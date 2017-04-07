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Федеральное правительство Германии Bundesregierung

Федеральное правительство Германии - Bundesregierung

СОБЫТИЯ


07.04.2017 Власти Германии дадут соцсетям 24 часа на удаление «неправильного» контента

еты о работе с жалобами пользователей. Штраф до 50 миллионов евро В Германии действуют весьма строгие законы в отношении ненавистнической риторики, причем ее характеристики довольно четко определены. Власти Германии считают свою инициативу логичным расширением действия законодательства на интернет-среду.Власти Германии вводят правило удаления «очевидно криминального» контента из соцс
21.02.2014 Власти Германии призвали пользователей отказаться от WhatsApp

х пользователей, в частности номер мобильного телефона, без согласия. Однако они могут это делать без согласия, если это необходимо для правильного функционирования, поддержки или улучшения WhatsApp. Власти Германии рекомендуют отказаться от WhatsApp В компании также говорят, что WhatsApp может использовать данные пользователей в собственных целях, если это необходимо в рамках каких-то спец
12.10.2011 Власти Германии признались в слежке за людьми с помощью трояна

тная группа «белых» немецких хакеров Chaos Computer Club опубликовала заявление, в котором обвинила правительство Германии в создании и распространении в Сети троянской программы для слежки за

12.10.2011 Власти Германии признались в использовании трояна для слежки за людьми

группа немецких хакеров Chaos Computer Club опубликовала собственное заявление, в котором обвинила правительство Германии в создании и распространении в Сети троянской программы для слежки за

17.05.2011 Министерство иностранных дел Германии объяснило причины отказа от свободного ПО

учреждениями, которые присылают свои данные в различных форматах, «включая широко распространенные бинарные форматы данных от Microsoft, что вынуждает МИД продолжать поддерживать их». В то же время, правительство Германии не планирует делать проприетарные приложения государственным стандартом и не стремится усиливать его доминирующее положение на рынке. Правительство продолжит свою политик
03.02.2011 Министерство иностранных дел Германии отказывается от свободного ПО
24.03.2010 Правительство Германии советует отказаться от Firefox
23.03.2010 Правительство Германии предложило отказаться от Firefox
26.11.2004 Правительство Германии обвинили в сговоре с DT

тарии надеются отсудить потерянные средства. Общая сумма выдвинутых исков составила $130 млн. Акционерами DT являются 3 млн. человек. Помимо Deutsche Telekom в деле есть и другие участники. Среди них правительство Германии и государственный банк KfW Bankengruppe, которых подозревают в сговоре с руководством концерна. Многие акционеры убеждены, что благодаря инсайдерской информации, правител
17.01.2002 Правительство Германии просит eBay воздержаться от лотов с нацистскими товарами
27.09.2000 Правительство Германии продаст свою долю в Deutsche Telekom

оммуникациям США (FCC) есть право блокировать любую покупку американской телекоммуникационной компании иностранными конкурентами, в которых доля иностранного государственного капитала превышает 25 %. Федеральное правительство Германии, продавая акции Deutsche Telekom, стремится превратить формально принадежащую государству компанию в полностью частную структуру - утверждает Михаель Штайнер

24.08.2000 Правительство Германии хочет ввести налог на интернет для компаний

е одной крупной проблемой. Теперь кроме претензий по поводу снижения производительности труда, фирмы будут обвинять их в том, что они отнимают у своей организации дополнительные деньги. Дело том, что правительство Германии планирует ввести налог, который должна платить фирма каждый раз, когда кто-то из ее сотрудников выходит в интернет со своего рабочего места. Этим постановлением недовольн
17.08.2000 Правительство Германии утвердило законопроект об электронной подписи
09.08.2000 Правительство Германии начало борьбу с неонацистами в онлайне
30.06.2000 Правительство Германии может сократить число лицензий на мобильную связь третьего поколения для обострения конкуренции
19.05.2000 Правительство Германии, возможно, прекратит использовать Microsoft Outlook из-за вирусной опасности

Публикаций - 127, упоминаний - 134

Федеральное правительство Германии и организации, системы, технологии, персоны:

Deutsche Telekom 953 18
Microsoft Corporation 25715 13
Руссобит-М 266 10
Siemens AG - Siemens Group 2666 8
Meta Platforms - Facebook 4609 7
Vodafone Group 1411 7
Mobilcom 93 6
Samsung Electronics 11011 6
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1909 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1686 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15604 5
Intel Corporation 12781 5
IBM - International Business Machines Corp 9681 5
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 5
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 5
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1419 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5605 4
X Corp - Twitter 2930 4
ESET - ESET Software 1160 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1092 4
Google LLC 12624 4
Infineon Technologies - Qimonda 30 3
SAP SE 5581 3
Qualcomm Technologies 1967 3
Apple Inc 13086 3
Oracle Corporation 7061 3
Turla - Хакерская группировка 22 3
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 3
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1965 2
MCI Worldcom 126 2
E-Plus 84 2
Amazon Inc - Amazon.com 3257 2
Yandex - Яндекс 9127 2
Huawei 4508 2
9522 2
ZTE Corporation 800 2
AMD - Advanced Micro Devices 4624 2
Telegram Group 2896 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 388 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3132 3
Boeing 1030 3
OTF - Open Technology Fund - Фонд открытых технологий 9 2
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис - БКС Брокер 91 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 503 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1718 2
ZF Group - ZF Friedrichshafen AG 6 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8771 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2912 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 908 2
BMW Group 481 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Альфа-Банк 1967 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1200 2
Volkswagen Group - VW 307 2
Альфа-Групп 744 2
Volkswagen Audi Group 231 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Honda Motor Company - HND 240 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 478 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Lockheed Martin 777 1
Hyperloop One - Virgin Hyperloop - Virgin Hyperloop One 11 1
Mobil - Мобил 52 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Bertelsmann 195 1
Резонанс НПП 405 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 720 1
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 16 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз Банк - WB Банк - Стандарт Кредит 33 1
Бион - Bion 9 1
Saab AB - Saab Automobile AB 44 1
Deutsche Post 20 1
MBDA - Matra BAE Dynamics Aérospatiale 16 1
RTL Group - Radio Télévision Luxembourg - RTL Deutschland - Gruner + Jahr 10 1
Fubon Financial Holding - Fubon Securities Investment Services 6 1
РЖД - Российские железные дороги 2086 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5937 16
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1677 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5400 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 458 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3186 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1889 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2124 5
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 224 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 665 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 681 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 628 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1402 4
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 3
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 3
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 35 3
Федеральное правительство Германии - Министерство иностранных дел Германии - МИД Германии - Auswärtiges Amt 9 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3573 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3055 3
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 3
U.S. Department of Defense - USCENTCOM или CENTCOM - United States Central Command - Центральное командование США 4 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 2
Районные суды РФ 196 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 476 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 548 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1207 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 781 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 256 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 32 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 104 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Правительство Польши - органы государственной власти 32 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
BDI - Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. - Федерация немецкой промышленности 2 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
Демократическая политическая партия США 121 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34515 24
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14162 19
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16932 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17888 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33236 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18245 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64446 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25903 9
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3386 8
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9934 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29581 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13795 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28089 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9327 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12751 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22787 6
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4741 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5153 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8589 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7891 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11717 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13646 6
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 918 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17998 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3792 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8669 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5718 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25330 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8702 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7516 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26165 4
