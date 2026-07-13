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SWOT-анализ Strengths (сильные стороны) Weaknesses (слабые стороны) Opportunities (возможности) Threats (угрозы)

SWOT-анализ - Strengths (сильные стороны) - Weaknesses (слабые стороны) - Opportunities (возможности) - Threats (угрозы)

SWOT-анализ — один из методов стратегического планирования, который применяется для того, чтобы помочь компании или конкретному человеку выявить свои слабые и сильные стороны, а также угрозы и возможности, которые имеют отношение к конкуренции или планированию какого-либо проекта.

Сама аббревиатура SWOT означает:

  • S (Strengths). Сильные стороны (определенные характеристики), которые выгодно отличают бизнес от конкурентов.
  • W (Weaknesses). Слабые стороны — характеристики, которые делают компанию несколько уязвимой на фоне конкурентов.
  • O (Opportunities). Возможности, которые есть у конкретной компании и которые она может использовать для развития на рынке.
  • T (Threats). Угрозы, риски, которые имеет компания по отношению к другим предприятиям и которые могут поставить ее в невыгодное положение на рынке.

Вышеописанные составляющие — факторы, которые в свою очередь разделяются на внутренние и внешние. Внутренние факторы — определенные характеристики самой компании, которыми можно управлять, а внешние факторы реально лишь как-то обыграть или нейтрализовать.

Выполнение SWOT-анализа

Основа SWOT-анализ — мозговой штурм, которым должна заниматься целая команда. В идеале один коллектив или специально нанятая команда экспертов.

При проведении SWOT-анализа нужно помнить о 5 главных правилах:

  1. SWOT-анализ не должен выполнять один человек. Лучше, чтобы им занимались представители из каждого отдела компании. Чем большее число точек зрения получится в итоге и чем больше минусов с плюсами будет выявлено, тем лучше, так как результаты будут более объективными.
  2. Невключение в SWOT-анализ какого-либо фактора всегда должна сопровождаться обоснованием такого решения — фактами. Например, если у предприятия есть сильная сторона, то это нужно подтвердить фактами, опираясь на статистику.
  3. Не нужно пробовать оценить «бизнес в общем». Если пойти подобным путем, общая картина гарантированно не будет объективной. Конкретика должна быть в каждом исследуемом элементе.
  4. Нужно уделять максимальное внимание не своему пониманию ситуации, а тому, как ее видят клиенты и партнеры. Тот фактор, которые руководитель компании может принимать за весомое преимущество, партнерам может казаться лишь небольшим плюсом. Поэтому изначально стоит провести интервьюирование партнеров и клиентов, которые ушли от вас к конкурентам. Это поможет взглянуть на ситуацию под совершенно иным углом.
  5. Необходимо всегда концентрироваться на главном. В процессе мозгового штурма можно вспомнить несколько десятков различных слабых или сильных сторон, угроз и возможностей. Но их всегда нужно расставлять, опираясь на важность, а в SWOT-анализ включать исключительно самые весомые. Например, если у компании есть линейка футболок коричневого цвета, а у конкурентов такой нет — то это, конечно, хорошо, но этот фактор не относится к конкурентному преимуществу.
     

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Публикаций - 33, упоминаний - 37

SWOT-анализ и организации, системы, технологии, персоны:

Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 5
Globalstar - Глобалстар 191 5
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 5
Ростелеком 10887 3
Microsoft Corporation 25723 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15618 3
9529 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 3
Инталев - Intalev 275 3
Pendrell Corporation - New ICO - ICO Global Communications 17 2
SAP SE 5586 2
Cisco Systems 5356 2
Yandex - Яндекс 9130 2
Huawei 4510 2
Apple Inc 13094 2
Intel Corporation 12786 2
IBM - International Business Machines Corp 9684 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1751 2
Fortinet 449 2
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 790 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 838 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 626 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 194 2
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Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 238 2
Adobe Figma 73 1
Yandex B2B Tech - Pruffme - Пруффми 17 1
sBoard - Эсборд 7 1
Rosweb - АТК - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 86 1
Temasek Holdings - ST Telemedia - Singapore Technologies Telemedia 20 1
ГрафТех - Графические Технологии 18 1
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 101 1
Ontonet - Онтонет 1 1
Кросна 3 1
Аэрофлот - Директ Стар - Direct Star - ранее Teleperformance - Телеперфоманс - TP Россия 29 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3325 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5611 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 724 1
Dell EMC 5172 1
Apax Partners 29 3
Русагро Группа Компаний 377 3
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 270 2
Permira 21 2
TÜV Rheinland Group 179 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 2
Он Клиник ММЦ - Международный медицинский центр 11 1
ЦентроКредит АКБ 20 1
Комос Групп 27 1
Apollo Global Management 11 1
BSCol - Balanced Scorecard Collaborative - Palladium Group 11 1
ИЗТТ - Ижевский завод тепловой техники 27 1
ЕВРАЗ - КГОК - Качканарский горно-обогатительный комбинат 14 1
Пиццафабрика 7 1
Протэк Концерн - Протэк Холдинг 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2086 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8776 1
Почта России ПАО 2355 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3135 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
ГПБ - Газпромбанк 1263 1
МКБ - Московский кредитный банк 651 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 613 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1886 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 319 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1053 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 118 1
Северсталь ПАО - Severstal 620 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2402 1
Boeing 1030 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 594 1
АльфаСтрахование СГ 383 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 288 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 541 1
Спортмастер - Sportmaster 200 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 620 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 248 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 492 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 339 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13684 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1890 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 303 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1677 2
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 2
Евросоюз - ENISA - European Network and Information Security Agency - European Union Agency for Cybersecurity - Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности 20 1
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 1
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1498 1
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Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 52 1
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3111 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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