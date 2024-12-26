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Минздрав РФ НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского



26.12.2024 «Систэм Электрик» нарастила объем производства и темпы локализации в 2024 году 1
19.03.2021 Olympus открыла в Москве учебный центр для медицинских специалистов 1
21.08.2012 «Темпесто» модернизировала системы электропитания «Научного центра здоровья детей» РАМН 1
27.03.2012 «Акадо Телеком» обеспечит связь для Института хирургии имени А.В. Вишневского 2
12.08.2003 Жители глубинки будут лечиться с помощью телемедицины 1
27.07.2001 "Комкор" организовала медицинскую телеконференцию 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Минздрав РФ и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 2
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 141 1
Olympus - Олимпас Москва 3 1
Olympus 467 1
Delta Electronics - Delta Power Solutions 91 1
Темпесто - Tempesto 17 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
Schneider Electric 575 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 439 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Dēkraft - DEKraft 19 1
Потенциал 2 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ 21 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 283 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 127 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 39 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 31 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 2
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 94 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 172 1
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 36 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
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РАМН НЦЗД - Национальный медицинский иссле­довательский центр здоровья детей Минздрава России ФГАУ 11 1
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РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 15 1
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