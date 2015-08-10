ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom

Сергей Петров назначен вице-президентом – руководителем блока «Системная интеграция и строительство» ТТК т. Начинал карьеру в компании «Комбеллга» в 1992 г. В 2004 г., после объединения «Комбеллга» с «СЦС Совинтел», возглавил подразделение продаж и постпродаж «СЦС Совинтел». В 2008 г., посл

«ВымпелКом» объявил о юридическом завершении интеграции с «Голден Телекомом» олько компании группы «Голден Телеком», но и еще несколько компаний, приобретенных в разное время: «СЦС Совинтел» (Москва), «Инвестэлектросвязь» (Москва), «Коминком-Черноземье» (Воронеж), «Брян

«Голден Телеком» завершает эпоху CDMA в Красноярске Группа компаний «Вымпелком» (правопреемник «СЦС Совинтел», бренд «Голден Телеком») объявила о прекращении с 1 января 2011 г. предоставлен

Bell Integrator подключил критичные ИТ-системы «Совинтела» к единой системе мониторинга «ВымпелКома» я Bell Integrator закончила работы по портированию систем мониторинга критичных ИТ-систем компании «Совинтел» (ранее работавшей под брендом Golden Telecom) в централизованную систему мониторинг

Интеграция после слияния: "Совинтел" мигрирует на ERP "Вымпелкома" зационные подразделения, но и придти к общему пониманию бизнес-процессов. При объединении компаний "Совинтел" (торговая марка "Голден Телеком") и "Вымпелком" первой пришлось внедрить новую ERP-

«Вымпелком» и Golden Telecom сольются в одно лицо в 2010 г. вом рынке в России, процедуру объединения «Вымпелкома» и Golden Telecom (основное юрлицо - ООО «СЦС«Совинтел») на уровне юридических лиц планируется завершить в 2010 г. «Это процесс достаточно

В «ВымпелКоме» назначен директор объединённого филиала в Санкт-Петербурге дного региона по корпоративному бизнесу «ВымпелКома» и директора Северо-Западного макрорегиона «СЦС Совинтел». Позиция директора объединенного филиала введена в связи с внедрением единой регион

"Билайн" поплатился за покупку Golden Telecom кризиса. Причиной отрицательного показателя прибыльности стали убытки от девальвации валют ($1,012 млрд) и переоценки активов ($443 млн, из них $315 млн – это переоценка оператора фиксированной связи Golden Telecom, 100% акций которого в начале прошлого года были приобретены за $4,24 млрд). Без учета этих факторов чистая прибыль компании составила $639 млн. Выручка за квартал выросла за год

На Урале назначен директор объединенного регионального управления ГК «ВымпелКом» возглавил объединенное региональное управление ОАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн»), ООО «СЦС Совинтел» (торговая марка «Голден Телеком») и «Корбина-Телеком» в Уральском регионе. Данное н

«ВымпелКом» прекратил развитие сети Golden Telecom Wi-Fi для индивидуальных пользователей "ВымпелКом" прекратил развитие сети Golden Telecom Wi-Fi в Москве для индивидуальных пользователей. Об этом заявил исполнительный

УРС и «Голден Телеком» оптимизируют организационную структуру «Украинские радиосистемы» (УРС) и «Голден Телеком» объявили об объединении ряда функций компаний в единую систему управления и в

«Голден Телеком» выбрал ECI Telecom для развертывания городской сети DWDM/ROADM Компания ECI Telecom объявила, что компания «Голден Телеком» выбрала компанию ECI Telecom в качестве поставщика мультисервисной транспортной платформы (MSTP) серии XDM All-Range с поддержкой функционала ROADM (перестраиваемый оптический м

Golden Telecom и "Билайн" взяли Google в партнеры Компании «Вымпелком», Golden Telecom (GT) и Google объявили о начале совместной акции для корпоративных клиентов. «

«Голден Телеком» вложил $9 млн. в строительство оптоволоконной сети в Красноярске "Голден Телеком" вложил $9 млн. в строительство оптоволоконной сети в Красноярске, сообщил сег

Главный управляющий «Голден Телекома» согласился продлить контракт Компания "ВымпелКом" объявила о том, что главный управляющий компании «Голден Телеком» Жан-Пьер Вандромм согласился продлить контракт в прежней должности до 31 декабря 2009 г. Компания «Голден Телеком» была недавно приобретена одной из дочерних компаний «Вы

