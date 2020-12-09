МТС запустила eSIM для устройств интернета вещей в соответствии с международными стандартами

МТС запустила eSIM для устройств интернета вещей и сегмента machine-to-machine в соответствии с международным стандартом GSMA. Технология позволяет удалённо загружать виртуальную SIM-карту на чип, вмонтированный в оборудование, и менять абонентский профиль.

Услуга будет востребована у производителей IoT оборудования: им необходимо тестировать устройства на производстве, а затем продавать в различные регионы России. Обычная SIM-карта и SIM-чип не позволяют изменить владельца без похода к оператору связи и замены физического носителя. Технология eSIM позволяет удаленно «перепрошить» устройство и загрузить туда новый абонентский профиль.

Использование eSIM упростит процедуру тестирования устройств интернета вещей, снизит себестоимость и затраты на логистику и обслуживание SIM-карт. Также технология позволит повысить надежность оборудования: устройство можно сделать полностью герметичным, а форм-фактор SIM-чипа делает его практически не подверженным внешнему влиянию, такому как перепады температур или вибрации.

Все обслуживание eSIM – загрузка, активация, деактивация, переключение и удаление – осуществляет оператор связи. Технология может работать в стандартах 2G, 3G и 4G или в энергоэффективной сети интернета вещей NB-IoT. В зависимости от типа устройств клиенты смогут выбрать один из специальных IoT-тарифов, которые отличаются стандартом связи, объемом интернет трафика и наличием голосового трафика. Приобрести eSIM можно через персонального менеджера или оставив заявку на сайте.

«МТС стала первым оператором, запустившим eSIM интернета вещей и сегмента machine-to-machine в соответствии с международными стандартами GSMA и требованиями регулятора. Технология позволит выпускать и продавать оборудование, уже обеспеченное связью, что значительно упростит интеграцию устройств. Запуск полноценной технологии позволит предложить клиентам максимально диверсифицированные варианты подключения оборудования и будет стимулировать развитие российского рынка интернета вещей», – отметил директор департамента IoT МТС Михаил Козлов.