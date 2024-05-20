Получите все материалы CNews по ключевому слову
Аэрогазодинамика Звуковой барьер Гиперзвук Гиперзвуковая скорость ГПВРД гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель
СОБЫТИЯ
|20.05.2024
|
Создана рельсовая пушка, запускающая снаряд на гиперзвуковой скорости в стратосферу
что испытания проводились до августа 2023 г., когда статья была представлена в академический журнал Transactions of the Chinese Electrical Engineering Society. Проектная скорость и дальность действия гиперзвуковой планирующей управляемой бомбы также не разглашаются, но военно-морские ученые в недавних статьях обозначили планы по достижению высоты 200 км со скоростью 7 Махов. По данным SCMP,
|18.01.2024
|
Гиперзвук излечит полупроводник от дефектов
х полупроводниковых гетероструктур. Натолкнуться на идею позволило наличие у ученых двух установок: гиперзвукового микроскопа и установки для измерения микрофотолюминесценции при низких температурах. Гиперзвуковой микроскоп позволяет создать импульс, который выгоняет дислокацию из кристаллической структуры полупроводника, а микрофотолюминесценция помогает проверить, что «терапия» сработала.
|08.06.2022
|
Создан ИИ, работающий на ноутбуке и умеющий сбивать гиперзвуковые ракеты на подлете
оры статьи утверждают, что разработали ИИ, способный вычислять наиболее вероятную траекторию полёта гиперзвуковой ракеты на финальном участке подлёта. Прогноз делается на основе данных о ней на
|06.06.2022
|
Ликбез RnD.CNews: в чем разница между ядерным, гиперзвуковым и кинетическим оружием
аться на морских и воздушных судах, и ими оснащаются мобильные наземные ракетные комплексы. Макет гиперзвуковой ракеты «Кинжал», размещенной на истребителе МИГ-31К. Ее максимальная скорость —
|28.03.2022
|
Китайский ИИ самостоятельно создает гиперзвуковое оружие, потому что человеческий разум не успевает за технологиями
е Китай планирует применять эти разработки и в гражданском секторе: к 2035 г. планируется построить гиперзвуковой авиалайнер, который сможет доставлять людей в любую точку мира за час или два.
|05.08.2016
|
Инженерный центр «Гиперзвук» начал работу в электронном архиве «Этлас»
Инженерный центр «Гиперзвук» начал работу в электронном архиве «Этлас». Основной целью организации электронного
|03.06.2015
|
Гиперзвуковые снаряды рейлгана полетят в следующем году
ая: разработчики рельсового орудия предлагают оснастить гиперзвуковыми снарядами и обычные пороховые пушки, что резко повысит их возможности в борьбе с самыми разными целями, прежде всего воздушными. Гиперзвуковой снаряд рейлгана сможет заменить дорогостоящие ракеты Сегодня корабли вооружены автоматическими пушками калибра 100-145 мм, которые имеют недостаточную дальность и точность стрель
|24.02.2015
|
Гиперзвуковая война пугает неопределенностью
бладателей технологий гиперзвукового оружия пополнился новым членом. Китай 9 января 2015 г. испытал гиперзвуковой глайдер (планер) под названием WU-14. Это управляемый аппарат, который устанав
|03.10.2012
|
Гиперзвуковой LEA взлетит на российском ТУ-22
одинамической трубе S4 при скорости 6 М. Россия поможет европейцам освоить гиперзвуковые технологии Гиперзвуковой летательный аппарат LEA разрабатывается европейским оборонным концерном MBDA и
|20.08.2012
|
Гиперзвуковая ракета X-51A продержалась меньше минуты
Решающее испытание для экспериментальной гиперзвуковой ракеты ВВС США X-51A Waverider закончилось неудачей. В третьем испытании ракета
|12.07.2012
|
Гиперзвуковой прорыв: DARPA замахнулось на 20М
зработки и позволит увеличить интенсивность тестирования перспективных гиперзвуковых систем оружия. Гиперзвуковой полет на скорости 20 М (т.е. в 20 раз больше скорости звука) позволит военным С
|02.07.2012
|
Россия готовит гиперзвуковую ракету
может двигаться в два раза быстрее звука. На подходе новая модификация – "Брамос 2", которая будет гиперзвуковой и достигнет скорости 7 М. Подобного оружия пока нет ни у одной страны мира. "Бр
|19.06.2012
|
Гиперзвуковое оружие на "стелсах": США опять пугают Россию
шно-реактивный двигатель. По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, исследования гиперзвукового оружия, которые США планируют завершить к 2015 году, представляют особенно серьезную угрозу для России. Гиперзвуковые ракеты существенно нарушают сложившийся паритет в области обычных и даже стратегических вооружений. Благодаря высокоскоростным ракетам малозаметные истребители смогут наносить нео
|26.04.2012
|
Результаты расследования: гиперзвуковой бомбардировщик "подпалил шкуру"
Специалисты оборонного научного агентства DARPA установили, почему погиб американский беспилотный гиперзвуковой бомбардировщик HTV-2. Испытания HTV-2 состоялись в августе 2011 года. Согласно плану, HTV-2 должен был отстыковаться от разгонной ракетной ступени Centaur и войти в плотные слои а
|22.11.2011
|
Гиперзвуковая боеголовка: секретное оружие Пентагона готово к бою
