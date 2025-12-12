Разделы

Игнатов Сергей


СОБЫТИЯ


12.12.2025 Axoft стал дистрибутором «Пруфтек ИТ» 1
01.12.2025 Партнерам Axoft в России и ВЕЦА теперь доступен графический редактор AliveColors 1
17.11.2025 Партнерам Axoft в России и странах ВЕЦА станет доступна SEA-AI, база знаний с интеллектуальным помощником 1
29.10.2025 Axoft подписала дистрибуторский договор с «Дамаск Цифровая Безопасность» 1
16.10.2025 Axoft представляет партнерской сети российскую систему управления автопарком Wiafleet 1
06.10.2025 Axoft начинает дистрибуцию системы управлениями уязвимостями Alpha Systems 1
29.09.2025 Axoft и Axel Pro объявляют о стратегическом партнерстве 1
24.09.2025 Axoft расширил портфель системой мониторинга и корреляции событий ИБ Security Capsule SIEM 1
08.09.2025 Axoft и НТЦ «Веллинк» объявляют о сотрудничестве в области ИТ-мониторинга 1
02.09.2025 CraftTalk и Axoft объединят усилия в проектах по омниканальным текстовым коммуникациям 1
25.07.2025 I-SYS и Axoft заключили дистрибуторское соглашение 1
21.07.2025 Партнерам Axoft стала доступна платформа корпоративного ИТ-мониторинга Monq 1
16.07.2025 Axoft начинает в России и СНГ дистрибуцию SCADA+, системы для автоматизации диспетчерского центра 1
10.07.2025 Axoft усилил портфель платформой для управления уязвимостями Cicada8 1
23.06.2025 Axoft стал официальным дистрибьютором Granulex в России 1
10.06.2025 «Яндекс» запустил «Тег Менеджер» – инструмент для простой настройки тегов на сайте 1
29.05.2025 Axoft стала официальным дистрибьютором экосистемы виртуализации Space компании «Даком М» 1
29.05.2025 Axoft и Secret Technologies объявили о стратегическом сотрудничестве 1
27.05.2025 Nexign и Axoft подписали соглашение о партнерстве 1
15.05.2025 Axoft стал официальным дистрибьютором продуктов Bi.Zone 1
14.05.2025 Axoft стал официальным дистрибьютором экосистемы виртуализации Space от «Даком М» 1
21.04.2025 Axoft подписал дистрибьюторский договор с UDV Group 1
10.04.2025 Axoft усилит продуктовый портфель решениями «СберТеха» 1
18.03.2025 Дистрибуторский договор с «НацИнфоБез»: Axoft усиливает портфель решений для противодействия БВС 1
18.03.2025 TrafficSoft и Axoft заключили партнерское соглашение о продвижении ADC и CGNAT 1
15.01.2025 «СКБ Контур» и Axoft объявили о партнерстве в сфере импортозамещения 1
09.12.2024 Axoft подписала договор с российским разработчиком экосистемы продуктов EvaTeam 1
01.11.2024 Axoft усилил дистрибуторский портфель зрелыми решениями от «Информатики» 1
29.10.2024 Axoft стала дистрибьютором системы управления рабочими местами «Колибри-АРМ» 1
24.09.2024 Axoft начинает дистрибуцию передовой BPM-системы «Первая Форма» в России и странах СНГ 1
10.09.2024 Axoft стал дистрибутором платформы видеоаналитики VizorLabs в России и Белоруссии 1
08.08.2024 Axoft получил статус партнера по интеграции HOSTVM 1
17.06.2024 Axoft начинает дистрибуцию супераппа для бизнеса eXpress в России 1
10.06.2024 DIS Group и Axoft договорились о продвижении российских решений для управления данными 1
29.02.2024 Цифровые сотрудники с ИИ: PIX Robotics и «Группа Астра» выпускают совместное решение 1
11.01.2024 Axoft и «МТС Red» объявили о старте сотрудничества 1
27.12.2023 Партнерам Axoft доступна отечественная платформа «Аврора Центр» для управления корпоративными мобильными устройствами и приложениями 1
26.12.2023 Axoft: Pragmatic Tools Migrator обеспечит переход с Microsoft Active Directory 1
06.12.2023 БФТ-Холдинг и Axoft заключили партнерское соглашение 1
06.12.2023 «БФТ-холдинг» и Axoft заключили партнерское соглашение 1

