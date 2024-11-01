Axoft усилил дистрибуторский портфель зрелыми решениями от «Информатики»

Axoft заключил дистрибуторский договор с компанией «Информатика», разработчиком отечественного программного обеспечения для автоматизации различных отраслей промышленности с 1957 года. Партнеры Axoft и их заказчики получат возможность бесплатного тестирования продуктов вендора в течение 90 дней, доступ к безопасному функциональному ПО для импортозамещения Microsoft Visio, смогут подключаться к автоматизированному сервису техподдержки (АСМО-поддержка). Об этом CNews сообщили представители Axoft.

«Информатика» более 30 лет работает с крупнейшими предприятиями страны. Вендор входит в реестр аккредитованных ИТ-компаний, лицензирован ФСТЭК. Все продукты компании разработаны на собственной инструментальной платформе АСМО, что позволяет заказчикам дорабатывать решения как собственными силами, так и с помощью производителя.

АСМО–графический редактор («АСМОграф») – векторный графический редактор для решения задач инженерной и деловой графики, позволяет создавать и редактировать графические схемы, чертежи и блок-схемы, импортировать и экспортировать схемы программ Visio, AutoCAD, LibreOffice Draw, MapInfo. Помимо классического функционала графического векторного редактора в профессиональной версии продукта реализованы: возможность совместной работы над схемами, управление правами пользователей, привязка схем и объектов схемы к объектам БД, аудит изменений.

«АСМО-метрология» – программный комплекс для автоматизации производственно-технической деятельности подразделений предприятий в части ведения учета метрологического контроля и ремонта средств измерений. Решение позволяет учитывать информацию о средствах измерений и испытательном оборудовании, его характеристиках и движении в процессе жизненного цикла.

Среди пользователей решений вендора – государственные учреждения и ведомства, крупные и средние промышленные предприятия из нефтегазовой и электроэнергетической отрасли, ракетно-космической сферы, переработки драгоценных камней и металлов, самолетостроения, производства, атомной промышленности, строительные и банковские организации.

Сотрудничество позволит вендору расширить канал продаж, в том числе в сегменте крупных заказчиков. Axoft сможет предлагать партнерам и их клиентам отечественную функциональную производительную замену Microsoft Visio в рамках реализации программы импортозамещения.

«Вендор прекратил прямые продажи и выбрал Axoft в качестве дистрибутора, через которого будет работать партнерский канал продаж. Производитель обладает несколькими решениями для корпоративных клиентов, которые могут подойти российскому бизнесу в рамках КИИ по замене модулей SAP. В портфель «Информатики» входит АСМОграф – одно из самых функциональных решений для импортозамещения Microsoft Visio, пользующееся большим спросом среди отечественных компаний. Возможности графического векторного редактора уровня Enterprise способны удовлетворить потребности ИТ-служб самых требовательных заказчиков. Нашим партнерам и их клиентам будет интересна экосистема продуктов для управления эффективностью предприятием, которую вендор успешно опробовал в крупнейших российских компаниях», – сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений компании Axoft.

«Ресурсы, которыми обладает Axoft, несомненно, будут помогать в продвижении нашего решения – векторного графического редактора «АСМОграф» – безопасного производительного и функционального ПО для импортозамещения MS Visio на рынке. Мы продолжаем улучшать «АСМОграф», принимая решения, основанные на пожеланиях Enterprise-клиентов. Именно поэтому мы уверены, что возможности продуктовой линейки АО «Информатика» будут востребованы у заказчиков партнёрской сети Axoft», – сказал Михаил Козлов, заместитель генерального директора АО «Информатика».