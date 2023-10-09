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LetterOne Holdings L1 Technology Letterone Investment Holdings

LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings


09.10.2023 У владельцев «Билайна» отбирают «Киевстар»

Арест украинских активов Фридмана, Авена и Косогова Украинский суд арестовал корпоративные права на объекты собственности, принадлежащие совладельцам «Альфа-групп» и LetterOne – Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). Арест касается прав на 20 компаний, работающих в сфере финансов, страхования, мо
14.08.2023 Америка ввела санкции против владельцев «Билайна»

Санкции против основателей «Альфа-групп» Власти США ввели санкций против основателей консорциума «Альфа-групп» и инвестиционной компании LetterOne: Михаила Фридмана, Петра Авена, Алексея Кузьмичева и Германа Хана. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США. «Состоятельные российские элиты должны избавиться от мысли

21.12.2022 У россиян отбирают британского телекоммуникационного гиганта

Великобритания требует от LetterOne продать Upp Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Грант Шаппс (Grant Shapps) потребовал от инвестиционной компании LetterOne продать теле
24.05.2022 Хозяин «Билайна» потерял двоих основателей компании

Алексей Кузьмичев и Герман Хан избавились от акций LetterOne Сооснователи «Альфа-групп» Алексей Кузьмичев и Герман Хан вышли из числа совладельц
25.04.2022 Турки не дали хозяевам «Билайна» совершить переворот в своем сотовом операторе

Turkcell отверг предложения LetterOne Совет директоров турецкого сотового оператора Turkcell отверг требования одного из своих крупнейших акционеров, созданной россиянами инвестиционной компании LetterOne, о провед
04.02.2022 Хозяева «Билайна» готовят переворот в крупнейшем сотовике Турции

LetterOne требует созыва внеочередного собрания акционеров Turkcell Созданная владельцами «Альфа-групп» инвестиционная компания LetterOne потребовала от совета директоров крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell проведения досрочного собрания акционеров с целью изменения состава совета и устава оператора. Соотве
16.11.2021 Российские инвесторы разгромили критикой руководство крупнейшего сотовика Турции

LetterOne критикует руководство Turkcell Компания LetterOne — инвестиционное подразделение «Альфа-групп» — раскритиковала политику руководства крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell, в число совладельцев которого она входит. Соответс
11.11.2020 Владельцы «Билайна» вышли из затяжного конфликта с выручкой в $205 млн

LetterOne продала 5% акций Turkcell Инвестиционная компания LetterOne, созданная владельцами «Альфа-групп», продала 5% акций турецкого оператора Turkcell. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

19.06.2020 Закончилась 15-летняя телеком-война. Экс-акционер «Мегафона» распрощался с владельцем «Билайна»

Конец войны за Turkcell Турецкий фонд благосостояния (ТФБ), шведская телекоммуникационная компания Telia и созданная владельцами «Альфа-групп» инвестиционная компания LetterOne объявили о завершении конфликта вокруг акций крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell. Сейчас 51% акций Turkcell принадлежат буферной структуре Turkcell Holding. В этой компан
12.11.2019 Хозяева «Билайна» расстались с ветераном легендарных корпоративных войн

Алексей Резникович покинул LetterOne Как стало известно CNews, Алексей Резникович, управляющий партнер компании L1 Techn
13.11.2017 Владельцы «Альфа-групп» могут получить контроль над крупнейшим оператором Турции

Новый шанс для LetterOne Инвестиционная компания LetterOne, созданная владельцами российской «Альфа-групп», получила возможность увеличить до контрольной свою долю в крупнейшем в Турции сотовом операто
30.08.2016 Владельцы «Билайна» вложили $50 млн в бесплатного сотового оператора

LetterOne инвестирует в телеком-стартап FreedomPop Инвестиционный фонд LetterOne, принадлежащий российскому миллиардеру Михаилу Фридману, вложил $50 млн в американский телеком-стартап FreedomPop. Стартап оказывает услуги мобильной связи и беспроводного интернета б
02.04.2016 Владельцы «Альфа-групп» спрятали свои акции «Билайна»

LetterOne передала акции Vimpelcom штихтингу Инвестиционная компания LetterOne, созданная владельцами «Альфа-групп» передала 8% акций телекоммуникационного оператора Vimpelcom (торговая марка «Билайн») специально созданному голландскому штихтингу - Stichting Adm
28.03.2016 Владельцы «Билайна» готовы продать крупнейшего сотовика Турции

LetterOne может продать Turkcell Созданная владельцами «Альфа-групп» инвестиционная компания LetterOne готова продать свою долю в крупнейшем Турции сотовом операторе за $2,7 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании на фондовой бирже Стамбула. Такое пред

