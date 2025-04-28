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Фомина Татьяна
Фомина Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 487 4
|Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1221 1
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 959 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4604 2
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11953 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 692 1
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 115 1
|Петренко Сергей 25 2
|Хайретдинов Рустэм 83 1
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