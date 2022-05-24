Хозяин «Билайна» потерял двоих основателей компании

Сооснователи «Альфа-групп» Герман Хан и Алексей Кузьмичев вышли из числа совладельцев международной инвестиционной компании LetterOne, являющейся крупнейшим акционером телекоммуникационной группы Veon. Также стал известен размер долей, которые в LetterOne имеют двое других крупных акционеров -Михаил Фридман и Петр Авен.

Алексей Кузьмичев и Герман Хан избавились от акций LetterOne

Сооснователи «Альфа-групп» Алексей Кузьмичев и Герман Хан вышли из числа совладельцев инвестиционной компании LetterOne, являющейся, в числе прочего, основным владельцем телекоммуникационной группы Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн»). Об этом говорится в материалах Veon.

Также Veon раскрыл доли, которые в LetterOne имеют два других крупных акционера: Михаил Фридман и Петр Авен. Им принадлежит, соответственно, 37,86% и 12,8% акций. Кому перешли доли Кузьмичева и Хана и каков был их размер, не сообщается.

Как создавалась «Альфа-групп»

Бизнес «Альфа-групп» начал складываться в конце 1980-х в эпоху Перестройки. Основным активом группы был Альфа-банк. Основателями группы являются Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Фридман является председателем наблюдательного совета «Альфа-групп».

Герман Хан и Алексей Кузьмичев вышли из числа совладельцев международной инвесткомпании LetterOne, крупнейшего акционера Veon

Позднее, в середине 1990-х к числу совладельцев «Альфа-групп» присоединился Петр Авен, занимавший до той поры пост министра внешнеэкономических связей России. Долгое время Авен был президентом Альфа-банка.

С конца 1990-х «Альфа-групп» стала заниматься сырьевым бизнесом, став владельцем «Тюменской нефтяной компании» (ТНК). В 2001 г. «Альфа-групп» договорилась с британской BP об объединении активов в России и создании совместного предприятия «ТНК-BP». За данное направление в группе отвечал Герман Хан, занимавший пост исполнительного директора «ТНК-BP».

В недрах группы работал и нефтяной трейдер Crown Resources, которым руководил Алексей Кузьмичев. Однако после катастрофы принадлежащего трейдеру танкера «Престиж», произошедшей в 2002 г. у берегов Испании, Crown Resources прекратила свою работу.

Как «Альфа-групп» выделила международное подразделение - LetterOne

В 2001 г. «Альфа-групп» вышла на телекоммуникационный рынок, став крупным акционером «Вымпелкома» и оператора фиксированной связи Golden Telecom (позднее был приобретен «Вымпелкомом»). Также в 2003 г. «Альфа-групп» стала крупным акционером «Мегафона», что вызвало серьезный конфликт среди акционеров оператора. Доля в «Мегафоне» была продана группой в 2012 г.

В 2009 г. «Вымпелком» был объединен с украинским сотовым оператором «Киевстар». Объединенная группа получила название Vimpelcom, она зарегистрирована на Бермудских островах, а ее офис расположен в Амстердаме. Позднее Vimpelcom был переименован в Veon.

В 2013 г. «ТНК-BP» была продана государственной «Роснефть» за $55 млрд. После этого акционеры «Альфа-групп» решили сделать ставку на международную экспансию и создали инвестиционную компанию LetterOne. Ей была передана доля «Альфа-групп» в Vimpelcom/Veon. В ее недрах существует и подразделение L1 Technology, занимающееся инвестициями в стартапы (в числе прочего, компания владела долей в агрегаторе такси Uber).

Председателем наблюдательного совета LetterOne стал Михаил Фридман. Позднее данный пост занял британский барон Эван Марвин Дэвис (Evan Mervyn Davies), который ранее был министром инвестиций, торговли и малого бизнеса Великобритании.

Кроме того, скупкой различных активов по всему миру в интересах владельцев «Альфа-групп» занимался фонд Pamplona Capital, созданный бывшим топ-менеджером Альфа-банка Алексом Кнастером (Alexander Knaster).

Санкции против владельцев «Альфа-групп»

После начала специальной военной операции России на Украине Евросоюз ввел санкции сначала против Михаила Фридмана и Петра Авена, а затем еще и против Германа Хана и Алексей Кузьмичева. Санкции против этих четырех персон также ввела и Великобритания.

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Кроме того, США и Евросоюз ввели санкции против Альфа-банка. Со своей стороны, власти Украины лишили владельцев «Альфа-групп» возможности голосовать принадлежащими им акциями в «Альфа-банк Украина». Впрочем, Фридман и Авен, по согласованию с властями Украины, передали принадлежащие им акции банка в управление бывшему вице-премьеру Болгарии Симеону Дянкову. Причем владельцы «Альфа-группа» хотят еще и докапитализировать украинский «Альфа-банк» на $1 млрд.

Как Фридман и Авен прячутся от своих активов

После этого основатели «Альфа-групп» стала максимально дистанцироваться от своих активов. Фридман, Авен, Хан и Кузьмичев вышли из состава наблюдательного совета LetterOne. При этом Фридман и Авен не смогут получать дивиденды от LetterOne.

Из наблюдательного совета LetterOne вышел еще один из старейших акционеров «Альфа-групп» Андрей Косогов (работал ранее топ-менеджером Альфа-банка), хотя он под санкции не попадал. В LetterOne заявили, что шокированы происходящим на Украине и намерены направить на помощь народу страны $150 млн. На украинских предприятиях, связанных с LetterOne, работает 120 тыс. человек.

Pamplona Capital заявила о намерении закрыть три фонда, созданных совместно с LetterOne. Это решение стало «сюрпризом» для LetterOne, инвестировавшей в проекты с Pamplona Capital $3 млрд. В LetterOne указывают, что компания не является объектом санкций, и не понимают, как Pamplona Capital будет ликвидировать их совместные фонды.

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Фридман и Авен также покинули совет директоров Альфа-банка. Кроме того, Фридман покинул советы директоров Veon и принадлежащей «Альфа-групп» розничной сети X5.

Хан также покинул совет директоров немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea, совладельцем которой является LetterOne. Кроме того, Фридман, Авен и Хан вышли из совета директоров благотворительной организации Genesis Philantropy Group.

Хан и Кузьмичев продали свои доли в Альфа-банке: им принадлежало, соответственно, 21% и 16,3% акций. Их доли перешли Андрею Косогову, чей пакте в банке вырос с 3,7% до 41%. Фридману в Альфа-банке принадлежит 32,9%, Авену - 12,4%.

Как Фридман и Авен не могут нанять себе уборщиц в Лондоне

Помимо прочего, владельцы «Альфа-групп», проживающие в Лондоне, испытывают и бытовые трудности: власти страны ограничили их траты 2,5 тыс фунтов в месяц ($3,14 тыс). В интервью агентству Bloomberg Фридман рассказывал, что ему не на что нанять уборщицу для наведения порядка в своем лондонском особняке. О схожих проблемах в интервью газете Financial Times и рассказывал и Авен: он не может нанять в Лондоне ни уборщицу, ни водителя, при том, что сам он машину не вводит.

Veon не видит для опасности из-за акций против владельцев «Альфа-групп»

В Veon подчеркивают, что вместе Фридман и Авен владеют менее чем 50% в LetterOne (49,99%). Это означает, что сама LetterOne не является объектом санкций. Кроме того, доля LetterOne в Veon составляет 47,85%, что меньше контрольной, и позволяет телекоммуникационной компании надеяться на то, что санкции не создадут помех в ее работе.

Отметим, что компания LetterOne владеет еще 8,3% акций Veon через голландский штихтинг Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor. Штихтинг - специальная форма в голландском праве: владелец некоего актива может передать его штихтингу, после чего он перестает считаться его владельцем и не может им управлять, однако штихтинг будет действовать в его интересах.