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Информатика АО АСМОграф АСМО-графический редактор
«АСМОграф» – кроссплатформенный векторный графический редактор, позволяющий создавать и редактировать графические схемы, чертежи и блок-схемы, импортировать и экспортировать схемы программ Visio, AutoCAD, MapInfo. Профессиональная версия позволяет отображать информацию из базы данных, настраивать связи объектов схем с объектами БД и другими схемами, даёт возможность редактирования схем несколькими пользователями одновременно. В Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных зарегистрирован под №3132 от 14.03.2017.
СОБЫТИЯ
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Информатика АО и организации, системы, технологии, персоны:
|Козлов Михаил 182 6
|Левицкий Виталий 3 1
|Стыценко Артем 22 1
|Трубочев Алексей 34 1
|Шор Андрей 16 1
|Орлов Станислав 59 1
|Степанюк Михаил 81 1
|Игнатов Сергей 80 1
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