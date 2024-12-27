Лента Лента Тех Lenta Tech
Лента и организации, системы, технологии, персоны:
|Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
|PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 61 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Зотов Алексей 42 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144208 3
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
|Азия - Азиатский регион 5528 1
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.