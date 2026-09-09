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Индексная книга (каталог) CNews*
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Малышев Сергей

СОБЫТИЯ


09.09.2026 CNews AWARDS 2026: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
05.11.2025 Завершается регистрация на CNews FORUM 2025 1
30.10.2025 Каждый участник CNews FORUM сможет получить ценный приз. Успейте зарегистрироваться 1
28.10.2025 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
22.10.2025 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
15.10.2025 Звезды цифровизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2025 1
09.10.2025 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
07.10.2025 Лучшие знатоки искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2025 1
02.10.2025 Сотни экспертов по цифровизации промышленности соберутся на CNews FORUM 2025 1
30.09.2025 CNews AWARDS 2025: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
24.09.2025 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2025 1
11.09.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
04.09.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
19.08.2025 CNews AWARDS 2025: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
13.08.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
10.07.2025 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2025 года 1
04.06.2025 «Норникель» продемонстрировал новейшие достижения в области информационных технологий, цифровизации и искусственного интеллекта 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
21.08.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
12.08.2024 CNews AWARDS 2024: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
06.08.2024 CNews FORUM 2024: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
15.07.2024 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2024 года 1
12.12.2023 T1 Cloud расширяет возможности работы с Big Data с помощью экосистемы продуктов Arenadata 1
28.11.2023 Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 1
24.11.2023 Импортозамещение должно превратиться в технологическую независимость 1
23.11.2023 Бизнесу необходима реальная ИБ 1
22.11.2023 О чем говорили участники CNews FORUM 2023 1
22.11.2023 «Росатом»: Работаем вместе с вендорами до самого глубокого слоя разработчиков 1

Публикаций - 100, упоминаний - 103

Малышев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 663 45
Газинформсервис - ГИС 507 42
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15979 42
Скала^р - ранее InterLab IBS 298 42
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 819 41
Polymedia - Полимедиа 162 41
Innovative People - Инновейтив Пипл 52 41
ФинГрад - FinGrad 49 41
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 102 41
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 150 41
Аусферр ИТЦ 45 41
9648 41
R-Vision - Р-Вижн 271 41
Ланит Интеграция 221 40
РСХБ Интех - RSHB Intech 90 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2152 15
Diasoft - Диасофт 1166 14
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 106 12
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 121 12
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб - МКФ - Москабель-Фуджикура 66 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1814 12
АФК Система - Segezha Group - Segezha Digital Solutions - Сегежа Цифровые Решения 25 11
Сибур Холдинг - Сибур Коннект 32 11
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 249 10
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 47 9
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 61 9
Hoff Tech - Хофф Тех 47 8
ГПБ - ГС-инвест - ГПБ-ИТ1 - ГПБ-Тех - Газпромбанк.Тех 30 8
SAP SE 5613 8
МегаФон 10867 7
Yandex - Яндекс 9310 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
Сбер - Сбер2В - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 62 6
Picvario - Пикварио 23 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3136 6
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 442 5
Терн ГК - Tern Group 82 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 346 5
Ростелеком 11007 5
РЖД - Российские железные дороги 2104 42
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 554 42
ВТБ - Почта Банк 515 41
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 635 41
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 627 41
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 47 40
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8952 29
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 625 28
Почта России ПАО 2382 25
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 534 24
Алроса АК - Алмазы России — Саха 299 24
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 23
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 215 22
Sokolov - Лакса Трейдинг 86 18
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 17
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1903 17
Русагро Группа Компаний 386 17
Сбер - СберЛогистика 74 16
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 300 15
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 15
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 77 15
Кофемания 85 15
ФосАгро 177 15
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 18 14
Finn Flare - ФФ Стайл 46 14
Cotton Club - Коттон Клаб 30 14
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 196 14
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 13
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 143 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 236 13
Северсталь ПАО - Severstal 636 13
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 296 13
Восток-Сервис ГК 57 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 72 12
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 38 12
ID Finance - IDF Eurasia - Свой Финтех-группа - Свой банк - Свой Капитал - Газнефтьбанк - ID Collect - IDF Technology - IDF Lab - MonPlatiza - Финансовые системы 44 12
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 29 12
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 64 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1149 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13990 43
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2085 43
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2349 41
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 41
Федеральное казначейство России 1953 40
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2884 18
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2891 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3705 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 130 9
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 365 9
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 406 7
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 476 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5722 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5768 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3976 3
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 76 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3672 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3340 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 404 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1191 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4968 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 462 2
МИК - Московский инновационный кластер 188 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 187 1
ФРИИ Акселератор 59 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 27 1
Администрация Гонконга 13 1
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 34 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Металлургия 1 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3079 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2342 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 756 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2137 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3448 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 77 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54388 55
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26596 51
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26103 49
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24586 44
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35448 43
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8330 43
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7874 43
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9372 42
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 243 41
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1170 41
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 214 40
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3610 40
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1396 40
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7773 40
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1126 40
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Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2833 40
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5864 40
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6293 37
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13729 35
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23235 34
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 750 26
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12276 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7541 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13230 8
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 813 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33723 8
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 438 43
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 376 42
НКТ - Р7-Офис 553 42
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 97 41
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 70 41
Бизнес Технологии - Global-ERP 96 41
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 81 41
Аусферр ИТЦ - AF MDM 42 41
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 948 41
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 303 40
НКТ - Р7-графика 48 40
Новые облачные технологии - МойОфис 962 36
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 119 35
Протек - Здравсити 32 12
Почта России EMS - Express Mail Service - Курьерская служба - Курьер онлайн 41 7
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1307 7
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 606 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1060 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1816 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 61 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 52 5
Сбер - Sberworks 6 5
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 168 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2472 4
Microsoft Windows 16958 4
Apple iPhone 6 4860 4
OpenAI - ChatGPT 742 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6340 3
Oracle Java - язык программирования 3485 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 906 3
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 223 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 2
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 35 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Atlassian - Confluence 188 2
Передовые технологии - RuDesktop 36 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 137 2
Red Hat Ansible 143 2
Воронин Павел 202 42
Урусов Виктор 159 42
Врацкий Андрей 177 42
Натрусов Артем 316 42
Шадаев Максут 1218 42
Чаркин Евгений 318 42
Никитин Сергей 97 41
Новикова Елена 108 41
Ульянов Николай 177 41
Теплицкий Дмитрий 89 41
Петухов Антон 63 41
Нальский Максим 54 41
Соловьев Виталий 53 41
Каушанский Александр 57 41
Денисов Анатолий 59 41
Распопов Алексей 50 41
Харитонов Вадим 44 41
Шмаков Антон 73 41
Шаев Виталий 60 41
Аксенов Олег 64 41
Оберемок Надежда 46 41
Аникин Дмитрий 69 41
Милованов Андрей 47 41
Солдатенкова Ксения 42 41
Белан Иван 42 41
Желнова Алина 43 41
Артюхов Сергей 68 41
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Катамадзе Анна 133 24
Желтухин Вадим 73 24
Краснов Александр 91 23
Заянц Илья 57 23
Кудашев Михаил 46 18
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Цыганков Дмитрий 38 15
Кирьянова Александра 171 15
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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