Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Козлов Михаил


05.03.2021 Акционер «Моего офиса» и сооснователь IBS создали ИТ-компанию для работы на «сложном и конкурентном» рынке 1
09.12.2020 МТС запустила eSIM для устройств интернета вещей в соответствии с международными стандартами 1
06.10.2020 МТС подключила к сети интернета вещей сервис шеринга электросамокатов 1
16.09.2020 МТС поможет бизнесу контролировать доставку грузов логистическими компаниями 1
07.09.2020 «Ростелеком» закрыл сверхзатратный национальный поисковик «Спутник» 1
03.08.2020 МТС повысила надежность дата-центра «Авантаж» при помощи интернета вещей 1
30.07.2020 МТС повысила надежность дата-центра «Авантаж» при помощи интернета вещей 1
28.05.2020 МТС запустила продажи оборудования для контроля состояния здоровья сотрудников 1
03.12.2019 Системы контроля доступа с O.Vision протестируют на 5G-сети «Билайн» в Сколково 1
30.11.2017 Мероприятие SafePitch по теме охраны и безопасности труда пройдет в технопарке «Сколково» 1
01.11.2017 В России создали браузер, который быстро открывает сайты при низком соединении 1
07.11.2016 До CNews FORUM 2016 осталось только 3 дня! Успейте зарегистрироваться 1
03.11.2016 На CNews Forum разыграют пять гаджетов, включая Apple iPad 1
06.10.2016 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, ПФР, Минздрава, «Газпром нефти», РЖД выступят на CNews FORUM 1
28.09.2016 Выручалочка для ИТ-бюджетов. На CNews FORUM обсудят облачные технологии 1
22.09.2016 ИТ-руководители крупнейших российских компаний примут участие в CNews FORUM 1
16.09.2016 Солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 1
08.09.2016 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
18.08.2016 Федеральное Казначейство, Минздрав, РЖД, МТС, «1С», ABBYY и многие другие примут участие в CNews FORUM 2016 1
28.07.2016 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 1
01.07.2016 CNews FORUM 2016: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
25.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
18.04.2016 Круглый стол CNews. «Рынок ИБ в финансовом секторе: рост на фоне стагнации» 1
13.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
11.04.2016 Круглый стол CNews: «Рынок ИБ в финансовом секторе: рост на фоне стагнации» 1
16.03.2016 Круглый стол CNews: «Мобильный бизнес 2016» 1
15.03.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 1
29.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 1
26.02.2016 Конференция CNews «Большие данные 2016» 1
16.02.2016 Конференция CNews «Большие данные 2016» 1
03.02.2016 Конференция CNews «Облачный рост российского ИТ-рынка 2016» 1
28.01.2016 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг в условиях кризиса» 1
26.01.2016 Конференция CNews «Большие данные 2016» 1
18.01.2016 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг в условиях кризиса» 1
12.01.2016 Конференция CNews «Облачный рост российского ИТ-рынка 2016» 1
30.11.2015 «Ростелеком» и «Спутник» займутся большими данными 1
19.11.2015 «Спутник» и «Сибнет» запустили мобильный браузер для сибиряков 1
13.11.2015 «Спутник» создаст для Республики Дагестан региональный информационный портал 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1

Публикаций - 153, упоминаний - 166

Козлов Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11060 28
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 15
VK - Mail.ru Group 2483 15
IBM 3537 15
Телеком-защита 48 11
Уютерра - ПланетаСтрой 24 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 9
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 9
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 7
Ланит ГК 1155 6
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 6
НИТ - Национальные информационные технологии 31 5
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
Сбербанк Технологии - СберТех 203 5
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 5
АйТи 751 5
Instabank - Инстабанк 12 5
SAP SE 3211 4
SAP CIS - САП СНГ 753 3
Роснефть РН-информ 32 3
Yandex - Яндекс 4101 3
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 2
Zabbix SIA - Заббикс 34 2
Fortinet 286 2
Авантаж 48 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 443 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
Samsung Electronics 5651 2
Сервис Плюс 97 1
O.Vision 6 1
Wellink - Веллинк 17 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline Innovation Lab 3 1
Омега 12 1
Google LLC 7144 1
OpenText 160 1
ЭОС - Электронные офисные системы 984 1
Газпромбанк - ГПБ 692 19
ВТБ24 583 16
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 15
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 11
Открытие ФК 538 11
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 10
ВТБ Банк Москвы 371 10
Альфа-Банк 1123 9
Новард Управляющая компания - Novard 67 9
РЖД - Российские железные дороги 1081 8
МДМ Банк 150 8
Пробизнесбанк АКБ 109 7
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 7
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 7
Медскан 12 7
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 6
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 6
РСХБ - Россельхозбанк 183 6
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 5
Башнефть ПАО АНК 90 5
Глобэкс банк 28 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
ВТБ Страхование 52 4
Yves Rocher - Ив Роше 29 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 3
Русский стандарт Банк 302 3
KupiVip 75 3
Быстроденьги МФК 22 3
Сентинел Кредит Менеджмент 13 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
Mary Kay - Мэри Кэй 82 3
Связь-банк 78 3
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
Сибур Химпром 16 2
РусславБанк - РСБ 147 2
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 25 1
Почта России ПАО 1572 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 13
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 12
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 8
ПФР Департамент информационных технологий 103 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 3
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 2
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
Правительство Москвы 653 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 22
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 2
3G - Стандарт мобильной связи 3723 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 1
MEC - Multi-access Edge Computing - Mobile Edge Computing - Периферийные вычисления для множественного доступа 16 1
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 29 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 88 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 1
МТС M2M-IoT-сеть - платформа интернета вещей 15 6
Google Android 10750 5
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 5
Apple iOS 5741 4
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 4
Apple iPad mini 375 2
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
Альфа-Бизнес Мобайл - Мобильный банк для бизнеса 13 1
МТС Мобильные сотрудники 39 1
OpenStreetMap 39 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
МТС NB-IoT 5 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 661 1
Ростелеком - Спутник (поисковик) 6 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Linux OS 4253 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Microsoft SQL Server 793 1
Герасимов Александр 40 16
Четвернин Алексей 651 14
Быстров Константин 19 13
Крысина Ольга 109 13
Елистратов Николай 90 12
Алябьев Андрей 27 12
Мехришвили Александр 11 10
Разгуляев Валерий 18 10
Брагин Павел 22 10
Межов Игорь 15 10
Спиридонов Александр 35 10
Дегтерева Мария 25 10
Бугаев Леонид 11 9
Скурятина Елена 20 9
Строкович Антон 45 9
Головин Леонид 25 8
Нестеров Алексей 79 8
Пашнин Роман 10 8
Шакманас Алгирдас 33 8
Николаев Евгений 13 7
Сергеев Александр 21 7
Игнатов Виктор 12 7
Кравченко Денис 24 7
Козырь Сергей 30 7
Стуров Дмитрий 25 7
Китляр Владимир 19 7
Яшин Леонид 20 6
Мухин Максим 18 6
Круглов Максим 25 6
Дюгаев Евгений 12 6
Сафронов Юрий 61 5
Чекель Павел 15 5
Муравлев Александр 15 5
Хрусталев Александр 31 5
Айвазов Армен 449 5
Румянцева Ольга 45 5
Скородумов Олег 17 5
Марич Игорь 18 5
Смирнов Александр 44 5
Леоничев Алексей 14 5
Россия - Российская федерация - РФ 57309 124
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 22
Казахстан - Республика 2627 11
Восточная Европа 1676 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 7
Россия - Ростовская область 861 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 4
Европа Западная 612 4
Европа 3745 4
Украина 3361 4
Россия - ПФО - Казань 1513 4
Беларусь - Белоруссия 2087 4
Россия - СФО - Новосибирск 1965 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 1
Япония 2778 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 1
Россия - Краснодар 1037 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 74
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 21
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 5
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 2
ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 13 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Apps4All 25 10
CNews Analytics 1988 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
ЦГПБ им. В. В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 4 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 15
CNews AWARDS 291 14
CNews APPWards 36 5
Spb Startup Day 2 1
Docflow 58 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759077, в очереди разбора - 662767.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще