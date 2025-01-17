Бизнес Технологии Global-ERP
Бизнес-приложения «Global-ERP: Комплексная система управления предприятием» для цифровизации процессов управления производством, ремонтами, складами, финансами, торговли, персоналом, документооборотом разработаны в Российской Федерации, соответствуют всем критериям импортозамещения и рискоустойчивости к внешним санкциям.
"Global ERP - платформенное решение для импортозамещения крупного бизнеса" Дмитрий Аникин, Директор по развитию, Global ERP, CNews FORUM 2023
Бизнес Технологии и организации, системы, технологии, персоны:
|Аникин Дмитрий 44 30
|Урусов Виктор 127 28
|Шадаев Максут 1008 28
|Абакумов Евгений 205 26
|Аксенов Олег 44 26
|Врацкий Андрей 135 26
|Харитонов Вадим 28 26
|Нестеров Алексей 143 26
|Натрусов Артем 284 26
|Чаркин Евгений 296 26
|Малышев Сергей 83 26
|Никитин Сергей 72 26
|Новикова Елена 88 26
|Ульянов Николай 112 26
|Теплицкий Дмитрий 73 26
|Воронин Павел 136 26
|Петухов Антон 44 26
|Нальский Максим 36 26
|Соловьев Виталий 36 26
|Каушанский Александр 33 26
|Калякин Павел 66 26
|Денисов Анатолий 35 26
|Распопов Алексей 34 26
|Шмаков Антон 44 26
|Шаев Виталий 43 26
|Оберемок Надежда 30 26
|Милованов Андрей 31 26
|Солдатенкова Ксения 26 26
|Белан Иван 26 26
|Желнова Алина 27 26
|Артюхов Сергей 42 26
|Суровец Дмитрий 76 16
|Глазков Александр 137 16
|Кирьянова Александра 135 15
|Замаруев Владимир 40 15
|Галкин Николай 104 15
|Михалев Евгений 89 14
|Краснов Александр 74 14
|Цыганков Дмитрий 24 14
|Кузнецов Евгений 52 14
|Мобильные системы 115 1
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