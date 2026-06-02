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University of Haifa Хайфский университет
СОБЫТИЯ
University of Haifa и организации, системы, технологии, персоны:
|Региональная медиагруппа 3 1
|Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Выбери Радио радиохолдинг 15 1
|АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 159 1
|Чермашенцев Евгений 20 1
|Keren Daniel - Керен Дэниэл 1 1
|Boasz Adrian - Боаз Адриан 1 1
|Artzy Michal - Арци Михала 1 1
|Солодухин Константин 119 1
|Вольфсон Влад 59 1
|AP - Associated Press 2007 1
|Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
|НМГ - СТС Медиа - Перец - телеканал - Дарьял ТВ - ДТВ 6 1
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