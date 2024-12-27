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Индексная книга (каталог) CNews*
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Колесов Александр



27.12.2024 Премьера «Амура» на Ozon: отладочная плата DIP-MIK32 «Микрона» в розничной продаже 1
04.09.2024 МГПУ и «Микрон» готовят инженеров для отечественной радиоэлектроники 1
10.07.2024 Проверяем защищенность ИТ-инфраструктуры: как выбрать услугу под свои задачи 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
10.04.2024 ГК «Солар»: мобильные приложения российских компаний защищены в 2 раза лучше веб-порталов 1
10.04.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
05.04.2024 ГК «Солар»: слабые пароли в корпоративных инфраструктурах остаются серьезной проблемой 1
29.02.2024 ГК «Солар» запустила сервис постоянного контроля защищенности внешнего ИТ-периметра Solar CPT 1
20.02.2024 «Микрон» начинает массовые продажи микроконтроллера «MIK32 Амур» 1
06.02.2024 Александр Колесов, iiii Tech: DevOps остается в центре внимания в ИТ-сфере в России 1
Облачные сервисы 2023 1
31.10.2023 iiii Tech предлагает новый сервис Managed DevOps для оптимизации и автоматизации разработки ПО 1
07.07.2023 Какие цифровые решения приносят самый большой экономический эффект 1
25.05.2023 Гиганты ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
12.04.2023 «РТК-Солар»: за год компании укрепили внешний периметр, но забыли про внутренние сети 1
03.04.2023 «РТК-Солар»: За год компании укрепили внешний периметр, но забыли про внутренние сети 1
14.03.2023 Внедрение без интегратора: компания iiii Tech самостоятельно мигрировала на ITSM-систему SimpleOne за полтора месяца 1
15.12.2022 Сделано на «Микроне»: 20 общепромышленных микросхем доступны для покупки в интернет-магазине 1
08.07.2022 Слабые пароли оказались одной из ключевых проблем внешних ИТ-периметров компаний 1
25.04.2022 Цифровизация может увеличить выручку промышленного предприятия на 15% 1
Облачные сервисы 2021 1
18.10.2021 Александр Колесов -

Окно в Европу: как европейский интегратор развивает облачное направление в России

 1
22.07.2021 «Ростелеком-Солар»: больше половины веб-приложений позволяют хакерам проникнуть в инфраструктуру компании 1
22.07.2021 Через «дыры» в веб-приложениях даже хакеры-любители могут взломать российские компании 1
16.04.2021 Когда роботы заменят человека на производстве 1
29.03.2021 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2021» состоится 6 апреля 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 1

Публикаций - 54, упоминаний - 54

Колесов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

8213 19
Корус Консалтинг ГК 1217 16
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 16
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 16
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 16
Ред Софт - Red Soft 700 16
Neoflex - Неофлекс 220 16
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 16
БИС - ITQuick - Айтиквик 47 16
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 15
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 15
Biocad - Биокад 78 14
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 6
Ростелеком 9701 5
Telegram Group 1983 5
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 26 4
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 33 4
МегаФон 8805 3
SAP SE 5277 3
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 3
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 44 3
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 113 3
ДИАТЕХ - Диагностические технологии 6 3
Ingenix Group 6 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 3
iiii Tech - Форайз - ex-TietoEVRY Russia - Tieto Россия 22 3
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Oracle Corporation 6688 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 2
G-Core Labs 73 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 2
Цифра ГК 2426 2
UIPath 101 2
Yandex - Яндекс 7340 2
TietoEVRY - Tieto 138 2
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 44 2
Directum - Директум 1090 2
SimbirSoft - СимбирСофт 75 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 18
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 17
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 17
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 17
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 16
Шереметьево Хэндлинг 36 16
Лента - Сеть розничной торговли 2080 16
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 16
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 16
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 16
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 16
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 16
Силовые машины 111 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 15
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 15
Восток-Сервис ГК 52 15
Агроэко ГК 22 15
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 15
Газпром бурение 30 15
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 15
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 18 15
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 16 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 13
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 12
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 7
Почта России ПАО 2112 5
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 4
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 4
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 4
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 3
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 19
Федеральное казначейство России 1772 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 4
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 41 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 41
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 35
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 30
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 21
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4172 20
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4402 18
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 18
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 17
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 17
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 17
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 16
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 16
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 16
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 876 16
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 15
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 316 15
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 12
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 12
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 10
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 10
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 10
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 583 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 8
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 7
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 7
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 7
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 7
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 16
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 16
БИС - ITQuick - Jumse 39 16
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 12
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 9
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 3
JavaScript - JS - язык программирования 1187 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar CPT - Solar Continuous Penetration Testing 5 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 2
ДИАТЕХ - Safe Plant - Платформа диагностики и предиктивной аналитики ТОиР 2 2
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 6 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 190 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 128 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 224 2
Biocad Botanique 2 2
NVision Барьер 648 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 154 2
Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 33 2
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур 19 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 33 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 1
Atos Bull Sequana 27 1
ConTrace 1 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Microsoft Windows 11 537 1
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 1
Citrix SD-WAN - Citrix SD-WAN WANOP - Citrix SD-WAN WAN Optimization edition 14 1
BSS BS-Client ДБО 125 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
Microsoft Azure 1408 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 1
Леонов Алексей 79 17
Натрусов Артем 284 17
Шадаев Максут 1008 17
Ульянов Николай 112 16
Булгаков Кирилл 104 16
Ульянычев Матвей 36 16
Сивцев Илья 140 16
Рустамов Рустам 412 16
Тятюшев Максим 97 16
фон Розен Александр 32 16
Сельдемиров Александр 43 16
Евдокимов Игорь 50 16
Карпов Роман 60 16
Демидов Сергей 127 15
Мельникова Алиса 90 15
Уткин Владислав 20 15
Киселев Сергей 59 15
Легостаева Светлана 82 15
Кусеров Олег 18 15
Григоренко Вадим 40 15
Замаруев Владимир 40 15
Будник Иван 19 15
Тугалева Наталья 15 15
Челидзе Джимшер 30 15
Попушой Александр 15 15
Старостин Георгий 23 15
Кудашев Михаил 26 15
Кисленко Михаил 15 15
Спирин Антон 61 13
Конева Татьяна 19 12
Московкина Нина 16 12
Гуренков Михаил 30 10
Александров Александр 70 9
Сухорукова Алена 16 8
Албычев Александр 150 6
Рыжков Станислав 15 6
Сушко Андрей 6 5
Сотин Денис 205 4
Фокин Валерий 45 4
Антонов Александр 77 4
Россия - РФ - Российская федерация 144208 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 2
Европа 21767 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 2
Россия - ДФО - Амурская область 732 2
Казахстан - Республика 5525 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Европа Восточная 3075 1
Украина 7608 1
Грузия 1240 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 202 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 813 1
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 67 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 27
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 25
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 20
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 18
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 16
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 16
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Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 15
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HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 4
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 3
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Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
CNews ИТ в промышленности 5 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 8
CNews Инновация года - награда 111 2
Gartner - Гартнер 3556 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 64 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
CNews Облачные сервисы 23 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 15
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 15
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 48 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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