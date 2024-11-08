МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC

RED Security SOC: в октябре 2024 г. финансовый сектор подвергся волне кибератак опасности, сообщила о всплеске хакерских атак на финансовый сектор в октябре 2024 г. Если за первые три квартала 2024 г. среднемесячное количество попыток взлома российских банков из числа заказчиков RED Security SOC составляло около 1500, то за октябрь 2024 г. оно превысило 3000. Об этом CNews сообщили представители RED Security. По мнению аналитиков центра мониторинга и реагирования на ки

МТС RED: Сибирь вошла в тройку регионов-лидеров по количеству DDoS-атак Компания МТС RED (ООО «Серенити сайбер секьюрити») сообщает: почти 14% DDoS-атак в этом году пришлось на организации Сибирского федерального округа. МТС RED выявила значимый рост количества хакер

Аналитика МТС RED: DDoS-атаки на ИТ и транспорт выросли на Дальнем Востоке На Дальнем Востоке МТС RED (ООО «Серенити сайбер секьюрити») выявила значимый рост количества DDoS-атак на организации ИТ-сферы, а также на транспортные компании в III квартале 2024 г. За этот период МТС RED

МТС RED: Красноярск стал лидером по числу DDoS-атак на веб-ресурсы компаний Сибири ибири в III квартале 2024 г. Кроме того, провайдер кибербезопасности выявил значимый рост количества DDoS-атак на организации ИТ-сферы и на транспортные компании в III квартале 2024 г. За этот период МТС RED отразил кратно больше DDoS-атак на веб-ресурсы компаний данных отраслей, чем за аналогичный период 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. Больше трети хакерских ударов в Сиби

МТС RED: в Приволжье зафиксирована самая длительная DDoS-атака за август Компания МТС RED (ООО «Серенити сайбер секьюрити») выявила значимый рост количества DDoS-атак на организации ИТ-сферы, а также на транспортные компании в III квартале 2024 г. За этот период МТС RED

«МТС Red»: DDoS-атаки на ИТ и транспорт уходят в отры Компания «МТС Red» (ООО «Серенити сайбер секьюрити») выявила значимый рост количества DDoS-атак на организации ИТ-сферы, а также на транспортные компании в III квартале 2024 г. За этот период «МТС Red

МТС RED открыла новые филиалы центра мониторинга МТС RED SOC в трех городах России еры кибербезопасности, расширила сеть подразделений центра мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC. К офисам в Москве, Краснодаре, Хабаровске и Ярославле добавились филиалы в Казан

Аналитика «МТС Red»: киберпреступники усилили атаки на СМИ «МТС Red», компания сферы кибербезопасности, выявила рост кибератак на СМИ с начала 2024 г. За

МТС RED впервые продемонстрировал прототип МТС RED NGFW МТС RED, дочерняя компания ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), выходит на рынок высокопроизводительных многофункциональных межсетевых экранов, представив на закрытом клиентском мероприятии прототип МТС RED NGFW. Уже сейчас решение показывает высокую скорость фильтрации трафика – до 50 Гбит/с в режиме NGFW, удовлетворяя потребности в сетевой защите крупных компаний. В перспективе года этот

Организации критической информационной инфраструктуры наращивают спрос на специалистов по кибербезопасности Компания МТС RED, входящая в ПАО «МТС» совместно с платформой онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследов

«МТС Red»: хакеры нацелились на медицину Компания «МТС Red», входящая в МТС, выявила рост критичных атак на организации сферы здравоохранения –

«МТС Red» отразила 15,9 тысяч DDoS-атак в первом полугодии 2024 МТС объявила о том, что «МТС Red», ее дочерняя компания в сфере кибербезопасности, отразила 15,9 тыс. DDoS-атак на веб

Аналитика «МТС Red»: в первом полугодии 2024 года ключевой целью профессиональных хакеров стали объекты КИИ Компания «МТС Red», входящая в МТС, провела анализ киберугроз, с которыми российские компании столкнули

«МТС RED» расширил варианты поставки сервиса для повышения киберграмотности сотрудников Компания «МТС RED», входящая в ПАО «МТС», сообщает о том, что решение для повышения киберграмотности сотрудников (МТС RED Security Awareness) теперь доступно на рынке сразу в трех моделях поставки

Бизнес разочаровался в российских файерволах. Они неспособны заменить иностранные аналоги анное лучше отечественного Российский бизнес раскритиковал отечественные многофункциональные сетевые экраны нового поколения (next generation firewall, NGFW), сообщили CNews представители ИБ-компании МТС RED («дочка» МТС). Подавляющее большинство компаний считают, что российские NGFW пока не в состоянии заменить иностранные, и потому совершенно не торопятся импортозамещаться в этом плане. А

МТС RED: свыше 60% заказчиков не видят достойных отечественных аналогов зарубежным NGFW ый объем сетевого трафика. При этом 64% респондентов считают, что на рынке пока нет отечественных решений, способных полностью заменить ушедшие западные продукты. Об этом CNews сообщили представители МТС RED, В ходе исследования было опрошено свыше 100 представителей служб информационной безопасности российских компаний. Среди них – 36% компаний со штатом до 1000 человек, 45% компаний – до

