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Аэрогазодинамика Звуковой барьер Гиперзвук Гиперзвуковая скорость ГПВРД гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель

СОБЫТИЯ


20.05.2024 Создана рельсовая пушка, запускающая снаряд на гиперзвуковой скорости в стратосферу

что испытания проводились до августа 2023 г., когда статья была представлена в академический журнал Transactions of the Chinese Electrical Engineering Society. Проектная скорость и дальность действия гиперзвуковой планирующей управляемой бомбы также не разглашаются, но военно-морские ученые в недавних статьях обозначили планы по достижению высоты 200 км со скоростью 7 Махов. По данным SCMP,
18.01.2024 Гиперзвук излечит полупроводник от дефектов

х полупроводниковых гетероструктур. Натолкнуться на идею позволило наличие у ученых двух установок: гиперзвукового микроскопа и установки для измерения микрофотолюминесценции при низких температурах. Гиперзвуковой микроскоп позволяет создать импульс, который выгоняет дислокацию из кристаллической структуры полупроводника, а микрофотолюминесценция помогает проверить, что «терапия» сработала.
08.06.2022 Создан ИИ, работающий на ноутбуке и умеющий сбивать гиперзвуковые ракеты на подлете

оры статьи утверждают, что разработали ИИ, способный вычислять наиболее вероятную траекторию полёта гиперзвуковой ракеты на финальном участке подлёта. Прогноз делается на основе данных о ней на
06.06.2022 Ликбез RnD.CNews: в чем разница между ядерным, гиперзвуковым и кинетическим оружием

аться на морских и воздушных судах, и ими оснащаются мобильные наземные ракетные комплексы.   Макет гиперзвуковой ракеты «Кинжал», размещенной на истребителе МИГ-31К. Ее максимальная скорость —
28.03.2022 Китайский ИИ самостоятельно создает гиперзвуковое оружие, потому что человеческий разум не успевает за технологиями

е Китай планирует применять эти разработки и в гражданском секторе: к 2035 г. планируется построить гиперзвуковой авиалайнер, который сможет доставлять людей в любую точку мира за час или два.

05.08.2016 Инженерный центр «Гиперзвук» начал работу в электронном архиве «Этлас»

Инженерный центр «Гиперзвук» начал работу в электронном архиве «Этлас». Основной целью организации электронного
03.06.2015 Гиперзвуковые снаряды рейлгана полетят в следующем году

ая: разработчики рельсового орудия предлагают оснастить гиперзвуковыми снарядами и обычные пороховые пушки, что резко повысит их возможности в борьбе с самыми разными целями, прежде всего воздушными. Гиперзвуковой снаряд рейлгана сможет заменить дорогостоящие ракеты Сегодня корабли вооружены автоматическими пушками калибра 100-145 мм,  которые имеют недостаточную дальность и точность стрель
24.02.2015 Гиперзвуковая война пугает неопределенностью

бладателей технологий гиперзвукового оружия пополнился новым членом. Китай 9 января 2015 г. испытал гиперзвуковой глайдер (планер) под названием WU-14. Это  управляемый аппарат, который устанав
03.10.2012 Гиперзвуковой LEA взлетит на российском ТУ-22

одинамической трубе S4 при скорости 6 М. Россия поможет европейцам освоить гиперзвуковые технологии Гиперзвуковой летательный аппарат LEA разрабатывается европейским оборонным концерном MBDA и

20.08.2012 Гиперзвуковая ракета X-51A продержалась меньше минуты

Решающее испытание для экспериментальной гиперзвуковой ракеты ВВС США X-51A Waverider закончилось неудачей. В третьем испытании ракета
12.07.2012 Гиперзвуковой прорыв: DARPA замахнулось на 20М

зработки и позволит увеличить интенсивность тестирования перспективных гиперзвуковых систем оружия. Гиперзвуковой полет на скорости 20 М (т.е. в 20 раз больше скорости звука) позволит военным С
02.07.2012 Россия готовит гиперзвуковую ракету

