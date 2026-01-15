Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор

Axoft стала официальным дистрибьютором DRP-платформы Cyberdef компании In4security в России Компания Axoft объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с компанией In4security (ГК Softline), разработчиком Cyberdef — адаптивной платформы Digital Risk Protection (DRP), предназначенной для

«Иридиум» и Axoft объединяют усилия: заключено дистрибьюторское соглашение Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft и отечественный разработчик и интегратор масштабируемой защищенной платформы виртуализации «Иридиум», а также почтового сервер-клиента DeepMail, подписали дистрибьюторское соглашение. В с

Axoft и Print-X объявили о начале сотрудничества Axoft, центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий, и компания «Принт-Икс» (входит в ГК «Айтеко»), разработчик системы управления печатью, заключили дистрибуторский договор. Партнеры Axoft и их заказчики получат доступ к решению Print-X – программно-аппаратному комплексу, разработанному для сокращения затрат на печать документов, обеспечения безопасности и повышения эффекти

Axoft автоматизировала процессы при помощи ITSM 365 Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft в течение восьми лет использует сервис деск ITSM 365. Год назад компания перешла на новую конфигурацию системы с проектным модулем, чтобы бесшовно автоматизировать связанные процессы в ра

Axoft стал дистрибутором «Пруфтек ИТ» я «Пруфтек ИТ», российский разработчик сложных ИТ-решений с экспертизой в области искусственного интеллекта, машинного обучения и аналитики больших данных, заключили дистрибуторский договор. Партнеры Axoft и их заказчики получат доступ к AIOps-платформе Artimate, которая решает задачу интеллектуального мониторинга сложной ИТ-инфраструктуры с помощью технологий машинного обучения. Об этом CN

Исследование Axoft: промышленный сектор наиболее болезненно переходит на российские технологии зо+софт». Эти и другие результаты исследования о «Проникновении и распространении технологий в российских регионах и Республике Беларусь» представил центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft. В исследовании Axoft приняли участие 370 интеграторов и реселлеров из России и Республики Беларусь. Цель опроса – изучить региональные особенности ИТ-рынков при выборе софтверного

Партнерам Axoft в России и ВЕЦА теперь доступен графический редактор AliveColors ИИ-инструментам, включен в Единый реестр российских программ, не передает данные на зарубежные серверы и работает без обязательного подключения к интернету, что исключает риски утечки важных данных. Axoft и «Аквис Лаб» обеспечат партнерам и их заказчикам доступ к технической поддержке без ботов, обучающим программам и маркетинговым материалам. По данным «Аквис Лаб», мировой рынок графическ

Партнерам Axoft в России и странах ВЕЦА станет доступна SEA-AI, база знаний с интеллектуальным помощником Axoft усилил дистрибуторский портфель корпоративной базой знаний с интеллектуальным помощником SEA-AI (Smart Enterprise Assistant). С помощью искусственного интеллекта система поможет партнерам Axoft и их заказчикам в России и странах ВЕЦА снизить постоянные расходы на хранение и регулярный поиск информации, защитит информацию, позволит использовать все накопленные в организации знани

Axoft подписала дистрибуторский договор с «Дамаск Цифровая Безопасность» Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft заключил дистрибуторское соглашение с российским разработчиком систем защиты информации «Дамаск Цифровая Безопасность». В рамках партнерства в продуктовую линейку Axoft включен про

Axoft представляет партнерской сети российскую систему управления автопарком Wiafleet Компания Axoft заключила дистрибуторское соглашение с ГК «Автотрекер», производителем отечественной системы мониторинга и управления автопарком Wiafleet. Партнеры Axoft смогут предоставить своим

«Тринити» и Axoft подписали дистрибьюторское соглашение Компания «Тринити», российский разработчик и производитель серверного оборудования, и Axoft, центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий, заключили партнёрское соглашение. Axoft получил статус официального дистрибьютора продукции «Тринити» и будет поставлять сервер

Axoft начинает дистрибуцию системы управлениями уязвимостями Alpha Systems Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft и разработчик решений по управлению уязвимостями Alpha Systems заключили дистрибуторское соглашение. AlphaSense Symbiote – флагманское решение вендора, входит в реестр российского ПО – по

