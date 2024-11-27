Россети МОЭСК Московская объединённая электросетевая компания Россети Московский регион
ПАО «Россети Московский регион» — одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России, оказывающая услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электросетям на территории Москвы и Московской области. Общая территория обслуживания — 46 892 км². Число клиентов компании превышает 20 млн человек.
|27.11.2024
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С начала 2024 г. «Россети Московский регион» выявили более 190 тыс. нелегальных ВОЛС на опорах ЛЭП
В «Россети Московский регион» продолжается реализация программы легализации волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП). Она включает в себя мероприятия по выявле
|27.09.2024
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«Россети Московский регион» и «АйТи Чардж» договорились о развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей
ной инфраструктуры в столичном регионе между одной из самых крупных электросетевых компаний страны «Россети Московский регион» и ведущим российским разработчиком программного обеспечения для ко
|12.09.2024
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Александр Пятигор возглавил «Россети Московский регион»
директора принял Совет директоров. Полномочия Петра Синютина, ранее занимавшего этот пост, досрочно прекращены в связи с его переходом на другую работу. Об этом CNews сообщили представители компании «Россети Московский регион». Общий стаж Александра Пятигора в энергетике превышает 20 лет. До настоящего времени он возглавлял компанию «Россети Урал», которая обеспечивает электроснабжение потр
|04.07.2024
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«Россети Московский регион» перешли на российскую систему электронного архива проектно-сметной документации
Проект электронного архива проектно-сметной документации (АПСД) реализован в рамках цифровой трансформации и импортозамещения в компании «Россети Московский регион» для автоматизации процессов подготовки, согласования и утверждения исходно-разрешительной и проектно-сметной документации. Об этом CNews сообщили представители «АйДи
|06.06.2024
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«Россети Московский регион» подписали соглашение с АО «Систэм Электрик» об импортозамещении и внедрении российских инноваций на энергообъектах компании
Подписано соглашение между ПАО «Россети Московский регион» и АО «Систэм Электрик» (АО «СЭ»), которое направлено на взаимодейс
|23.04.2024
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Столичные «Россети» переходят на «1С» после многих лет работы на SAP
Миграция на «1С» «Россети Московский регион» (ранее известная как «Московская объединенная электросетевая компания») решила перевести бухгалтерский и налоговый
|28.02.2024
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«Россети Московский регион» расширили сеть зарядной инфраструктуры для электротранспорта в Подмосковье
«Россети Московский регион» завершили установку 99 быстрых ЭЗС. Теперь на трассах и в крупных населенных пунктах на территории Подмосковья работают 176 заправок компании. Проект реализован при в
|07.10.2022
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«Россети Московский регион» готовят энергообъекты к работе в зимний период
«Россети Московский регион» заканчивает подготовку электросетевого хозяйства компании к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг., сообщили CNews представители компании. На текущий момент выпо
|03.10.2022
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«Россети» обнаружили майнинговую ферму в Подмосковье
«Россети Московский регион» обнаружили майнинговую ферму в Подмосковье, сообщили CNews предста
|13.07.2021
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Компания «Россети Московский регион» участвует в развитии городской инфраструктуры для сетей 5G
ПАО «Россети Московский регион» в сотрудничестве с ООО «Арсенал-Технология» начали реализацию ново
|06.06.2019
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МОЭСК и Сбербанк расширяют сотрудничество в сфере ИТ-технологий и финансирования
, инновационных ИТ-технологий и финансирования. Подписи на документе поставили генеральный директор МОЭСК Петр Синютин и вице-президент Сбербанк - председатель Московского банка Вячеслав Цыбуль
|28.04.2017
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«Ай-теко» взыскала с энергетиков Москвы долгов и неустоек на 137 миллионов
«Ай-теко» засудила МОЭСК Интегратору «Ай-теко» удалось убедить суд в необходимости взыскать в ее пользу с Москов
|07.02.2017
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МОЭСК, «Лидер» и «Альфа-Банк» запустили совместный проект для жителей Москвы и области
«Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК), «Альфа-Банк» и платежная система «Лидер» запустили совместный проект, целью которого
|01.07.2016
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Глава финдепартамента МОЭСК: Работа, которую раньше выполняли 100 человек, теперь делается автоматически
я численность персонала – более 14 тыс. человек. Выручка – порядка p130 млрд в год. Основной бизнес МОЭСК – это передача электроэнергии. Кроме того, компания осуществляет технологическое подсое
|10.11.2015
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МОЭСК мигрировала на платформу Naumen Service Desk
«Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК), входящая в группу компаний «Россети», завершила проект миграции с западного решения н
|21.09.2015
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Газпромбанк, VISA, «Эльдорадо», МОЭСК расскажут, как выстроить информационную безопасность
онной безопасности «Эльдорадо» Константин Коротнев; директор департамента риск-менеджмента VISA Олег Скородумов; директор департамента развития и сопровождения корпоративных автоматизированных систем МОЭСК Дмитрий Пшиченко; начальник отдела информационной безопасности Банка Санкт-Петербург Анатолий Скородумов; начальник управления режима информационной безопасности департамента защиты инфор
|03.08.2015
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AT Consulting обновила портал по технологическим присоединениям клиентов МОЭСК
