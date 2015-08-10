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ВымпелКом СЦС Совинтел Голден Телеком Golden Telecom

ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom

СОБЫТИЯ

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10.08.2015 Сергей Петров назначен вице-президентом – руководителем блока «Системная интеграция и строительство» ТТК

т. Начинал карьеру в компании «Комбеллга» в 1992 г. В 2004 г., после объединения «Комбеллга» с «СЦС Совинтел», возглавил подразделение продаж и постпродаж «СЦС Совинтел». В 2008 г., посл
06.12.2010 «ВымпелКом» объявил о юридическом завершении интеграции с «Голден Телекомом»

олько компании группы «Голден Телеком», но и еще несколько компаний, приобретенных в разное время: «СЦС Совинтел» (Москва), «Инвестэлектросвязь» (Москва), «Коминком-Черноземье» (Воронеж), «Брян
01.12.2010 «Голден Телеком» завершает эпоху CDMA в Красноярске

Группа компаний «Вымпелком» (правопреемник «СЦС Совинтел», бренд «Голден Телеком») объявила о прекращении с 1 января 2011 г. предоставлен
11.11.2010 Bell Integrator подключил критичные ИТ-системы «Совинтела» к единой системе мониторинга «ВымпелКома»

я Bell Integrator закончила работы по портированию систем мониторинга критичных ИТ-систем компании «Совинтел» (ранее работавшей под брендом Golden Telecom) в централизованную систему мониторинг
22.04.2010 Интеграция после слияния: "Совинтел" мигрирует на ERP "Вымпелкома"

зационные подразделения, но и придти к общему пониманию бизнес-процессов. При объединении компаний "Совинтел" (торговая марка "Голден Телеком") и "Вымпелком" первой пришлось внедрить новую ERP-
21.10.2009 «Вымпелком» и Golden Telecom сольются в одно лицо в 2010 г.

вом рынке в России, процедуру объединения «Вымпелкома» и Golden Telecom (основное юрлицо - ООО «СЦС«Совинтел») на уровне юридических лиц планируется завершить в 2010 г. «Это процесс достаточно

03.07.2009 В «ВымпелКоме» назначен директор объединённого филиала в Санкт-Петербурге

дного региона по корпоративному бизнесу «ВымпелКома» и директора Северо-Западного макрорегиона «СЦС Совинтел». Позиция директора объединенного филиала введена в связи с внедрением единой регион
14.05.2009 "Билайн" поплатился за покупку Golden Telecom

кризиса. Причиной отрицательного показателя прибыльности стали убытки от девальвации валют ($1,012 млрд) и переоценки активов ($443 млн, из них $315 млн – это переоценка оператора фиксированной связи Golden Telecom, 100% акций которого в начале прошлого года были приобретены за $4,24 млрд). Без учета этих факторов чистая прибыль компании составила $639 млн. Выручка за квартал выросла за год
17.03.2009 На Урале назначен директор объединенного регионального управления ГК «ВымпелКом»

возглавил объединенное региональное управление ОАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн»), ООО «СЦС Совинтел» (торговая марка «Голден Телеком») и «Корбина-Телеком» в Уральском регионе. Данное н
28.08.2008 «ВымпелКом» прекратил развитие сети Golden Telecom Wi-Fi для индивидуальных пользователей

"ВымпелКом" прекратил развитие сети Golden Telecom Wi-Fi в Москве для индивидуальных пользователей. Об этом заявил исполнительный
13.08.2008 УРС и «Голден Телеком» оптимизируют организационную структуру

«Украинские радиосистемы» (УРС) и «Голден Телеком» объявили об объединении ряда функций компаний в единую систему управления и в
16.06.2008 «Голден Телеком» выбрал ECI Telecom для развертывания городской сети DWDM/ROADM

Компания ECI Telecom объявила, что компания «Голден Телеком» выбрала компанию ECI Telecom в качестве поставщика мультисервисной транспортной платформы (MSTP) серии XDM All-Range с поддержкой функционала ROADM (перестраиваемый оптический м
26.05.2008 Golden Telecom и "Билайн" взяли Google в партнеры

Компании «Вымпелком», Golden Telecom (GT) и Google объявили о начале совместной акции для корпоративных клиентов. «
17.04.2008 «Голден Телеком» вложил $9 млн. в строительство оптоволоконной сети в Красноярске

"Голден Телеком" вложил $9 млн. в строительство оптоволоконной сети в Красноярске, сообщил сег
28.03.2008 Главный управляющий «Голден Телекома» согласился продлить контракт

Компания "ВымпелКом" объявила о том, что главный управляющий компании «Голден Телеком» Жан-Пьер Вандромм согласился продлить контракт в прежней должности до 31 декабря 2009 г. Компания «Голден Телеком» была недавно приобретена одной из дочерних компаний «Вы
13.03.2008 «ВымпелКом» завершит реорганизацию ко 2 полугодию 2008 г.

