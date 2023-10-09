LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings

У владельцев «Билайна» отбирают «Киевстар» Арест украинских активов Фридмана, Авена и Косогова Украинский суд арестовал корпоративные права на объекты собственности, принадлежащие совладельцам «Альфа-групп» и LetterOne – Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). Арест касается прав на 20 компаний, работающих в сфере финансов, страхования, мо