«ВымпелКом» завершит реорганизацию ко 2 полугодию 2008 г. Компания "ВымпелКом" рассчитывает завершить реорганизацию, связанную с приобретением Golden Telecom, ко 2 полугодию 2008 г., заявил генеральный директор компании Александр Изосимов, сообщает РБК. По его словам, слияние инфраструктур двух компаний даст существенный экономический

Дочерняя компания «ВымпелКома» завершила слияние с «Голден Телекомом» вила о завершении слияния его косвенной 100%-ной дочерней компании Lillian Acquisition с компанией «Голден Телеком». Так как Lillian Acquisition стала владельцем более 90% обыкновенных акций «Г

Акционеры «Голден Телекома» предложили к продаже 94,4% акций ой дочерней компанией Lillian Acquisition о выкупе всех находящихся в обращении обыкновенных акций «Голден Телекома» по цене $105 за 1 акцию за наличные средства. Основываясь на предварительной

Генеральный директор "ВымпелКома" не вошел в совет директоров Golden Telecom Генеральный директор компании "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн") Александр Изосимов не вошел в совет директоров холдинга Golden Telecom. Напомним, ранее Александр Изосимов был включен в список "ВымпелКома" для избрания в совет директоров Golden Telecom, сообщает РБК. Как говорится в сообщении компании, в с

"ВымпелКом" представил список членов совета директоров Golden Telecom Компания "ВымпелКом" представила список членов совета директоров холдинга Golden Telecom, сообщает РБК. Согласно договору о слиянии, компания "ВымпелКом" имеет право избрать 9 из 10 членов совета. В список "ВымпелКома" включены: генеральный директор "ВымпелКома" Алек

Акционеры сдали Golden Telecom м за последние годы приобретениями — в частности, в Москве абоненты влившихся в него компаний „Совинтел“ и „Комбеллга“ продолжают обслуживаться отдельными биллинговыми системами».

Оферту "ВымпелКома" по покупке Golden Telecom приняли владельцы 90,5% акций Оферту компании "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн") на покупку акций холдинга Golden Telecom приняли владельцы 36 млн 533 тыс. 255 акций Golden Telecom, что соответствует около 90,5% ее уставного капитала, сообщает РБК. Согласно условиям оферты, этого количества д

«Ростелеком» продаст 11% акций Golden Telecom «ВымпелКому» Cовет директоров "Ростелеком" принял решение о продаже пакета в 11% акций Golden Telecom "ВымпелКому", сообщает РБК. Данное решение было принято советом директоров с учетом рекомендации комитета по стратегическому планированию cовета директоров "Ростелекома" в соотве

Совет директоров "ВымпелКома" одобрил кредит на $4,15 млрд для покупки Golden Telecom Совет директоров компании "ВымпелКом" одобрил внутрикорпоративный заем на $4,15 млрд своей дочерней компании Lillian Acquisition для покупки акций Golden Telecom, сообщает РБК. Как отмечается в документах, для принятия данного решения вынесения вопроса на общее собрание акционеров "ВымпелКома" не потребовалось, поскольку сумма в $4,15 млр

«Альфа Групп» заключила соглашение о продаже "ВымпелКому" 26,6% акций Golden Telecom "Альфа Групп" в лице своей дочерней компании Sunbird заключила соглашение о продаже "ВымпелКому" 26,6% акций Golden Telecom, сообщает «Прайм-ТАСС». Соглашение о продаже заключено в рамках оферты "ВымпелКома" о покупке акций Golden Telecom по цене $105 за акцию. Финансовые расчеты по сделке буду

Golden Telecom начал переговоры о выкупе 49% акций «Корбины Телеком» Golden Telecom (GT) начал предварительные переговоры с компанией Inure Enterprises Limited, которая владеет 49% "Корбина Телеком", о выкупе ее доли. Об этом говорится в сообщении холдинга Golden Telecom, которому принадлежит 51% "Корбина Телеком". Как отмечается в сообщении компании, данная сделка отменит существующее обязательство GT провести до конца 2008 г. IPO по крайней мер

ФАС одобрила приобретение "дочкой" "ВымпелКома" прав 8 компаний Golden Telecom ществления предпринимательской деятельности 8 российских компаний, входящих в группу лиц корпорации Golden Telecom, сообщает РБК. В частности, антимонопольное ведомство удовлетворило ходатайств

