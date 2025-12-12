Игнатов Сергей

Партнерам Axoft в России и ВЕЦА теперь доступен графический редактор AliveColors 1

Axoft представляет партнерской сети российскую систему управления автопарком Wiafleet 1

Axoft начинает дистрибуцию системы управлениями уязвимостями Alpha Systems 1

Axoft и Axel Pro объявляют о стратегическом партнерстве 1

Axoft расширил портфель системой мониторинга и корреляции событий ИБ Security Capsule SIEM 1

CraftTalk и Axoft объединят усилия в проектах по омниканальным текстовым коммуникациям 1

Axoft усилил портфель платформой для управления уязвимостями Cicada8 1

Axoft стал официальным дистрибьютором Granulex в России 1

Axoft и Secret Technologies объявили о стратегическом сотрудничестве 1

Nexign и Axoft подписали соглашение о партнерстве 1

Axoft подписал дистрибьюторский договор с UDV Group 1

TrafficSoft и Axoft заключили партнерское соглашение о продвижении ADC и CGNAT 1

Axoft подписала договор с российским разработчиком экосистемы продуктов EvaTeam 1

Axoft стал дистрибутором платформы видеоаналитики VizorLabs в России и Белоруссии 1

Axoft получил статус партнера по интеграции HOSTVM 1

Axoft начинает дистрибуцию супераппа для бизнеса eXpress в России 1