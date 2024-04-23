Столичные «Россети» переходят на «1С» после многих лет работы на SAP

Компания по передаче и распределению электроэнергии «Россети Московский регион» возвращает бухгалтерский учет на отечественный современный программный продукт «1С». На 23 апреля 2024 г. автоматизированное управление бухгалтерского и налогового учета и отчетности в компании осуществляется на базе программного продукта SAP ERP.

Миграция на «1С»

«Россети Московский регион» (ранее известная как «Московская объединенная электросетевая компания») решила перевести бухгалтерский и налоговый учет с SAP ERP на «1С». Конкурс для определения подрядчика на эти работы с начальной ценой 400 171 546,44 рублей компания объявила 17 апреля 2024 г. Окончание подачи заявок на конкурс состоится 3 мая 2024 г.

В SAP ERP модуль «Управление материальными потоками» отвечает и за управление закупками, и за складской учет, а в 1С:ERP, напротив, за учет основных средств, в противовес зарубежной системе, отвечает два модуля. Система SAP ERP на 2024 г. ориентирована на европейские принципы учета и стандарты ведения бизнеса. Зарубежная система адаптируется под законодательство страны присутствия, а особенности функционирования предприятий не берутся в расчет. Система 1С:ERP как отечественная разработка полностью соответствует российским бизнес-реалиям и подходам к управлению предприятием, чутко и оперативно реагирует на малейшие изменения в законодательстве. В системе заложены все необходимые формы отчетности, которые разработаны в соответствии с требованиями закона и регуляторов.

По данным TAdviser, в рамках данного задания необходимо перейти на автоматизацию бухгалтерского и налогового учета и отчетности с использованием национального программного продукта. Это позволит обеспечить более высокую степень конфиденциальности и безопасности данных «Россети Московский регион», а также поддержать развитие национальной программной промышленности.

На апрель 2024 г. автоматизированное управление бухгалтерского и налогового учета и отчетности в компании осуществляется на базе программного ИТ-продукта SAP ERP, об этом сообщается в опубликованном техническом задании № 32413518530 на сайте государственных закупок, который функционирует по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Как следует из документа, необходимо организовать автоматизированное управление этими процессами на базе программного ИТ-продукта, включенного в реестр отечественного программного обеспечения (ПО). Для проекта требуется подрядчик, у которого в команде есть специалисты, прошедшие обучение по направлению «1С:Специалист. Бухгалтерия 8», «1С: Специалист» по разработке и модификации прикладных решений на «1С: Предприятие 8.3», а также сертифицированный руководитель по проектам «1С».

Миграция учета на новое решение охватит исполнительный аппарат ПАО «Россети Московский регион» и ее филиалы в которые входят «Энергоучет», «Новая Москва», «Восточные электрические сети», «Северные электрические сети», «Западные электрические сети», «Южные электрические сети», «Московские высоковольтные сети», «Московские кабельные сети».

История компании

ПАО «Россети Московский регион» создано в результате реорганизации в форме выделения из ОАО «Мосэнерго». Главный офис находится в Москве. В структуру ПАО «Россети Московский регион» (ГК «Россети») входит восемь филиалов, в группу компаний Общества - три дочерних общества. Основными видами деятельности компании на апрель 2024 г. являются оказание услуг по передаче и распределению электроэнергии, технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям.

Компания оказывает услуги по передаче электроэнергии гарантирующим поставщикам, энергосбытовым компаниям и прямым потребителям - участникам оптового и розничного рынка электроэнергии на основании договоров оказания услуг по передаче электроэнергии. Предметом договора является осуществление комплекса организационно-технических мероприятий по поставке электроэнергии конечным потребителям «Россети Московский регион», электроустановки которых непосредственно подключены к сетям «Россети Московский регион», а также территориальным сетевым организациям (ТСО).

«Россети Московский регион», получая электроэнергию от генерирующих компаний, смежных энергосистем, расположенных в соседних субъектах России, магистральных электрических сетей - сетей напряжением 220 кВ и выше (ПАО «ФСК ЕЭС»), передает ее до точек присоединения конечных потребителей или ТСО.

Документом стратегического планирования верхнего уровня для ПАО «Россети Московский регион» является Стратегия развития ПАО «Россети» и его ДЗО (Группа компаний «Россети») на период до 2030 г. (далее – Стратегия развития). Стратегией развития на апрель 2024 г. определены основные цели компаний: обеспечение надежности и качества энергоснабжения на заданном уровне, повышение совокупной доходности акционеров, а также обеспечение устойчивости к изменениям мирового и локального рынка электроэнергии.

Уход SAP из России

Производитель программного обеспечения для организаций SAP на апрель 2024 г. является ведущим поставщиком бизнес-приложений в мире. Помимо ERP, разрабатывает системы взаимоотношений с клиентами (CRM), цепочками поставок (SCM) и другие ИТ-продукты.

До марта 2022 г. решения SAP в России использовали государственные и финансовые организации, компании из сектора торговли, логистики, промышленности. Всего около 1,5 тыс. клиентов в России, включая такие крупные компании, как Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, X5 Group, «Аэрофлот», «Черкизово», «М.Видео-Эльдорадо», а также все нефтегазовые, химические, металлургические компании.

В феврале 2024 г. SAP уведомила российских клиентов о том, что с 20 марта 2024 г. немецкая компания SAP прекратит доступ клиентов из России к своим облачным услугам. В письме, которое цитировало издание РБК, компания SAP просит пользователей до указанной даты выгрузить данные из облака SAP, чтобы избежать их потери. Также она выразила готовность «без промедления провести переговоры о досрочном прекращении договора на облачные услуги».

В марте 2024 г. Федеральное управление экономики и экспортного контроля Германии (BAFA) выдало разрешение на поставки в Россию немецкого ПО вплоть до 31 марта 2025 г. В частности, допускается экспорт продуктов компании SAP, которая покинула российский рынок в связи со сложившейся геополитической обстановкой.