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SWOT-анализ Strengths (сильные стороны) Weaknesses (слабые стороны) Opportunities (возможности) Threats (угрозы)
SWOT-анализ — один из методов стратегического планирования, который применяется для того, чтобы помочь компании или конкретному человеку выявить свои слабые и сильные стороны, а также угрозы и возможности, которые имеют отношение к конкуренции или планированию какого-либо проекта.
Сама аббревиатура SWOT означает:
- S (Strengths). Сильные стороны (определенные характеристики), которые выгодно отличают бизнес от конкурентов.
- W (Weaknesses). Слабые стороны — характеристики, которые делают компанию несколько уязвимой на фоне конкурентов.
- O (Opportunities). Возможности, которые есть у конкретной компании и которые она может использовать для развития на рынке.
- T (Threats). Угрозы, риски, которые имеет компания по отношению к другим предприятиям и которые могут поставить ее в невыгодное положение на рынке.
Вышеописанные составляющие — факторы, которые в свою очередь разделяются на внутренние и внешние. Внутренние факторы — определенные характеристики самой компании, которыми можно управлять, а внешние факторы реально лишь как-то обыграть или нейтрализовать.
Выполнение SWOT-анализа
Основа SWOT-анализ — мозговой штурм, которым должна заниматься целая команда. В идеале один коллектив или специально нанятая команда экспертов.
При проведении SWOT-анализа нужно помнить о 5 главных правилах:
- SWOT-анализ не должен выполнять один человек. Лучше, чтобы им занимались представители из каждого отдела компании. Чем большее число точек зрения получится в итоге и чем больше минусов с плюсами будет выявлено, тем лучше, так как результаты будут более объективными.
- Невключение в SWOT-анализ какого-либо фактора всегда должна сопровождаться обоснованием такого решения — фактами. Например, если у предприятия есть сильная сторона, то это нужно подтвердить фактами, опираясь на статистику.
- Не нужно пробовать оценить «бизнес в общем». Если пойти подобным путем, общая картина гарантированно не будет объективной. Конкретика должна быть в каждом исследуемом элементе.
- Нужно уделять максимальное внимание не своему пониманию ситуации, а тому, как ее видят клиенты и партнеры. Тот фактор, которые руководитель компании может принимать за весомое преимущество, партнерам может казаться лишь небольшим плюсом. Поэтому изначально стоит провести интервьюирование партнеров и клиентов, которые ушли от вас к конкурентам. Это поможет взглянуть на ситуацию под совершенно иным углом.
- Необходимо всегда концентрироваться на главном. В процессе мозгового штурма можно вспомнить несколько десятков различных слабых или сильных сторон, угроз и возможностей. Но их всегда нужно расставлять, опираясь на важность, а в SWOT-анализ включать исключительно самые весомые. Например, если у компании есть линейка футболок коричневого цвета, а у конкурентов такой нет — то это, конечно, хорошо, но этот фактор не относится к конкурентному преимуществу.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
SWOT-анализ и организации, системы, технологии, персоны:
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11544 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6079 2
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 674 1
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