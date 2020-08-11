ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom

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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ВымпелКом
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11.08.2020 МТТ завершил сделку по продаже ивановского ШПД-оператора «МТТ Коннект» 1
19.06.2020 Инвестор «Яндекса», «1С» и Ozon с партнерами вложат 1,5 миллиарда в «СКБ Контур» 4
04.12.2019 У сотовых абонентов «Крымтелекома» девять месяцев проблемы со связью 1
22.11.2019 Варяги продали последние акции «Билайна» и заработали $700 млн 1
12.11.2019 Хозяева «Билайна» расстались с ветераном легендарных корпоративных войн 2
24.10.2019 Александр Шведов, «ВымпелКом»: Цифра сокращает расстояние между людьми и государством 1
07.10.2019 «Крымтелеком» сменил владельца и оказался в залоге у Ротенбергов 1
28.05.2019 Брат владельца «Связного» покинул кресло гендиректора компании 3
02.05.2019 Как ДНР построила себе «российский 4G», и почему ЛНР держится за украинский CDMA. Репортаж 1
11.04.2019 Отпущен из тюрьмы основатель фонда Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 4
10.04.2019 Следствие попросило выпустить из тюрьмы основателя Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 4
01.04.2019 В Unify назначен новый директор по продажам в России и странах СНГ 1
21.02.2019 Предъявлено обвинение основателю Baring Vostok, крупному инвестору «Яндекса», «1С», «Билайна». Ему грозит 10 лет лагерей 4
15.02.2019 Задержан основатель Baring Vostok — крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 4
10.10.2018 МГТС назначила директора по маркетингу и развитию продуктов 1
21.09.2018 У ДИТ Москвы сменился глава. Столичными ИТ будет управлять Эдуард Лысенко 1
25.07.2018 Инвестор «Яндекса» и «1С» вложился в российско-белорусского разработчика Itransition 1
19.06.2018 В МТТ назначили Сергея Лядового ответственным за развитие проектов интернета вещей 1
28.04.2018 «Мегафон» заплатил за 5G-частоты в Москве 720 миллионов 1
20.02.2018 Tele2 переманил экс-ИТ-директора «Пятерочки» и «Перекрестка» 1
12.10.2017 Власти передумали строить федеральную Wi-Fi-сеть в российских городах 2
29.08.2017 Главой «Связного» стал топ-менеджер «Евросети» 4
18.08.2017 Программа для Путина: В России будут строить 5G и гигабитный Wi-Fi на отечественном «железе» 2
08.11.2016 Бывший «начальник» доменных зон .Ru  и .РФ занялся интернетом вещей 1
16.08.2016 Андрей Патока назначен замгендиректора Tele2 по продукту, маркетингу и работе с федеральными клиентами 1
14.07.2016 Россиянин отсудил 4G-частоты у украинских властей 3
14.06.2016 «Билайн» пустил на слом московскую Wi-Fi-сеть 4
19.01.2016 Назначен новый гендиректор «Гарс Телеком» 2
30.10.2015 «Газпром» стал сотовым оператором 1
13.05.2015 Глава Telenor ушел в отставку после длительных войн с «Альфа-групп» 2
19.02.2015 «Банк Москвы» расширил список услуг для оплаты в «БМmobile» и «Мобильном банке» 1
19.01.2015 В «Билайне» назначен новый вице-президент по развитию сетей и ИТ 2
19.01.2015 Андрей Патока возглавил бизнес-единицу «СНГ» в VimpelCom 2
12.01.2015 Власти предостерегли брата президента «Евросети» от покупки «Связного» 1
22.12.2014 Брат президента «Евросети» установил контроль над «Связным» 4
14.11.2014 Генеральным директором Beeline в Таджикистане станет Константин Колесов 1
11.11.2014 Елена Елизарова назначена директором департамента обслуживания клиентов «Ростелекома» 1
16.09.2014 Виталий Штыркин назначен директором по бизнес-трансформации и аудиту Orange Business Services 1
20.03.2014 Итоги 2013 года: В чем МТС и «Мегафон» обогнали «Билайн» 1
07.03.2014 Российско-украинский кризис: Что будет с телекоммуникациями 2

Публикаций - 854, упоминаний - 2074

ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7403 298
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7641 157
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8387 135
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1221 91
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6137 85
Telenor 681 85
Ростелеком - Связьинвест 1652 74
Киевстар 434 65
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 711 59
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1837 58
АФК Система ПАО 1585 56
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 222 51
Альфа-Групп - Altimo 381 48
Cisco Systems 4579 46
Синтерра - Synterra 742 45
Microsoft Corporation 20374 42
ВымпелКом - Билайн УРС - Украинские радиосистемы 159 36
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1451 36
Turkcell 310 32
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 697 29
Telia Company 778 28
Intel Corporation 10400 28
Альфа-Телеком ГК - Megacom 190 28
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 628 27
Nortel Networks 1260 27
IBM 8303 26
Укртелеком 222 25
UMC - United Microelectronics Corporation 270 25
МегаФон ПетерСтар 285 24
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 23
GTS - Global Telesystems 37 23
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1139 23
HP - Hewlett-Packard 3334 20
Yandex - Яндекс 4478 20
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 65 20
Центел - Центральный телеграф 315 19
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2201 18
РТКомм.ру 296 17
Астелит 118 17
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 509 17
Альфа-Групп 579 86
Альфа-Банк 1305 31
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 828 29
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1719 24
РТС - Фондовая биржа 316 18
Евросеть 1313 16
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4736 13
РЖД - Российские железные дороги 1280 13
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 79 12
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 358 12
Газпром ПАО 712 12
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 826 11
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 89 9
РОСНО СК 161 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 542 8
LV Finance Group - ЛВ Финанс 51 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1826 7
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 40 7
Citibank - Ситибанк 248 6
FGI Wireless 11 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 432 6
ЮКОС НК 100 6
ТНК-ВР Холдинг 228 6
Связной ГК 1057 6
IPOC 121 6
Avito - Авито 175 5
eBay Inc 1522 5
Почта России ПАО 1753 5
Восточный Банк 111 5
ivi - Онлайн-кинотеатр 168 5
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 5
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 61 5
ETV - Emergent Telecom Ventures 13 5
Metro Cash&Carry - Metro C&C 279 5
PPE Group 13 5
Gett 62 5
РТК Лизинг 62 4
Транснефть 186 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 387 4
ВТБ Банк Москвы 430 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7212 63
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1916 36
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1712 24
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 579 10
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 39 10
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1906 9
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 696 8
Россвязь - Федеральное агентство связи 699 8
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 539 8
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 43 8
Правительство РФ 2487 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2186 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2682 6
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 561 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2283 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1826 5
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 598 4
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 141 4
ФРС США - Федеральная резервная система США - The Federal Reserve Board 372 4
Районные суды города Москвы 144 4
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1088 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 296 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1929 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 268 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 378 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 459 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 455 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1270 3
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1117 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 419 3
Счётная палата РФ 548 3
Верховный суд Российской Федерации 284 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 189 2
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 97 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1081 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 124 2
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 29 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2461 52
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1793 30
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 352 9
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 198 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 130 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 575 2
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 218 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
TIA - Telecommunications Industry Association 65 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 190 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 43 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 55 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 24 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 199 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 229 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9312 70
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2520 58
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11718 49
3G - Стандарт мобильной связи 4914 33
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 941 27
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 26
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3072 23
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2749 21
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 819 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11930 16
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 863 15
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 14
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1475 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3879 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4068 12
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1121 12
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1559 12
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1948 11
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 564 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1766 10
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1614 9
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 91 9
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 266 9
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 707 8
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 479 8
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 214 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2842 8
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 239 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2455 7
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 227 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 725 6
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI 107 6
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 465 5
ЦОВ - Центр обработки вызовов 126 5
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 106 5
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 345 5
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 258 5
Gigabit Ethernet 802 5
ИТ-аутсорсинг 820 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2059 4
Nokia Alcatel-Lucent SA 1175 15
OpenText Documentum 341 6
Apple iPhone - серия смартфонов 5405 5
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 55 5
Microsoft MSN - Microsoft Network 576 5
Microsoft Skype 1767 4
ICQ 780 3
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2013 3
Avaya IP Office Cloud Platform 75 3
Intel Centrino - Intel Sonoma 510 3
Gilat SkyEdge VSAT 16 3
Linux OS 7023 2
Symbian OS 1216 2
Microsoft Windows 1318 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 947 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1206 2
Cisco Aironet 27 2
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 36 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 834 2
WEP - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 128 2
Kaspersky Mobile Security 35 2
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УАТС 30 2
Nokia Alcatel-Lucent Mobile Reflexes - e-Reflexes DECT-телефоны 3 2
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 36 2
Nokia N - серия 294 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 717 1
Apple iPad 3291 1
Google Android 10938 1
Microsoft Windows 10 9862 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1281 1
Rakuten Viber 439 1
Apple - App Store 2247 1
AWS - Amazon Web Services 589 1
Intel Core - Семейство процессоров 927 1
VK - Mail.ru Одноклассники 951 1
Microsoft Windows XP 2173 1
Kaspersky Internet Security 346 1
Java - Язык программирования 2346 1
Microsoft SQL Server 1142 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 492 1
Виноградов Александр 41 25
Изосимов Александр 188 21
Рейман Леонид 978 20
Морошкин Александр 111 19
Брюквин Юрий 253 19
Кочетков Владислав 222 18
Малис Александр 155 17
Мамут Александр 126 15
Овчинников Борис 116 14
Патока Андрей 103 13
Медведев Дмитрий 1480 12
Малис Олег 73 12
Солонин Виталий 82 11
Резникович Алексей 52 11
Фридман Михаил 89 11
Путин Владимир 2162 11
Анкилов Константин 93 10
Кусков Денис 185 10
Щеголев Игорь 677 9
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 106 8
Слизень Виталий 220 7
Солодухин Константин 113 7
Ходорковский Михаил 22 7
Ройтман Евгений 35 7
Авен Петр 15 7
Шамолин Михаил 116 6
Богатов Антон 76 6
Шматова Елена 22 6
Химич Роман 39 6
Ахметов Ринат 52 6
Усманов Алишер 248 6
Евтушенков Владимир 182 6
Булгак Владимир 15 5
Богуславский Леонид 30 5
Баринов Александр 29 5
Аитов Тимур 184 5
Приданцев Сергей 115 5
Вексельберг Виктор 123 5
Толмачева Татьяна 28 5
Королев Игорь 55 5
Россия - Российская федерация - РФ 76993 457
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25301 304
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11762 179
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11139 132
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28408 107
Украина 5178 102
Украина - Киев 864 50
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2066 44
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10634 43
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3604 43
Казахстан - Республика 3773 42
Европа Восточная 2700 32
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1864 32
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8115 29
Германия - Федеративная Республика 6792 29
Россия - УФО - Екатеринбург 2819 28
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1148 25
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1688 24
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1530 24
Европа 6551 24
Азия - Азиатский регион 2889 23
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1677 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9435 21
Узбекистан - Республика 1213 20
Великобритания - Лондон 1603 20
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 926 19
Россия - СФО - Новосибирск 2801 19
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1362 17
Чехия - Чешская Республика 882 17
Ближний Восток 2317 16
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1376 15
Индия - Республика 3442 15
Украина - Одесса 98 15
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1769 15
Норвегия - Королевство 746 14
Италия - Итальянская Республика 2441 14
Россия - ПФО - Казань 1833 14
Финляндия - Финляндская Республика 1400 13
Северная Америка 2356 13
Нидерланды 1714 13
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1090 29
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2200 29
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3979 26
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 561 20
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 161 10
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 507 10
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4888 9
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1479 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2582 9
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 294 8
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 409 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3562 6
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 417 5
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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Создано именных указателей - 49253.
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