Федеральное правительство Германии - Bundesregierung

Власти Германии дадут соцсетям 24 часа на удаление «неправильного» контента еты о работе с жалобами пользователей. Штраф до 50 миллионов евро В Германии действуют весьма строгие законы в отношении ненавистнической риторики, причем ее характеристики довольно четко определены. Власти Германии считают свою инициативу логичным расширением действия законодательства на интернет-среду.Власти Германии вводят правило удаления «очевидно криминального» контента из соцс

Власти Германии призвали пользователей отказаться от WhatsApp х пользователей, в частности номер мобильного телефона, без согласия. Однако они могут это делать без согласия, если это необходимо для правильного функционирования, поддержки или улучшения WhatsApp. Власти Германии рекомендуют отказаться от WhatsApp В компании также говорят, что WhatsApp может использовать данные пользователей в собственных целях, если это необходимо в рамках каких-то спец

Власти Германии признались в слежке за людьми с помощью трояна тная группа «белых» немецких хакеров Chaos Computer Club опубликовала заявление, в котором обвинила правительство Германии в создании и распространении в Сети троянской программы для слежки за

Власти Германии признались в использовании трояна для слежки за людьми группа немецких хакеров Chaos Computer Club опубликовала собственное заявление, в котором обвинила правительство Германии в создании и распространении в Сети троянской программы для слежки за

Министерство иностранных дел Германии объяснило причины отказа от свободного ПО учреждениями, которые присылают свои данные в различных форматах, «включая широко распространенные бинарные форматы данных от Microsoft, что вынуждает МИД продолжать поддерживать их». В то же время, правительство Германии не планирует делать проприетарные приложения государственным стандартом и не стремится усиливать его доминирующее положение на рынке. Правительство продолжит свою политик

Правительство Германии обвинили в сговоре с DT тарии надеются отсудить потерянные средства. Общая сумма выдвинутых исков составила $130 млн. Акционерами DT являются 3 млн. человек. Помимо Deutsche Telekom в деле есть и другие участники. Среди них правительство Германии и государственный банк KfW Bankengruppe, которых подозревают в сговоре с руководством концерна. Многие акционеры убеждены, что благодаря инсайдерской информации, правител

Правительство Германии продаст свою долю в Deutsche Telekom оммуникациям США (FCC) есть право блокировать любую покупку американской телекоммуникационной компании иностранными конкурентами, в которых доля иностранного государственного капитала превышает 25 %. Федеральное правительство Германии, продавая акции Deutsche Telekom, стремится превратить формально принадежащую государству компанию в полностью частную структуру - утверждает Михаель Штайнер