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Холдинг Протэк

Холдинг Протэк

Концерн «Холдинг Протэк» является одним из игроков на российском рынке в сфере производства упаковочных материалов для пищевой промышленности. Компания ведет свою деятельность с 1996 года.


24.03.2025 Axelot помог концерну «Холдинг Протэк» сделать первый шаг к реконструкции склада 1
20.01.2015 «1С-Рарус» автоматизировал управление торговлей в «Холдинге Протэк» 3
22.01.2014 Конференция CNews «Облачные технологии: расширение горизонтов» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Холдинг Протэк и организации, системы, технологии, персоны:

Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 168 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
8333 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 392 1
1С-Рарус 889 1
Фора Банк 58 1
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
Наука НПО 25 1
МСГ - Международная Страховая Группа 4 1
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 19 1
Юнитекс ТК 8 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2428 1
БиоВитрум - BioVitrum 4 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 208 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3078 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2421 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31227 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2103 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 459 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2560 1
SWOT-анализ - Strengths (сильные стороны) - Weaknesses (слабые стороны) - Opportunities (возможности) - Threats (угрозы) 28 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20856 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5795 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2501 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10401 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5492 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3117 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21467 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15925 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12879 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1277 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  672 1
Axelot WMS 47 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 451 1
Малов Илья 7 1
Леин Леонид 6 1
Шевченко Андрей 17 1
Смоляров Дмитрий 10 1
Водолазский Андрей 13 1
Безкоровайный Денис 15 1
Зеленков Юрий 37 1
Аншина Марина 78 1
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Мусин Ренат 2 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5862 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5831 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5899 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18855 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11275 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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