может двигаться в два раза быстрее звука. На подходе новая модификация – "Брамос 2", которая будет гиперзвуковой и достигнет скорости 7 М. Подобного оружия пока нет ни у одной страны мира. "Бр
19.06.2012 Гиперзвуковое оружие на "стелсах": США опять пугают Россию

шно-реактивный двигатель. По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, исследования гиперзвукового оружия, которые США планируют завершить к 2015 году, представляют особенно серьезную угрозу для России. Гиперзвуковые ракеты существенно нарушают сложившийся паритет в области обычных и даже стратегических вооружений. Благодаря высокоскоростным ракетам малозаметные истребители смогут наносить нео
26.04.2012 Результаты расследования: гиперзвуковой бомбардировщик "подпалил шкуру"

Специалисты оборонного научного агентства DARPA установили, почему погиб американский беспилотный гиперзвуковой бомбардировщик HTV-2. Испытания HTV-2 состоялись в августе 2011 года. Согласно плану, HTV-2 должен был отстыковаться от разгонной ракетной ступени Centaur и войти в плотные слои а
22.11.2011 Гиперзвуковая боеголовка: секретное оружие Пентагона готово к бою

Армия США успешно испытала гиперзвуковой аппарат, который станет одним из основных компонентов системы глобального удара, способной менее чем за два часа нанести неотвратимый удар по цели в любой точке земного шара. 17 н
12.08.2011 Гиперзвуковой удар с орбиты потряс Тихий океан

11 августа трехступенчатая ракета-носитель Minotaur IV Lite стартовала с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. На ее борту находился гиперзвуковой летательный аппарат HTV-2, который в перспективе позволит Пентагону в течение 60 минут наносить удар по любой точке нашей планеты. Аналогов американскому гиперзвуковому бомбардиро
20.06.2011 Гиперзвуковая ракета X-51A упала в океан

ider. Полет состоялся 13 июня над Тихим океаном и фактически закончился неудачей: нештатно сработал гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ГПВРД). Поначалу все шло хорошо: бом
28.05.2010 Х-51: гиперзвук на керосине

км. После отделения от самолёта ускоритель стандартной тактической ракеты ATM (Army Tactical Missile) разогнал Х-51 за 4 с до скорости 4,8 Маха. На этой скорости включился маршевый ПВРД, обеспечивший гиперзвуковой полёт аппарата на скорости около 5 Мах - почти 2 км/с. Достигнутый потолок превысил 21 км. Телеметрическая информация передавалась по радиоканалу. Её приём осуществлялся патрульны
19.04.2010 ВВС США готовят к запуску гиперзвуковой аппарат Falcon

по местному времени с базы Ванденберг в Калифорнии планируется осуществить запуск новой модификации РН Minotaur IV. Полезной нагрузкой модернизированной ракеты лёгкого класса станет экспериментальный гиперзвуковой аппарат HTV (Hypersonic Technology Vehicle) - Falcon HTV-2. Аппарат разрабатон в рамках концепции оперативного глобального высокоточного удара агентством передовых оборонных разра
05.03.2010 В Индии успешно испытан прототип гиперзвуковой ракеты

ракеты обеспечил её разгон и поддержание в течение 7 с скорости 6 (+/-0,5) Маха и динамического давления (80+35 кПа). Эти параметры необходимы для инициации и устойчивой работы ПВРД, рассчитанного на гиперзвуковые режимы работы. Для каких именно целей ведётся разработка гиперзвукового летательного аппарата, не указыается.
18.12.2009 Гиперзвуковой райдер готов к испытаниям

двигателя тактической ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System). На этой скорости будет включён гиперзвуковой двигатель. Предстоящие испытания X-51A Waverider станут во многом этапными для

18.11.2008 F-35 преодолел звуковой барьер

вооружений совокупной массой 2450 кг. F-35, пилотировавшийся главным лётчиком-испытателем компании Lockheed Martin Йоном Бизли, набрал высоту около 9 км, после чего четыре раза выполнил переход через звуковой барьер, достигнув скорости 1,05 Маха. Общая продолжительность полёта на сверхзвуке составила 8 минут. Ранее в тот же день самолёт выполнил ещё один испытательный полёт на околозвуковой
25.03.2008 Новое вооружение позволит истребителю Миг-31 поражать гиперзвуковые летательные аппараты

