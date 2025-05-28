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Basis Базис.SDN
Basis SDN переносит управление сетевой инфраструктурой с уровня оборудования на уровень программного обеспечения, упрощая инсталляцию и настройку различных компонентов, а также позволяет администраторам создавать и сегментировать сети внутри организации из единой панели управления.
УПОМИНАНИЯ
Basis и организации, системы, технологии, персоны:
|Мартиросов Давид 65 3
|Мамонтов Олег 10 1
|Ермилов Руслан 4 1
|Полуянов Иван 3 1
|Бартенев Валентин 5 1
|Абасмирзоев Заур 16 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148947 3
|Африка - Африканский регион 3519 1
|Бразилия - Федеративная Республика 2396 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17466 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52585 1
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