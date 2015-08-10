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ВымпелКом СЦС Совинтел Голден Телеком Golden Telecom
СОБЫТИЯ
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|10.08.2015
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Сергей Петров назначен вице-президентом – руководителем блока «Системная интеграция и строительство» ТТК
т. Начинал карьеру в компании «Комбеллга» в 1992 г. В 2004 г., после объединения «Комбеллга» с «СЦС Совинтел», возглавил подразделение продаж и постпродаж «СЦС Совинтел». В 2008 г., посл
|06.12.2010
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«ВымпелКом» объявил о юридическом завершении интеграции с «Голден Телекомом»
олько компании группы «Голден Телеком», но и еще несколько компаний, приобретенных в разное время: «СЦС Совинтел» (Москва), «Инвестэлектросвязь» (Москва), «Коминком-Черноземье» (Воронеж), «Брян
|01.12.2010
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«Голден Телеком» завершает эпоху CDMA в Красноярске
Группа компаний «Вымпелком» (правопреемник «СЦС Совинтел», бренд «Голден Телеком») объявила о прекращении с 1 января 2011 г. предоставлен
|11.11.2010
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Bell Integrator подключил критичные ИТ-системы «Совинтела» к единой системе мониторинга «ВымпелКома»
я Bell Integrator закончила работы по портированию систем мониторинга критичных ИТ-систем компании «Совинтел» (ранее работавшей под брендом Golden Telecom) в централизованную систему мониторинг
|22.04.2010
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Интеграция после слияния: "Совинтел" мигрирует на ERP "Вымпелкома"
зационные подразделения, но и придти к общему пониманию бизнес-процессов. При объединении компаний "Совинтел" (торговая марка "Голден Телеком") и "Вымпелком" первой пришлось внедрить новую ERP-
|21.10.2009
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«Вымпелком» и Golden Telecom сольются в одно лицо в 2010 г.
вом рынке в России, процедуру объединения «Вымпелкома» и Golden Telecom (основное юрлицо - ООО «СЦС«Совинтел») на уровне юридических лиц планируется завершить в 2010 г. «Это процесс достаточно
|03.07.2009
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В «ВымпелКоме» назначен директор объединённого филиала в Санкт-Петербурге
дного региона по корпоративному бизнесу «ВымпелКома» и директора Северо-Западного макрорегиона «СЦС Совинтел». Позиция директора объединенного филиала введена в связи с внедрением единой регион
|14.05.2009
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"Билайн" поплатился за покупку Golden Telecom
кризиса. Причиной отрицательного показателя прибыльности стали убытки от девальвации валют ($1,012 млрд) и переоценки активов ($443 млн, из них $315 млн – это переоценка оператора фиксированной связи Golden Telecom, 100% акций которого в начале прошлого года были приобретены за $4,24 млрд). Без учета этих факторов чистая прибыль компании составила $639 млн. Выручка за квартал выросла за год
|17.03.2009
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На Урале назначен директор объединенного регионального управления ГК «ВымпелКом»
возглавил объединенное региональное управление ОАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн»), ООО «СЦС Совинтел» (торговая марка «Голден Телеком») и «Корбина-Телеком» в Уральском регионе. Данное н
|28.08.2008
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«ВымпелКом» прекратил развитие сети Golden Telecom Wi-Fi для индивидуальных пользователей
"ВымпелКом" прекратил развитие сети Golden Telecom Wi-Fi в Москве для индивидуальных пользователей. Об этом заявил исполнительный
|13.08.2008
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УРС и «Голден Телеком» оптимизируют организационную структуру
«Украинские радиосистемы» (УРС) и «Голден Телеком» объявили об объединении ряда функций компаний в единую систему управления и в
|16.06.2008
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«Голден Телеком» выбрал ECI Telecom для развертывания городской сети DWDM/ROADM
Компания ECI Telecom объявила, что компания «Голден Телеком» выбрала компанию ECI Telecom в качестве поставщика мультисервисной транспортной платформы (MSTP) серии XDM All-Range с поддержкой функционала ROADM (перестраиваемый оптический м
|26.05.2008
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Golden Telecom и "Билайн" взяли Google в партнеры
Компании «Вымпелком», Golden Telecom (GT) и Google объявили о начале совместной акции для корпоративных клиентов. «
|17.04.2008
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«Голден Телеком» вложил $9 млн. в строительство оптоволоконной сети в Красноярске
"Голден Телеком" вложил $9 млн. в строительство оптоволоконной сети в Красноярске, сообщил сег
|28.03.2008
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Главный управляющий «Голден Телекома» согласился продлить контракт
Компания "ВымпелКом" объявила о том, что главный управляющий компании «Голден Телеком» Жан-Пьер Вандромм согласился продлить контракт в прежней должности до 31 декабря 2009 г. Компания «Голден Телеком» была недавно приобретена одной из дочерних компаний «Вы
|13.03.2008
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«ВымпелКом» завершит реорганизацию ко 2 полугодию 2008 г.
