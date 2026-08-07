Индексная книга (каталог) CNews*
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Козлов Михаил
СОБЫТИЯ
Публикаций - 182, упоминаний - 188
Козлов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Шевченко Владимир 153 35
|Соловьев Владимир 108 25
|Гуральников Сергей 164 24
|Герасимов Александр 46 22
|Брагин Павел 25 22
|Леушев Андрей 75 21
|Аншина Марина 79 19
|Хрусталев Александр 33 19
|Мацоцкий Сергей 180 19
|Ермолаев Артем 379 19
|Сафронов Юрий 68 18
|Садовенко Илья 65 18
|Богачев Игорь 183 18
|Шадаев Максут 1210 17
|Плешков Алексей 68 17
|Громов Иван 102 16
|Быстров Константин 24 16
|Скородумов Анатолий 65 16
|Прохоров Фёдор 83 15
|Халяпин Сергей 96 15
|Рыстенко Михаил 62 14
|Рудаков Денис 31 14
|Алябьев Андрей 27 14
|Хлуднев Егор 17 14
|Кравченко Константин 101 14
|Карпенко Дмитрий 31 13
|Еремеев Сергей 25 13
|Корчагин Руслан 23 13
|Бетсис Павел 101 13
|Разгуляев Валерий 18 13
|Широких Алексей 72 13
|Александрин Андрей 15 13
|Иншаков Дмитрий 51 13
|Коваленко Антон 32 13
|Евраев Михаил 266 13
|Рахтеенко Владимир 42 13
|Елистратов Николай 90 12
|Шибаев Александр 18 12
|Левиков Антон 69 12
|Свердлов Михаил 33 12
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.