Как сообщает служба информации ВВС, обновление систем вооружения позволит тяжелому истребителю Миг-31 поражать гиперзвуковые летательные аппараты. Об этом заявил журналистам начальник ФГУ "30 ЦНИИ Военно-воздушных сил" полковник Юрий Балыко. "Отечественная номенклатура авиационного вооружения требует се
29.12.2007 Швеция освоила маневр на гиперзвуке

км/ч). Испытания прошли успешно. Была подтверждена возможность маневрирования ракеты, движущейся с гиперзвуковой скоростью. По информации разработчиков, это достигнуто впервые в мире. Собрана

30.11.2007 МГД-гиперзвук: заманчивые перспективы

NASA возвратилось к изучению двигательной системы, который позволит развивать гиперзвуковые скорости при помощи обычных турбореактивных двигателей благодаря использованию магнитогидродинамического эффекта. Как сообщалось ранее, в марте 2007 года Компания General Atomics

15.06.2007 США испытали гиперзвуковой летательный аппарат

10 Мах (около 11 тыс. километров в час). В США активно ведется разработка гиперзвуковых летательных аппаратов с глобальной дальностью полета, способных прецизионно поражать цели в любой точке Земли. Гиперзвуковой полет в верхних слоях атмосферы позволяет аппаратам такого типа непрерывно маневрировать, что делает задачу их кинетического поражения неразрешимой при сегодняшнем уровне развития
27.02.2007 Семейство "БраМос" пополнится гиперзвуковой крылатой ракетой

Как сообщает India Defense, семейство ракет "БраМос" (Брахмапутра-Москва) поплнится гиперзвуковой крылатой ракетой. Разработка и производство ракеты будет осуществляться совместным российско-индийским предприятием BrahMos. Предполагается, что пуск ракет будет осуществляться ли
21.02.2007 Гиперзвуковые ракеты уничтожают советские танки

ой видимости, что демаскирует пусковую установку. Ракеты СКЕМ могут поражать не только бронеобъекты, но и укрепленные пункты – так называемые RUS-структуры. Контракт стоимостью $78 млн. на разработку гиперзвуковой противотанковой кинетической ракеты второго поколения корпорация Lockheed Martin получила в 2003 году. Ракета CKEM длиной менее 1,5 м и массой около 45 кг имеет дальность до 8 км.
19.02.2007 РВСН проясняют гиперзвуковой секрет России

вазибаллистическими», или «полубаллистическими» ракетами обычно понимают ракеты с низким профилем и гиперзвуковой скоростью полета, способные за счет использования гиперзвуковых двигателей осущ
19.12.2006 Готовятся к старту в космос гиперзвуковые аппараты

едет аппарат HTV на заданную траекторию, после чего аппарат совершит автономный управляемый полет с гиперзвуковой скоростью. Перспективные многоразовые аппараты, создаваемые по совместному прое
19.12.2006 Готовятся к старту в космос гиперзвуковые аппараты

едет аппарат HTV на заданную траекторию, после чего аппарат совершит автономный управляемый полет с гиперзвуковой скоростью. Перспективные многоразовые аппараты, создаваемые по совместному прое
31.01.2006 Владимир Путин: гиперзвук, а не природный газ, защитит Россию

, ставящая конечной целью разработку гиперзвукового бомбардировщика многоразового использования, способного оказать немедленную и разноплановую поддержку войскам США в любой точке земного шара. Новый гиперзвуковой глобальный летательный аппарат позволит решать более широкий круг задач, чем обычные баллистические ракеты.
31.01.2006 Владимир Путин: гиперзвук, а не природный газ, защитит Россию

, ставящая конечной целью разработку гиперзвукового бомбардировщика многоразового использования, способного оказать немедленную и разноплановую поддержку войскам США в любой точке земного шара. Новый гиперзвуковой глобальный летательный аппарат позволит решать более широкий круг задач, чем обычные баллистические ракеты.
31.01.2006 Falcon: бомбардировщики уходят в гиперзвук

аемую стартовую систему, позволяющую аппарату достичь скоростей и высот, необходимых для перехода в гиперзвуковой режим полета. Программа осуществляется ВВС США и агентством передовых военных р
31.01.2006 Falcon: бомбардировщики уходят в гиперзвук

аемую стартовую систему, позволяющую аппарату достичь скоростей и высот, необходимых для перехода в гиперзвуковой режим полета. Программа осуществляется ВВС США и агентством передовых военных р
11.01.2006 Дешевый гиперзвук получен в США

ателей со сверхзвуковыми камерами сгорания. Официально признанный мировой рекорд скорости для аппаратов этого класса, установленный в ноябре 2004 года американским экспериментальным аппаратом Х-43А с гиперзвуковой двигательной установкой прямоугольного сечения, составляет 9,6 Мах. Гиперзвуковая аэродинамическая труба, сообщает Space Daily, работает существенно тише, чем иные, — по данн
11.01.2006 Дешевый гиперзвук получен в США

ателей со сверхзвуковыми камерами сгорания. Официально признанный мировой рекорд скорости для аппаратов этого класса, установленный в ноябре 2004 года американским экспериментальным аппаратом Х-43А с гиперзвуковой двигательной установкой прямоугольного сечения, составляет 9,6 Мах. Гиперзвуковая аэродинамическая труба, сообщает Space Daily, работает существенно тише, чем иные, — по данн
20.12.2005 В США тоже создают гиперзвуковые боеголовки

В США – возможно, впервые в мире – успешно испытан гиперзвуковой аппарат, оснащенный маршевым прямоточным двигателем со сверхзвуковой камерой сг
20.12.2005 В США тоже создают гиперзвуковые боеголовки

В США – возможно, впервые в мире – успешно испытан гиперзвуковой аппарат, оснащенный маршевым прямоточным двигателем со сверхзвуковой камерой сг
09.10.2003 США: гиперзвуковой снаряд пронзит два танка

Мах при ускорении до 10000g. В будущем планируется довести предельное ускорение до 60000g, что соответствует ускорению снаряда в танковой пушке, и обеспечить термостойкость, достаточную для полета на гиперзвуковой скорости. Необходимо будет перейти на твердое топливо, что позволит обеспечить активный участок полета длиной до 4 км и более, а также обеспечить безопасное хранение боеприпасов н

Публикаций - 134, упоминаний - 170

Аэрогазодинамика и организации, системы, технологии, персоны:

