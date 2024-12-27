Колесов Александр
Колесов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Леонов Алексей 79 17
|Натрусов Артем 284 17
|Шадаев Максут 1008 17
|Ульянов Николай 112 16
|Булгаков Кирилл 104 16
|Ульянычев Матвей 36 16
|Сивцев Илья 140 16
|Рустамов Рустам 412 16
|Тятюшев Максим 97 16
|фон Розен Александр 32 16
|Сельдемиров Александр 43 16
|Евдокимов Игорь 50 16
|Карпов Роман 60 16
|Демидов Сергей 127 15
|Мельникова Алиса 90 15
|Уткин Владислав 20 15
|Киселев Сергей 59 15
|Легостаева Светлана 82 15
|Кусеров Олег 18 15
|Григоренко Вадим 40 15
|Замаруев Владимир 40 15
|Будник Иван 19 15
|Тугалева Наталья 15 15
|Челидзе Джимшер 30 15
|Попушой Александр 15 15
|Старостин Георгий 23 15
|Кудашев Михаил 26 15
|Кисленко Михаил 15 15
|Спирин Антон 61 13
|Конева Татьяна 19 12
|Московкина Нина 16 12
|Гуренков Михаил 30 10
|Александров Александр 70 9
|Сухорукова Алена 16 8
|Албычев Александр 150 6
|Рыжков Станислав 15 6
|Сушко Андрей 6 5
|Сотин Денис 205 4
|Фокин Валерий 45 4
|Антонов Александр 77 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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