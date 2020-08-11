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ВымпелКом
СЦС Совинтел
Голден Телеком
Golden Telecom
ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Виноградов Александр 41 25
|Изосимов Александр 188 21
|Рейман Леонид 978 20
|Морошкин Александр 111 19
|Брюквин Юрий 253 19
|Кочетков Владислав 222 18
|Малис Александр 155 17
|Мамут Александр 126 15
|Овчинников Борис 116 14
|Патока Андрей 103 13
|Медведев Дмитрий 1480 12
|Малис Олег 73 12
|Солонин Виталий 82 11
|Резникович Алексей 52 11
|Фридман Михаил 89 11
|Путин Владимир 2162 11
|Анкилов Константин 93 10
|Кусков Денис 185 10
|Щеголев Игорь 677 9
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 106 8
|Слизень Виталий 220 7
|Солодухин Константин 113 7
|Ходорковский Михаил 22 7
|Ройтман Евгений 35 7
|Авен Петр 15 7
|Шамолин Михаил 116 6
|Богатов Антон 76 6
|Шматова Елена 22 6
|Химич Роман 39 6
|Ахметов Ринат 52 6
|Усманов Алишер 248 6
|Евтушенков Владимир 182 6
|Булгак Владимир 15 5
|Богуславский Леонид 30 5
|Баринов Александр 29 5
|Аитов Тимур 184 5
|Приданцев Сергей 115 5
|Вексельберг Виктор 123 5
|Толмачева Татьяна 28 5
|Королев Игорь 55 5
Ключевых фраз выявлено - 1088437, в очереди разбора - 984266.
Создано именных указателей - 49253.
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