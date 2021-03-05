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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Козлов Михаил
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 153, упоминаний - 166
Козлов Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Герасимов Александр 40 16
|Четвернин Алексей 651 14
|Быстров Константин 19 13
|Крысина Ольга 109 13
|Елистратов Николай 90 12
|Алябьев Андрей 27 12
|Мехришвили Александр 11 10
|Разгуляев Валерий 18 10
|Брагин Павел 22 10
|Межов Игорь 15 10
|Спиридонов Александр 35 10
|Дегтерева Мария 25 10
|Бугаев Леонид 11 9
|Скурятина Елена 20 9
|Строкович Антон 45 9
|Головин Леонид 25 8
|Нестеров Алексей 79 8
|Пашнин Роман 10 8
|Шакманас Алгирдас 33 8
|Николаев Евгений 13 7
|Сергеев Александр 21 7
|Игнатов Виктор 12 7
|Кравченко Денис 24 7
|Козырь Сергей 30 7
|Стуров Дмитрий 25 7
|Китляр Владимир 19 7
|Яшин Леонид 20 6
|Мухин Максим 18 6
|Круглов Максим 25 6
|Дюгаев Евгений 12 6
|Сафронов Юрий 61 5
|Чекель Павел 15 5
|Муравлев Александр 15 5
|Хрусталев Александр 31 5
|Айвазов Армен 449 5
|Румянцева Ольга 45 5
|Скородумов Олег 17 5
|Марич Игорь 18 5
|Смирнов Александр 44 5
|Леоничев Алексей 14 5
|CNews Analytics 1988 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 3
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 2
|Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 2
|CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 15
|CNews AWARDS 291 14
|CNews APPWards 36 5
|Spb Startup Day 2 1
|Docflow 58 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759077, в очереди разбора - 662767.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759077, в очереди разбора - 662767.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru