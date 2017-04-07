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Федеральное правительство Германии Bundesregierung
СОБЫТИЯ
|07.04.2017
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Власти Германии дадут соцсетям 24 часа на удаление «неправильного» контента
еты о работе с жалобами пользователей. Штраф до 50 миллионов евро В Германии действуют весьма строгие законы в отношении ненавистнической риторики, причем ее характеристики довольно четко определены. Власти Германии считают свою инициативу логичным расширением действия законодательства на интернет-среду.Власти Германии вводят правило удаления «очевидно криминального» контента из соцс
|21.02.2014
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Власти Германии призвали пользователей отказаться от WhatsApp
х пользователей, в частности номер мобильного телефона, без согласия. Однако они могут это делать без согласия, если это необходимо для правильного функционирования, поддержки или улучшения WhatsApp. Власти Германии рекомендуют отказаться от WhatsApp В компании также говорят, что WhatsApp может использовать данные пользователей в собственных целях, если это необходимо в рамках каких-то спец
|12.10.2011
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Власти Германии признались в слежке за людьми с помощью трояна
тная группа «белых» немецких хакеров Chaos Computer Club опубликовала заявление, в котором обвинила правительство Германии в создании и распространении в Сети троянской программы для слежки за
|12.10.2011
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Власти Германии признались в использовании трояна для слежки за людьми
группа немецких хакеров Chaos Computer Club опубликовала собственное заявление, в котором обвинила правительство Германии в создании и распространении в Сети троянской программы для слежки за
|17.05.2011
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Министерство иностранных дел Германии объяснило причины отказа от свободного ПО
учреждениями, которые присылают свои данные в различных форматах, «включая широко распространенные бинарные форматы данных от Microsoft, что вынуждает МИД продолжать поддерживать их». В то же время, правительство Германии не планирует делать проприетарные приложения государственным стандартом и не стремится усиливать его доминирующее положение на рынке. Правительство продолжит свою политик
|03.02.2011
|Министерство иностранных дел Германии отказывается от свободного ПО
|24.03.2010
|Правительство Германии советует отказаться от Firefox
|23.03.2010
|Правительство Германии предложило отказаться от Firefox
|26.11.2004
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Правительство Германии обвинили в сговоре с DT
тарии надеются отсудить потерянные средства. Общая сумма выдвинутых исков составила $130 млн. Акционерами DT являются 3 млн. человек. Помимо Deutsche Telekom в деле есть и другие участники. Среди них правительство Германии и государственный банк KfW Bankengruppe, которых подозревают в сговоре с руководством концерна. Многие акционеры убеждены, что благодаря инсайдерской информации, правител
|17.01.2002
|Правительство Германии просит eBay воздержаться от лотов с нацистскими товарами
|27.09.2000
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Правительство Германии продаст свою долю в Deutsche Telekom
оммуникациям США (FCC) есть право блокировать любую покупку американской телекоммуникационной компании иностранными конкурентами, в которых доля иностранного государственного капитала превышает 25 %. Федеральное правительство Германии, продавая акции Deutsche Telekom, стремится превратить формально принадежащую государству компанию в полностью частную структуру - утверждает Михаель Штайнер
|24.08.2000
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Правительство Германии хочет ввести налог на интернет для компаний
е одной крупной проблемой. Теперь кроме претензий по поводу снижения производительности труда, фирмы будут обвинять их в том, что они отнимают у своей организации дополнительные деньги. Дело том, что правительство Германии планирует ввести налог, который должна платить фирма каждый раз, когда кто-то из ее сотрудников выходит в интернет со своего рабочего места. Этим постановлением недовольн
|17.08.2000
|Правительство Германии утвердило законопроект об электронной подписи
|09.08.2000
|Правительство Германии начало борьбу с неонацистами в онлайне
|30.06.2000
|Правительство Германии может сократить число лицензий на мобильную связь третьего поколения для обострения конкуренции
|19.05.2000
|Правительство Германии, возможно, прекратит использовать Microsoft Outlook из-за вирусной опасности
Федеральное правительство Германии и организации, системы, технологии, персоны:
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