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Basis Базис.SDN


Basis SDN переносит управление сетевой инфраструктурой с уровня оборудования на уровень программного обеспечения, упрощая инсталляцию и настройку различных компонентов, а также позволяет администраторам создавать и сегментировать сети внутри организации из единой панели управления.

УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 «Базис» представила Basis SDN — первое полностью российское решение для управления программно-определяемыми сетями 1
28.05.2025 Россияне выпустили «убийцу» VMware NSX и собрались с ним на мировой рынок 1
30.10.2024 «Базис» и экс-разработчики nginx создадут первое в России коробочное решение на замену VMware NSX 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Basis и организации, системы, технологии, персоны:

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