Telenor приняла предложение "ВымпелКома" о продаже пакета акций Golden Telecom Норвежская Telenor приняла предложение дочерней компании "ВымпелКом" - Lillian Acquisition о продаже всего своего пакета акций Golden Telecom, сообщает РБК. Напомним, что Telenor владеет 18,3% акций Golden Telecom. "Мы приняли тендерное предложение по продаже всего нашего пакета акций в компании Golden Teleco

«Голден Телеком» предоставит услуги связи Казанскому государственному университету Компания «Голден Телеком» сообщила о том, что «Татинтелком» – дочернее предприятие «Голден Телеком» – одержала победу в открытом конкурсе на предоставление услуг связи Казанскому государственному

Golden Telecom планирует в 2012 г. увеличить чистую прибыль в 2,5 раза Группа компаний Golden Telecom планирует в 2012 г. относительно прогноза по итогам 2007 г. по US GAAP увеличить чистую прибыль в 2,5 раза - до $364 млн., сообщает РБК. Как поясняется в официальных документах к

ФАС разрешила покупку Golden Telecom Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 14 января 2008 г. одобрила ходатайство Lillian Acquisition, дочерней компании "ВымпелКома", о покупке Golden Telecom, сообщает РБК. Кроме того, 17 января было направлено ходатайство в антимонопольный комитет Украины (АМКУ), где Golden Telecom также осуществляет свою деятельность. Согласн

"Дочка" "ВымпелКома" выставила оферту по покупке акций Golden Telecom Дочерняя компания "ВымпелКома" - Lillian Acquisition - выставила оферту по покупке акций Golden Telecom по цене $105 за штуку, сообщает РБК. Предложение будет действовать до 15 февраля 2008 г., если Lillian Acquisition не продлит действие оферты. Как отмечается в документах, все ус

"МТС-Украина" приостановила договор о присоединении с "Голден Телекомом" Компания "Украинская мобильная связь" приостановила договор о присоединении с оператором ООО "Голден Телеком", сообщает «Прайм-ТАСС». Тем самым прекращены соединения абонентов "Голден Тел

ТВ: Golden Telecom не пустили на башню Останкино Год назад оператор Golden Telecom (GT) приобрел компанию «Колангон-Оптим», владеющую лицензиями на цифровое эфирное телевещание в Москве и нескольких десятках российских городов. Этим летом GT провел в столице те

Altimo намерена продать «ВымпелКому» 26,6% акций Golden Telecom Altimo, дочерняя компания «Альфа Групп», заявила о намерении продать «ВымпелКому» 26,6% акций Golden Telecom. Об этом говорится в сообщении Altimo. Напомним, что «ВымпелКом» достиг соглашения о приобретении 100% акций Golden Telecom за сумму около $4,3 млрд. Соглашение одобрено с

«Голден Телеком» арендует магистральные каналы «Синтерры» уникационных и интернет-услуг в России и СНГ. По условиям соглашения уже в первом квартале 2008 г. «Голден Телеком» планирует арендовать канальные ресурсы магистральной сети «Синтерры» суммарно

«ВымпелКом» получил от кредиторов гарантии на $3,5 млрд. для покупки Golden Telecom «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») получил от потенциальных кредиторов гарантии предоставления заемных средств в объеме $3,5 млрд. для финансирования сделки по приобретению Golden Telecom. Об этом говорится в соглашении о слиянии компаний. Как сообщили РБК в «ВымпелКоме», для финансирования сделки компания намерена использовать частично собственные и частично заем

Рекорд русского телекома: «Вымпелком» купил Golden Telecom Сегодня было достигнуто соглашение о приобретении сотовым оператором «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») альтернативного оператора Golden Telecom (GT). Неофициальная информация о сделке с утра, 21 декабря, появилась в американской деловой прессе, а днем вышел официальный пресс-релиз на эту тему. Сделка получила одобрение с

Советы директоров «Вымпелкома» и Golden Telecom одобрили слияние компаний Совет директоров «Вымпелкома» одобрил покупку российского альтернативного оператора телекоммуникационных услуг Golden Telecom за сумму около $4,3 млрд., или $105 за акцию. Совет директоров Golden Telecom также одобрил эту сделку. Как передают Vesti.ru, в начале декабря стороны официально объявили