Публикаций - 96, упоминаний - 103

LetterOne Holdings и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 86
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 86
Киевстар - Kyivstar 539 45
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 343 34
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 17
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 255 15
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 14
МегаФон 8803 13
Vodafone Group 1370 10
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 172 9
Yandex - Яндекс 7339 9
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 9
ZED+ Group 17 8
ZED+ Temafon - Темафон 15 8
Ростелеком 9699 6
Meta Platforms - Facebook 4438 5
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 48 5
Funbox - ФБ Групп 10 5
VK - Mail.ru Group 3455 5
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 381 4
АФК Система ПАО 1797 4
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 171 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 4
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 87 4
Lifecell - DataGroup - ДатаГруп - Датагруп-Воля - Воля-Кабель - Фринет - Volia 29 4
НСК - Наша Сервисная Компания 51 3
Альфа-Телеком ГК - Megacom 206 3
Veon - Beeline - Sky Mobile 55 3
Telefonica - Telefónica, S.A. 555 3
Omnium Telecom Algeria - Djezzy - Orascom Telecom Algeria - Алжирский сотовый оператор 46 3
Microsoft Corporation 24623 3
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 198 3
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 195 3
Superonline 4 3
Vodafone Bakcell - AzerTelecom - AzerConnect - ULTEL - CNC.AZ - DataPlus - Global Networks 30 3
Cisco Systems 5114 2
Xerox 1139 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 2
Альфа-Групп 696 86
Альфа-Банк 1769 24
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 15
Cukurova 95 15
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 13
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 9
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 9
Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor 8 8
M.I.P.R. 7 7
IMTIS Holdings - International Mobile Telecom Investment Stichting Administratiekantoor 6 6
Роснефть НК - нефтяная компания 514 6
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 42 6
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 5
Встреча ООО 6 5
Ziraat Bank - Zirat Bankasii - Зираат Банк 5 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 5
Газпром ПАО 1342 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 5
Uber 330 4
BP - British Petroleum 182 4
NJJ Capital 6 4
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 3
ATB - Amsterdam Trade Bank 5 3
Loyality Partners 3 3
NanduQ - Qiwi 996 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 3
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 3
Северсталь ПАО - Severstal 478 3
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 3
Glass Lewis - Glass, Lewis & Co 6 3
EGX - Egyptian Stock Exchange - Египетская фондовая биржа 19 2
Rumi 2 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 2
RTP Global 10 2
Лента - Утконос 177 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 14
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 7
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния - Фонд благосостояния Турции 8 6
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 25 6
Международный арбитраж 30 5
СБУ - Служба безопасности Украины 89 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 4
Конституционный суд Испании - Tribunal Constitucional de España - Прокуратура Испании - Ministerio Fiscal de España или Fiscalía 7 4
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 87 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 3
Судебная власть - Judicial power 2309 3
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии 33 3
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 199 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 144 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 2
CMB - Capital Markets Board of Turkey - Совет по финансовым рынкам Турции 7 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 2
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 265 2
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 24 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 6 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 28 1
Президент Украины 123 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 52 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 245 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 87 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 71
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 10
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 5
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 3
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 506 3
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Microsoft Windows 2000 8661 3
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Deezer - интернет-сервис потоковой передачи музыки 33 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 2
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СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 2
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Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 2
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Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 1
Google Android 13994 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol 61 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 719 1
Veon Wholesale Services 5 1
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VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
VK - Яндекс.Новости 47 1
PayOnline - электронная платёжная система 58 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 55 1
TamTam - ТамТам - Мессенджер 20 1
IBS AppLine Хамелеон - Aplana TAF 52 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 1
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Arrival Van - электромобиль - электрофургон 29 1
Фридман Михаил 134 46
Хан Герман 49 38
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Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 138 14
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Wakkie Peter - Вакки Петер 6 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 5
Резникович Алексей 59 4
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Газин Геннадий 4 4
Horn-Smith Julian - Хорн-Смит Джулиан 8 4
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Каримов Ислам 95 4
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Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 991 8
Таджикистан - Республика 859 8
Великобритания - Виргинские Острова 231 6
Зимбабве - Республика 115 6
Швейцария - Женева 326 6
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 73 6
Финляндия - Финляндская Республика 3603 6
Испания - Мадрид 169 5
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 40
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 35
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 35
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 33
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6169 22
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 21
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 21
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4474 20
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 15
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1158 15
Stichting - Штихтинг - голландское юридическое лицо с ограниченной ответственностью, но без участников или акционерного капитала, которое существует для определенной цели 19 15
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 8
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 597 8
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 7
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1176 7
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 446 7
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 6
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 531 6
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 120 5
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1945 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 5
Аудит - аудиторский услуги 2657 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2252 4
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1735 4
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 252 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 3
Энергетика - Energy - Energetically 5082 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 3
U.S. SEC - ADS - American Depositary Shares - Американские депозитарные акции 38 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 8
Bloomberg 1286 6
FT - Financial Times 1219 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 2
Forbes - Форбс 816 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
РИА Новости 917 2
Известия ИД 624 2
Лига.нет 12 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
Ведомости 996 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
The Economist 45 1
Times 622 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
Le Monde 29 1
Рустелеком ТК 304 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Redshift Research 7 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 140 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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