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2044 4
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3289 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21918 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2542 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12999 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22454 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15375 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10138 4
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7534 4
Linux OS 11452 7
Google Android 15177 6
Microsoft Windows 2000 8678 5
Microsoft Windows 16818 5
Microsoft Outlook 1505 5
ILOVEYOU - LoveLetter - компьютерный вирус 115 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1280 4
Mozilla Firefox - браузер 1939 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Apple iOS 8546 3
Microsoft Windows 7 2006 3
Microsoft Office 4140 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2488 3
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 288 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2123 3
Apache OpenOffice 490 3
Ritlabs - The Bat! - почтовый клиент 67 2
Lockheed Martin - MEADS - Medium Extended Air Defense System 8 2
FreePik 1805 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7587 2
Intel x86 - архитектура процессора 2140 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1002 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5653 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 620 2
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 278 2
Apple iPhone 6 4861 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 520 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2537 2
LiMux - Проект Мюнхена 2004 года перехода от Windows к собственной настольной Linux-инфраструктуре - Linux flagship Munich's U-turn 29 2
Samsung Galaxy Z Fold - Samsung Galaxy Foldables - Samsung Galaxy Z TriFold - Серия смартфонов 118 1
Wayback Machine - сервис «Машина времени» 37 1
Microsoft Messaging Application Programming Interface - MAPI 37 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5232 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 660 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 231 1
SNCF TGV - Train à Grande Vitesse - французская сеть скоростных электропоездов 11 1
Linux Mint 34 1
Linux Cloud OS 20 1
GNU GNOME Cinnamon 19 1
Linux - Debian GNU 564 1
Шнайдер Мария 10 10
Рейман Леонид 1065 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 675 3
Grabscheid Paul - Грабшайд Пол 3 2
Maas Heiko - Маас Хайко 3 2
Schily Otto - Шили Отто 5 2
Водясов Алексей 222 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 389 2
Гвоздев Дмитрий 144 2
Фридман Михаил 146 2
Чижиков Михаил 21 1
Донцова Дарья 18 1
Hsu Doris - Сюй Дорис 4 1
Glueck Ken - Глюк Кен 5 1
Готальский Михаил 95 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
Кузовкин Алексей 155 1
Маринин Александр 4 1
Островский Владимир 25 1
Матросов Александр 45 1
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 1
Коротков Андрей 87 1
Христенко Виктор 44 1
Лукьяненко Сергей 49 1
Machado Mike - Мачадо Майк 1 1
Wesson Herb - Вессон Херб 1 1
Кантор Вячеслав 2 1
Summer Ron - Зоммер Рон 41 1
Нечаев Алексей 9 1
Guentert Joachim - Гентерт Джоаким 1 1
Легеров Евгений 1 1
Grenz Thorsten - Гренц Торстен 4 1
Hessel Stefan - Хессель Штефан 1 1
Kaczmarek Oliver - Качмарек Оливер 1 1
Дугин Дмитрий 6 1
Bradbury Ray - Бредбери Рей 9 1
Berger Patrick - Берджер Патрик 1 1
Caspar Johannes - Каспар Йоханнес 2 1
Kaatz Andreas - Каац Андреас 1 1
Гусь Владимир 3 1
Германия - Федеративная Республика 13162 120
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54517 43
Европа 24911 37
Россия - РФ - Российская федерация 164980 34
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4183 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13767 15
Италия - Итальянская Республика 4496 15
Германия - Берлин 731 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18997 13
Франция - Французская Республика 8144 12
Земля - планета Солнечной системы 10835 11
Япония 13768 9
Финляндия - Финляндская Республика 3692 7
Китай - Тайвань 4234 7
Южная Корея - Республика 7025 6
Испания - Королевство 3822 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3645 5
Россия - ЦФО - Воронежская область 943 5
Германия - Бавария 73 4
Швеция - Королевство 3773 4
Индия - Bharat 5842 4
Канада 5061 4
Турция - Турецкая республика 2596 4
Украина 7909 4
Германия - Бавария - Мюнхен 484 4
Германия - Саксония - Дрезден 104 3
Германия - Саксония 23 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47356 3
Азия - Азиатский регион 5894 3
Норвегия - Королевство 1853 3
Польша - Республика 2029 3
Европа Восточная 3138 3
Израиль 2848 3
Бразилия - Федеративная Республика 2506 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14776 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 3
Нидерланды 3726 3
Новая Зеландия 736 3
США - Колорадо - Денвер 121 2
Германия - Баден-Вюртемберг - Фрайбург-им-Брайсгау 18 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57281 48
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53118 26
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Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1639 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6005 5
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33476 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3965 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1906 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4485 5
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3950 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10237 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11655 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2734 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8854 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6141 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6526 3
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 594 3
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2166 3
Natcast - National Center for the Advancement of Semiconductor Technology - National Semiconductor Technology Center, NSTC - CHIPS Act of 2022 - CHIPS and Science Act - Research and Development, Competition, and Innovation Act Supreme Court Security Fundi 40 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5646 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12225 3
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6546 2
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