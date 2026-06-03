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Информатика АО АСМОграф АСМО-графический редактор

Информатика АО - АСМОграф - АСМО-графический редактор

«АСМОграф» – кроссплатформенный векторный графический редактор, позволяющий создавать и редактировать графические схемы, чертежи и блок-схемы, импортировать и экспортировать схемы программ Visio, AutoCAD, MapInfo. Профессиональная версия позволяет отображать информацию из базы данных, настраивать связи объектов схем с объектами БД и другими схемами, даёт возможность редактирования схем несколькими пользователями одновременно. В Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных зарегистрирован под №3132 от 14.03.2017.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.06.2026 Merlion – официальный дистрибьютор старейшего разработчика автоматизированных систем управления 1
25.05.2026 ГК Softline и АО «Информатика» будут развивать технологическое партнерство 1
02.04.2025 Программный комплекс «АСМОграф» прошел тестирование на совместимость с операционной системой «ОСнова» 2
22.11.2024 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux с графическим редактором «АСМОграф» 1
01.11.2024 Axoft усилил дистрибуторский портфель зрелыми решениями от «Информатики» 1
09.04.2024 Графический редактор «АСМОграф» совместим с ОС «Атлант» 1
08.11.2023 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с ПО «АСМО-графический редактор» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Информатика АО и организации, системы, технологии, персоны:

MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 41 5
Информатика АО 10 5
НППКТ - Кибертехника НПП - Kibertechnika 56 1
Applite - Атлант ГК 33 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 187 1
SAP SE 5601 1
Microsoft Corporation 25775 1
Softline - Софтлайн 3743 1
ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд 198 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 2
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 376 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 785 1
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EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 1
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EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 1
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Microsoft Visio - MS Visio 194 6
Информатика АО - АСМО-система - АСМО-ВтиПО 5 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 271 1
Linux OS 11533 1
ALMI AlterOS 117 1
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