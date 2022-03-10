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Loral Space & Communications

Loral Space & Communications

СОБЫТИЯ

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10.03.2022 Америка отключила России и ее соседям мобильную спутниковую связь 1
05.04.2016 «Ростелеком» купил Globalstar с дисконтом 96 процентов 1
10.03.2015 «Ростелеком» урегулировал конфликт с Globalstar за 2,5 млрд рублей 1
19.05.2009 Россия спускает Globalstar с орбиты 1
24.02.2009 На Байконуре начались работы первого стартового дня по запуску Telstar-11N 1
09.06.2006 Sirius планирует запустить 4-й спутник 1
12.01.2004 Loral Space&Communications запустил новый спутник связи 1
03.11.2003 GlobalStar задешево не продается 1
27.10.2003 Intelsat разжился спутниками 1
29.04.2003 Активы Globalstar перешли к ICO 1
07.04.2003 Globalstar выбрал инвестора 1
20.01.2003 Подготовка к запуску нового спутника Satmex 6 идет с отставанием от графика 1
17.01.2003 Globalstar будет продан за $55 млн. 1
19.02.2002 GlobalStar подал заявку о защите от банкротства 1
18.02.2002 Квартальный убыток Loral Space & Communications составил $30,5 млн. 1
11.01.2002 Loral уплатит $14 млн. за незаконный экспорт высоких технологий в Китай 1
27.12.2001 Loral Space & Communications добилась продления срока выплат по кредитам до 2005 года 1
16.11.2001 GlobalStar к банкротству готов 1
16.11.2001 GlobalStar к банкротству готов 1
09.11.2001 Loral оправдалa финансовые прогнозы 1
16.08.2001 Loral Skynet построилa наземную станцию спутникого контроля в Бразилии 1
29.05.2001 Loral и VisionStar могут лишиться лицензий на спутниковую связь из-за жесткой позиции FCC 1
04.04.2001 Globalstar понесла в прошлом году убытки в $3,8 млрд. 1
19.02.2001 Убытки Loral в четвертом квартале составили $1,1 млрд. 1
14.02.2001 Societe Europeenne des Satellites намерена выйти на американский рынок спутникового вещания к 2002 г. 1
31.10.2000 Акции Globalstar упали более чем на 60% из-за значительных убытков в 3-м квартале 1
30.10.2000 Европейское космическое агентство запустило спутник Europe+Star-1 1
26.09.2000 Globalstar получит $67,7 млн. от продажи акций своим партнерам 1
18.07.2000 Boeing с партнерами разработали систему широкополосной связи Connexion для пассажиров авиарейсов 1
28.12.1999 Акции Globalstar Shares взлетают на основании прогноза технического анализа 1
24.12.1998 Alcatel и Loral создают совместную службу спутниковой связи 1

Публикаций - 32, упоминаний - 32

Loral Space & Communications и организации, системы, технологии, персоны:

Globalstar - Глобалстар 192 18
Qualcomm Technologies 1974 9
Ростелеком 10948 6
ГлобалТел - GlobalTel - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 60 5
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 80 3
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 50 2
Pendrell Corporation - New ICO - ICO Global Communications 17 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 2
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 2
DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation 104 2
PanAmSat Holding 33 2
China Satcom - ChinaSat - China Satellite Communications - China Satellite Network Group - China Telecommunications Broadcast Satellite 11 1
Elascom 1 1
Sirius XM Holdings - Sirius XM Radio - Sirius Satellite Radio - XM Satellite Radio Holdings 73 1
Vodafone Group 1412 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 1
Yahoo! 3726 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 1
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 129 1
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 1
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 212 1
Vodafone AirTouch - AirTouch Communications 135 1
SpaceCom - IAI Spacecom - Aircraft Industries 13 1
Boeing 1031 2
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 47 1
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 41 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Blackstone Group 47 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Arianespace 87 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
ILS - International Launch Services 61 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 18
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 7
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 184 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
Часы - Watch 1059 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 1
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 408 1
SWOT-анализ - Strengths (сильные стороны) - Weaknesses (слабые стороны) - Opportunities (возможности) - Threats (угрозы) 33 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Microsoft Windows 2000 8678 7
Lenovo LSC - Lenovo Solution Centre 11 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 2
Boeing - Connexion by Boeing (CBB) 53 2
Thuraya SWOT 5 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 1
Космодром Байконур 1072 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 1
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 1
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 1
Rusch Roger - Раш Роджер 3 2
Jeffery Mack - Джеффри Мак 4 1
Козлов Андрей 31 1
Матаев Вячеслав 3 1
Роговой Александр 9 1
Любин Андрей 7 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 15
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
Европа 24964 6
Великобритания - Лондон 2432 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Америка Южная 884 3
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 315 3
Ближний Восток 3154 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 3
США - Делавэр 176 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Индия - Bharat 5870 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
США - Калифорния 4829 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
Монголия 382 2
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 2
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 292 2
Закавказье - Transcaucasia 127 2
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 2
Казахстан - Республика 6048 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Америка - Американский регион 2206 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
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Украина 7928 1
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Люксембург Великое Герцогство 446 1
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Казахстан Сегодня 310 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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