Компания "ВымпелКом" рассчитывает завершить реорганизацию, связанную с приобретением Golden Telecom, ко 2 полугодию 2008 г., заявил генеральный директор компании Александр Изосимов, сообщает РБК. По его словам, слияние инфраструктур двух компаний даст существенный экономический
|29.02.2008
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Дочерняя компания «ВымпелКома» завершила слияние с «Голден Телекомом»
вила о завершении слияния его косвенной 100%-ной дочерней компании Lillian Acquisition с компанией «Голден Телеком». Так как Lillian Acquisition стала владельцем более 90% обыкновенных акций «Г
|28.02.2008
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Акционеры «Голден Телекома» предложили к продаже 94,4% акций
ой дочерней компанией Lillian Acquisition о выкупе всех находящихся в обращении обыкновенных акций «Голден Телекома» по цене $105 за 1 акцию за наличные средства. Основываясь на предварительной
|27.02.2008
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Генеральный директор "ВымпелКома" не вошел в совет директоров Golden Telecom
Генеральный директор компании "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн") Александр Изосимов не вошел в совет директоров холдинга Golden Telecom. Напомним, ранее Александр Изосимов был включен в список "ВымпелКома" для избрания в совет директоров Golden Telecom, сообщает РБК. Как говорится в сообщении компании, в с
|20.02.2008
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"ВымпелКом" представил список членов совета директоров Golden Telecom
Компания "ВымпелКом" представила список членов совета директоров холдинга Golden Telecom, сообщает РБК. Согласно договору о слиянии, компания "ВымпелКом" имеет право избрать 9 из 10 членов совета. В список "ВымпелКома" включены: генеральный директор "ВымпелКома" Алек
|19.02.2008
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Акционеры сдали Golden Telecom
м за последние годы приобретениями — в частности, в Москве абоненты влившихся в него компаний „Совинтел“ и „Комбеллга“ продолжают обслуживаться отдельными биллинговыми системами».
|18.02.2008
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Оферту "ВымпелКома" по покупке Golden Telecom приняли владельцы 90,5% акций
Оферту компании "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн") на покупку акций холдинга Golden Telecom приняли владельцы 36 млн 533 тыс. 255 акций Golden Telecom, что соответствует около 90,5% ее уставного капитала, сообщает РБК. Согласно условиям оферты, этого количества д
|13.02.2008
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«Ростелеком» продаст 11% акций Golden Telecom «ВымпелКому»
Cовет директоров "Ростелеком" принял решение о продаже пакета в 11% акций Golden Telecom "ВымпелКому", сообщает РБК. Данное решение было принято советом директоров с учетом рекомендации комитета по стратегическому планированию cовета директоров "Ростелекома" в соотве
|07.02.2008
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Совет директоров "ВымпелКома" одобрил кредит на $4,15 млрд для покупки Golden Telecom
Совет директоров компании "ВымпелКом" одобрил внутрикорпоративный заем на $4,15 млрд своей дочерней компании Lillian Acquisition для покупки акций Golden Telecom, сообщает РБК. Как отмечается в документах, для принятия данного решения вынесения вопроса на общее собрание акционеров "ВымпелКома" не потребовалось, поскольку сумма в $4,15 млр
|07.02.2008
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«Альфа Групп» заключила соглашение о продаже "ВымпелКому" 26,6% акций Golden Telecom
"Альфа Групп" в лице своей дочерней компании Sunbird заключила соглашение о продаже "ВымпелКому" 26,6% акций Golden Telecom, сообщает «Прайм-ТАСС». Соглашение о продаже заключено в рамках оферты "ВымпелКома" о покупке акций Golden Telecom по цене $105 за акцию. Финансовые расчеты по сделке буду
|07.02.2008
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Golden Telecom начал переговоры о выкупе 49% акций «Корбины Телеком»
Golden Telecom (GT) начал предварительные переговоры с компанией Inure Enterprises Limited, которая владеет 49% "Корбина Телеком", о выкупе ее доли. Об этом говорится в сообщении холдинга Golden Telecom, которому принадлежит 51% "Корбина Телеком". Как отмечается в сообщении компании, данная сделка отменит существующее обязательство GT провести до конца 2008 г. IPO по крайней мер
|06.02.2008
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ФАС одобрила приобретение "дочкой" "ВымпелКома" прав 8 компаний Golden Telecom
ществления предпринимательской деятельности 8 российских компаний, входящих в группу лиц корпорации Golden Telecom, сообщает РБК. В частности, антимонопольное ведомство удовлетворило ходатайств
|05.02.2008
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Telenor приняла предложение "ВымпелКома" о продаже пакета акций Golden Telecom
Норвежская Telenor приняла предложение дочерней компании "ВымпелКом" - Lillian Acquisition о продаже всего своего пакета акций Golden Telecom, сообщает РБК. Напомним, что Telenor владеет 18,3% акций Golden Telecom. "Мы приняли тендерное предложение по продаже всего нашего пакета акций в компании Golden Teleco
|01.02.2008
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«Голден Телеком» предоставит услуги связи Казанскому государственному университету
Компания «Голден Телеком» сообщила о том, что «Татинтелком» – дочернее предприятие «Голден Телеком» – одержала победу в открытом конкурсе на предоставление услуг связи Казанскому государственному
|21.01.2008
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Golden Telecom планирует в 2012 г. увеличить чистую прибыль в 2,5 раза
Группа компаний Golden Telecom планирует в 2012 г. относительно прогноза по итогам 2007 г. по US GAAP увеличить чистую прибыль в 2,5 раза - до $364 млн., сообщает РБК. Как поясняется в официальных документах к
|21.01.2008
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ФАС разрешила покупку Golden Telecom
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 14 января 2008 г. одобрила ходатайство Lillian Acquisition, дочерней компании "ВымпелКома", о покупке Golden Telecom, сообщает РБК. Кроме того, 17 января было направлено ходатайство в антимонопольный комитет Украины (АМКУ), где Golden Telecom также осуществляет свою деятельность. Согласн
|18.01.2008
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"Дочка" "ВымпелКома" выставила оферту по покупке акций Golden Telecom
Дочерняя компания "ВымпелКома" - Lillian Acquisition - выставила оферту по покупке акций Golden Telecom по цене $105 за штуку, сообщает РБК. Предложение будет действовать до 15 февраля 2008 г., если Lillian Acquisition не продлит действие оферты. Как отмечается в документах, все ус