Компания "ВымпелКом" рассчитывает завершить реорганизацию, связанную с приобретением Golden Telecom, ко 2 полугодию 2008 г., заявил генеральный директор компании Александр Изосимов, сообщает РБК. По его словам, слияние инфраструктур двух компаний даст существенный экономический
29.02.2008 Дочерняя компания «ВымпелКома» завершила слияние с «Голден Телекомом»

вила о завершении слияния его косвенной 100%-ной дочерней компании Lillian Acquisition с компанией «Голден Телеком». Так как Lillian Acquisition стала владельцем более 90% обыкновенных акций «Г
28.02.2008 Акционеры «Голден Телекома» предложили к продаже 94,4% акций

ой дочерней компанией Lillian Acquisition о выкупе всех находящихся в обращении обыкновенных акций «Голден Телекома» по цене $105 за 1 акцию за наличные средства. Основываясь на предварительной
27.02.2008 Генеральный директор "ВымпелКома" не вошел в совет директоров Golden Telecom

Генеральный директор компании "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн") Александр Изосимов не вошел в совет директоров холдинга Golden Telecom. Напомним, ранее Александр Изосимов был включен в список "ВымпелКома" для избрания в совет директоров Golden Telecom, сообщает РБК. Как говорится в сообщении компании, в с
20.02.2008 "ВымпелКом" представил список членов совета директоров Golden Telecom

Компания "ВымпелКом" представила список членов совета директоров холдинга Golden Telecom, сообщает РБК. Согласно договору о слиянии, компания "ВымпелКом" имеет право избрать 9 из 10 членов совета. В список "ВымпелКома" включены: генеральный директор "ВымпелКома" Алек
19.02.2008 Акционеры сдали Golden Telecom

м за последние годы приобретениями — в частности, в Москве абоненты влившихся в него компаний „Совинтел“ и „Комбеллга“ продолжают обслуживаться отдельными биллинговыми системами».
18.02.2008 Оферту "ВымпелКома" по покупке Golden Telecom приняли владельцы 90,5% акций

Оферту компании "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн") на покупку акций холдинга Golden Telecom приняли владельцы 36 млн 533 тыс. 255 акций Golden Telecom, что соответствует около 90,5% ее уставного капитала, сообщает РБК. Согласно условиям оферты, этого количества д
13.02.2008 «Ростелеком» продаст 11% акций Golden Telecom «ВымпелКому»

Cовет директоров "Ростелеком" принял решение о продаже пакета в 11% акций Golden Telecom "ВымпелКому", сообщает РБК. Данное решение было принято советом директоров с учетом рекомендации комитета по стратегическому планированию cовета директоров "Ростелекома" в соотве
07.02.2008 Совет директоров "ВымпелКома" одобрил кредит на $4,15 млрд для покупки Golden Telecom

Совет директоров компании "ВымпелКом" одобрил внутрикорпоративный заем на $4,15 млрд своей дочерней компании Lillian Acquisition для покупки акций Golden Telecom, сообщает РБК. Как отмечается в документах, для принятия данного решения вынесения вопроса на общее собрание акционеров "ВымпелКома" не потребовалось, поскольку сумма в $4,15 млр
07.02.2008 «Альфа Групп» заключила соглашение о продаже "ВымпелКому" 26,6% акций Golden Telecom

"Альфа Групп" в лице своей дочерней компании Sunbird заключила соглашение о продаже "ВымпелКому" 26,6% акций Golden Telecom, сообщает «Прайм-ТАСС». Соглашение о продаже заключено в рамках оферты "ВымпелКома" о покупке акций Golden Telecom по цене $105 за акцию. Финансовые расчеты по сделке буду
07.02.2008 Golden Telecom начал переговоры о выкупе 49% акций «Корбины Телеком»

Golden Telecom (GT) начал предварительные переговоры с компанией Inure Enterprises Limited, которая владеет 49% "Корбина Телеком", о выкупе ее доли. Об этом говорится в сообщении холдинга Golden Telecom, которому принадлежит 51% "Корбина Телеком". Как отмечается в сообщении компании, данная сделка отменит существующее обязательство GT провести до конца 2008 г. IPO по крайней мер
06.02.2008 ФАС одобрила приобретение "дочкой" "ВымпелКома" прав 8 компаний Golden Telecom

ществления предпринимательской деятельности 8 российских компаний, входящих в группу лиц корпорации Golden Telecom, сообщает РБК. В частности, антимонопольное ведомство удовлетворило ходатайств
05.02.2008 Telenor приняла предложение "ВымпелКома" о продаже пакета акций Golden Telecom

Норвежская Telenor приняла предложение дочерней компании "ВымпелКом" - Lillian Acquisition о продаже всего своего пакета акций Golden Telecom, сообщает РБК. Напомним, что Telenor владеет 18,3% акций Golden Telecom. "Мы приняли тендерное предложение по продаже всего нашего пакета акций в компании Golden Teleco
01.02.2008 «Голден Телеком» предоставит услуги связи Казанскому государственному университету

Компания «Голден Телеком» сообщила о том, что «Татинтелком» – дочернее предприятие «Голден Телеком» – одержала победу в открытом конкурсе на предоставление услуг связи Казанскому государственному

21.01.2008 Golden Telecom планирует в 2012 г. увеличить чистую прибыль в 2,5 раза

Группа компаний Golden Telecom планирует в 2012 г. относительно прогноза по итогам 2007 г. по US GAAP увеличить чистую прибыль в 2,5 раза - до $364 млн., сообщает РБК. Как поясняется в официальных документах к
21.01.2008 ФАС разрешила покупку Golden Telecom

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 14 января 2008 г. одобрила ходатайство Lillian Acquisition, дочерней компании "ВымпелКома", о покупке Golden Telecom, сообщает РБК. Кроме того, 17 января было направлено ходатайство в антимонопольный комитет Украины (АМКУ), где Golden Telecom также осуществляет свою деятельность. Согласн
18.01.2008 "Дочка" "ВымпелКома" выставила оферту по покупке акций Golden Telecom

Дочерняя компания "ВымпелКома" - Lillian Acquisition - выставила оферту по покупке акций Golden Telecom по цене $105 за штуку, сообщает РБК. Предложение будет действовать до 15 февраля 2008 г., если Lillian Acquisition не продлит действие оферты. Как отмечается в документах, все ус
14.01.2008 "МТС-Украина" приостановила договор о присоединении с "Голден Телекомом"

Компания "Украинская мобильная связь" приостановила договор о присоединении с оператором ООО "Голден Телеком", сообщает «Прайм-ТАСС». Тем самым прекращены соединения абонентов "Голден Тел
29.12.2007 ТВ: Golden Telecom не пустили на башню Останкино

Год назад оператор Golden Telecom (GT) приобрел компанию «Колангон-Оптим», владеющую лицензиями на цифровое эфирное телевещание в Москве и нескольких десятках российских городов. Этим летом GT провел в столице те
27.12.2007 Altimo намерена продать «ВымпелКому» 26,6% акций Golden Telecom

Altimo, дочерняя компания «Альфа Групп», заявила о намерении продать «ВымпелКому» 26,6% акций Golden Telecom. Об этом говорится в сообщении Altimo. Напомним, что «ВымпелКом» достиг соглашения о приобретении 100% акций Golden Telecom за сумму около $4,3 млрд. Соглашение одобрено с
26.12.2007 «Голден Телеком» арендует магистральные каналы «Синтерры»

уникационных и интернет-услуг в России и СНГ. По условиям соглашения уже в первом квартале 2008 г. «Голден Телеком» планирует арендовать канальные ресурсы магистральной сети «Синтерры» суммарно
24.12.2007 «ВымпелКом» получил от кредиторов гарантии на $3,5 млрд. для покупки Golden Telecom

«ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») получил от потенциальных кредиторов гарантии предоставления заемных средств в объеме $3,5 млрд. для финансирования сделки по приобретению Golden Telecom. Об этом говорится в соглашении о слиянии компаний. Как сообщили РБК в «ВымпелКоме», для финансирования сделки компания намерена использовать частично собственные и частично заем
21.12.2007 Рекорд русского телекома: «Вымпелком» купил Golden Telecom

Сегодня было достигнуто соглашение о приобретении сотовым оператором «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») альтернативного оператора Golden Telecom (GT). Неофициальная информация о сделке с утра, 21 декабря, появилась в американской деловой прессе, а днем вышел официальный пресс-релиз на эту тему. Сделка получила одобрение с
21.12.2007 Советы директоров «Вымпелкома» и Golden Telecom одобрили слияние компаний

Совет директоров «Вымпелкома» одобрил покупку российского альтернативного оператора телекоммуникационных услуг Golden Telecom за сумму около $4,3 млрд., или $105 за акцию. Совет директоров Golden Telecom также одобрил эту сделку. Как передают Vesti.ru, в начале декабря стороны официально объявили
21.12.2007 Источник: «ВымпелКом» купил Golden Telecom за ~$4,3 млрд.

По данным осведомленных источников американских СМИ, «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») приобрел российского альтернативного оператора телекоммуникационных услуг Golden Telecom за сумму около $4,3 млрд. Официально о сделке может быть объявлено уже сегодня днем. По условиям договора, «ВымпелКом» заплатит $105 за каждую акцию Golden Telecom, что пр

Публикаций - 917, упоминаний - 1331

ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 336
Ростелеком 10948 179
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 154
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 110
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 100
МегаФон 10742 97
Киевстар - Kyivstar 569 84
Ростелеком - Связьинвест 1719 77
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 72
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 67
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 65
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 111 57
Cisco Systems 5372 52
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 49
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 48
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 47
Microsoft Corporation 25775 46
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 45
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 43
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 41
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 40
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 39
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 36
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 34
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 34
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 32
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 32
Intel Corporation 12811 31
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - ТелеРосс 43 30
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 30
Укртелеком - Ukrtelecom 244 29
IBM - International Business Machines Corp 9699 28
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 28
UMC - United Microelectronics Corporation 339 27
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 26
GTS - Global Telesystems 43 26
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 24
Yandex - Яндекс 9216 24
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 23
HP - Hewlett-Packard 3662 23
Альфа-Групп 745 100
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 53
Альфа-Банк 1979 36
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 35
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 27
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 20
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 20
Альфа-Эко 55 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 18
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 17
Евросеть 1421 16
РЖД - Российские железные дороги 2096 15
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 14
Газпром ПАО 1493 12
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 12
Менатеп - Menatep 39 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 9
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 9
Veon - VimpelCom Finance - ВымпелКом Финанс 10 8
Связной ГК 1401 8
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 8
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 8
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 8
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 8
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 7
Capital International Global Emerging Markets Private Equity Fund 7 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 7
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 7
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 7
Cukurova 97 6
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост 36 6
Роснефть НК - нефтяная компания 562 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 6
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 6
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 72
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 49
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 29
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 27
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 24
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 16
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 16
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 11
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 9
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Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 9
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 7
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 7
Федеральное собрание Российской Федерации 318 6
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U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 5
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 5
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 81
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 10
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 5
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 4
WiMAX Forum 69 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 2
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 2
Ассоциация менеджеров 107 2
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 2
Международная академия связи - МАС 46 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
СОИ - Союз операторов интернета 31 2
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
Национальная коалиция против спама - Национальная Антиспам Коалиция 6 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
ААИР - Ассоциация Агентств Интернет-Рекламы 3 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
НБП - Национал-большевистская партия - запрещена в России 11 1
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 1
Профсоюз работников связи России 9 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 1
Партия регионов - Па́ртія регіо́нів 8 1
Ассоциация-800 20 1
Международная академия информатизации 14 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 11 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 362
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 225
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 193
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 135
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 128
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 122
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 84
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 83
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 82
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 54
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 52
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 435 50
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 49
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 48
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 48
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 45
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 44
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 43
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 37
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 37
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 36
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 32
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 31
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 31
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 30
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 30
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 30
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 28
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 28
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 28
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 26
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 25
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 24
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 24
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 24
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 24
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 23
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 23
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 23
Microsoft Windows 2000 8678 39
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 19
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden WiFi 19 16
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 15
ВымпелКом - Билайн WiFi - Beeline WiFi 33 8
Microsoft Windows 16882 8
Apple iPhone 6 4861 8
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 6
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 6
МТС Джинс 0 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 5
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 4
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 4
ICE - Intercontinental Exchange - NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 57 3