Публикаций - 72, упоминаний - 72

Игнатов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 386 50
SAP SE 5430 9
Microsoft Corporation 25238 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2490 7
Oracle Corporation 6869 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14258 6
IBM - International Business Machines Corp 9551 5
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 4
Broadcom - VMware 2493 4
Oracle Siebel Systems 515 3
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 120 2
Softline - Софтлайн 3266 2
8996 2
Галактика - Корпорация 1506 2
Yandex - Яндекс 8443 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 369 2
Ред Софт - Red Soft 999 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 292 1
CraftTalk - Крафт-Толк 67 1
Хост ГК - HostVM 65 1
MONQ Digital Lab - Монк Диджитал Лаб 34 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 130 1
Flant - Флант 152 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 46 1
ONYX International 152 1
TrafficSoft - ТраффикСофт - NFWare - НФВЕР 30 1
Numa Technology - НумаТех - Нума Технологии 14 1
ДатаКрат - DataKrat 19 1
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 42 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 275 1
Сател - VizorLabs - Визорлабс 23 1
Открытые технологии 716 1
Cloud Atlas - Клауд Атлас 5 1
Best Buy 218 1
Box inc - box.com - box.net 367 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 40 1
Wellink - Веллинк НТЦ - Веллинк Научно-технический центр 36 1
Сервис Плюс 185 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 473 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 650 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 2
Walmart - Wal-Mart Stores 389 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 2
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 64 1
L’Oreal 58 1
Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 18 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 82 1
Ferrari NV 157 1
Lockheed Martin 767 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 26 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 330 1
Силовые машины 143 1
Abercrombie&Fitch 6 1
H&M 21 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Tesco 82 1
Вымпелком - Билайн Венчурс - Руми 11 1
Лента - Лента Онлайн 30 1
Липецкий Хладокомбинат 1 1
МШЗМ - Московский шинный завод - Таганский шинный завод - шины Таганка 5 1
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
BMW Group 465 1
Volkswagen Group - VW 300 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 52 1
IKEA - ИКЕА 163 1
Bayer AG - Байер 85 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 525 1
X5 Group - Перекрёсток 605 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1375 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 261 1
Ингосстрах СПАО 451 1
ПСБ - Промсвязьбанк 902 1
ГПБ - Газпромбанк 1175 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 1
Unilever - Юнилевер Русь 164 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4906 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12852 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3251 4
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 171 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2164 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 162 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 29 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3366 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2926 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3436 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5233 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
НАУМИР НП - Национальное партнерство участников микрофинансового рынка 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73329 42
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23220 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57456 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34057 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31783 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11578 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18204 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14912 9
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2159 9
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8480 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26114 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27210 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17169 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11477 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6702 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7625 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13353 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7641 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11328 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12006 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12392 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5876 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7111 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4692 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7289 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9333 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13014 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8916 4
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1607 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1255 3
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 661 3
Linux OS 10911 6
Oracle PeopleSoft 418 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5189 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1308 4
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 247 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 3
SAP NetWeaver 156 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1527 3
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.ЕНСИ - Единая система управления нормативно-справочной информацией 22 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.ХЭД - БФТ.Хранилище электронных документов - е-Архив 20 2
IBM Tivoli 284 2
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 90 2
МСК Групп - Даком М - Space VDI 42 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 559 2
