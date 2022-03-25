Китайский ИИ самостоятельно создает гиперзвуковое оружие, потому что человеческий разум не успевает за технологиями

В Китае создана самообучающаяся система для обработки изображений их аэродинамических туннелей. Она позволит усовершенствовать гиперзвуковое оружие и, возможно, поможет создать гиперзвуковые гражданские самолёты.

ИИ автономно создает гиперзвуковое оружие

Китайские эксперты по искусственному интеллекту заявляют о создании системы, которая способна автономно, без участия людей, заниматься разработками гиперзвукового оружия.

Машинный интеллект способен идентифицировать большинство разновидностей ударных волн, возникающих при испытаниях в аэродинамической трубе, даже притом, что его не обучали этому специально.

ИИ самостоятельно создал базу знаний, которая позволяет разрабатывать новые двигатели для гиперзвуковых ракет или самолётов, так, что те смогут преодолевать значительно большие расстояния на больше скорости, чем раньше.

Команда исследователей во главе с профессором Ле Цзялином (Le Jialing) из Центра аэродинамических исследований и разработки КНР опубликовала работу об этом в рецензируемом издании «Журнал технологий реактивного движения», который издаётся аэрокосмической оборонной отраслью Китая.

В Китае появился автономный самообучающийся ИИ, уже привлеченный к созданию гиперзвукового оружия

Ле Цзялин, который выступал в роли советника китайских военных по вопросам гиперзвукового оружия более трёх десятилетий, указывает, что человеческий разум больше не в состоянии успевать за технологической гонкой.

Исследования гиперзвукового оружия (то есть, такого, скорость движения которого превышает скорость звука в пять и более раз) по всему миру производятся в аэродинамических туннелях; в ходе эксперимента каждую секунд производятся тысячи изображений. Все эти фотографии затем изучаются исследователями, иногда - пиксель за пикселем, - чтобы найти решение теоретических и практических проблем.

Для обработки вручную такой объём данных огромен.

В Китае сегодняшние разработки гиперзвукового оружия нацелены на преодоление барьера в 8 Махов (скоростей звука); но это означает колоссальное количество экспериментальных данных, подлежащих обработке и анализу.

Ученик самого себя

Подключение ИИ к этому процессу выглядело многообещающим подходом, но практически малоосуществимым, поскольку для создания обучающих моделей требовался огромный объём именно что ручной работы - вплоть до обрисовки ударных волн для каждого изображения.

Ле Цзялин и его коллеги создали, однако, новый ИИ, который не требует такого обучения. Машина самостоятельно определяла ударные волны, оценивая местоположение, яркость и цвет каждого пикселя на экспериментальных изображениях.

Методика, получившая название «неинспектируемая сегментация» (unsupervised segmentation), основана на математической теории, предполагающей установление неочевидных связей между разными объектами.

Эти же изображения использовались для дальнейшего увеличения точности распознавания ударных волн, то есть, машина училась сама у себя.

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Исследователям удалось добиться 85% совпадения в распознавании изображений ударных волн людьми и машиной. Это вчетверо выше показателей более традиционного компьютерного ПО.

Каждое изображение из гиперзвукового аэродинамического туннеля содержит большое количество турбулентности, из-за чего эксперты-люди тратят огромные усилия на то, чтобы корректно опознать критическую ударную волну попиксельно. Искусственный интеллект, использующий трёхлетней давности видеокарту, причём даже не топовую, управляется с обработкой каждого изображения за 9 секунд.

В итоге ИИ может предупреждать ударные волны, что открывает путь к созданию более совершенных конструкций для гиперзвукового оружия и летательных аппаратов.

Гражданское применение

Китай планирует применять эти разработки и в гражданском секторе: к 2035 г. планируется построить гиперзвуковой авиалайнер, который сможет доставлять людей в любую точку мира за час или два.

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На сегодняшний день ни одна страна не располагает даже сверхзвуковыми гражданскими самолётами в связи с большой сложностью в их конструировании.

В Советском Союзе в 1975-1978 гг. эксплуатировался сверхзвуковой самолёт Ту-144; его использование прекратилось в связи с нерентабельностью. Сказались и несколько катастроф; особенно громкой стал инцидент на международном авиасалоне Ле-Бурже 1973 г., унесший 14 жизней - погибли шесть членов экипажа и восемь человек на земле.

С 1976 по 2003 гг. в коммерческой эксплуатации находился сверхзвуковой британо-французский самолёт Concorde. В 2000 г. «Конкорд» F-BTSC авиакомпании Air France, совершавший рейс Париж — Нью-Йорк, потерпел катастрофу, рухнув на небольшой отель в двух километрах от аэропорта «Шарль де Голль». Погибли все, кто находился на борту, и четыре человека, находившиеся в отеле. Спустя три года эксплуатацию «Конкордов» решено было прекратить.

Позднейшие попытки создать гражданский сверх- или гиперзвуковой борт успехом не увенчались. Теперь, однако, китайские специалисты ожидают, что им удастся решить технические проблемы, используя ИИ. Причём речь идёт не только об инженерных проблемах, но и контроле над машиной непосредственно в полёте.

«Использование искусственного интеллекта для решения инженерных задач - перспективное направление, но ИИ на сегодняшний день не в состоянии решать задачи, требующие поистине творческого подхода, - говорит Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании «Информационные технологии будущего». - Обрабатывать большие объёмы данных на несколько порядков быстрее, чем это делают люди, он может. Некоторые инженерные решения действительно можно усовершенствовать с помощью больших объёмов вычислений - и это как раз задача для ИИ. Но радикальное новаторство пока что не является сильной стороной сегодняшних технологий искусственного интеллекта. Гиперзвуковые гражданские летательные аппараты, вероятно, в итоге будут созданы, но какую роль в их появлении сыграет ИИ и сыграет ли вообще, - это ещё вопрос. Тем более, что под ИИ подразумевают очень разные технологии, и их упоминание никак не гарантирует прорывных решений».

Что касается оружия, то буквально несколько дней назад стало известно, что ИИ в ходе экспериментов смог предложить 40 тыс. вариантов отравляющих веществ - в том числе реально существующих форм химического оружия - всего за шесть часов работы.