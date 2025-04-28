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Фомина Татьяна



28.04.2025 Импортозамещение или возврат к западным ПО: почти половина компаний пока не сделали выбор 1
12.11.2024 HeadHunter подписал Отраслевой стандарт защиты данных 1
13.08.2024 Госсектор России массово нанимает специалистов по ИБ 1
13.08.2024 Организации критической информационной инфраструктуры наращивают спрос на специалистов по кибербезопасности 1
30.05.2024 В России популярность специалистов по безопасной разработке выросла в 1,5 раза 1
01.06.2015 «Билайн Бизнес» поможет компаниям снизить затраты на обслуживание ИТ-инфраструктуры 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Фомина Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13086 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8855 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 984 1
К2Тех - К2 Кибербезопасность 27 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 189 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 1
K2 - К2РУ - SourceCode 101 1
Yandex - Яндекс 7633 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 430 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 487 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1221 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 959 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4604 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11953 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 692 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 115 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67402 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28658 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11823 2
Фотобанк - Photobank 174 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9848 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 284 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20363 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения 159 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1384 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2569 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11440 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2961 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7913 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6794 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4003 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 287 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10339 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12221 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3345 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8272 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1302 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52254 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5407 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1565 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28179 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16280 1
SecOps - Security Operations - Операции безопасности 44 1
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 90 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5864 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21673 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 151 3
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 68 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4642 1
Python - высокоуровневый язык программирования 988 1
Петренко Сергей 25 2
Хайретдинов Рустэм 83 1
Россия - РФ - Российская федерация 147876 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43950 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2025 1
Беларусь - Белоруссия 5796 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17736 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1513 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5885 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19064 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13974 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2494 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52250 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3191 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1322 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8977 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4215 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5881 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6349 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7117 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3223 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5560 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48943 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 188 1
Gartner - Гартнер 3568 1
IDC - International Data Corporation 4915 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356117, в очереди разбора - 758458.
Создано именных указателей - 173676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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