Нечаев Алексей


СОБЫТИЯ


26.11.2025 В России запущен ИИ-поиск «Жижи» с цитированием источников 1
23.01.2025 Власти хотят ввести по всей России электронные студенческие билеты и зачетные книжки. Закон уже готов 1
30.09.2022 Компания депутата Госдумы купила «Пикабу» 1
26.04.2022 В Польше запретили деятельность «Касперского», «1С» и Wildberries 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Нечаев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky Lab Polska 1 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5258 1
Yandex - Яндекс 8384 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1244 1
8932 1
Tencent 171 1
Фаберлик - Faberlic 97 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз Банк - WB Банк - Стандарт Кредит 17 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2982 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 1
Роснефть НК - нефтяная компания 528 1
Северсталь ПАО - Severstal 557 1
Альфа-Групп 730 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 109 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 984 1
Газпром ПАО 1412 1
Акрон ГК - Acron 60 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
ФосАгро 148 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 86 1
Новатэк Новафининвест 57 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 105 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3518 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 655 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1353 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 53 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 214 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 126 1
Правительство Польши - органы государственной власти 32 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12789 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6253 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12215 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1086 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5327 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3107 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 448 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3099 1
Мобильная версия - Mobile version 379 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1969 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25601 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13294 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12247 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1207 1
Google Android 14645 1
Apple iOS 8226 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2415 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5800 1
Яндекс.ИКС - Индекс качества сайта - тИЦ - Тематический индекс цитирования 14 1
Санников Павел 1 1
Бокальчук Татьяна 1 1
Киров Всеволод 2 1
Хрящев Максим 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 601 1
Нуралиев Борис 294 1
Касперский Евгений 330 1
Гуцериев Михаил 112 1
Мордашов Алексей 58 1
Вексельберг Виктор 154 1
Фридман Михаил 142 1
Дерипаска Олег 39 1
Мельниченко Андрей 5 1
Сечин Игорь 36 1
Кантор Вячеслав 2 1
Шадаев Максут 1131 1
Даванков Владислав 13 1
Ткачев Антон 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 156203 3
Германия - Федеративная Республика 12926 2
Украина 7782 2
Нидерланды 3627 1
Беларусь - Белоруссия 6013 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18147 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4088 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53393 1
Казахстан - Республика 5783 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45579 1
Европа 24614 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13556 1
Польша - Республика 2000 1
Литва - Литовская Республика 663 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54834 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51115 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11408 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7540 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17359 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2689 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3686 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3178 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1043 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3679 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8329 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2952 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 806 1
Образование в России 2540 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5837 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 274 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31731 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8512 1
Reddit 353 1
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
Vc.ru - Виси.ру 38 1
Альтаир медиа - Пикабу 21 1
Парламентская газета 28 1
SimilarWeb 57 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 393 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1246 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 150 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 51 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 1
