - «китайский Hi-Fi» - аудиопродукты, изготовленные в Китае 56 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56934 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1215 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15795 1
Физика - Physics - область естествознания 2908 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 502 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5073 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3794 1
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2083 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2678 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3902 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 597 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1266 1
CNews AWARDS - награда 566 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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