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HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3084 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12290 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9679 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13239 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27023 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54446 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3212 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3818 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2456 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36545 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2742 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26151 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7887 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24614 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1356 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7703 2
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1652 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2080 2
RTX Corporation - X-51 Waverider ГПВРД 13 11
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 7
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 58 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5264 5
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 124 5
Boeing B-52 Stratofortress 12 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 4
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
U.S. Department of Defense - DARPA - Falcon HTV - Hypersonic Technology Vehicle 5 4
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 4
Acer Predator 247 3
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 3
ADS Concorde - сверхзвуковой пассажирский самолёт 13 3
NSO Group - Pegasus 98 3
Lockheed Martin - CKEM - Compact Kinetic Energy Missile - управляемая противотанковая кинетическая ракета 5 3
U.S. Department of Defense - SDI - Strategic Defense Initiative - СОИ - Стратегическая оборонная инициатива - Ballistic Missile Defense Organization 7 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-144 - советский сверхзвуковой пассажирский самолёт 7 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-160 - советский и российский межконтинентальный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 3 2
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 2
U.S. Department of Defense - DARPA FALCON - Force Application and Launch from Continental United States - AirLaunch 5 2
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 2
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 2
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 56 2
Northrop Grumman - X серия БПЛА 40 2
Boeing X-37 - X-37B Orbital Test Vehicle (OTV) - орбитальный испытательный корабль 28 2
ГРЦ Макеева - Синева Р-29РМУ2 - российская трёхступенчатая жидкостная баллистическая ракета подводных лодок 15 2
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 151 2
Virgin Galactic - SpaceShipTwo - SS2 21 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - Vandenberg Space Force Base - Военно-воздушная база Ванденберг 45 2
Рубин ЦКБ МТ - 955 Борей - К-535 Долгорукий Юрий - К-551 Владимир Мономах - К-550 Александр Невский - Дмитрий Донской - 667БДР Кальмар - 667БДРМ Дельфин - российские атомные подводные лодки (АПЛ) стратегического назначения 31 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-204 - советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 34 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-22, Ту-22М3 23 1
СПбПУ CompMechLab - CML-Bench - цифровая платформа цифровых двойников 7 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Фобос-Грунт - российская автоматическая межпланетная станция 44 1
Герань БПЛА - Shahed 9 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 429 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 429 1
Apple iPhone 6 4860 1
Путин Владимир 3465 6
Иванов Сергей 405 6
Meyerson Bernard - Меерсон Бернар 7 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 698 3
Jackson Paul - Джексон Пол 7 2
Chirac Jacques - Ширак Жак 23 2
Bowsher Glynne - Баушер Глинн 2 2
Larson Blake - Ларсон Блэйк 2 2
Lamont Duncan - Ламонт Дункан 2 2
Фельгенгауэр Павел 2 2
Hegseth Pete - Хегсет Пит 13 2
Keys Ronald - Кейз Рональд 6 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 469 2
Гольцов Александр 84 2
Рогозин Дмитрий 104 2
Донской Дмитрий 40 2
Шалманов Сергей 202 2
Левкевич Михаил 59 2
Рахманов Максим 47 2
Зелин Александр 32 2
Балуевский Юрий 22 2
Невский Александр 21 2
Baumgartner Felix - Баумгартнер Феликс 5 2
Литовкин Виктор 2 2
Camus Philippe - Камю Филипп 6 2
Sakata Kimio - Саката Кимио 2 2
Кривобок Владимир 1 1
Соловцов Николай 5 1
Золотков Андрей 1 1
Diamandis Peter - Диамандис Питер 7 1
Schulze Chris - Шульце Крис 2 1
Hurn Tom - Харн Том 1 1
Водясов Алексей 222 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Комиссаров Дмитрий 250 1
Гвоздев Дмитрий 146 1
Балыко Юрий 1 1
Волковицкий Вадим 2 1
Kalam Abdul - Калам Абдул 11 1
Michael Emil - Майкл Эмиль 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54965 78
Земля - планета Солнечной системы 10892 49
Россия - РФ - Российская федерация 167546 41
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3151 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13849 15
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3666 14
Франция - Французская Республика 8193 13
США - Калифорния 4837 13
Европа 25010 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19278 10
Германия - Федеративная Республика 13273 10
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 778 8
Япония 13835 7
Великобритания - Лондон 2434 7
США - Флорида 788 7
США - Вайоминг 68 7
США - Нью-Йорк 3187 6
Австралия - Сидней 276 6
Индия - Bharat 5894 5
Америка - Американский регион 2208 5
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 316 5
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1090 5
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 5
Ирак - Республика 710 5
США - Нью-Мексико 250 5
Земля - Околоземное пространство - Околокосмическое пространство - Околоземный космос - Земная орбита 43 4
США - Аляска 246 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5510 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47875 3
Ближний Восток 3164 3
Солнечная система - Solar system 2573 3
Испания - Королевство 3843 3
Австрия - Австрийская Республика 1359 3
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1551 3
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 685 3
США - Вирджиния - Виргиния 292 3
Мировой океан - World Ocean 529 3
США - Аляска - Форт-Грили 6 2
Великобритания - Юго-Западная Англия - Корнуолл - Корнуэлл 17 2
Норвегия - Королевство 1864 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6210 74
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9139 60
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3411 17
Число Маха - скорость 61 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34077 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6839 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58174 9
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 532 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21884 6
Английский язык 7053 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7645 6
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1012 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8890 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5548 5
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 854 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10945 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3819 4
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1378 4
Ирак - Война в Персидском заливе 224 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9125 4
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Водород - Hydrogenium - химический элемент 1028 4
Кремний - Silicium - химический элемент 1793 4
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1922 4
Парашют - Прыжки с парашютом 119 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3069 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2296 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6122 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6775 3
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