Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Бразилия
Рио-де-Жанейро
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 43, упоминаний - 49
Бразилия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Barra Hugo - Барра Хьюго 22 1
|Мышев Павел 4 1
|Яловенко Илларион 14 1
|Энфиаджян Рубен 21 1
|Серебряков Виктор 42 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Херсонцев Алексей 48 1
|Бетсис Павел 84 1
|Игнатов Виктор 12 1
|Меднов Сергей 115 1
|Коста Артур 1 1
|Nakamurа Nasato - Накамура Масато 15 1
|Холодов Алексей 11 1
|Ленер Алексей 1 1
|Варламов Алексей 1 1
|Демидов Михаил 132 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Яхина Ирина 40 1
|Торгашин Юрий 5 1
|Серов Алексей 2 1
|Лисовский Евгений 19 1
|Салбиев Алан 30 1
|Солопов Вячеслав 14 1
|Бутенко Юрий 64 1
|Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 26 1
|McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 44 1
|Марченко Дмитрий 28 1
|Албычев Александр 74 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 311 1
|Шеховцов Юрий 33 1
|Номоконов Василий 8 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
|The Register 352 1
|IDG - International Data Group 20 1
|Радио Свобода - радиостанция 23 1
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
|Наш спорт - телеканал 3 1
|InformationWeek 101 1
|IDC - International Data Corporation 2729 2
|CNews Analytics 1991 1
|Gartner 2197 1
|Frost & Sullivan 101 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru