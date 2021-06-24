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Малышев Сергей


24.06.2021 Облачные игры стали доступны клиентам Yota 1
12.04.2021 Yota обнулит трафик на Okko 1
01.12.2020 Сбербанк выпустит фирменную криптовалюту и выкупит у Mail.ru онлайн-магазин 1
24.11.2020 Сбербанк создал направление электронной коммерции 2
03.08.2020 «Сберлогистика» построила логистический контур на базе SAP 1
03.08.2020 «Сберлогистика» построила логистический контур на базе SAP 1
17.06.2020 «Сберлогистика» стала первым парнтером Wildberries по доставке заказов в постаматы 1
25.05.2020 «Сберлогистика» расширила географию присутствия до 42 регионов 1
27.04.2020 В «Сбербанк бизнес онлайн» появились услуги «Сберлогистики» 1
10.04.2020 «Сберлогистика» запустила технологию бесконтактной доставки 1
02.04.2020 Сбербанк запустил бесплатный сервис для поиска работы 1
01.04.2020 Сервис доставки в мобильном приложении Сбербанка стал доступен в 22 регионах России 1
30.01.2020 Сбербанк и «Сберлогистика» запустили сервис доставки в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» 1
16.12.2019 «Сберлогистика» и Hermes Russia договорились о сотрудничестве 1
28.11.2019 «Сберлогистика» обеспечит доставку заказов пользователям сервиса «Беру» 1
15.11.2019 «Сберлогистика» переходит на онлайн-подпись документов в Legium.io 1
31.07.2019 Сбербанк купил службу доставки 1
30.07.2019 Сбербанк купил логистический агрегатор Shiptor 1
06.06.2019 «Норникель» и SAP будут создавать ИТ-решения для металлургов в совместной лаборатории 2
28.02.2019 Промсвязьбанк запустил переводы по Системе быстрых платежей 1
08.02.2019 Продажами в МТС займется замгендиректора «Почты России» 1
11.10.2018 eBay и «Почта России» упростят российским экспортерам логистику 1
07.08.2018 Отправления на почте теперь можно получать при помощи электронной подписи 1
14.06.2018 Промсвязьбанк запустил переводы через голосового помощника Siri 1
12.12.2017 «Почта России» доставляет 67% заказов россиян, сделанных через интернет 1
17.11.2017 «Связь-Банк» внедрил новый мобильный банк для бизнеса 1
31.05.2017 «Акадо Телеком» организовал облачное видеонаблюдение для «Почты России» 1
28.03.2017 «Яндекс.Маркет» и Почта России запускают совместный проект 1
28.03.2017 «Яндекс.Маркет» начал доставлять вместе с «Почтой России» 1
14.03.2017 Доля «Почты России» на рынке доставки товаров e-commerce в 2016 г. достигла 62% 1
20.02.2017 «Норникель» вместе с IBM развивает систему бюджетного планирования 1
16.02.2017 «Почта России» запустила новый сервис доставки отправлений Simplified Registered Mail с «Почтой Гонконга» 1
26.12.2016 «Почта России» расширила функциональность сервиса для интернет-магазинов 1
22.12.2016 «Почта России» запустила отправку по услуге «Посылка онлайн» для интернет-магазинов еще в 4 городах России 1
28.06.2016 «Почта России» перешла на новые сроки доставки посылок по стране 1
08.06.2016 «Почта России» запустила новый сервис для интернет-магазинов 1
28.04.2016 «Почта России» запускает услугу «Посылка онлайн» для региональных интернет-магазинов 1
29.03.2016 «Норильский никель» начал промышленную эксплуатацию системы финансовой отчетности на базе решения SAP 1
02.11.2015 «EMS Почта России» вернет деньги за пересылку при нарушении сроков доставки 2
21.10.2015 JD.ru запускает массовые распродажи в «День Холостяка» 1