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 3
Arelion - Twelve99 - TSIC - TeliaSonera Carrier Networks - TeliaSonera International Carrier - Telia IC - Telia International Carrier 23 3
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 105 3
Rambler Group - Рамблер Аудио - Rambler Audio 6 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
Avaya IP Office Cloud Platform 84 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Avaya Definity УАТС 104 3
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 3
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УПАТС - OXE 50 3
Gilat SkyEdge VSAT 21 3
Amdocs CES - Amdocs Customer Experience Systems 10 2
Amdocs BSS 2 2
МФИ Софт - РТУ сервисная платформа - РТУ-комплекс 18 2
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 2
Nokia Nseries 538 2
RUNNet - Russian UNiversity Network - Федеральная университетская исследовательская компьютерная сеть 32 2
SuperCom - Alvarion - BreezeMAX - BreezeACCESS - BreezLINK - BreezNET 39 2
Siemens EWSD - Siemens Elektronisches Wahlsystem Digital - Siemens Electronic Digital Switching System 30 2
Vandromme Jean-Pierre - Вандромм Жан-Пьер 41 40
Виноградов Александр 65 27
Брюквин Юрий 300 24
Рейман Леонид 1065 21
Изосимов Александр 192 21
Морошкин Александр 118 19
Фридман Михаил 146 18
Кочетков Владислав 248 18
Малис Александр 158 17
Мамут Александр 133 16
Овчинников Борис 129 16
Граванова Юлия 20 15
Патока Андрей 110 15
Путин Владимир 3454 14
Авен Петр 67 14
Reich Stewart - Райш Стюарт 9 13
Резникович Алексей 60 13
Малис Олег 86 13
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 12
Слизень Виталий 244 12
Медведев Дмитрий 1665 12
Солонин Виталий 90 12
Кусков Денис 221 11
Анкилов Константин 121 11
Кузьмичев Алексей 54 10
Хан Герман 56 10
Чин-Го-Пин Анна 9 9
Щеголев Игорь 699 9
Торбахов Александр 111 8
Ройтман Евгений 44 8
Голубева Надежда 43 7
Lunder Jo - Лундер Джо 69 7
Солодухин Константин 119 7
Вексельберг Виктор 155 7
Химич Роман 44 7
Румянцева Ольга 62 7
Плесконос Дмитрий 33 6
Саяпина Елена 46 6
Stewart David - Стюарт Дэвид 7 6
Усманов Алишер 311 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 608
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 388
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 188
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 181
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 169
Украина 7928 158
Европа 24964 89
Норвегия - Королевство 1858 80
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 73
Украина - Киев 1151 58
Казахстан - Республика 6048 48
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 46
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 46
Германия - Федеративная Республика 13221 40
Турция - Турецкая республика 2620 39
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 39
Азия - Азиатский регион 5920 37
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 35
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 34
Европа Восточная 3138 32
Узбекистан - Республика 2005 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 27
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 27
Нидерланды 3746 26
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 25
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 24
Великобритания - Лондон 2432 23
Чехия - Чешская Республика 1349 23
Россия - СФО - Новосибирск 4876 22
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 21
Швеция - Королевство 3782 21
Африка - Африканский регион 3641 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 20
Канада 5082 20
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 20
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 20
Финляндия - Финляндская Республика 3697 19
Украина - Одесса 196 19
Армения - Республика 2449 18
Италия - Итальянская Республика 4508 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 159
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 154
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 146
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 96
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 93
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 92
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 67
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 63
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 63
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 59
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 55
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 53
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 46
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 44
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 37
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 35
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 35
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 34
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 33
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 32
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 32
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 28
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 28
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 25
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 25
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 24
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 24
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 24
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 24
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 24
Аренда 2687 23
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 23
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 23
Приватизация - форма преобразования собственности 543 21
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 19
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Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 19
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 18
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 37
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Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 9
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 9
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 7
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МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 8
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 4
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 4
ЛГТУ ФГБОУ ВО - Липецкий государственный технический университет 8 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 3
Georgetown University - Джорджтаунский университет 27 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 2
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 2
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 52 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
ЧВВМУ - Училище им. Нахимова - Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П. С. Нахимова 1 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 1
MIIS - Monterey Institute of International Studies 1 1
Ставропольское высшее военное авиационное училище лётчиков и штурманов ПВО 2 1
Оренбургский ГАУ ФГБОУ ВО - Оренбургский государственный аграрный университет 7 1
СПбГУПТД ВО ФГБОУ - Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна - Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности 12 1
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 25 1
Центр американского английского 4 1
University of Chicago - Чикагский университет 102 1
CIM - Chartered Institute of Marketing - Чартерный Институт Маркетинга 2 1
University of Haifa - Хайфский университет 8 1
ВШПП - Высшая школа приватизации и предпринимательства 7 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 1
Библиотека Максима Мошкова 17 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 19
Связь-Экспокомм 276 9
РИФ - Российский Интернет Форум 109 3
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 3
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 2
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Billing and OSS Telecom Forum 12 1
CallCenter CRM Solutions - Центры обработки вызовов и CRM-решения 21 1
ИНТРУС - Internet Russia - рабочее совещание операторов связи и представителей телекоммуникационной отрасли 22 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews AWARDS - награда 571 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
CeBIT 614 1
Cisco Expo 23 1
Подмосковные Вечера 7 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Прямая линия с Президентом РФ - Итоги года с Президентом РФ 19 1
Global mobileGov Awards 5 1
Сonnected Cities - Международный клуб городских лидеров 3 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
Effie Awards 11 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 22 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
CCWF - Call Center World Forum 39 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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