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Бразилия
Рио-де-Жанейро


30.10.2020 «Ростелеком» крупно не расплатился с российскими спортсменами-инвалидами Олимпиады в Сочи 1
26.02.2019 Visa и Planeta Informatica представили решение для бесконтактной оплаты на транспорте 1
17.04.2018 Стоимость умных городов к 2025 году превысит $2 трлн 1
27.12.2016 Интеллектуальные игры: как разумные машины меняют бизнес 1
25.08.2016 ИКТ-инфраструктура международных игр «Дети Азии» в Якутске была поддержана сетями на базе российского телеком-оборудования 1
24.08.2016 Panasonic представил образец светодиодного экрана российской сборки 1
05.08.2016 «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» подготовилось к Олимпиаде-2016 1
05.08.2016 В Рио-де-Жанейро запускают браслеты Gemalto для бесконтактной оплаты проезда в транспорте 4
27.07.2016 Новая версия Maps.me покажет туристам олимпийские объекты в Рио 2
07.07.2016 «Лаборатория Касперского»: четверть Wi-Fi-сетей в олимпийском Рио-де-Жанейро небезопасны 2
16.03.2016 Samsung и Морган Невилл снимут фильм о претендентах на участие в Олимпийских играх 2016 г. 1
19.02.2016 MWC 2016. Чего мы ждем от выставки в Барселоне? 1
28.01.2016 Субхолдинг «Газпром-медиа Матч» запускает новые спортивные тематические каналы 1
26.01.2016 Тематические спортивные телеканалы «Матч!» появились в пакете «Триколор ТВ» 1
26.11.2015 Приоритеты ИТ в госсекторе: сегодня – контроль и надзор, завтра – умные города 1
03.04.2015 S7 Airlines представила установку Imagination Machine, позволяющую силой воображения управлять полетом 1
30.10.2014 Лучшие iPad-приложения для школьников: выбор ZOOM 1
29.10.2014 Большие данные в разных отраслях: сценарии применения 1
25.07.2014 «Сбербанк Онлайн» признан лучшим интернет-банком России 1
30.05.2014 IBM разработала комплексный ГИС -инструмент управления городом 1
02.12.2013 Panasonic обсудит дальнейшее развитие технологий ВКС на конференции «Видеоконференции: новое качество общения» 1
21.08.2013 Первые итоги внедрения интернет-банка «Альфа-Клик»: все решает интерфейс 1
08.07.2013 Организаторы Олимпиады в Бразилии рассматривают возможность использования комплексной системы безопасности РКСС 2
24.06.2013 Город будущего: разнообразие концепций 1
13.03.2013 Началось испытание ИТ-систем Олимпиады в Сочи 1
25.01.2013 SAP инвестирует в проекты начинающих предпринимателей Бразилии и Индии 1
24.10.2012 «Радио Свобода» уходит из России, но обещает вернуться 1
23.04.2012 Atos: новый гигант на российском ИТ-рынке 1
14.02.2012 Блог Сергея Меднова: Миллиарды людей запрут в городах 1
02.12.2010 Скандал в Cisco может развиваться по «бразильскому сценарию» 1
13.11.2010 IBM направит $50 млн на создание 100 разумных городов по всему миру 1
14.01.2010 Миллиард за Modern Warfare 2 1
12.11.2009 CoD: Modern Warfare 2 - 7 миллионов за первый день 1
10.11.2009 Call of Duty: Modern Warfare 2 в продаже 1
05.11.2009 Call of Duty: Modern Warfare 2. Видео 1
23.10.2009 Call of Duty: Modern Warfare 2. Системные требования 1
22.10.2009 Call of Duty: Modern Warfare 2 в России 1
10.07.2009 Названы самые рискованные регионы для аутсорсинга 1
05.06.2009 В крушении самолета Air France виноват компьютер? 1
10.02.2009 Демоверсия H.A.W.X. только для Xbox 360 1