Армия США успешно испытала гиперзвуковой аппарат, который станет одним из основных компонентов системы глобального удара, способной менее чем за два часа нанести неотвратимый удар по цели в любой точке земного шара. 17 н
|12.08.2011
|
Гиперзвуковой удар с орбиты потряс Тихий океан
11 августа трехступенчатая ракета-носитель Minotaur IV Lite стартовала с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. На ее борту находился гиперзвуковой летательный аппарат HTV-2, который в перспективе позволит Пентагону в течение 60 минут наносить удар по любой точке нашей планеты. Аналогов американскому гиперзвуковому бомбардиро
|20.06.2011
|
Гиперзвуковая ракета X-51A упала в океан
ider. Полет состоялся 13 июня над Тихим океаном и фактически закончился неудачей: нештатно сработал гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ГПВРД). Поначалу все шло хорошо: бом
|28.05.2010
|
Х-51: гиперзвук на керосине
км. После отделения от самолёта ускоритель стандартной тактической ракеты ATM (Army Tactical Missile) разогнал Х-51 за 4 с до скорости 4,8 Маха. На этой скорости включился маршевый ПВРД, обеспечивший гиперзвуковой полёт аппарата на скорости около 5 Мах - почти 2 км/с. Достигнутый потолок превысил 21 км. Телеметрическая информация передавалась по радиоканалу. Её приём осуществлялся патрульны
|19.04.2010
|
ВВС США готовят к запуску гиперзвуковой аппарат Falcon
по местному времени с базы Ванденберг в Калифорнии планируется осуществить запуск новой модификации РН Minotaur IV. Полезной нагрузкой модернизированной ракеты лёгкого класса станет экспериментальный гиперзвуковой аппарат HTV (Hypersonic Technology Vehicle) - Falcon HTV-2. Аппарат разрабатон в рамках концепции оперативного глобального высокоточного удара агентством передовых оборонных разра
|05.03.2010
|
В Индии успешно испытан прототип гиперзвуковой ракеты
ракеты обеспечил её разгон и поддержание в течение 7 с скорости 6 (+/-0,5) Маха и динамического давления (80+35 кПа). Эти параметры необходимы для инициации и устойчивой работы ПВРД, рассчитанного на гиперзвуковые режимы работы. Для каких именно целей ведётся разработка гиперзвукового летательного аппарата, не указыается.
|18.12.2009
|
Гиперзвуковой райдер готов к испытаниям
двигателя тактической ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System). На этой скорости будет включён гиперзвуковой двигатель. Предстоящие испытания X-51A Waverider станут во многом этапными для
|18.11.2008
|
F-35 преодолел звуковой барьер
вооружений совокупной массой 2450 кг. F-35, пилотировавшийся главным лётчиком-испытателем компании Lockheed Martin Йоном Бизли, набрал высоту около 9 км, после чего четыре раза выполнил переход через звуковой барьер, достигнув скорости 1,05 Маха. Общая продолжительность полёта на сверхзвуке составила 8 минут. Ранее в тот же день самолёт выполнил ещё один испытательный полёт на околозвуковой
|25.03.2008
|
Новое вооружение позволит истребителю Миг-31 поражать гиперзвуковые летательные аппараты
Как сообщает служба информации ВВС, обновление систем вооружения позволит тяжелому истребителю Миг-31 поражать гиперзвуковые летательные аппараты. Об этом заявил журналистам начальник ФГУ "30 ЦНИИ Военно-воздушных сил" полковник Юрий Балыко. "Отечественная номенклатура авиационного вооружения требует се
|29.12.2007
|
Швеция освоила маневр на гиперзвуке
км/ч). Испытания прошли успешно. Была подтверждена возможность маневрирования ракеты, движущейся с гиперзвуковой скоростью. По информации разработчиков, это достигнуто впервые в мире. Собрана
|30.11.2007
|
МГД-гиперзвук: заманчивые перспективы
NASA возвратилось к изучению двигательной системы, который позволит развивать гиперзвуковые скорости при помощи обычных турбореактивных двигателей благодаря использованию магнитогидродинамического эффекта. Как сообщалось ранее, в марте 2007 года Компания General Atomics
|15.06.2007
|
США испытали гиперзвуковой летательный аппарат
10 Мах (около 11 тыс. километров в час). В США активно ведется разработка гиперзвуковых летательных аппаратов с глобальной дальностью полета, способных прецизионно поражать цели в любой точке Земли. Гиперзвуковой полет в верхних слоях атмосферы позволяет аппаратам такого типа непрерывно маневрировать, что делает задачу их кинетического поражения неразрешимой при сегодняшнем уровне развития
|27.02.2007
|
Семейство "БраМос" пополнится гиперзвуковой крылатой ракетой
Как сообщает India Defense, семейство ракет "БраМос" (Брахмапутра-Москва) поплнится гиперзвуковой крылатой ракетой. Разработка и производство ракеты будет осуществляться совместным российско-индийским предприятием BrahMos. Предполагается, что пуск ракет будет осуществляться ли
|21.02.2007
|
Гиперзвуковые ракеты уничтожают советские танки
ой видимости, что демаскирует пусковую установку. Ракеты СКЕМ могут поражать не только бронеобъекты, но и укрепленные пункты – так называемые RUS-структуры. Контракт стоимостью $78 млн. на разработку гиперзвуковой противотанковой кинетической ракеты второго поколения корпорация Lockheed Martin получила в 2003 году. Ракета CKEM длиной менее 1,5 м и массой около 45 кг имеет дальность до 8 км.
