Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование

Киберстрахование – это комбинированный продукт, включающий в себя кроме страховых рисков еще и сервисную составляющую. Это и консьерж сервиса для страхователя в случае наступления страхового случая, и организация дополнительных услуг с привлечением партнеров – специалистов в области PR, риск-инжиниринга, консультантов по GDPR (общий регламент по защите данных), психологов, юристов, форензик (Digital Forensic Analys – специалист по предупреждению и выявлению фактов корпоративного мошенничества).
Продуктовую линейку страховой защиты от киберрисков необходимо выстраивать в кооперации с производителями средств информационной безопасности. Это позволит сформировать комплексные решения, включающие защиту от киберугроз, страхование остаточных рисков и сервисы профессионального реагирования на инцидент.
В тоже время, сегмент киберстрахования требует законодательного и отраслевого регулирования – в противном случае компании будут перекладывать риски на страховщика, не уделяя внимания собственной информационной безопасности.
- Страхование
- Кибербезопасность
- Digital Risk Protection
- Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству
- Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ
- Управление информацией и событиями в системе безопасности
- Платформы и сервисы киберразведки
- Обнаружение киберугроз и реагирование на них
- Несанкционированный доступ к информации
- Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных
- Услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности
- Тестирование на проникновение
Промышленность станет кибериммунной
омышленные предприятия постепенно выбиваются в лидеры цифровой трансформации. Однако уровень полезного использования данных в них до сих пор не превышает 10-15%. Причина — сложности с их обработкой и киберриски при подключении оборудования к облачным сервисам. Можно ли сделать информационную систему защищенной от киберугроз раз и навсегда? Об этом в интервью CNews рассказали Григорий Сизов,
|18.08.2025
«Согаз» отмечает рост спроса на киберстрахование со стороны промышленных предприятий и банков
«Согаз» отмечает двукратный рост запросов на страхование киберрисков в последние три недели. Больше всего запросов поступает от компаний и
|29.07.2025
«СТС Медиа» снижает цифровые риски с помощью Cicada8 ETM
чаще становится мишенью киберпреступников из-за того, что такая атака помогает им достичь широкого общественного резонанса. Поэтому очень важно применять решения, которые помогают комплексно снижать киберриски и обеспечивать защиту цифровых активов», — сказал Сергей Колесников, директор продуктового портфеля и сервисов компании Cicada8.
|29.05.2025
«Газпромбанк Лизинг» снизил риски информационной безопасности с помощью решения IDM CAE
сфере информационной безопасности. Сергей Ударцев, заместитель генерального директора по безопасности «Газпромбанк Лизинг», отметил: «Для нашей компании было важно найти решение, позволяющее снизить риски информационной безопасности, связанные с доступом к критичным информационным активам компании. IDM CAE смог полностью удовлетворить наши требования. Проект развивается в соответствии с на
|19.05.2025
Бизнес стал почти на 60% чаще проводить торги на киберстрахование
Аналитики электронной торговой площадки «ТендерПро» зафиксировали рост спроса на страхование от кибератак. По подсчетам специалистов, за последний год спрос на киберстрахование вырос на 59,8%. Большинство торгов на киберстрахование проводят крупные корпорации — в 73% случаев, и представители малого и среднего бизнеса — в 27%. Об этом CNews сооб
|29.01.2024
Бизнес в России скупает страховки от кибератак. Объем премий вырос на 80% за год
» со ссылкой на данные Промсвязьбанка (ПСБ). По данным «Зетта Страхования», число новых запросов на страхование киберрисков за год увеличилось в 1,5–2 раза. «Мы наблюдаем рост спроса на стра
|11.08.2022
Исследование: примерно треть компаний уверена, что киберстраховка поможет восстановиться после ИБ-инцидента
Только 6% российских компаний сегодня страхует киберриски и 21% планирует воспользоваться услугой, которая стала набирать популярность тольк
|25.01.2022
Руслан Косарим, ГК Angara: Периферийные вычисления и IIoT формируют новые риски информационной безопасности
жет меняться в направлении кастомизированных приложений IoT, включая смещение в сторону периферийных вычислений (edge computing). Разумеется, периферийные вычисления и применение IIoT формируют новые риски информационной безопасности и требуют внедрения актуальных подходов для их снижения. CNews: Операторы активно развивают облачные сервисы. Как это меняет подходы к кибербезопасности? Русла
|27.12.2021
Accenture совместно с Generali и Vodafone Business предложит киберстрахование
необходимых услуг по восстановлению при необходимости. Сервис станет доступен первым клиентам в Европе с 2022 г. Услуга будет локализована в зависимости от требований рынков и преференций клиентов. «Киберриски различаются в зависимости от отрасли и региона. Наш подход состоит в том, чтобы объединить технологии и навыки, а также помочь клиентам в конкретных отраслях стать устойчивее к угроз
|12.07.2021
«Сбербанк страхование»: спрос малого и микробизнеса на страхование киберрисков вырос за год в 3,5 раза
имодействия с клиентами. На фоне связанного с этим роста киберпреступлений увеличивается и спрос на страхование киберрисков. По нашим оценкам, этот тренд в ближайшие годы сохранится, а в будуще
|07.12.2017
Россиян заставят страховаться от хакеров, но не так, как в Европе и в США
омпетенций по данному направлению, созданным на базе Сбербанка. «Страхование информационных рисков (страхование киберрисков, киберстрахование) является неизвестным и непонятным для большинства
|21.04.2015
FleishmanHillard запускает глобальную практику «Информационная безопасность и киберриски»
Коммуникационная сеть FleishmanHillard объявила об открытии новой глобальной практики «Информационная безопасность и киберриски», которая предоставит клиентам комплексные услуги в
|16.02.2015
ИБ-риски застраховали на $2,5 млрд
чила оценку, демонстрирующую рост внимания бизнес-сообщества к киберугрозам. По данным компании, на страхование киберрисков в 2014 г. в мире было потрачено примерно $2,5 млрд. Согласно результа
|23.05.2013
Усложнение ИТ-инфраструктуры: риски ИБ растут
равление. Организации осознают эту угрозу. Когда "Лаборатория Касперского" проанализировала мнения и опыт более 3,3 тыс. старших ИТ-специалистов, собранные в 22 странах в рамках глобального опроса об ИТ-рисках за 2012 г., для нее не стал сюрпризом тот факт, что киберугрозы рассматриваются как второй по значимости бизнес-риск после экономической нестабильности. Самые серьезные бизнес-риски И
|03.04.2009
IBS поможет банкам снизить риски невозврата кредитов
Именно поэтому мы оперативно разработали и выводим на рынок решение, которое позволит банкам консолидировать и анализировать информацию о заемщиках. С его помощью возможно оценить и, соответственно, снизить риски невозврата кредитов, оперативно принимать решения в работе с заемщиками. Наше решение обеспечивает поддержку необходимых мероприятий для соблюдения требований надзорных органов»,
|30.01.2008
Исследование Symantec развеяло мифы об ИТ-рисках
еспроводных и мобильных устройств, без которого в современном деловом мире не обойтись. Миф третий: ИТ-риски можно уменьшить при помощи одной лишь технологии Хотя технология играет важную роль
|15.06.2007
Новая служба Symantec - Foundation IT Risk Assessment: защищенный бизнес
лексной программы управления ИТ-рисками. Служба определяет, классифицирует и приоритизирует текущие ИТ-риски, позволяя инвестировать средства в проекты, которые оптимизируют ИТ-риски, ра