МТС RED сообщает о новом назначении в топ-менеджменте компании Компания МТС RED, входящая в ПАО «МТС», сообщает о назначении Ивана Вассунова на должность генерального директора. Он также займет позицию директора по кибербезопасности ПАО «МТС». Евгения Наумова покин

МТС RED усилил центр мониторинга и реагирования на кибератаки Xello. Благодаря этому технологическому партнерству центр мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC поможет заказчикам снизить вероятность ущерба даже в случае, если хакеры проникну

«МТС Red» отразила самую мощную за год DDoS-атаку на ШПД МТС МТС сообщила о том, что ее дочерняя компания «МТС Red» успешно отразила самую мощную за год DDoS-атаку на сеть широкополосного доступа в интернет телеком-оператора МТС. Атака не вызвала сбоев в работе ШПД МТС. Широкополосный сегмент сети М

Больше половины кибератак на промышленные предприятия Астраханской области совершаются в нерабочее время Цифровая система МТС на основе данных МТС RED провела исследование киберугроз в промышленности. С начала года предприятия Астраханс

«МТС Red»: половина кибератак на промышленные предприятия Петербурга совершается в нерабочее время «МТС Red» дочерняя компания цифровой экосистемы МТС в сфере кибербезопасности, провела исследо

Почти половина кибератак на нижегородские предприятия совершается в нерабочее время ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о том, что МТС RED, дочерняя компания МТС в сфере кибербезопасности, провела исследование киберугроз в п

Около половины атак на промышленные предприятия Красноярского края приходится на нерабочее время Компания МТС RED, входящая в ПАО «МТС», провела исследование киберугроз в российской промышленности. П

Половина кибератак на промышленные предприятия Татарстана совершается в нерабочее время м CNews сообщили представители МТС. С начала 2024 г. центр мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC отразил более 22 тыс. атак на российские промышленные компании. Из них около 15%

Около половины атак на промышленные предприятия Кировской области совершается в нерабочее время Компания «МТС RED», входящая в ПАО «МТС», провела исследование киберугроз в промышленности. По данным а

Аналитика «МТС Red»: около половины атак на промышленные предприятия совершается в нерабочее время МТС сообщила о том, что «МТС Red», дочерняя компания МТС в сфере кибербезопасности, провела исследование киберугроз в

Половину хакерских атак на промышленные предприятия Новосибирска совершают в нерабочее время Компания МТС RED, входящая в ПАО «МТС», провела исследование киберугроз в промышленности. По данным ан

«Норникель» и «МТС Red» подписали соглашение о сотрудничестве в области ИБ Компания «МТС Red», входящая в МТС, подписала с «Норникелем» соглашение в сфере информационной безопасности. Цель партнерства – развитие продуктов и сервисов кибербезопасности с учетом потребностей орган

Сибирь стала одной из самых популярных мишеней для DDoS-атак в I квартале 2024 года ПАО «МТС» сообщает, что МТС RED, дочерняя компания МТС в сфере кибербезопасности, отразила свыше 6200 DDoS-атак на ве

MTC RED фиксирует рост DDоS-атак в первом квартале 2024 г. Цифровая экосистема МТС объявляет о том, что МТС RED, дочерняя компания МТС в сфере кибербезопасности, отразила свыше 6200 DDoS-атак на ве

«МТС Red» отразила свыше 6 тыс. DDoS-атак в I квартале 2024 года МТС объявила о том, что «МТС Red», дочерняя компания МТС в сфере кибербезопасности, отразила свыше 6,2 тыс. DDoS-атак

Пермь стала лидером по количеству DDoS-атак в I квартале 2024 года МТС объявила о том, что «МТС Red», дочерняя компания МТС в сфере кибербезопасности, отразила свыше 6,2 тыс. DDoS-атак

«МТС Red»: хакеры атакуют промышленные компании с помощью шпионских программ и шифровальщиков длительного и скрытного шпионажа», – сказал Ильназ Гатауллин, технический руководитель направления «МТС Red SOC» компании «МТС Red».

Решение Kaspersky EDR вошло в состав сервиса по защите рабочих станций и серверов «МТС Red SOC» «МТС Red», входящая в МТС, дополнила сервисы центра мониторинга и реагирования на кибератаки «

Петербургским компаниям провели тренировки по распознаванию фишинга ПАО «МТС», цифровая экосистема, и «МТС RED» проверили, как российские организации следуют кибербезопасности. Для этого они прове

Исследование МТС RED: в Смоленске каждый третий офисный работник переходит по вредоносным ссылкам МТС, цифровая экосистема, сообщает о том, что МТС RED, дочерняя компания МТС в сфере кибербезопасности проанализировала результаты трениров

Аналитика «МТС Red»: 28% сотрудников сливают рабочие логины и пароли в фишинговых рассылках МТС сообщила о том, что «МТС Red», дочерняя компания МТС в сфере кибербезопасности, проанализировала результаты тренир