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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 195246
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University of Haifa Хайфский университет

University of Haifa - Хайфский университет

СОБЫТИЯ


02.06.2026 Ученые ВШЭ объяснили, как эмоции человека влияют на отношение к цифровому государству 1
09.08.2012 Евгений Чермашенцев назначен директором по работе с бизнес-рынком «МегаФона» 1
26.03.2012 Языковые проблемы мозга: арабу сложнее, чем еврею 1
05.03.2008 Крестоносцы и Китай: выявлены торговые связи 1
29.01.2008 Виртуальная реальность помогает обучать детей с аутизмом 1
26.11.2007 Генератор "случайных" чисел Windows XP далек от случайности 1
06.11.2007 Создана программа, определяющая подделки шедевров живописи 1
11.09.2007 Найден тоннель времен Иисуса Христа 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

University of Haifa и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
Microsoft Corporation 25634 1
МегаФон 10500 1
Interaction Systems 1 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9405 1
Региональная медиагруппа 3 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Выбери Радио радиохолдинг 15 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 159 1
SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2 84 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7402 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1985 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22582 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3909 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3166 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4958 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16860 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27841 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Microsoft Windows Server 2008 483 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5517 1
Microsoft Windows XP 2429 1
Чермашенцев Евгений 20 1
Keren Daniel - Керен Дэниэл 1 1
Boasz Adrian - Боаз Адриан 1 1
Artzy Michal - Арци Михала 1 1
Солодухин Константин 119 1
Вольфсон Влад 59 1
Израиль - Хайфа 57 4
Израиль 2827 2
Израиль - Иерусалим 109 2
Испания - Каталония 33 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 770 1
Тунис - Тунисская Республика 170 1
Средиземное море - Средиземноморье 204 1
Мёртвое море - Асфальтовое море - Содомское море 23 1
Левант - Территория стран восточной части Средиземного моря (Сирии, Палестины, Израиля и Ливана) 13 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 414 1
Европа 24864 1
Африка - Африканский регион 3622 1
Израиль - Тель-Авив 123 1
Земля - планета Солнечной системы 10810 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13712 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18836 1
Израиль - Иерусалим - Храмовая Гора 3 1
Ливан - Ливанская Республика 198 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 274 1
Греция - Греческая Республика 1010 1
Кипр - Республика 631 1
Франция - Французская Республика 8095 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33074 3
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 432 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4766 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56663 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 436 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3351 1
Английский язык 6976 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6520 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6106 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1867 1
Аэрогазодинамика - Звуковой барьер - Гиперзвук - Гиперзвуковая скорость - ГПВРД - гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель 133 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3769 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21183 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12094 1
AP - Associated Press 2007 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
НМГ - СТС Медиа - Перец - телеканал - Дарьял ТВ - ДТВ 6 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 83 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 34 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1406 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446523, в очереди разбора - 729794.
Создано именных указателей - 195246.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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