|14.01.2008
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"МТС-Украина" приостановила договор о присоединении с "Голден Телекомом"
Компания "Украинская мобильная связь" приостановила договор о присоединении с оператором ООО "Голден Телеком", сообщает «Прайм-ТАСС». Тем самым прекращены соединения абонентов "Голден Тел
|29.12.2007
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ТВ: Golden Telecom не пустили на башню Останкино
Год назад оператор Golden Telecom (GT) приобрел компанию «Колангон-Оптим», владеющую лицензиями на цифровое эфирное телевещание в Москве и нескольких десятках российских городов. Этим летом GT провел в столице те
|27.12.2007
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Altimo намерена продать «ВымпелКому» 26,6% акций Golden Telecom
Altimo, дочерняя компания «Альфа Групп», заявила о намерении продать «ВымпелКому» 26,6% акций Golden Telecom. Об этом говорится в сообщении Altimo. Напомним, что «ВымпелКом» достиг соглашения о приобретении 100% акций Golden Telecom за сумму около $4,3 млрд. Соглашение одобрено с
|26.12.2007
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«Голден Телеком» арендует магистральные каналы «Синтерры»
уникационных и интернет-услуг в России и СНГ. По условиям соглашения уже в первом квартале 2008 г. «Голден Телеком» планирует арендовать канальные ресурсы магистральной сети «Синтерры» суммарно
|24.12.2007
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«ВымпелКом» получил от кредиторов гарантии на $3,5 млрд. для покупки Golden Telecom
«ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») получил от потенциальных кредиторов гарантии предоставления заемных средств в объеме $3,5 млрд. для финансирования сделки по приобретению Golden Telecom. Об этом говорится в соглашении о слиянии компаний. Как сообщили РБК в «ВымпелКоме», для финансирования сделки компания намерена использовать частично собственные и частично заем
|21.12.2007
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Рекорд русского телекома: «Вымпелком» купил Golden Telecom
Сегодня было достигнуто соглашение о приобретении сотовым оператором «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») альтернативного оператора Golden Telecom (GT). Неофициальная информация о сделке с утра, 21 декабря, появилась в американской деловой прессе, а днем вышел официальный пресс-релиз на эту тему. Сделка получила одобрение с
|21.12.2007
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Советы директоров «Вымпелкома» и Golden Telecom одобрили слияние компаний
Совет директоров «Вымпелкома» одобрил покупку российского альтернативного оператора телекоммуникационных услуг Golden Telecom за сумму около $4,3 млрд., или $105 за акцию. Совет директоров Golden Telecom также одобрил эту сделку. Как передают Vesti.ru, в начале декабря стороны официально объявили
|21.12.2007
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Источник: «ВымпелКом» купил Golden Telecom за ~$4,3 млрд.
По данным осведомленных источников американских СМИ, «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») приобрел российского альтернативного оператора телекоммуникационных услуг Golden Telecom за сумму около $4,3 млрд. Официально о сделке может быть объявлено уже сегодня днем. По условиям договора, «ВымпелКом» заплатит $105 за каждую акцию Golden Telecom, что пр
ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:
|Vandromme Jean-Pierre - Вандромм Жан-Пьер 41 40
|Виноградов Александр 65 27
|Брюквин Юрий 300 24
|Рейман Леонид 1065 21
|Изосимов Александр 192 21
|Морошкин Александр 118 19
|Фридман Михаил 146 18
|Кочетков Владислав 248 18
|Малис Александр 158 17
|Мамут Александр 133 16
|Овчинников Борис 129 16
|Граванова Юлия 20 15
|Патока Андрей 110 15
|Путин Владимир 3454 14
|Авен Петр 67 14
|Reich Stewart - Райш Стюарт 9 13
|Резникович Алексей 60 13
|Малис Олег 86 13
|Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 12
|Слизень Виталий 244 12
|Медведев Дмитрий 1665 12
|Солонин Виталий 90 12
|Кусков Денис 221 11
|Анкилов Константин 121 11
|Кузьмичев Алексей 54 10
|Хан Герман 56 10
|Чин-Го-Пин Анна 9 9
|Щеголев Игорь 699 9
|Торбахов Александр 111 8
|Ройтман Евгений 44 8
|Голубева Надежда 43 7
|Lunder Jo - Лундер Джо 69 7
|Солодухин Константин 119 7
|Вексельберг Виктор 155 7
|Химич Роман 44 7
|Румянцева Ольга 62 7
|Плесконос Дмитрий 33 6
|Саяпина Елена 46 6
|Stewart David - Стюарт Дэвид 7 6
|Усманов Алишер 311 6
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