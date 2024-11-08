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МТС RED Security МТС Кибербезопасность МТС RED Security SOC

МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC

RED Security SOC – коммерческий центр мониторинга и реагирования на кибератаки. Эксперты RED Security SOC анализируют события информационной безопасности в инфраструктурах компаний-
заказчиков, выявляет цепочки кибератак и защищает от киберугроз в режиме 24/7. Среди клиентов RED Security SOC – компании из сфер телекоммуникаций, промышленности, финансов, ретейла, медицины и других секторов экономики по всей России. 

МТС SOC – это коммерческий сервис, который изначально создавался в целях защиты компаний экосистемы МТС, его инструменты апробированы на большой объеме инфраструктур организаций различных сфер деятельности. Важная часть сотрудничества с МТС Банком – передача специалистам заказчика экспертизы по уже известным и только распространяющимся новым угрозам

 

 

 

 


08.11.2024 RED Security SOC: в октябре 2024 г. финансовый сектор подвергся волне кибератак

опасности, сообщила о всплеске хакерских атак на финансовый сектор в октябре 2024 г. Если за первые три квартала 2024 г. среднемесячное количество попыток взлома российских банков из числа заказчиков RED Security SOC составляло около 1500, то за октябрь 2024 г. оно превысило 3000. Об этом CNews сообщили представители RED Security. По мнению аналитиков центра мониторинга и реагирования на ки
17.10.2024 МТС RED: Сибирь вошла в тройку регионов-лидеров по количеству DDoS-атак

Компания МТС RED (ООО «Серенити сайбер секьюрити») сообщает: почти 14% DDoS-атак в этом году пришлось на организации Сибирского федерального округа. МТС RED выявила значимый рост количества хакер
11.10.2024 Аналитика МТС RED: DDoS-атаки на ИТ и транспорт выросли на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке МТС RED (ООО «Серенити сайбер секьюрити») выявила значимый рост количества DDoS-атак на организации ИТ-сферы, а также на транспортные компании в III квартале 2024 г. За этот период МТС RED

11.10.2024 МТС RED: Красноярск стал лидером по числу DDoS-атак на веб-ресурсы компаний Сибири

ибири в III квартале 2024 г. Кроме того, провайдер кибербезопасности выявил значимый рост количества DDoS-атак на организации ИТ-сферы и на транспортные компании в III квартале 2024 г. За этот период МТС RED отразил кратно больше DDoS-атак на веб-ресурсы компаний данных отраслей, чем за аналогичный период 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. Больше трети хакерских ударов в Сиби
10.10.2024 МТС RED: в Приволжье зафиксирована самая длительная DDoS-атака за август

Компания МТС RED (ООО «Серенити сайбер секьюрити») выявила значимый рост количества DDoS-атак на организации ИТ-сферы, а также на транспортные компании в III квартале 2024 г. За этот период МТС RED

04.10.2024 «МТС Red»: DDoS-атаки на ИТ и транспорт уходят в отры

Компания «МТС Red» (ООО «Серенити сайбер секьюрити») выявила значимый рост количества DDoS-атак на организации ИТ-сферы, а также на транспортные компании в III квартале 2024 г. За этот период «МТС Red
16.09.2024 МТС RED открыла новые филиалы центра мониторинга МТС RED SOC в трех городах России

еры кибербезопасности, расширила сеть подразделений центра мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC. К офисам в Москве, Краснодаре, Хабаровске и Ярославле добавились филиалы в Казан
10.09.2024 Аналитика «МТС Red»: киберпреступники усилили атаки на СМИ

«МТС Red», компания сферы кибербезопасности, выявила рост кибератак на СМИ с начала 2024 г. За
29.08.2024 МТС RED впервые продемонстрировал прототип МТС RED NGFW

МТС RED, дочерняя компания ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), выходит на рынок высокопроизводительных многофункциональных межсетевых экранов, представив на закрытом клиентском мероприятии прототип МТС RED NGFW. Уже сейчас решение показывает высокую скорость фильтрации трафика – до 50 Гбит/с в режиме NGFW, удовлетворяя потребности в сетевой защите крупных компаний. В перспективе года этот
13.08.2024 Организации критической информационной инфраструктуры наращивают спрос на специалистов по кибербезопасности

Компания МТС RED, входящая в ПАО «МТС» совместно с платформой онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследов
26.07.2024 «МТС Red»: хакеры нацелились на медицину

Компания «МТС Red», входящая в МТС, выявила рост критичных атак на организации сферы здравоохранения –

24.07.2024 «МТС Red» отразила 15,9 тысяч DDoS-атак в первом полугодии 2024

МТС объявила о том, что «МТС Red», ее дочерняя компания в сфере кибербезопасности, отразила 15,9 тыс. DDoS-атак на веб
23.07.2024 Аналитика «МТС Red»: в первом полугодии 2024 года ключевой целью профессиональных хакеров стали объекты КИИ

Компания «МТС Red», входящая в МТС, провела анализ киберугроз, с которыми российские компании столкнули
11.07.2024 «МТС RED» расширил варианты поставки сервиса для повышения киберграмотности сотрудников

Компания «МТС RED», входящая в ПАО «МТС», сообщает о том, что решение для повышения киберграмотности сотрудников (МТС RED Security Awareness) теперь доступно на рынке сразу в трех моделях поставки
10.07.2024 Бизнес разочаровался в российских файерволах. Они неспособны заменить иностранные аналоги

анное лучше отечественного Российский бизнес раскритиковал отечественные многофункциональные сетевые экраны нового поколения (next generation firewall, NGFW), сообщили CNews представители ИБ-компании МТС RED («дочка» МТС). Подавляющее большинство компаний считают, что российские NGFW пока не в состоянии заменить иностранные, и потому совершенно не торопятся импортозамещаться в этом плане. А
10.07.2024 МТС RED: свыше 60% заказчиков не видят достойных отечественных аналогов зарубежным NGFW

ый объем сетевого трафика. При этом 64% респондентов считают, что на рынке пока нет отечественных решений, способных полностью заменить ушедшие западные продукты. Об этом CNews сообщили представители МТС RED, В ходе исследования было опрошено свыше 100 представителей служб информационной безопасности российских компаний. Среди них – 36% компаний со штатом до 1000 человек, 45% компаний – до

02.07.2024 МТС RED сообщает о новом назначении в топ-менеджменте компании

Компания МТС RED, входящая в ПАО «МТС», сообщает о назначении Ивана Вассунова на должность генерального директора. Он также займет позицию директора по кибербезопасности ПАО «МТС». Евгения Наумова покин
26.06.2024 МТС RED усилил центр мониторинга и реагирования на кибератаки

Xello. Благодаря этому технологическому партнерству центр мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC поможет заказчикам снизить вероятность ущерба даже в случае, если хакеры проникну
13.06.2024 «МТС Red» отразила самую мощную за год DDoS-атаку на ШПД МТС

МТС сообщила о том, что ее дочерняя компания «МТС Red» успешно отразила самую мощную за год DDoS-атаку на сеть широкополосного доступа в интернет телеком-оператора МТС. Атака не вызвала сбоев в работе ШПД МТС. Широкополосный сегмент сети М
27.05.2024 MWS: спрос на облачные сервисы защиты от DDoS-атак в России за год вырос более чем в 1,7 раза
27.05.2024 Больше половины кибератак на промышленные предприятия Астраханской области совершаются в нерабочее время

Цифровая система МТС на основе данных МТС RED провела исследование киберугроз в промышленности. С начала года предприятия Астраханс
27.05.2024 Спрос на облачные сервисы защиты от DDoS-атак в России за год вырос более чем в 1,7 раза
24.05.2024 «МТС Red»: половина кибератак на промышленные предприятия Петербурга совершается в нерабочее время

«МТС Red» дочерняя компания цифровой экосистемы МТС в сфере кибербезопасности, провела исследо
24.05.2024 Почти половина кибератак на нижегородские предприятия совершается в нерабочее время

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о том, что МТС RED, дочерняя компания МТС в сфере кибербезопасности, провела исследование киберугроз в п
24.05.2024 Около половины атак на промышленные предприятия Красноярского края приходится на нерабочее время

Компания МТС RED, входящая в ПАО «МТС», провела исследование киберугроз в российской промышленности. П
24.05.2024 Половина кибератак на промышленные предприятия Татарстана совершается в нерабочее время

м CNews сообщили представители МТС. С начала 2024 г. центр мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC отразил более 22 тыс. атак на российские промышленные компании. Из них около 15%

23.05.2024 Около половины атак на промышленные предприятия Кировской области совершается в нерабочее время

Компания «МТС RED», входящая в ПАО «МТС», провела исследование киберугроз в промышленности. По данным а
23.05.2024 Аналитика «МТС Red»: около половины атак на промышленные предприятия совершается в нерабочее время

МТС сообщила о том, что «МТС Red», дочерняя компания МТС в сфере кибербезопасности, провела исследование киберугроз в

23.05.2024 Половину хакерских атак на промышленные предприятия Новосибирска совершают в нерабочее время

Компания МТС RED, входящая в ПАО «МТС», провела исследование киберугроз в промышленности. По данным ан
17.05.2024 «Норникель» и «МТС Red» подписали соглашение о сотрудничестве в области ИБ

Компания «МТС Red», входящая в МТС, подписала с «Норникелем» соглашение в сфере информационной безопасности. Цель партнерства – развитие продуктов и сервисов кибербезопасности с учетом потребностей орган
25.04.2024 Сибирь стала одной из самых популярных мишеней для DDoS-атак в I квартале 2024 года

ПАО «МТС» сообщает, что МТС RED, дочерняя компания МТС в сфере кибербезопасности, отразила свыше 6200 DDoS-атак на ве
25.04.2024 MTC RED фиксирует рост DDоS-атак в первом квартале 2024 г.

