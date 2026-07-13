SWOT-анализ - Strengths (сильные стороны) - Weaknesses (слабые стороны) - Opportunities (возможности) - Threats (угрозы)

SWOT-анализ — один из методов стратегического планирования, который применяется для того, чтобы помочь компании или конкретному человеку выявить свои слабые и сильные стороны, а также угрозы и возможности, которые имеют отношение к конкуренции или планированию какого-либо проекта.

Сама аббревиатура SWOT означает:

S (Strengths). Сильные стороны (определенные характеристики), которые выгодно отличают бизнес от конкурентов.

W (Weaknesses). Слабые стороны — характеристики, которые делают компанию несколько уязвимой на фоне конкурентов.

O (Opportunities). Возможности, которые есть у конкретной компании и которые она может использовать для развития на рынке.

T (Threats). Угрозы, риски, которые имеет компания по отношению к другим предприятиям и которые могут поставить ее в невыгодное положение на рынке.

Вышеописанные составляющие — факторы, которые в свою очередь разделяются на внутренние и внешние. Внутренние факторы — определенные характеристики самой компании, которыми можно управлять, а внешние факторы реально лишь как-то обыграть или нейтрализовать.

Выполнение SWOT-анализа

Основа SWOT-анализ — мозговой штурм, которым должна заниматься целая команда. В идеале один коллектив или специально нанятая команда экспертов.

При проведении SWOT-анализа нужно помнить о 5 главных правилах: