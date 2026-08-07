Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Козлов Михаил

СОБЫТИЯ


07.08.2026 Конференция CNews «Практика импортозамещения 2026» состоится 1 октября 1
22.06.2026 «Алкогольная Сибирская Группа» внедрила двухфакторную аутентификацию ID от «Контур.Эгиды» 1
19.06.2026 «Инферит» и АО «Информатика» создадут комплексное решение для управления ИТ-инфраструктурой 1
03.06.2026 Merlion – официальный дистрибьютор старейшего разработчика автоматизированных систем управления 1
27.05.2026 ПИК открыл библиотеку BIM-цифровых моделей для производителей оборудования и проектировщиков 1
25.05.2026 ГК Softline и АО «Информатика» будут развивать технологическое партнерство 1
10.03.2026 Портфель MONT пополнился решениями экосистемы АСМО для комплексной автоматизации бизнеса 1
02.04.2025 Программный комплекс «АСМОграф» прошел тестирование на совместимость с операционной системой «ОСнова» 1
22.11.2024 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux с графическим редактором «АСМОграф» 1
01.11.2024 Axoft усилил дистрибуторский портфель зрелыми решениями от «Информатики» 1
13.06.2024 MaxPatrol VM 2.5: анализ защищенности веба и Docker-контейнеров из одной консоли 1
21.05.2024 «МегаФон»: юные подмосковные и зубцовские футболисты победили в финале турнира «Будущее зависит от тебя» в Сочи 1
09.04.2024 Графический редактор «АСМОграф» совместим с ОС «Атлант» 1
23.08.2023 Angara Security добавила в портфель MSS-сервисов услуги по управлению уязвимостями на базе MaxPatrol VM 1
27.07.2023 Пассажиров РЖД станут опознавать по лицу. На поездах дальнего следования вводится идентификация по биометрии 1
05.03.2021 Акционер «Моего офиса» и сооснователь IBS создали ИТ-компанию для работы на «сложном и конкурентном» рынке 1
09.12.2020 МТС запустила eSIM для устройств интернета вещей в соответствии с международными стандартами 1
06.10.2020 МТС подключила к сети интернета вещей сервис шеринга электросамокатов 1
16.09.2020 МТС поможет бизнесу контролировать доставку грузов логистическими компаниями 1
07.09.2020 «Ростелеком» закрыл сверхзатратный национальный поисковик «Спутник» 1
03.08.2020 МТС повысила надежность дата-центра «Авантаж» при помощи интернета вещей 1
30.07.2020 МТС повысила надежность дата-центра «Авантаж» при помощи интернета вещей 1
28.05.2020 МТС запустила продажи оборудования для контроля состояния здоровья сотрудников 1
03.12.2019 Системы контроля доступа с O.Vision протестируют на 5G-сети «Билайн» в Сколково 1
30.11.2017 Мероприятие SafePitch по теме охраны и безопасности труда пройдет в технопарке «Сколково» 1
01.11.2017 В России создали браузер, который быстро открывает сайты при низком соединении 1
07.11.2016 До CNews FORUM 2016 осталось только 3 дня! Успейте зарегистрироваться 1
03.11.2016 На CNews Forum разыграют пять гаджетов, включая Apple iPad 1
06.10.2016 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, ПФР, Минздрава, «Газпром нефти», РЖД выступят на CNews FORUM 1
28.09.2016 Выручалочка для ИТ-бюджетов. На CNews FORUM обсудят облачные технологии 1
22.09.2016 ИТ-руководители крупнейших российских компаний примут участие в CNews FORUM 1
16.09.2016 Солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 1
08.09.2016 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
18.08.2016 Федеральное Казначейство, Минздрав, РЖД, МТС, «1С», ABBYY и многие другие примут участие в CNews FORUM 2016 1
28.07.2016 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 1
01.07.2016 CNews FORUM 2016: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
25.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
18.04.2016 Круглый стол CNews. «Рынок ИБ в финансовом секторе: рост на фоне стагнации» 1
13.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
11.04.2016 Круглый стол CNews: «Рынок ИБ в финансовом секторе: рост на фоне стагнации» 1

Публикаций - 182, упоминаний - 188

Козлов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Развитие Бизнеса / Ру 81 78
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 35
Microsoft Corporation 25775 34
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 26
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 23
Ростелеком 10948 21
IBM - International Business Machines Corp 9699 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 19
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 19
Citrix Systems 868 18
VK - Mail.ru Group 3602 16
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 16
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 16
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 16
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 15
МегаФон 10742 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
9594 15
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 15
Телеком-защита 54 13
Broadcom - VMware 2610 13
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 13
HERE Technologies 113 12
ЦБ РФ МЦИ - Межрегиональный центр информатизации Банка России 23 12
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 12
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 11
Уютерра - ПланетаСтрой 26 10
Softline - Софтлайн 3743 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 10
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 10
Tonk - Тонк ГК 63 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 9
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 9
Dell EMC 5180 9
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 13 8
ОТР ГК - ОТР 2000 227 8
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 8
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 8
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 8
Huawei 4677 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 37
ПСБ - Промсвязьбанк 963 35
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 32
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 28
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 23
Альфа-Банк 1979 22
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 21
ВТБ - ВТБ24 671 21
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 20
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 19
ГПБ - Газпромбанк 1273 19
Mary Kay - Мэри Кэй 104 19
KupiVip - Приват Трэйд 82 18
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 18
Газпром нефть 725 17
Лента - Утконос 180 16
Роснефть НК - нефтяная компания 562 15
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 14
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 14
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 13
РЖД - Российские железные дороги 2096 13
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 13
ВкусВилл - Избёнка 216 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 13
OR Group - Обувь России 29 13
Новард УК - Novard 73 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 12
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 12
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 12
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 11
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 11
Adidas - Адидас 170 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 11
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 11
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 11
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 10
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 10
Пробизнесбанк АКБ 135 9
Глобэкс банк 47 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 38
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 27
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 24
Федеральное казначейство России 1949 24
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 19
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 13
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 8
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 5
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 5
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 4
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 4
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Управление информационных технологий ФАУ - Центр цифровой трансформации Главгосэкспертизы России 7 3
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 3
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 3
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
Гознак ММД - Московский монетный двор 15 2
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 2
МФЦ-112 2 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 19
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 4
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 2
Метро Международная ассоциация 4 2
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Eclipse Foundation 26 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
OIN - Open Invention Network 24 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 91
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 87
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 56
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 52
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 42
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 36
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 36
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 32
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 31
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 31
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 28
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 27
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 25
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 24
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 21
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 21
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 21
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 18
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 17
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 16
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 16
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 16
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 16
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 16
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 15
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 14
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 13
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 12
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 12
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 12
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 12
Стандартизация - Standardization 2339 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 11
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 546 10
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 10
Linux OS 11533 7
Информатика АО - АСМОграф - АСМО-графический редактор 7 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 6
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 90 6
Информатика АО - АСМО-система - АСМО-ВтиПО 5 5
Google Android 15244 5
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 5
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 5
Microsoft Visio - MS Visio 194 5
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 58 4
Apple iOS 8583 4
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Autodesk AutoCAD 376 4
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 169 4
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 3
Avito - Internest - ADRiver 37 3
Intel x86 - архитектура процессора 2151 3
Microsoft Windows 16882 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
Apple iPhone 6 4861 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 3
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 214 3
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 3
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 3
C/C++ - Язык программирования 894 3
Intersoft Lab - Референт 157 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 2
1С Энергетика 9 2
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 2
Apple iPad 4012 2
Microsoft Office 4170 2
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 2
Microsoft Azure 1526 2
Kaspersky Internet Security 497 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Microsoft Office 365 1042 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 2
Шевченко Владимир 153 35
Соловьев Владимир 108 25
Гуральников Сергей 164 24
Герасимов Александр 46 22
Брагин Павел 25 22
Леушев Андрей 75 21
Аншина Марина 79 19
Хрусталев Александр 33 19
Мацоцкий Сергей 180 19
Ермолаев Артем 379 19
Сафронов Юрий 68 18
Садовенко Илья 65 18
Богачев Игорь 183 18
Шадаев Максут 1210 17
Плешков Алексей 68 17
Громов Иван 102 16
Быстров Константин 24 16
Скородумов Анатолий 65 16
Прохоров Фёдор 83 15
Халяпин Сергей 96 15
Рыстенко Михаил 62 14
Рудаков Денис 31 14
Алябьев Андрей 27 14
Хлуднев Егор 17 14
Кравченко Константин 101 14
Карпенко Дмитрий 31 13
Еремеев Сергей 25 13
Корчагин Руслан 23 13
Бетсис Павел 101 13
Разгуляев Валерий 18 13
Широких Алексей 72 13
Александрин Андрей 15 13
Иншаков Дмитрий 51 13
Коваленко Антон 32 13
Евраев Михаил 266 13
Рахтеенко Владимир 42 13
Елистратов Николай 90 12
Шибаев Александр 18 12
Левиков Антон 69 12
Свердлов Михаил 33 12
Россия - РФ - Российская федерация 166168 166
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 57
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 53
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 34
Европа Восточная 3138 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 14
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 13
Казахстан - Республика 6048 12
Европа 24964 12
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 12
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 9
Россия - УФО - Челябинская область 1512 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 7
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 6
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 5
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Украина 7928 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 4
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 4
Европа Западная 1496 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 3
Россия - УФО - Тюменская область 1365 3
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 3
Азия - Азиатский регион 5920 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 99
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 62
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 59
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 43
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 32
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 22
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 15
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 14
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 13
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 13
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 12
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 12
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 11
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 10
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 9
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 9
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 9
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 8
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 7
Энергетика - Energy - Energetically 5855 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 7
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 5
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 112 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 42
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 12
Sputnik 59 3
Открытые системы ИД 176 1
The Times 75 1
Intelligent Enterprise 27 1
Петербург Online 7 1
FT - Financial Times 1296 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
NYT - The New York Times 1100 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Известия ИД 770 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 63
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 16
IDC - International Data Corporation 4975 15
Gartner - Гартнер 3658 11
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
Informa - Ovum - Omdia 156 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Forrester Research 834 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Gartner Magic Quadrant Application Servers 1 1
Gartner TCO Manager - Gartner Total Cost of Ownership 1 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
SDN Central 3 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Frost & Sullivan 207 1
НМГ - Медиалогия 37 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 25
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 9
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 6
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 5
РАН - Российская академия наук 2122 4
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 2
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 18 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 26 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 17 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
University of Delaware - Делавэрский университет - Университет Делавэра - Mount Cuba Astronomical Observatory, MCAG - Астрономическая обсерватория Маунт-Куба 18 1
НИЦ Курчатовский институт - ПИЯФ - Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова 19 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Ростелеком - Азбука интернета 34 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
МГУ - СУНЦ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 10 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 66
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 25
CNews AWARDS - награда 571 22
CNews APPWards 36 19
Apps4All - Международный форум разработчиков 26 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
CNews ИТ-стратегия 32 1
Docflow 148 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
FINA - World Aquatics Championships - Чемпионат мира по водным видам спорта 7 1
Intel ISEF - Intel International Science and Engineering Fair - Конкурс научно-технического творчества школьников - Всемирный смотр научного и инженерного творчества юных 14 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Spb Startup Day 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще