Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Малышев Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 100, упоминаний - 103
Малышев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 77 1
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
|Воронин Павел 202 42
|Урусов Виктор 159 42
|Врацкий Андрей 177 42
|Натрусов Артем 316 42
|Шадаев Максут 1218 42
|Чаркин Евгений 318 42
|Никитин Сергей 97 41
|Новикова Елена 108 41
|Ульянов Николай 177 41
|Теплицкий Дмитрий 89 41
|Петухов Антон 63 41
|Нальский Максим 54 41
|Соловьев Виталий 53 41
|Каушанский Александр 57 41
|Денисов Анатолий 59 41
|Распопов Алексей 50 41
|Харитонов Вадим 44 41
|Шмаков Антон 73 41
|Шаев Виталий 60 41
|Аксенов Олег 64 41
|Оберемок Надежда 46 41
|Аникин Дмитрий 69 41
|Милованов Андрей 47 41
|Солдатенкова Ксения 42 41
|Белан Иван 42 41
|Желнова Алина 43 41
|Артюхов Сергей 68 41
|Абакумов Евгений 229 41
|Нестеров Алексей 177 41
|Калякин Павел 80 34
|Катамадзе Анна 133 24
|Желтухин Вадим 73 24
|Краснов Александр 91 23
|Заянц Илья 57 23
|Кудашев Михаил 46 18
|Галкин Николай 141 15
|Цыганков Дмитрий 38 15
|Кирьянова Александра 171 15
|Ермаков Николай 17 15
|Новиков Денис 29 15
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470855, в очереди разбора - 724554.
Создано именных указателей - 200886.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470855, в очереди разбора - 724554.
Создано именных указателей - 200886.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.