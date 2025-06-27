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Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар Solar Method


УПОМИНАНИЯ


27.06.2025 Холдинг «Цикада» и ГК «Солар» будут совместно развивать проекты по кибербезопасности для КИИ 1
09.06.2025 «Солар» выходит на рынок EdTech с новым образовательным направлением в кибербезопасности 1
03.06.2025 Исследование «Солар» и hh.ru: российские компании готовы платить на 36% больше профессионалам в кибербезопасности 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1038 3
ЦИКАДА 7 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 552 2
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 304 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29620 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1365 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15641 2
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 98 1
Кибербезопасность - DAST - Dynamic Application Security Testing - Динамическое тестирование безопасности приложений 62 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения 218 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3779 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1344 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2703 1
Кибербезопасность - NetSecOps - Network Security Operation - Network Security - Сетевая безопасность 103 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2021 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2456 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4976 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1020 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4704 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53974 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4177 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21301 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3245 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1911 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 382 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5634 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 552 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22097 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 82 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 93 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar CyberMir - SolarQuest 6 1
Linux OS 10354 1
Oracle Java - язык программирования 3180 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 283 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 140 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 131 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 166 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 206 1
Сивак Николай 8 1
Фомина Татьяна 9 1
Колосов Александр 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 150825 3
Ближний Восток 2996 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14300 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1150 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53178 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30611 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14354 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49697 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1445 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2562 1
Киберучения 102 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8302 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8037 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4115 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6003 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2659 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25043 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2587 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371677, в очереди разбора - 749860.
Создано именных указателей - 178334.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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