Axoft и Axel Pro объявляют о стратегическом партнерстве Продуктовая студия Axel Pro, фокусирующаяся на создании и продвижении решений по кибербезопасности, и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft заключили дистрибуторское соглашение. Сотрудничество направлено на развитие российского рынка кибербезопасности и поддержку партнеров. Сотрудничество позволит Axel Pro расширить рынок при

Axoft расширил портфель системой мониторинга и корреляции событий ИБ Security Capsule SIEM ологии в Бизнесе» (ИТБ), разработчик и правообладатель системы мониторинга и корреляции событий информационной безопасности Security Capsule SIEM, и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft объявили о заключении партнерского соглашения о предоставлении прав использования программных продуктов ИТБ через сеть партнеров Axoft. Об этом CNews сообщили представители ИТБ. В

Axoft и НТЦ «Веллинк» объявляют о сотрудничестве в области ИТ-мониторинга НТЦ «Веллинк», разработчик комплексной платформы ИТ-мониторинга и аналитики wiSLA, и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft подписали договор о сотрудничестве. Его цель — развитие партнерской сети и продвижение платформы wiSLA на российском рынке. Об этом CNews сообщили представители НТЦ «Веллинк». wiSLA — рос

Axoft и «АйТи-Тандем» внедрили PT Network Attack Discovery в региональной строительной компании «АйТи-Тандем», поставщик решений, сервисов, ПО и оборудования для обеспечения информационной безопасности, и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft завершили внедрение продукта Positive Technologies PT Network Attack Discovery (PT NAD) в региональной строительной компании. В результате проекта компания получила систему защиты от кибе

CraftTalk и Axoft объединят усилия в проектах по омниканальным текстовым коммуникациям Компания CraftTalk, создатель российской ИИ-платформы для омниканальных коммуникаций, участник Фонда «Сколково», и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft заключили дистрибьюторский договор. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. Благодаря соглашению партнеры Axoft получат возможность внедрять полный спектр решений в области

Axoft защитил демозону с помощью Ideco NGFW Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft завершил проект миграции собственной демозоны с решения Check Point на российский межсетевой экран Ideco NGFW. Внедрение продукта позволит повысить информационную безопасность демозоны ко

Axoft стала проектным дистрибутором EliteBoard в России Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft подписал договор с российским производителем систем отображения EliteBoard. Партнеры Axoft могут пользоваться полным циклом поддержки от вендора: от помощи в составлении первой спе

Axoft начнет поставки решений «Адвантум» для цифровизации логистики Компания Axoft и российский разработчик логистических ИТ-систем «Адвантум» объявили о заключении партнерского соглашения. В рамках сотрудничества Axoft получил статус официального дистрибутора ре

I-SYS и Axoft заключили дистрибуторское соглашение Компания I-SYS, обладающая 24-летним опытом работы на рынке информационных технологий, сообщает о начале стратегического сотрудничества с центром экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft. Об этом CNews сообщили представителиI-SYS. Это партнерство направлено на расширение возможностей и улучшение доступа к решениям I-SYS для организаций различных секторов бизнеса. Компания

Партнерам Axoft стала доступна платформа корпоративного ИТ-мониторинга Monq Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft и Monq Digital Lab, российский вендор платформы корпоративного ИТ-мониторинга нового поколения Monq, объявляют о старте сотрудничества. Партнеры Axoft смогут получить доступ к мног

Axoft начинает в России и СНГ дистрибуцию SCADA+, системы для автоматизации диспетчерского центра Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft и ООО «СКАДА Плюс», разработчик отечественной SCADA-системы SCADA+, подписали дистрибуторский договор. Партнеры Axoft и их заказчики получат доступ к современному отечественному ре

Партнерам Axoft в России теперь доступно отечественное сетевое оборудование КИТ Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft и российский производитель сетевого оборудования КИТ подписали дистрибуторское соглашение. Программное обеспечение и оборудование вендора занесены в реестры Минцифры и Минпромторга, серви

