Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Малышев Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 46, упоминаний - 51
Малышев Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Yandex - Яндекс 4101 5
|SAP SE 3218 4
|SAP CIS - САП СНГ 757 4
|SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
|VK - Mail.ru Group 2485 2
|TeamIdea - Тимидея Групп 17 2
|Цифровая Платформа 34 2
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 1
|Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
|IBM 3554 1
|Акадо Телеком - Комкор 609 1
|Philips Consumer Electronics 4 1
|Хасис Лев 96 3
|Сюй Виктор 22 2
|Малько Павел 3 2
|Скатин Алексей 33 2
|Круглов Алексей 18 2
|Горяйнов Андрей 44 2
|Магидей Наталья 1 1
|Шулев Алексей 1 1
|Потанин Владимир 19 1
|Пополитов Юрий 1 1
|Хаустов Иван 1 1
|Михайлов Иван 10 1
|Трапезников Александр 2 1
|Шаповалов Вадим 2 1
|Косилов Вячеслав 1 1
|Курмангужин Асан 5 1
|Путин Владимир 1828 1
|Трифонов Александр 1 1
|Кретов Илья 11 1
|Страшнов Дмитрий 109 1
|Гришаков Максим 27 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Галактионова Инесса 45 1
|Подгузов Николай 27 1
|Филатов Андрей 99 1
|Волож Аркадий 181 1
|Греф Герман 205 1
|Мандрон Ярослав 9 1
|Иващенко Вячеслав 11 1
|Лоевская Анна 14 1
|ЦВПП - центр выдачи и приёма посылок 5 4
|ПВЗ - пункт выдачи заказов 17 1
|Бизнес-акселератор 31 1
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
|ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1753 1
|The Bell - Издание 34 1
|500 Startups 23 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767815, в очереди разбора - 671500.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767815, в очереди разбора - 671500.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru