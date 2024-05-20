Создана рельсовая пушка, запускающая снаряд на гиперзвуковой скорости в стратосферу что испытания проводились до августа 2023 г., когда статья была представлена в академический журнал Transactions of the Chinese Electrical Engineering Society. Проектная скорость и дальность действия гиперзвуковой планирующей управляемой бомбы также не разглашаются, но военно-морские ученые в недавних статьях обозначили планы по достижению высоты 200 км со скоростью 7 Махов. По данным SCMP,

Гиперзвук излечит полупроводник от дефектов х полупроводниковых гетероструктур. Натолкнуться на идею позволило наличие у ученых двух установок: гиперзвукового микроскопа и установки для измерения микрофотолюминесценции при низких температурах. Гиперзвуковой микроскоп позволяет создать импульс, который выгоняет дислокацию из кристаллической структуры полупроводника, а микрофотолюминесценция помогает проверить, что «терапия» сработала.

Создан ИИ, работающий на ноутбуке и умеющий сбивать гиперзвуковые ракеты на подлете оры статьи утверждают, что разработали ИИ, способный вычислять наиболее вероятную траекторию полёта гиперзвуковой ракеты на финальном участке подлёта. Прогноз делается на основе данных о ней на

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между ядерным, гиперзвуковым и кинетическим оружием аться на морских и воздушных судах, и ими оснащаются мобильные наземные ракетные комплексы. Макет гиперзвуковой ракеты «Кинжал», размещенной на истребителе МИГ-31К. Ее максимальная скорость —

Китайский ИИ самостоятельно создает гиперзвуковое оружие, потому что человеческий разум не успевает за технологиями е Китай планирует применять эти разработки и в гражданском секторе: к 2035 г. планируется построить гиперзвуковой авиалайнер, который сможет доставлять людей в любую точку мира за час или два.

Инженерный центр «Гиперзвук» начал работу в электронном архиве «Этлас» Инженерный центр «Гиперзвук» начал работу в электронном архиве «Этлас». Основной целью организации электронного

Гиперзвуковые снаряды рейлгана полетят в следующем году ая: разработчики рельсового орудия предлагают оснастить гиперзвуковыми снарядами и обычные пороховые пушки, что резко повысит их возможности в борьбе с самыми разными целями, прежде всего воздушными. Гиперзвуковой снаряд рейлгана сможет заменить дорогостоящие ракеты Сегодня корабли вооружены автоматическими пушками калибра 100-145 мм, которые имеют недостаточную дальность и точность стрель

Гиперзвуковая война пугает неопределенностью бладателей технологий гиперзвукового оружия пополнился новым членом. Китай 9 января 2015 г. испытал гиперзвуковой глайдер (планер) под названием WU-14. Это управляемый аппарат, который устанав

Гиперзвуковой LEA взлетит на российском ТУ-22 одинамической трубе S4 при скорости 6 М. Россия поможет европейцам освоить гиперзвуковые технологии Гиперзвуковой летательный аппарат LEA разрабатывается европейским оборонным концерном MBDA и

Гиперзвуковая ракета X-51A продержалась меньше минуты Решающее испытание для экспериментальной гиперзвуковой ракеты ВВС США X-51A Waverider закончилось неудачей. В третьем испытании ракета

Гиперзвуковой прорыв: DARPA замахнулось на 20М зработки и позволит увеличить интенсивность тестирования перспективных гиперзвуковых систем оружия. Гиперзвуковой полет на скорости 20 М (т.е. в 20 раз больше скорости звука) позволит военным С

Россия готовит гиперзвуковую ракету может двигаться в два раза быстрее звука. На подходе новая модификация – "Брамос 2", которая будет гиперзвуковой и достигнет скорости 7 М. Подобного оружия пока нет ни у одной страны мира. "Бр

Гиперзвуковое оружие на "стелсах": США опять пугают Россию шно-реактивный двигатель. По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, исследования гиперзвукового оружия, которые США планируют завершить к 2015 году, представляют особенно серьезную угрозу для России. Гиперзвуковые ракеты существенно нарушают сложившийся паритет в области обычных и даже стратегических вооружений. Благодаря высокоскоростным ракетам малозаметные истребители смогут наносить нео

Результаты расследования: гиперзвуковой бомбардировщик "подпалил шкуру" Специалисты оборонного научного агентства DARPA установили, почему погиб американский беспилотный гиперзвуковой бомбардировщик HTV-2. Испытания HTV-2 состоялись в августе 2011 года. Согласно плану, HTV-2 должен был отстыковаться от разгонной ракетной ступени Centaur и войти в плотные слои а

Гиперзвуковая боеголовка: секретное оружие Пентагона готово к бою Армия США успешно испытала гиперзвуковой аппарат, который станет одним из основных компонентов системы глобального удара, способной менее чем за два часа нанести неотвратимый удар по цели в любой точке земного шара. 17 н

Гиперзвуковой удар с орбиты потряс Тихий океан 11 августа трехступенчатая ракета-носитель Minotaur IV Lite стартовала с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. На ее борту находился гиперзвуковой летательный аппарат HTV-2, который в перспективе позволит Пентагону в течение 60 минут наносить удар по любой точке нашей планеты. Аналогов американскому гиперзвуковому бомбардиро

Гиперзвуковая ракета X-51A упала в океан ider. Полет состоялся 13 июня над Тихим океаном и фактически закончился неудачей: нештатно сработал гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ГПВРД). Поначалу все шло хорошо: бом

Х-51: гиперзвук на керосине км. После отделения от самолёта ускоритель стандартной тактической ракеты ATM (Army Tactical Missile) разогнал Х-51 за 4 с до скорости 4,8 Маха. На этой скорости включился маршевый ПВРД, обеспечивший гиперзвуковой полёт аппарата на скорости около 5 Мах - почти 2 км/с. Достигнутый потолок превысил 21 км. Телеметрическая информация передавалась по радиоканалу. Её приём осуществлялся патрульны

ВВС США готовят к запуску гиперзвуковой аппарат Falcon по местному времени с базы Ванденберг в Калифорнии планируется осуществить запуск новой модификации РН Minotaur IV. Полезной нагрузкой модернизированной ракеты лёгкого класса станет экспериментальный гиперзвуковой аппарат HTV (Hypersonic Technology Vehicle) - Falcon HTV-2. Аппарат разрабатон в рамках концепции оперативного глобального высокоточного удара агентством передовых оборонных разра

В Индии успешно испытан прототип гиперзвуковой ракеты ракеты обеспечил её разгон и поддержание в течение 7 с скорости 6 (+/-0,5) Маха и динамического давления (80+35 кПа). Эти параметры необходимы для инициации и устойчивой работы ПВРД, рассчитанного на гиперзвуковые режимы работы. Для каких именно целей ведётся разработка гиперзвукового летательного аппарата, не указыается.

Гиперзвуковой райдер готов к испытаниям двигателя тактической ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System). На этой скорости будет включён гиперзвуковой двигатель. Предстоящие испытания X-51A Waverider станут во многом этапными для

F-35 преодолел звуковой барьер вооружений совокупной массой 2450 кг. F-35, пилотировавшийся главным лётчиком-испытателем компании Lockheed Martin Йоном Бизли, набрал высоту около 9 км, после чего четыре раза выполнил переход через звуковой барьер, достигнув скорости 1,05 Маха. Общая продолжительность полёта на сверхзвуке составила 8 минут. Ранее в тот же день самолёт выполнил ещё один испытательный полёт на околозвуковой

Новое вооружение позволит истребителю Миг-31 поражать гиперзвуковые летательные аппараты Как сообщает служба информации ВВС, обновление систем вооружения позволит тяжелому истребителю Миг-31 поражать гиперзвуковые летательные аппараты. Об этом заявил журналистам начальник ФГУ "30 ЦНИИ Военно-воздушных сил" полковник Юрий Балыко. "Отечественная номенклатура авиационного вооружения требует се

Швеция освоила маневр на гиперзвуке км/ч). Испытания прошли успешно. Была подтверждена возможность маневрирования ракеты, движущейся с гиперзвуковой скоростью. По информации разработчиков, это достигнуто впервые в мире. Собрана

МГД-гиперзвук: заманчивые перспективы NASA возвратилось к изучению двигательной системы, который позволит развивать гиперзвуковые скорости при помощи обычных турбореактивных двигателей благодаря использованию магнитогидродинамического эффекта. Как сообщалось ранее, в марте 2007 года Компания General Atomics

США испытали гиперзвуковой летательный аппарат 10 Мах (около 11 тыс. километров в час). В США активно ведется разработка гиперзвуковых летательных аппаратов с глобальной дальностью полета, способных прецизионно поражать цели в любой точке Земли. Гиперзвуковой полет в верхних слоях атмосферы позволяет аппаратам такого типа непрерывно маневрировать, что делает задачу их кинетического поражения неразрешимой при сегодняшнем уровне развития

Семейство "БраМос" пополнится гиперзвуковой крылатой ракетой Как сообщает India Defense, семейство ракет "БраМос" (Брахмапутра-Москва) поплнится гиперзвуковой крылатой ракетой. Разработка и производство ракеты будет осуществляться совместным российско-индийским предприятием BrahMos. Предполагается, что пуск ракет будет осуществляться ли

Гиперзвуковые ракеты уничтожают советские танки ой видимости, что демаскирует пусковую установку. Ракеты СКЕМ могут поражать не только бронеобъекты, но и укрепленные пункты – так называемые RUS-структуры. Контракт стоимостью $78 млн. на разработку гиперзвуковой противотанковой кинетической ракеты второго поколения корпорация Lockheed Martin получила в 2003 году. Ракета CKEM длиной менее 1,5 м и массой около 45 кг имеет дальность до 8 км.

РВСН проясняют гиперзвуковой секрет России вазибаллистическими», или «полубаллистическими» ракетами обычно понимают ракеты с низким профилем и гиперзвуковой скоростью полета, способные за счет использования гиперзвуковых двигателей осущ

Готовятся к старту в космос гиперзвуковые аппараты едет аппарат HTV на заданную траекторию, после чего аппарат совершит автономный управляемый полет с гиперзвуковой скоростью. Перспективные многоразовые аппараты, создаваемые по совместному прое

Готовятся к старту в космос гиперзвуковые аппараты едет аппарат HTV на заданную траекторию, после чего аппарат совершит автономный управляемый полет с гиперзвуковой скоростью. Перспективные многоразовые аппараты, создаваемые по совместному прое

Владимир Путин: гиперзвук, а не природный газ, защитит Россию , ставящая конечной целью разработку гиперзвукового бомбардировщика многоразового использования, способного оказать немедленную и разноплановую поддержку войскам США в любой точке земного шара. Новый гиперзвуковой глобальный летательный аппарат позволит решать более широкий круг задач, чем обычные баллистические ракеты.

Владимир Путин: гиперзвук, а не природный газ, защитит Россию , ставящая конечной целью разработку гиперзвукового бомбардировщика многоразового использования, способного оказать немедленную и разноплановую поддержку войскам США в любой точке земного шара. Новый гиперзвуковой глобальный летательный аппарат позволит решать более широкий круг задач, чем обычные баллистические ракеты.

Falcon: бомбардировщики уходят в гиперзвук аемую стартовую систему, позволяющую аппарату достичь скоростей и высот, необходимых для перехода в гиперзвуковой режим полета. Программа осуществляется ВВС США и агентством передовых военных р

Falcon: бомбардировщики уходят в гиперзвук аемую стартовую систему, позволяющую аппарату достичь скоростей и высот, необходимых для перехода в гиперзвуковой режим полета. Программа осуществляется ВВС США и агентством передовых военных р

Дешевый гиперзвук получен в США ателей со сверхзвуковыми камерами сгорания. Официально признанный мировой рекорд скорости для аппаратов этого класса, установленный в ноябре 2004 года американским экспериментальным аппаратом Х-43А с гиперзвуковой двигательной установкой прямоугольного сечения, составляет 9,6 Мах. Гиперзвуковая аэродинамическая труба, сообщает Space Daily, работает существенно тише, чем иные, — по данн

Дешевый гиперзвук получен в США ателей со сверхзвуковыми камерами сгорания. Официально признанный мировой рекорд скорости для аппаратов этого класса, установленный в ноябре 2004 года американским экспериментальным аппаратом Х-43А с гиперзвуковой двигательной установкой прямоугольного сечения, составляет 9,6 Мах. Гиперзвуковая аэродинамическая труба, сообщает Space Daily, работает существенно тише, чем иные, — по данн

В США тоже создают гиперзвуковые боеголовки В США – возможно, впервые в мире – успешно испытан гиперзвуковой аппарат, оснащенный маршевым прямоточным двигателем со сверхзвуковой камерой сг

В США тоже создают гиперзвуковые боеголовки В США – возможно, впервые в мире – успешно испытан гиперзвуковой аппарат, оснащенный маршевым прямоточным двигателем со сверхзвуковой камерой сг