Axoft усилил портфель платформой для управления уязвимостями Cicada8 Axoft подписал дистрибуторский договор с компанией по управлению уязвимостями и цифровыми угрозами в реальном времени Cicada8. Партнерам Axoft и их заказчикам станет доступна платформа для непрерывного анализа защищенности Cicada8 ETM. Дистрибутор сосредоточится на проведении образовательных мероприятий для технических специалис

Axoft и «Софтлайн Решения» помогли образовательной организации перейти на российские серверы «Гравитон» «Софтлайн Решения», поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft завершили модернизацию ИТ-инфраструктуры в образовательной организации. В краткие сроки специалисты «Софтлайн Решений» и Axoft внедрили на четырех распределенных площадках заказчик

Демостенд Axoft пополнился оборудованием для оптимизации трафика от «Цифровых решений» Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft развивает лабораторную базу для пилотирования решений в области информационной безопасности. Демостенд компании пополнился брокерами сетевых пакетов DS Integrity и ответвителями трафика D

Axoft создал универсальный бандл для модернизации сервисов «1С» и защиты данных Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft разработал универсальное решение для компаний, стремящихся модернизировать свои сервисы «1С», защитить данные и обеспечить их безопасность на всех этапах работы. Бандл включает всесторонн

Axoft стал официальным дистрибьютором Granulex в России Компания Axoft, центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий, объявляет о заключении дистрибьюторского договора с разработчиком платформы Granulex – группой компаний «МД Информационные Системы» (Г

«Софтлайн Решения» и Axoft обеспечили информационную безопасность УЭСК «Софтлайн Решения», поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft реализовали комплексный проект по защите «Уральской энергетической строительной компании» (УЭСК) от кибератак после инцидента с шифрованием данных. Заказчик получил систему защиты с возмо

Axoft стала официальным дистрибьютором экосистемы виртуализации Space компании «Даком М» Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft заключил партнерское соглашение с российским разработчиком решений для виртуализации компанией «Даком М» и стал официальным поставщиком всей продуктовой линейки экосистемы Space. Цель сот

Axoft и Secret Technologies объявили о стратегическом сотрудничестве Компания Axoft подписала дистрибьюторский договор с Secret Technologies («Сикрет Технолоджис»), российским разработчиком решений в области ИТ и ИБ. Компании намерены объединить ресурсы с целью усиления

Nexign и Axoft подписали соглашение о партнерстве Nexign («Нэксайн»), разработчик enterprise-решений для различных отраслей экономики, и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft подписали договор о сотрудничестве. Его цель — развитие партнерской сети и продвижение продуктов Nexign на российском рынке. Партнеры получат доступ к широкому ассортименту решений Nexign

Axoft стал официальным дистрибьютором продуктов Bi.Zone Компания по управлению цифровыми рисками Bi.Zone и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft заключили соглашение, согласно которому Axoft сможет поставлять ключевые решения Bi.Zone для обеспечения кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Чтобы помо

Axoft: как компании меняют свой подход к ИБ Согласно исследованию Axoft, все сегменты бизнеса сократили до 52% использование в своей инфраструктуре иностранных продуктов по информационной безопасности. Лидирует крупный бизнес, где доля отечественных решений в

Axoft: ИТ-рынок Урала делает ставку на открытый код В разрезе импортозамещения ключевыми региональными фокусами становятся Open Source-решения, консолидация российских разработчиков и развитие инфраструктурного ПО. Об этом CNews сообщили представители Axoft. В регионе все чаще звучит запрос на решения с открытым кодом, при этом российские разработчики занимают большую долю в среде Open Source и вносят в сообщество значительный вклад. Директо

Axoft подписал дистрибьюторский договор с UDV Group Axoft заключил дистрибьюторское соглашение с UDV Group, разработчиком решений в области кибербезопасности в сфере крупного бизнеса. В рамках соглашения вендор предоставит партнерам Axoft и их заказчикам единый портфель продуктов для защиты технологических сетей, корпоративного сегмента и автоматизации в области объектовой безопасности. Решения вендора развиваются согласно

Axoft стал первым сервисным дистрибьютором «Ред Софт» в России Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft стал первым «Сервисным дистрибьютором» российского разработчика программного обеспечения «Ред Софт» по пилотированию и внедрению флагманских решений вендора. Аттестованная команда инженер