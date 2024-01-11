Axoft и «МТС Red» объявили о старте сотрудничества

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft и компания «МТС Red», сервис-провайдер и разработчик собственных продуктов в сфере кибербезопасности, подписали соглашение о сотрудничестве. Axoft займется поставками на территории России платформы для управления безопасной разработкой ПО «МТС Red ASOC», системы повышения киберграмотности сотрудников Security Awareness, технологий комплексной защиты контейнерных приложений и ряда других решений «МТС Red».

Благодаря сотрудничеству двух компаний партнеры Axoft и российские заказчики средств кибербезопасности получат ряд преимуществ. Так, дистрибутор сопроводит поставку продуктов «МТС Red» высокоуровневой технической экспертизой по внедрению и применению этих решений. От «МТС Red» рынок получит быструю поставку через Axoft новейших решений c высоким уровнем зрелости, уже опробованных в компаниях экосистемы МТС.

«Портфель решений и сервисов «МТС Red» актуален для сегмента ИБ. Команда, отлично зарекомендовавшая себя на рынке, нацелена на активное продвижение и развитие направления совместно с Axoft. Портфель производителя будет кратно расти, что даст возможность нашим партнерам и их заказчикам выстраивать экосистему кибербезопасности на базе решений «МТС Red». Для Axoft это очевидно, и мы готовы делать ставку на вендора», – отметил Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений Axoft.

«Axoft становится доверенным представителем «МТС Red» в партнерских компаниях. Коллеги предложат рынку наши самые передовые продукты и сервисы, помогут клиентам через своих партнеров первыми получить и опробовать разрабатываемые нами инновационные технологии и решения, транслируют накопленную нами в экосистеме МТС экспертизу защиты от киберугроз, внося таким образом значимый вклад в повышение уровня кибербезопасности российских организаций», – отметил Петр Рубилин, руководитель направления по работе с партнерами компании «МТС Red».

В рамках сотрудничества запланировано проведение пилотных проектов для партнеров и их заказчиков, организация совместных маркетинговых мероприятий Axoft и «МТС Red».

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В пакет поставляемых Axoft решений «МТС Red» входит новинка ноября 2023 г. – платформа управления процессами безопасной разработки «MTC Red ASOC» (Application Security Orchestration & Correlation). Решение централизованно управляет как встроенными, так и сторонними инструментами анализа ПО на уязвимости – SAST, DAST и SCA/OSA, что позволяет заказчикам использовать любые инструменты, сочетая решения разных производителей. Результаты анализа автоматически собираются в едином интерфейсе платформы, уязвимости приоритизируются по уровню критичности, что повышает эффективность оценки реального уровня защищенности приложений. Пользователями «МТС Red ASOC» являются компании, ведущие собственную разработку ПО, веб-порталов, мобильных приложений.

Платформа для повышения киберграмотности сотрудников Security Awareness включает комплекс теоретических курсов по основным темам киберграмотности и практические тренировки навыков безопасности при работе с электронной почтой. Внутри системы обучения есть встроенный модуль, с помощью которого можно сформировать и запланировать тренировочные фишинговые рассылки на сотрудников, а также выявить самых уязвимых пользователей и назначить им необходимое обучение. По данным вендора, уже в первый месяц использования платформы в компаниях на 70% снижается количество событий безопасности, в которых были задействованы фишинговые рассылки, и до 80% уменьшается число повторных инцидентов. Платформа подойдет как крупным компаниям, так и среднему и малому бизнесу, отмечают в «МТС Red».

Также в настоящее время «МТС Red» ведет разработку собственных технологий безопасности контейнерных приложений, облачных сервисов и инфраструктур. Технологии позволят комплексно отслеживать угрозы и уязвимости на четырех этапах: сборки контейнеров, их развертывания, эксплуатации и сетевого взаимодействия. В результате компании смогут автоматически обнаруживать компрометацию контейнерной инфраструктуры и контролировать поверхность атаки. Ранними пользователями продукта на базе данных технологий уже в ближайшем будущем смогут стать партнеры Axoft и их заказчики.