Google Android 14688 2
Microsoft Visio - MS Visio 186 2
Microsoft Windows 16333 2
Microsoft Teams - MS Teams 618 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 312 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 2
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 213 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 39 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 209 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 205 1
MONQ AIOps-платформа 20 1
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 60 1
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 71 1
Microsoft Azure Kubernetes Service - Microsoft AKS 19 1
CSBI - ROOMY bots RPA - Руми 22 1
Atlassian - Confluence 154 1
PIX Robotics - PIX RPA Platform 92 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 1
Numa Technology - Numa Edge 5 1
F6 - F.A.C.C.T. THF - F.A.C.C.T. Threat Hunting Framework - F.A.C.C.T. THI - F.A.C.C.T. Threat Hunting Intelligence 17 1
ОТВ Аврора Маркет 20 1
Stepik.org - образовательный портал 13 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 478 1
Ерофеев Максим 27 2
Захаренко Юлия 24 2
Аитов Тимур 197 2
Левин Константин 38 1
Сорокин Михаил 8 1
Козлов Михаил 175 1
Мельников Дмитрий 11 1
Бочарников Дмитрий 1 1
Донской Дмитрий 39 1
Зуев Евгений 4 1
Карпов Сергей 46 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Климов Иван 28 1
Смирнов Игорь 19 1
Долгов Василий 26 1
Волков Станислав 6 1
Lee Jin Wook - Ли Джин Ук 3 1
Достов Виктор 26 1
Баталов Александр 27 1
Петухов Денис 37 1
Курило Андрей 38 1
Царев Евгений 27 1
Золотовицкий Аркадий 17 1
Мыскин Роман 38 1
Фролов Иван 7 1
Ганюшкин Николай 18 1
Савцов Олег 50 1
Завалишина Евгения 27 1
Горбатов Игорь 25 1
Тосунян Гарегин 10 1
Матвеев Иван 9 1
Иванова Юлия 5 1
Селезнев Денис 30 1
Конторович Владислав 2 1
Синьков Кирилл 69 1
Мусолов Вячеслав 15 1
Тятюшев Максим 160 1
Гончар Олег 1 1
Василенко Петр 13 1
Головнич Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157000 59
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14491 14
Беларусь - Белоруссия 6032 6
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 322 3
Россия - СЗФО - Псковская область - Великолукский район - Великие Луки 65 3
Россия - СЗФО - Псковская область - Невельский муниципальный район - Невель 11 3
Россия - СЗФО - Псковская область - Печорский район - Печоры 32 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45738 3
Турция - Турецкая республика 2492 3
Германия - Федеративная Республика 12939 3
Россия - СЗФО - Псковская область 671 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1356 3
Узбекистан - Республика 1872 3
Армения - Республика 2370 3
Казахстан - Республика 5798 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1072 3
Россия - СЗФО - Псковская область - Стругокрасненский район - Струги Красные 9 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Себежский район - Себежский национальный парк - Себеж 19 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Бежаницкий район - Бежаницы 13 2
Россия - ЦФО - Смоленская область 521 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
США - Миннесота - Миннеаполис 67 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Старорусский район - Старая Русса 26 1
Россия - Суханово 3 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Дедовичи 9 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Окуловка 13 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Боровичский район - Боровичи 35 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Парфино - Парфинский район 8 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Красногородский район - Красногородск 5 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Усвятский район - Усвяты 6 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Новоржев 6 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Пушкиногорский район - Пушкинские Горы - Пушкиногорье 16 1
Ближний Восток 3032 1
Америка Латинская 1883 1
Грузия 1284 1
Монголия 365 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Европа Западная 1492 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 685 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10323 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55090 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51327 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 13
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20411 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15141 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8141 7
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1717 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3134 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6113 4
Энергетика - Energy - Energetically 5530 4
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6327 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4412 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1349 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3227 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2385 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6244 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 689 2
Аудит - аудиторский услуги 3114 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 2
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 555 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2315 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2549 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 159 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6019 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
Gartner - Гартнер 3609 4
IDC - International Data Corporation 4943 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 3
Forrester Research 828 2
ARC Advisory Group 20 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
Fortune Global 100 142 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Samsung Research 18 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 220 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 668 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 1
Samsung Innovation Campus - SIC - IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 13 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
CNews AWARDS - награда 549 2
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