Компания AT Consulting модернизировала информационный портал по технологическим присоединениям к электрическим сетям МОЭСК (utp.moesk.ru). Как сообщили CNews в AT Consulting, на обновленном портале изменились дизайн и структура, а также появились новые возможности для клиентов, желающих осуществить процедуру
|12.02.2014
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«Элар» выполнила архивную обработку документов МОЭСК
и «Элар» выполнили архивную обработку документов «Московской объединенной электросетевой компании» (МОЭСК). Всего было обработано более 460 дел постоянного и долговременного хранения за 2005-20
|30.01.2014
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МОЭСК ускоряет техприсоединение к электрическим сетям с запуском сервиса «электронная заявка»
ологического присоединения к электрическим сетям «Московской объединенной электросетевой компании» (МОЭСК) и для сокращения количества визитов клиентов в офисы компании с начала года на портале
|16.07.2013
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МОЭСК запустила услугу подачи заявки на техприсоединение через интернет
С 15 июля текущего года на портале «Московской объединенной электросетевой компании» (МОЭСК) клиенты, присоединяемая мощность которых не превышает 150 кВт, могут подать предварите
|07.06.2013
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МОЭСК оптимизирует систему управления производственными активами
В «Московской объединенной электросетевой компании» (МОЭСК) ведется работа по внедрению системы управления производственными активами. Проект вклю
|14.11.2012
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«Компьюлинк» разработает для МОЭСК концепцию интеграции ИТ-систем на основе модели сети
и интеграции ИТ-систем на основе модели сети для «Московской объединенной электросетевой компании» (МОЭСК). Как сообщили CNews в «Компьюлинке», проект станет одним из первых шагов заказчика на
|14.06.2012
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«Энергодата» автоматизировала инвестиционную деятельность МОЭСК на базе SAP PPM
льтаты автоматизации инвестиционной деятельности «Московской объединенной электросетевой компании» (МОЭСК). Проект был выполнен в рамках глобальной программы по комплексной автоматизации финанс
|23.03.2012
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МОЭСК внедрила систему управления ТОиР на платформе SAP
иванием и ремонтом оборудования (АСУ ТОиР) в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК). Проект выполнялся в рамках глобальной программы МОЭСК по комплексной автоматиз
|26.12.2011
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С 1 января МОЭСК переходит на SAP
Компания «Энергодата» подвела первые итоги реализации проекта комплексной автоматизации бизнес-процессов МОЭСК на платформе SAP. Территория обслуживания региональной распределительной сетевой компании составляет 47 тыс. кв. км с населением около 17 млн человек. На протяжении нескольких лет МОЭС
|01.06.2011
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МОЭСК получила возможность круглосуточного мониторинга сетей связи
истемы мониторинга сетей центрального узла связи «Московской объединенной электросетевой компании» (МОЭСК). Компания получила возможность осуществлять круглосуточный мониторинг состояния сетей
|26.02.2010
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«МОЭСК» открыла закупки в системе B2B-moesk на 4,639 млрд руб.
вила 50 открытых конкурсов в системе электронной торговли B2B-moesk на общую сумму 4,639 млрд руб. «МОЭСК» начала работать на торговой площадке B2B-moesk с конца 2009 г. Площадка разработана ко
|21.05.2009
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МОЭСК автоматизировал мониторинг транспортных средств
п внедрения транспортной навигационной системы в «Московской объединенной электросетевой компании» (МОЭСК) – в промышленную эксплуатацию введена сеть из одного центрального и пяти филиальных ди
|19.05.2008
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Avaya внедрила систему коммуникаций для МОЭСК
Компания Avaya объявила о завершении проекта по модернизации системы связи ОАО «МОЭСК», целью которого являлось внедрение отказоустойчивого телекоммуникационного оборудовани
|26.11.2007
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«Центральный Телеграф» построит сеть для Московской городской электросетевой компании
По результатам конкурса по созданию мультисервисной сети передачи данных для ОАО «Московская городская электросетевая компания» право на выполнение заказа выиграла компан
|09.07.2007
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«Бородино-Телеком» поможет МОЭСК в регистрации аварийных процессов
ельного подряда на выполнение работ по созданию системы регистрации аварийных процессов в интересах МОЭСК. Проект охватывает 126 объектов в Москве и Московской области. Сумма контракта составля
|23.01.2007
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DocsVision внедрили в ОАО МОЭСК
МРЦБ в рамках автоматизации информационной системы управления технологическими присоединениями ОАО МОЭСК. В рамках проекта была осуществлена поставка 100 лицензий системы DocsVision. Для реали
|27.12.2005
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МОЭсК продолжает внедрять КИСУ
иагностика финансово-экономических, хозяйственных и информационно-технических аспектов деятельности МОЭсК, а также выполнены работы по энергетическому обследованию производственных и администра
Россети МОЭСК и организации, системы, технологии, персоны:
|Хрусталев Александр 33 21
|Халяпин Сергей 82 19
|Шевченко Владимир 147 19
|Прохоров Фёдор 83 19
|Леушев Андрей 73 19
|Гуральников Сергей 164 19
|Пшыченко Дмитрий 20 19
|Коротнев Константин 34 18
|Козлов Михаил 174 18
|Мацоцкий Сергей 177 17
|Стуров Дмитрий 33 16
|Садовенко Илья 65 16
|Скородумов Анатолий 65 16
|Богачев Игорь 180 15
|Реймер Денис 54 15
|Громов Иван 102 15
|Сафронов Юрий 67 14
|Шадаев Максут 1011 14
|Строкович Антон 53 13
|Ермолаев Артем 378 13
|Лысенко Эдуард 308 12
|Пшиченко Дмитрий 46 11
|Устюжанин Дмитрий 50 11
|Кравченко Константин 90 11
|Бетсис Павел 100 10
|Разгуляев Валерий 18 10
|Серебряков Виктор 46 10
|Быстров Константин 24 10
|Богданов Кирилл 112 10
|Плешков Алексей 67 10
|Соколов Михаил 29 10
|Ушаков Михаил 33 10
|Карпенко Дмитрий 31 10
|Меднов Сергей 124 10
|Еремеев Сергей 25 10
|Брагин Павел 23 10
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 10
|Широких Алексей 72 10
|Пирогов Алексей 29 10
|Александрин Андрей 15 10
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