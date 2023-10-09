LetterOne Holdings L1 Technology Letterone Investment Holdings
|09.10.2023
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У владельцев «Билайна» отбирают «Киевстар»
Арест украинских активов Фридмана, Авена и Косогова Украинский суд арестовал корпоративные права на объекты собственности, принадлежащие совладельцам «Альфа-групп» и LetterOne – Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). Арест касается прав на 20 компаний, работающих в сфере финансов, страхования, мо
|14.08.2023
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Америка ввела санкции против владельцев «Билайна»
Санкции против основателей «Альфа-групп» Власти США ввели санкций против основателей консорциума «Альфа-групп» и инвестиционной компании LetterOne: Михаила Фридмана, Петра Авена, Алексея Кузьмичева и Германа Хана. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США. «Состоятельные российские элиты должны избавиться от мысли
|21.12.2022
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У россиян отбирают британского телекоммуникационного гиганта
Великобритания требует от LetterOne продать Upp Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Грант Шаппс (Grant Shapps) потребовал от инвестиционной компании LetterOne продать теле
|24.05.2022
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Хозяин «Билайна» потерял двоих основателей компании
Алексей Кузьмичев и Герман Хан избавились от акций LetterOne Сооснователи «Альфа-групп» Алексей Кузьмичев и Герман Хан вышли из числа совладельц
|25.04.2022
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Турки не дали хозяевам «Билайна» совершить переворот в своем сотовом операторе
Turkcell отверг предложения LetterOne Совет директоров турецкого сотового оператора Turkcell отверг требования одного из своих крупнейших акционеров, созданной россиянами инвестиционной компании LetterOne, о провед
|04.02.2022
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Хозяева «Билайна» готовят переворот в крупнейшем сотовике Турции
LetterOne требует созыва внеочередного собрания акционеров Turkcell Созданная владельцами «Альфа-групп» инвестиционная компания LetterOne потребовала от совета директоров крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell проведения досрочного собрания акционеров с целью изменения состава совета и устава оператора. Соотве
|16.11.2021
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Российские инвесторы разгромили критикой руководство крупнейшего сотовика Турции
LetterOne критикует руководство Turkcell Компания LetterOne — инвестиционное подразделение «Альфа-групп» — раскритиковала политику руководства крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell, в число совладельцев которого она входит. Соответс
|11.11.2020
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Владельцы «Билайна» вышли из затяжного конфликта с выручкой в $205 млн
LetterOne продала 5% акций Turkcell Инвестиционная компания LetterOne, созданная владельцами «Альфа-групп», продала 5% акций турецкого оператора Turkcell. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).
|19.06.2020
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Закончилась 15-летняя телеком-война. Экс-акционер «Мегафона» распрощался с владельцем «Билайна»
Конец войны за Turkcell Турецкий фонд благосостояния (ТФБ), шведская телекоммуникационная компания Telia и созданная владельцами «Альфа-групп» инвестиционная компания LetterOne объявили о завершении конфликта вокруг акций крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell. Сейчас 51% акций Turkcell принадлежат буферной структуре Turkcell Holding. В этой компан
|12.11.2019
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Хозяева «Билайна» расстались с ветераном легендарных корпоративных войн
Алексей Резникович покинул LetterOne Как стало известно CNews, Алексей Резникович, управляющий партнер компании L1 Techn
|13.11.2017
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Владельцы «Альфа-групп» могут получить контроль над крупнейшим оператором Турции
Новый шанс для LetterOne Инвестиционная компания LetterOne, созданная владельцами российской «Альфа-групп», получила возможность увеличить до контрольной свою долю в крупнейшем в Турции сотовом операто
|30.08.2016
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Владельцы «Билайна» вложили $50 млн в бесплатного сотового оператора
LetterOne инвестирует в телеком-стартап FreedomPop Инвестиционный фонд LetterOne, принадлежащий российскому миллиардеру Михаилу Фридману, вложил $50 млн в американский телеком-стартап FreedomPop. Стартап оказывает услуги мобильной связи и беспроводного интернета б
|02.04.2016
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Владельцы «Альфа-групп» спрятали свои акции «Билайна»
LetterOne передала акции Vimpelcom штихтингу Инвестиционная компания LetterOne, созданная владельцами «Альфа-групп» передала 8% акций телекоммуникационного оператора Vimpelcom (торговая марка «Билайн») специально созданному голландскому штихтингу - Stichting Adm
|28.03.2016
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Владельцы «Билайна» готовы продать крупнейшего сотовика Турции
LetterOne может продать Turkcell Созданная владельцами «Альфа-групп» инвестиционная компания LetterOne готова продать свою долю в крупнейшем Турции сотовом операторе за $2,7 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании на фондовой бирже Стамбула. Такое пред
LetterOne Holdings и организации, системы, технологии, персоны:
|МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 140 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
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