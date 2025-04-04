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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
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Махалин Тимур



04.04.2025 Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля 1
29.11.2024 Как развивается процесс цифровизации промышленности 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
10.07.2024 Какого эффекта можно добиться благодаря цифровизации промышленности 1
25.04.2022 Цифровизация может увеличить выручку промышленного предприятия на 15% 1
11.04.2022 Клиенты ОМК теперь могут отслеживать доставку своих заказов ж/д транспортом 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Махалин Тимур и организации, системы, технологии, персоны:

8358 15
Diasoft - Диасофт 909 14
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 516 13
R-Vision - Р-Вижн 164 13
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12990 12
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1242 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 81 12
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 72 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2053 12
Ланит Интеграция 194 12
Газинформсервис - ГИС 294 12
Северсталь Инфоком 67 12
Сбер - СберБизнес Софт 60 12
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - К2 Автомотив Клауд 44 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 30 8
Hoff Tech - Хофф Тех 41 8
Ростелеком 9835 6
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 60 6
МегаФон 9111 5
РСХБ Интех - RSHB Intech 53 5
Picvario - Пикварио 15 5
Сбер - СберАналитика 31 5
Терн ГК - Tern Group 77 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 283 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 253 4
SAP SE 5311 3
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 3
ИАС Диджитал 7 3
Oracle Corporation 6740 2
Polymedia - Полимедиа 140 2
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 2
ФинГрад - FinGrad 33 2
Аусферр ИТЦ 28 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2179 2
Cloud4Y 290 2
Telegram Group 2105 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 145 13
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 13
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 13
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 13
Кофемания 56 13
РЖД - Российские железные дороги 1929 12
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 12
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 12
ВТБ - Почта Банк 469 12
Альфа-Банк 1786 12
Северсталь ПАО - Severstal 489 12
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 463 12
ФосАгро 127 12
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 41 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 12
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 12
ОМК - Объединенная металлургическая компания 205 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7468 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 66 9
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 8
Альфа-Капитал УК 105 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 126 8
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 462 7
Ингосстрах СПАО 425 7
Finn Flare - ФФ Стайл 43 7
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 89 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2444 6
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 490 6
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 512 6
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 5
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 14 5
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11881 13
Федеральное казначейство России 1794 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 13
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 12
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3385 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2737 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2550 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 318 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 988 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2954 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3174 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4269 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67720 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51805 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20087 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6763 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14244 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21536 14
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6375 14
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3128 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12213 13
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2996 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28357 13
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6938 13
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 773 13
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 862 12
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ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1300 12
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Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1077 12
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3955 10
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4462 10
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2187 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5372 9
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ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 480 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4816 7
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 230 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10689 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5401 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5845 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5536 3
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 406 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12703 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4645 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10449 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 591 3
Оцифровка - Digitization 4625 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11355 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15969 2
Новые облачные технологии - МойОфис 802 13
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 374 13
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 307 13
Бизнес Технологии - Global-ERP 61 13
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 76 13
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 57 12
НКТ - Р7-Офис 397 12
Протек - Здравсити 26 12
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 58 12
НКТ - Р7-графика 31 9
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 194 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 728 7
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 6
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 39 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 55 5
СалютДевайсы - GigaChat 216 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 891 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 230 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1149 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2078 1
Directum Ario 43 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 210 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 14 1
Biocad Botanique 2 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5350 1
Технос-К - Сакура PRO 25 1
Microsoft Office 3780 1
Минцифры РФ - Госключ 152 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 103 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 37 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 310 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 61 1
Autodesk AutoCAD 341 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 70 1
Плинор РЦ - Молоко 2.0 6 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 1
Передовые технологии - RuDesktop 27 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 310 1
Глазков Александр 139 14
Челидзе Джимшер 32 14
Урусов Виктор 131 13
Шадаев Максут 1026 13
Суровец Дмитрий 78 13
Галкин Николай 109 13
Цыганков Дмитрий 37 13
Врацкий Андрей 138 13
Глухов Иван 29 13
Аникин Дмитрий 46 13
Абакумов Евгений 206 12
Киселев Сергей 64 12
Воронин Павел 140 12
Джабиев Георгий 45 12
Кибалко Кирилл 39 12
Смирнов Вячеслав 42 12
Пирогова Ирина 29 12
Новиков Денис 20 12
Солдатенкова Ксения 26 12
Желтухин Вадим 32 12
Сысуев Андрей 14 12
Натрусов Артем 284 11
Сабынин Андрей 36 11
Павлов Вадим 21 11
Замаруев Владимир 41 11
Лукьянов Олег 16 11
Аксенов Олег 46 10
Каушанский Александр 33 9
Бахтин Дмитрий 17 9
Белан Иван 26 9
Мезенцев Александр 16 9
Пунин Андрей 14 9
Евсеев Артем 16 9
Завьялов Максим 18 9
Мельникова Алиса 93 8
Козырев Алексей 324 8
Желнова Алина 27 8
Беляев Владислав 87 8
Клявин Владимир 49 7
Иванов Алексей 137 7
Россия - РФ - Российская федерация 146952 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43739 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17637 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1919 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2962 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1592 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 114 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1822 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 769 1
Африка - Африканский регион 3507 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17276 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52386 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 259 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 64 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 91 1
Россия - СФО - Кемеровская область 919 1
Россия - СФО - Новосибирск 4368 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14727 15
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2962 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51910 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5852 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48697 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8800 13
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6042 13
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 387 13
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 291 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4914 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18920 9
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4726 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7136 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4051 6
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1341 3
Экономический эффект 1092 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2472 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13848 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2224 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24478 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 933 2
Зоология - наука о животных 2671 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1301 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1104 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3206 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16552 2
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 398 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2154 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4004 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5160 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7592 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 811 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 817 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2526 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5022 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1397 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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