Публикаций - 46, упоминаний - 51

Малышев Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 5
SAP SE 3218 4
SAP CIS - САП СНГ 757 4
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
TeamIdea - Тимидея Групп 17 2
Цифровая Платформа 34 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
IBM 3554 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Philips Consumer Electronics 4 1
СберЛогистика 42 15
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 14
Почта России ПАО 1577 5
Shiptor - Экспресс Парсел Сервис 5 3
eBay Inc 532 2
JD.com - Jingdong Mall 45 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Ситимобил - Служба такси 113 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 2
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
KupiVip 75 1
Goods.ru - маркетплейс 15 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 17 1
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 10 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Сбербанк Корпоративный акселератор - Sber#Up 8 1
Связь-банк 79 1
Еврохим МХК 43 1
YouDrive - Оператор каршеринга 31 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 17 1
PickPoint - Сеть постаматов 34 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Wildberries 128 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
О2О Delivery club 153 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 2
3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 35 2
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 166 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 73 1
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 9 1
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 16 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 34 1
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 69 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 4
Яндекс.Маркет 439 4
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
Apple iOS 5742 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 2
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 2
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 2
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 2
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
SAP Active Embedded 2 1
Apple TouchID 38 1
Apple FaceID 26 1
Сбербанк SberBusinessAPI - Fintech API 12 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 1
Beremnarabotu.ru 1 1
Legium - Легиум 4 1
ПСБ PSB-Mobile 6 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 1
Apple macOS 930 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Google Android 10751 1
Microsoft Windows 10 6670 1
Сбербанк Работа.ру - Rabota.ru 30 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Apple Siri - Голосовой помощник 302 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Apple - App Store 2198 1
Хасис Лев 96 3
Сюй Виктор 22 2
Малько Павел 3 2
Скатин Алексей 33 2
Круглов Алексей 18 2
Горяйнов Андрей 44 2
Магидей Наталья 1 1
Шулев Алексей 1 1
Потанин Владимир 19 1
Пополитов Юрий 1 1
Хаустов Иван 1 1
Михайлов Иван 10 1
Трапезников Александр 2 1
Шаповалов Вадим 2 1
Косилов Вячеслав 1 1
Курмангужин Асан 5 1
Путин Владимир 1828 1
Трифонов Александр 1 1
Кретов Илья 11 1
Страшнов Дмитрий 109 1
Гришаков Максим 27 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Галактионова Инесса 45 1
Подгузов Николай 27 1
Филатов Андрей 99 1
Волож Аркадий 181 1
Греф Герман 205 1
Мандрон Ярослав 9 1
Иващенко Вячеслав 11 1
Лоевская Анна 14 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 10
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 5
Россия - Владивосток 866 5
Россия - СФО - Новосибирск 1977 4
Россия - ПФО - Самара 1301 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 3
Россия - Хабаровск 624 2
Россия - Волгоград 543 2
Россия - Омск 631 2
Россия - Воронеж 693 2
Россия - Пермь 742 2
Россия - Красноярск 853 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Россия - Иркутск 471 2
Россия - Челябинск 775 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Россия - ПФО - Казань 1521 2
Россия - Уфа 646 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 2
Россия - Краснодар 1040 2
Россия - Астрахань 242 1
Россия - Ижевск 308 1
Россия - Ставрополь 275 1
Россия - Смоленск 239 1
Россия - Курск 232 1
Россия - Южно-Сахалинск 160 1
Россия - Тамбов 208 1
Россия - Мурманск 260 1
Россия - Петрозаводск 153 1
Россия - Ханты-Мансийск 118 1
Россия - Чита 201 1
Россия - Владимир 160 1
Россия - Таймырский автономный округ - Таймыр 15 1
Россия - Оренбург 259 1
Россия - Рязань 356 1
Россия - Ярославль 406 1
ЦВПП - центр выдачи и приёма посылок 5 4
ПВЗ - пункт выдачи заказов 17 1
Бизнес-акселератор 31 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Thomson Reuters - Рейтер 1753 1
The Bell - Издание 34 1
500 Startups 23 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767815, в очереди разбора - 671500.
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