|19.02.2007
|
РВСН проясняют гиперзвуковой секрет России
вазибаллистическими», или «полубаллистическими» ракетами обычно понимают ракеты с низким профилем и гиперзвуковой скоростью полета, способные за счет использования гиперзвуковых двигателей осущ
|19.12.2006
|
Готовятся к старту в космос гиперзвуковые аппараты
едет аппарат HTV на заданную траекторию, после чего аппарат совершит автономный управляемый полет с гиперзвуковой скоростью. Перспективные многоразовые аппараты, создаваемые по совместному прое
|19.12.2006
|
Готовятся к старту в космос гиперзвуковые аппараты
едет аппарат HTV на заданную траекторию, после чего аппарат совершит автономный управляемый полет с гиперзвуковой скоростью. Перспективные многоразовые аппараты, создаваемые по совместному прое
|31.01.2006
|
Владимир Путин: гиперзвук, а не природный газ, защитит Россию
, ставящая конечной целью разработку гиперзвукового бомбардировщика многоразового использования, способного оказать немедленную и разноплановую поддержку войскам США в любой точке земного шара. Новый гиперзвуковой глобальный летательный аппарат позволит решать более широкий круг задач, чем обычные баллистические ракеты.
|31.01.2006
|
Владимир Путин: гиперзвук, а не природный газ, защитит Россию
, ставящая конечной целью разработку гиперзвукового бомбардировщика многоразового использования, способного оказать немедленную и разноплановую поддержку войскам США в любой точке земного шара. Новый гиперзвуковой глобальный летательный аппарат позволит решать более широкий круг задач, чем обычные баллистические ракеты.
|31.01.2006
|
Falcon: бомбардировщики уходят в гиперзвук
аемую стартовую систему, позволяющую аппарату достичь скоростей и высот, необходимых для перехода в гиперзвуковой режим полета. Программа осуществляется ВВС США и агентством передовых военных р
|31.01.2006
|
Falcon: бомбардировщики уходят в гиперзвук
аемую стартовую систему, позволяющую аппарату достичь скоростей и высот, необходимых для перехода в гиперзвуковой режим полета. Программа осуществляется ВВС США и агентством передовых военных р
|11.01.2006
|
Дешевый гиперзвук получен в США
ателей со сверхзвуковыми камерами сгорания. Официально признанный мировой рекорд скорости для аппаратов этого класса, установленный в ноябре 2004 года американским экспериментальным аппаратом Х-43А с гиперзвуковой двигательной установкой прямоугольного сечения, составляет 9,6 Мах. Гиперзвуковая аэродинамическая труба, сообщает Space Daily, работает существенно тише, чем иные, — по данн
|11.01.2006
|
Дешевый гиперзвук получен в США
ателей со сверхзвуковыми камерами сгорания. Официально признанный мировой рекорд скорости для аппаратов этого класса, установленный в ноябре 2004 года американским экспериментальным аппаратом Х-43А с гиперзвуковой двигательной установкой прямоугольного сечения, составляет 9,6 Мах. Гиперзвуковая аэродинамическая труба, сообщает Space Daily, работает существенно тише, чем иные, — по данн
|20.12.2005
|
В США тоже создают гиперзвуковые боеголовки
В США – возможно, впервые в мире – успешно испытан гиперзвуковой аппарат, оснащенный маршевым прямоточным двигателем со сверхзвуковой камерой сг
|20.12.2005
|
В США тоже создают гиперзвуковые боеголовки
В США – возможно, впервые в мире – успешно испытан гиперзвуковой аппарат, оснащенный маршевым прямоточным двигателем со сверхзвуковой камерой сг
|09.10.2003
|
США: гиперзвуковой снаряд пронзит два танка
Мах при ускорении до 10000g. В будущем планируется довести предельное ускорение до 60000g, что соответствует ускорению снаряда в танковой пушке, и обеспечить термостойкость, достаточную для полета на гиперзвуковой скорости. Необходимо будет перейти на твердое топливо, что позволит обеспечить активный участок полета длиной до 4 км и более, а также обеспечить безопасное хранение боеприпасов н
Аэрогазодинамика и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8654 4
|CNews Мишень 188 2
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.