Публикаций - 43, упоминаний - 49

Бразилия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 3557 7
SAP SE 3220 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
Oracle Corporation 3363 3
Siemens AG - Сименс Россия 675 2
Panasonic 1175 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 2
3779 2
HP Inc. 2937 2
Intel Corporation 4204 2
Cisco Systems 2056 2
Ubisoft 548 2
Microsoft Corporation 11168 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
Samsung Electronics 5730 2
Worldline 5 1
Gemalto 168 1
Консист Бизнес Групп 58 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
Panasonic Россия - Панасоник Рус 78 1
AMD Graphics Product Group - ATI 343 1
Deutsche Telekom - T-Mobile 265 1
Eltex - Элтекс 71 1
Activision Blizzard 347 1
РКСС - Российская корпорация средств связи 36 1
Инфокомпас 14 1
Интеллект Телеком 35 1
Ericsson 864 1
LG Electronics 1875 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 1
Xiaomi 904 1
Huawei 2733 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Dell EMC 2419 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
VMware 1830 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Ланит ГК 1160 1
Planeta Informatica 1 1
Ingenico Group - Инженико 29 1
Альфа-Банк 1127 2
Газпром-Медиа Холдинг 120 2
Visa International 1346 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
Северсталь ПАО 204 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 1
S7 Airlines 80 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 1
Мосэнерго ПАО 50 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Air France 10 1
Bombardier Inc 12 1
Petrobras 5 1
SAP Foundation 1 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Арбитражный апелляционный суд № 9 46 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 257 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
ГБУ РС(Я) РЦИТ - Республиканский центр инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) 4 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 32 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 20 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 12 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 26 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 363 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
LED - Light-emitting diode - светодиод 92 1
FTTH - Fiber To The Home 97 1
Умные платформы 500 1
ИТ-аутсорсинг 672 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 33 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
USB Type-C - USB-C 901 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Смартизация 178 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Apple - App Store 2198 2
Apple iPad 3263 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2103 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2159 2
Google Android 10751 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 258 2
Apple Force Touch 51 1
Apple iCloud 200 1
Microsoft Skype 1477 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 176 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Dropbox - Файловый хостинг 390 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 166 1
Qualcomm Quick Charge 104 1
Blizzard Entertainment World of Warcraft 171 1
Half-Life: Counter-Strike 66 1
Microsoft Xbox Live 177 1
LG Stylus - смартфон 5 1
LinguaLeo 23 1
Union Tech UOS - Unity Operating System - Hiweed Linux 13 1
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 326 1
Hitachi HVS - Hitachi Visualization Suite 4 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
OpenStreetMap 39 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 96 1
Apple iPad Pro 226 1
LG X - серия смартфонов 5 1
Visa Ready 3 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Visa SAM - Visa Secure Access Module 1 1
Esri ArcGIS 108 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Azure 1171 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
Huawei P - Серия смартфонов 72 1
LG G - серия смартфонов 120 1
Google Android M - Google Android 6 Marshmallow 113 1
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 1
Мышев Павел 4 1
Яловенко Илларион 14 1
Энфиаджян Рубен 21 1
Серебряков Виктор 42 1
Рудычева Наталья 81 1
Херсонцев Алексей 48 1
Бетсис Павел 84 1
Игнатов Виктор 12 1
Меднов Сергей 115 1
Коста Артур 1 1
Nakamurа Nasato - Накамура Масато 15 1
Холодов Алексей 11 1
Ленер Алексей 1 1
Варламов Алексей 1 1
Демидов Михаил 132 1
Чимиричкина Мария 30 1
Яхина Ирина 40 1
Торгашин Юрий 5 1
Серов Алексей 2 1
Лисовский Евгений 19 1
Салбиев Алан 30 1
Солопов Вячеслав 14 1
Бутенко Юрий 64 1
Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 26 1
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 44 1
Марченко Дмитрий 28 1
Албычев Александр 74 1
Лысенко Эдуард 209 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 311 1
Шеховцов Юрий 33 1
Номоконов Василий 8 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 26
Бразилия - Федеративная Республика 1131 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 7
Казахстан - Республика 2650 7
Великобритания - Лондон 828 7
Франция - Французская Республика 2143 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 6
Афганистан - Исламская Республика Афганистан 101 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
Россия - Сочи 913 5
Индия - Республика 2181 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 5
Европа 3788 4
США - Нью-Йорк 1099 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 4
Польша - Республика 834 4
Франция - Париж 375 3
Турция - Турецкая республика 956 3
Китай - Пекин 324 3
Япония - Токио 291 3
Латинская Америка 726 3
Израиль 725 2
Россия - Воронеж 693 2
Африка 1499 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 845 2
Азия - Азиатский регион 1525 2
Южная Америка 313 2
Прибалтика - Балтия 597 2
Нидерланды 981 2
Канада - Ванкувер 67 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Восточная Европа 1691 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Италия - Итальянская Республика 1401 2
Бразилия - Сан-Паулу 99 2
Северная Америка 1416 2
Грузия 693 2
Япония 2811 2
Русский язык 1000 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Вторая мировая война 270 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 84 1
Человеческий фактор 127 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
The Register 352 1
IDG - International Data Group 20 1
Радио Свобода - радиостанция 23 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Наш спорт - телеканал 3 1
InformationWeek 101 1
IDC - International Data Corporation 2729 2
CNews Analytics 1991 1
Gartner 2197 1
Frost & Sullivan 101 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 31 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 8
Единая Лига ВТБ - Баскетбольный турнир 3 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 14 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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