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Schneider Electric Systeme Electric Smart-Save Online SRT серия однофазных источников бесперебойного питания


  • Smart-Save Online SRT 5-10K IEC предназначен для защиты электронного оборудования при нарушениях подачи электроэнергии, скачках напряжения и тока, колебаниях напряжения в электросети и крупных сбоях энергосистемы. Среди ключевых особенностей Smart-Save Online SRT 5-10K IEC – онлайн-топология (нулевое время переключения и чистая синусоида на выходе) для наиболее сложных условий электроснабжения, монолитный компактный 5U корпус, 10 выходных розеток для легкой и удобной коммутации.


26.12.2024 «Систэм Электрик» нарастила объем производства и темпы локализации в 2024 году 1
16.04.2024 «Систэм Электрик» объявила о начале производства новой серии однофазных источников бесперебойного питания Smart-Save Online SRT 5-10K IEC 2
12.12.2023 Обзор однофазного источника бесперебойного питания Systeme Electric Smart-Save Online SRTSE2000RTXLI-NC: надежная защита в самых сложных условиях 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Schneider Electric 575 1
HID Global 117 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 439 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 2
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 2
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1788 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 925 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 1
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 585 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 1
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PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 480 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 655 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 473 1
USB Type-A - USB-A 510 1
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 375 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 516 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 1
Электротехника - инвертор 148 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
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Schneider Electric - APC Smart-UPS - серия ИБП 51 1
Schneider Electric - APC Easy UPS - серия ИБП 45 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeAC 1 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Building Operation, SBO 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 166 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 1
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 6 1
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