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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бизнес Технологии Global-ERP

Бизнес Технологии - Global-ERP

Бизнес-приложения «Global-ERP: Комплексная система управления предприятием» для цифровизации процессов управления производством, ремонтами, складами, финансами, торговли, персоналом, документооборотом разработаны в Российской Федерации, соответствуют всем критериям импортозамещения и рискоустойчивости к внешним санкциям.

 

 

"Global ERP - платформенное решение для импортозамещения крупного бизнеса"  Дмитрий Аникин, Директор по развитию, Global ERP, CNews FORUM 2023


17.01.2025 В России запускается первая «цифровая верфь» на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе под управлением Системы Global ERP: производительность вырастет в 3 раза 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
19.11.2024 CNews FORUM 2024 установил новый рекорд: более 1800 участников. ФОТО 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 2
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 2
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 2
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 2
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 2
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 2
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 2
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 2
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 2
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
21.08.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
12.08.2024 CNews AWARDS 2024: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
06.08.2024 CNews FORUM 2024: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
31.07.2024 В России может появиться услуга страхования от рисков импортозамещения в ИТ 1
15.07.2024 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2024 года 1
28.06.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг ERP-систем 2024 1
Не SAP-ом единым: как на российских предприятиях замещают западные системы 1
23.01.2024 «Национальная компьютерная корпорация» в рамках партнерского соглашения будет внедрять систему Global ERP 1
07.12.2023 Ramax Group прошла сертификацию российского разработчика системы Global ERP 1
28.11.2023 Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 1
24.11.2023 Первый вице-президент по технологиям МТС: Как удержать ИТ-шника, не повышая зарплату 1
24.11.2023 Импортозамещение должно превратиться в технологическую независимость 1
23.11.2023 Бизнесу необходима реальная ИБ 1
22.11.2023 О чем говорили участники CNews FORUM 2023 3
22.11.2023 «Росатом»: Работаем вместе с вендорами до самого глубокого слоя разработчиков 1
21.11.2023 Объявлены лауреаты CNews Awards 2023 1
21.11.2023 CNews FORUM 2023 стал рекордным по числу участников 1
29.11.2023 Как российским банкам удается играть на импортоопережение 1
12.10.2023 «Лига цифровой экономики» будет внедрять импортонезависимую систему Global ERP 1
05.10.2023 Разработчик системы Global ERP в числе участников CNews Forum 1
18.04.2023 Как расставить приоритеты при миграции на отечественное ПО 1
20.12.2022 Прогноз «Эдит про»: 2023 станет годом «1С» и нишевых ERP-продуктов 1
20.01.2009 «Бизнес Технологии» автоматизирует работу СНСЗ 1
22.08.2008 «Радар-ММС» автоматизирует производственное планирование на базе Global-Manufacturing 1

Публикаций - 45, упоминаний - 56

Бизнес Технологии и организации, системы, технологии, персоны:

8213 32
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 28
R-Vision - Р-Вижн 153 28
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 26
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 26
Ланит Интеграция 190 26
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 26
Polymedia - Полимедиа 138 26
Газинформсервис - ГИС 272 26
ФинГрад - FinGrad 33 26
Сбер - СберБизнес Софт 56 26
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 26
Аусферр ИТЦ 28 26
Diasoft - Диасофт 870 17
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 15
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 12
Северсталь Инфоком 63 12
Бизнес Технологии 26 10
SAP SE 5276 10
Oracle Corporation 6687 9
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 9
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 8
Hoff Tech - Хофф Тех 39 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 7
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 7
Ростелеком 9699 7
Microsoft Corporation 24623 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 6
МегаФон 8803 6
Picvario - Пикварио 15 6
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 6
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 6
Терн ГК - Tern Group 75 6
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 5
Сбер - СберАналитика 30 5
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 4
ИАС Диджитал 7 4
РЖД - Российские железные дороги 1903 27
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 26
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 26
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 26
ВТБ - Почта Банк 466 26
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 26
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 16
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 16
Кофемания 51 16
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 15
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 15
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 14
ФосАгро 126 14
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 14
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 14
Finn Flare - ФФ Стайл 43 14
Cotton Club - Коттон Клаб 21 14
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 14
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 13
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 13
Альфа-Банк 1769 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 12
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 12
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 12
Восток-Сервис ГК 52 12
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 11
Северсталь ПАО - Severstal 478 11
Hansa - Ханса 114 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 10
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 10
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 10
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 10
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 29
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 28
Федеральное казначейство России 1772 27
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 26
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 26
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 8
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 123 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
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ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
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ФРИИ Акселератор 50 1
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 30
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 30
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 30
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 28
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Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 26
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 18
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CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 15
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 9
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 6
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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