Цифровая экосистема МТС объявляет о том, что МТС RED, дочерняя компания МТС в сфере кибербезопасности, отразила свыше 6200 DDoS-атак на ве
24.04.2024 «МТС Red» отразила свыше 6 тыс. DDoS-атак в I квартале 2024 года

МТС объявила о том, что «МТС Red», дочерняя компания МТС в сфере кибербезопасности, отразила свыше 6,2 тыс. DDoS-атак

24.04.2024 Пермь стала лидером по количеству DDoS-атак в I квартале 2024 года

МТС объявила о том, что «МТС Red», дочерняя компания МТС в сфере кибербезопасности, отразила свыше 6,2 тыс. DDoS-атак

23.04.2024 «МТС Red»: хакеры атакуют промышленные компании с помощью шпионских программ и шифровальщиков

длительного и скрытного шпионажа», – сказал Ильназ Гатауллин, технический руководитель направления «МТС Red SOC» компании «МТС Red».
05.04.2024 Решение Kaspersky EDR вошло в состав сервиса по защите рабочих станций и серверов «МТС Red SOC»

«МТС Red», входящая в МТС, дополнила сервисы центра мониторинга и реагирования на кибератаки «
29.03.2024 Петербургским компаниям провели тренировки по распознаванию фишинга

ПАО «МТС», цифровая экосистема, и «МТС RED» проверили, как российские организации следуют кибербезопасности. Для этого они прове
29.03.2024 Исследование МТС RED: в Смоленске каждый третий офисный работник переходит по вредоносным ссылкам

МТС, цифровая экосистема, сообщает о том, что МТС RED, дочерняя компания МТС в сфере кибербезопасности проанализировала результаты трениров
28.03.2024 Аналитика «МТС Red»: 28% сотрудников сливают рабочие логины и пароли в фишинговых рассылках

МТС сообщила о том, что «МТС Red», дочерняя компания МТС в сфере кибербезопасности, проанализировала результаты тренир
21.03.2024 Опрос МТС RED: две трети компаний сталкиваются с нехваткой кадров на фоне борьбы со сложными кибератаками

Компания МТС RED, входящая в ПАО «МТС», представила результаты опроса российских компаний по теме защи

Публикаций - 139, упоминаний - 226

МТС RED Security и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 131
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 8
Telegram Group 1983 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 5
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
Microsoft Corporation 24624 4
Phishman - Фишман 14 4
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 4
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 4
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 3
Код Безопасности 616 3
АФК Система ПАО 1797 3
МТС RED Future Crew - Центр инноваций 14 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 3
Softline - Софтлайн 2810 3
Газинформсервис - ГИС 272 3
Цифра ГК 2426 3
Cisco Systems 5114 3
InfoWatch - Инфовотч 1014 3
Fortinet 387 3
МегаФон 8804 2
Yandex - Яндекс 7339 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
Базальт СПО - BaseALT 655 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
R-Vision - Р-Вижн 153 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 2
МТС RED ART - МТС RED Advanced Research Team 2 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 2
Check Point Software Technologies 760 2
InnoSTage - Инностейдж 140 2
T.Hunter 36 2
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 2
Anonymous - Хакерская группировка 75 1
CactusPete - Хакерская группировка 5 1
Tonto team - Хакерская группировка 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 5
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 4
Unsplash 762 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 3
Резонанс НПП 370 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Винзавод - Центр современного искусства 10 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Вологодский текстильный комбинат 1 1
АФК Система - Система-БиоТех - Sistema-BioTech 4 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
РАСК - Рассказовский свиноводческий комплекс 1 1
Fortum Corporation 11 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 93 1
Level.Travel - Левел Тревел 2 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 1
Татспиртпром - Алкоторг 13 1
Транснефть 299 1
Аэроклуб 21 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 109 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 69 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
ITGF - Industrial Technologies Group France 1 1
Норникель - Сфера 1 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 30 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 28
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 87 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 176 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 81 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 50 1
Правительство Норвегии - Парламент Норвегии, Стортинг - Государственный совет Норвегии, Statsrådet - органы государственной власти 22 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 95 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 51 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
ДОСААФ России - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России - Общероссийская общественно-государственная организация - НИЛАКТ - Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники ДОСААФ 18 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 23 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 15 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 46 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 15 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 119
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 24
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Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 285 22
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 19
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 19
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R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance - Р-Вижн ЦКИБ - Р-Вижн Центр контроля информационной безопасности  22 1
Дугин Андрей 24 22
Наумов Евгений 38 10
Монахов Дмитрий 16 8
Петренко Сергей 25 6
Королев Максим 19 4
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Соловьев Михаил 30 3
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Горелкин Алексей 4 2
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Кузьмин Антон 12 2
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Бедеров Игорь 54 2
Кузнецов Игорь 14 2
Залевский Игорь 7 1
Харченко Ирина 1 1
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Малышев Михаил 2 1
Максудов Руслан 1 1
Абдилдабеков Марат 8 1
Мальгин Геннадий 1 1
Лихницкий Павел 55 1
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Горбачев Олег 17 1
Меламед Александр 94 1
Сидоренко Игорь 4 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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