Schneider Electric Systeme Electric Smart-Save Online SRT серия однофазных источников бесперебойного питания
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Smart-Save Online SRT 5-10K IEC предназначен для защиты электронного оборудования при нарушениях подачи электроэнергии, скачках напряжения и тока, колебаниях напряжения в электросети и крупных сбоях энергосистемы. Среди ключевых особенностей Smart-Save Online SRT 5-10K IEC – онлайн-топология (нулевое время переключения и чистая синусоида на выходе) для наиболее сложных условий электроснабжения, монолитный компактный 5U корпус, 10 выходных розеток для легкой и удобной коммутации.
Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:
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