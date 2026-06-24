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Бразилия Рио-де-Жанейро

Бразилия - Рио-де-Жанейро

1970-е годы, Бразилия Рио. Винтажный туристический плакат, созданный Государственным торговым бюро Бразилии. На плакате изображён один из самых известных видов Рио-де-Жанейро со статуей Христа-Искупителя на вершине горы Корковаду с видом на город и на пляж Копакабана. 1970-е годы, Бразилия Рио. Винтажный туристический плакат, созданный Государственным торговым бюро Бразилии. На плакате изображён один из самых известных видов Рио-де-Жанейро со статуей Христа-Искупителя на вершине горы Корковаду с видом на город и на пляж Копакабана.
1970-е годы, Бразилия Рио. Винтажный туристический плакат, созданный Государственным торговым бюро Бразилии. На плакате изображён один из самых известных видов Рио-де-Жанейро со статуей Христа-Искупителя на вершине горы Корковаду с видом на город и на пляж Копакабана.

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16.03.2016 Samsung и Морган Невилл снимут фильм о претендентах на участие в Олимпийских играх 2016 г. 1
19.02.2016 MWC 2016. Чего мы ждем от выставки в Барселоне? 1
28.01.2016 Субхолдинг «Газпром-медиа Матч» запускает новые спортивные тематические каналы 1
26.01.2016 Тематические спортивные телеканалы «Матч!» появились в пакете «Триколор ТВ» 1
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03.04.2015 S7 Airlines представила установку Imagination Machine, позволяющую силой воображения управлять полетом 1
30.10.2014 Лучшие iPad-приложения для школьников: выбор ZOOM 1
29.10.2014 Большие данные в разных отраслях: сценарии применения 1
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30.05.2014 IBM разработала комплексный ГИС -инструмент управления городом 1
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05.02.2013 Обнаружен новый вид птерозавров 1
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Публикаций - 93, упоминаний - 93

Бразилия и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Infinity Ward 86 5
SAP SE 5601 4
9594 4
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 4
Samsung Electronics 11065 3
Ростелеком 10948 3
Microsoft Corporation 25775 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
HP Inc. 5883 3
Oracle Corporation 7074 3
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Broadcom - VMware 2610 2
МегаФон 10742 2
Dell EMC 5180 2
Cisco Systems 5372 2
Huawei 4677 2
Apple Inc 13156 2
Intel Corporation 12811 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 2
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 2
Lenovo Motorola 3566 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 2
Samsung IT & Mobile Communications Division 2 1
РКСС - Российская корпорация средств связи 40 1
Инфокомпас 14 1
Quanta Computer 215 1
МТС - Интеллект Телеком 43 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 1
Базис Консалтинговая компания 35 1
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 152 1
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 169 1
Буревестник ИЦ НПП 18 1
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 1
Tyco International 85 1
Antoninus Marcus Aurelius - Антонин Марк Аврелий 8 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Альфа-Банк 1979 2
Visa International 1993 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 2
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 2
Афимолл ТРЦ 31 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
Petrobras 6 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
SAP Foundation 1 1
Резонанс НПП 407 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 39 1
СБ Банк - Судостроительный банк 59 1
Роснефть - РН-Сибнефтегаз 4 1
Федерация воздухоплавания России - Общественная организация 3 1
Frankfurt Airport - Flughafen Frankfurt am Main - Международный аэропорт Франкфурт - ИАТА: FRA, ИКАО: EDDF 8 1
Luftschiffbau Zeppelin - Zeppelin Luftschifftechnik 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
ГЦСИ - Государственный центр современного искусства 3 1
Boeing Commercial Airplanes - BCA 8 1
Принтбанк КБ 2 1
ВФВ - Всероссийская федерация волейбола 6 1
Qantas Airways - Queensland and Northern Territory Aerial Services 18 1
Patio Paulista 3 1
МЭИБ - Мосэксимбанк - Московский экспортно-импортный банк 1 1
Уральский трастовый банк 5 1
ZF Group - ZF Friedrichshafen AG 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Adidas - Адидас 170 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 2
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 1
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 36 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 11 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
ATSB - Australian Transport Safety Bureau - Австралийское бюро транспортной безопасности 2 1
МОК - Олимпийский комитет России - Russian Olympic Committee, ROC 18 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство Москвы - ДВМС Москвы - Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы 2 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Фонд Росконгресс 24 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 2
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Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 1
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eCOM-LAC - Latin America and Caribbean Federation for Internet and Electronic Commerce 1 1
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Apple iPad 4012 2
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Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 2
Реестр добросовестных экспортеров 213 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 2
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 1
Hitachi HVS - Hitachi Visualization Suite 5 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
OpenStreetMap - OSM 71 1
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 44 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 133 1
Apple iPad Pro 320 1
Nvidia GeForce GT 337 1
LG X - серия смартфонов 7 1
LG Stylus - смартфон 6 1
Sony Playstation Network - PSN 204 1
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 84 1
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 1
Nokia Alcatel-Lucent 3GRC - 3G Reality Centres 9 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 1
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 1
GeoEye IKONOS 127 1
Huawei P9 - Серия смартфонов 33 1
PTC Inc - MathCAD 26 1
Hitachi Video Management Platform - Hitachi Video Analytics 3 1
Кирьянова Анна 5 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Мартиросов Давид 123 1
Серебряков Виктор 56 1
Рудычева Наталья 95 1
Херсонцев Алексей 93 1
Бетсис Павел 101 1
Игнатов Виктор 12 1
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 1
Коста Артур 1 1
Nakamurа Nasato - Накамура Масато 16 1
Яковенко Александр 5 1
Холодов Алексей 12 1
Ленер Алексей 3 1
Варламов Алексей 4 1
Женихов Алексей 61 1
Демидов Михаил 134 1
Чимиричкина Мария 30 1
Spears Britney - Спирс Бритни 65 1
Истомин Максим 26 1
Гарипов Айдар 9 1
Черемин Сергей 17 1
Апурин Николай 11 1
Бендин Сергей 10 1
Дмитриева Валентина 7 1
Максимов Александр 59 1
Бажов Павел 2 1
Бестужев Дмитрий 1 1
Денисов Анатолий 57 1
Иванов Вячеслав 5 1
Прудникова Алиса 1 1
Кочергина Наталья 1 1
Miller Patrick - Миллер Патрик 3 1
Seabra Juliano - Сеабра Джулиано 1 1
Мосейкин Юрий 1 1
Темиров Игорь 2 1
Bolt Usain - Болт Усэйн 2 1
Ashe Victor - Эш Виктор 2 1
Adiba Patrick - Адиба Патрик 4 1
Тимошина Анастасия 2 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 46
Россия - РФ - Российская федерация 166168 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 20
Европа 24964 17
Бразилия - Сан-Паулу 182 15
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 14
Франция - Французская Республика 8177 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
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Великобритания - Лондон 2432 9
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Индия - Bharat 5870 7
Испания - Королевство 3840 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Африка - Африканский регион 3641 6
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Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Америка - Американский регион 2206 5
США - Нью-Йорк 3180 5
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Аргентина - Буэнос-Айрес 68 5
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Америка Южная 884 4
Канада 5082 4
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Турция - Турецкая республика 2620 3
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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