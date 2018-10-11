Разделы

Air France–KLM Air France KLM

Air France–KLM - Air France - KLM

СОБЫТИЯ

11.10.2018 Orange Business Services и Global Eagle обеспечат связь на борту самолетов Air France

Orange Business Services совместно с Global Eagle заключили долгосрочный контракт с авиакомпанией Air France на предоставление услуг связи и установку спутниковых систем интернет-подключения на 113 самолетах семейства Airbus A320. В число самолетов семейства Airbus A320 входят модели A318,

05.06.2009 В крушении самолета Air France виноват компьютер?

Эксперты продолжают выдвигать возможные причины крушения «Аэробуса» А330 компании Air France в понедельник ночью, 1 июня. Среди них – удар молнии, сильная турбулентность, ошибка пилота, террористический акт и усталость металла. Но не стоит обходить вниманием и еще одну возмо
11.09.2007 В авиалайнерах Air France появятся космоснимки

Авиакомпания Air France в рамках совместного с Европейским космическим агентством ESA проекта планирует в ближайшее время представить новый сервис для пассажиров магистральных авиалайнеров - отображение мес
05.09.2007 Air France намерена ввести биометрический контроль пассажиров

Компания Air France сообщила о предстоящих испытаниях новой методики контроля авиапассажиров при посадке на борт самолетов. Пассажирам по их желанию будут выданы специальные карты с микрочипом, куда буд
13.02.2002 KPNQwest выиграла контракт на создание виртуальной частной сети для авиакомпании KLM

KPNQwest получила контракт на монтаж виртуальной частной сети на основе IP-протокола для голландских королевских авиалиний KLM. Сеть, предназначенная для использования техническими службами авиакомпании, охватит территорию 6 европейских стран - Голландии, Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании. Сеть в

19.10.2001 GE Aircraft Engines заключила контракт на $100 млн. с Air France

На этой неделе авиакомпания Air France заключила контракт на сумму более $100 млн. с подразделением GE Aircraft Engines (
29.10.1999 Air France заключает соглашение о покупке двигателей с General Electric

Компания Air France выбрала новый вариант двигателя GE CF6-80E1 с более высокой тягой для самолетов Airbus Industrie A330-200. Сумма заказа на двигатели оценивается более чем в $250 млн. Этот заказ поло
28.04.1999 Baan и KLM разорвали контракт на поставку ПО

Компания Baan и голландская авиакомпания KLM объявили о разрыве договора по реализации проекта Columbus. Согласно ему Baan должна была поставить ПО для KLM. По словам представителя KLM, фирма не понесет каких-либо серьез

Air France–KLM и организации, системы, технологии, персоны:

Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 98 7
Oracle Corporation 6914 4
Sabre Corporation - Sabre Holdings 172 4
Microsoft Corporation 25373 3
Apple Inc 12804 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 3
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 129 3
Google LLC 12374 2
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 165 2
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 190 2
JDSU - JDS Uniphase 218 2
Samsung Electronics 10751 2
Dell EMC 5112 2
Cisco Systems 5243 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14778 2
SAS Institute 1045 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9262 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1536 2
Yahoo! 3711 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 456 2
Dassault Systemes 223 2
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 67 1
Deutsche Lufthansa Systems 24 1
Nvidia Corp 3797 1
N2WS 4 1
Oculus VR 76 1
Омега 87 1
VerifyMyAge 6 1
Blockpass IDN 6 1
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 21 1
United Technologies - Hamilton Sundstrand - Гамильтон Сандстрэнд 47 1
Технологии Будущего 158 1
Samsung SDI 84 1
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 290 1
Commerce One - CMRC 175 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - i2 Technologies - i2 СНГ 137 1
KPN - KPNQwest 53 1
Telefonica - Terra Networks - Terra Lycos 104 1
Siemens AG - Siemens Group 2635 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1007 1
British Airways - British Midland International 127 27
Deutsche Lufthansa AG 121 13
United Airlines - авиакомпания 93 11
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 10
Delta Air Lines - авиакомпания 90 8
Alitalia - Società Aerea Italiana - Алиталия 14 8
Deutsche Lufthansa AG - Austrian Airlines - авиакомпания 20 7
Deutsche Lufthansa AG - SWISS International Air Lines 53 7
Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle - Международный аэропорт Париж — Шарль-де-Голль - Руасси — Шарль-де-Голль - ИАТА: CDG, ИКАО: LFPG 12 7
Iberia - Líneas Aéreas de España, S.A. Operadora, Sociedad Unipersonal - Иберия 14 7
American Airlines 89 6
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 6
Finnair - Авиакомпания 34 6
Boeing 1021 6
Continental Airlines 30 5
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 180 4
QinetiQ Group 57 4
Air Canada - авиакомпания 16 3
Qantas Airways - Queensland and Northern Territory Aerial Services 18 3
Walmart - Wal-Mart Stores 390 3
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 80 3
AkzoNobel - АкзоНобель 9 2
Lockheed Martin 767 2
Трансаэро - авиакомпания 59 2
W&R - Waddell & Reed Financial - Waddell & Reed Investment Management Company 24 2
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 37 2
Expedia - Travelocity 60 2
Ростех - РТ Финанс - Red Wings Airlines - Ред Вингс 15 2
ArcelorMittal - Arcelor Group - Mittal Steel - АрселорМиттал Кривой Рог - Миттал Стил Кривой Рог - Криворожсталь - АрселорМиттал Темиртау - Карагандинский металлургический комбинат 14 2
Dassault Aviation 12 2
Брюссельский аэропорт - Luchthaven Brussel-Nationaal - L’aéroport de Bruxelles-National - Brussels Airport - ИАТА: BRU, ИКАО: EBBR - аэропорт Завентем 4 2
Globalia - Air Europa Líneas Aéreas - Air Europa Express 4 2
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 2
Rabobank 13 2
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 126 2
McDonald’s - Макдоналдс 219 2
Лента - Сеть розничной торговли 2305 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2768 2
DB Schenker - Шенкер АО 21 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 139 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1372 3
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 2
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 104 2
Правительство Канады - Министерство национальной обороны Канады - National Defence - Вооруженные силы Канады 20 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5793 2
Судебная власть - Judicial power 2418 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1634 2
Кабинет министров Японии - Министерство экономики, торговли и промышленности Японии - Ministry of Economy, Trade and Industry, METI 26 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 296 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1182 2
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 142 2
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 35 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 405 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 78 1
ATSB - Australian Transport Safety Bureau - Австралийское бюро транспортной безопасности 2 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3437 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5293 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1186 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 444 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 217 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6432 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 107 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74368 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13165 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15043 7
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 587 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58035 7
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1640 6
Электронный билет - e-ticket 174 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34268 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23189 6
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2471 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10299 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17900 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25655 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4865 5
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2715 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15059 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32128 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29029 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8208 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19120 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12172 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25832 4
Оцифровка - Digitization 4957 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27280 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13114 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12465 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12367 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11658 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10086 3
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2387 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1922 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17296 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32340 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5336 3
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 69 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26274 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3495 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6004 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 788 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4730 2
ADS Concorde - сверхзвуковой пассажирский самолёт 13 5
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 142 4
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 182 4
Microsoft Windows 16480 4
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 503 4
Apple iPod 1550 3
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 121 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Dassault Systemes - Delmia 29 2
Linux OS 11080 2
Microsoft Office 4019 2
Samsung Galaxy Note 698 2
Samsung Galaxy 1006 2
Microsoft Azure 1474 2
HP Indigo ЦПМ - Цифровая печатная машина 52 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - Cisco PXP - Cisco Partner Experience Platform 55 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 251 1
Nvidia Optimus 191 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 1
Siemens Teamcenter 68 1
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 100 1
Nutanix Acropolis - Nutanix Acropolis Distributed Storage Fabric - Nutanix AHV - Nutanix Acropolis Hypervisor - Nutanix AOS - Nutanix Acropolis OS 14 1
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1007 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 209 1
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 65 1
Smart Engines - Smart Document Engine - Smart DocumentReader - Smart Document Forensics 57 1
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 86 1
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1067 1
Apple MagSafe 101 1
MSI GF - MSI GT - MSI GX - MSI GP - MSI GS - MSI GE - серия ноутбуков 59 1
Deutsche Lufthansa Systems Sirax AirFinance 6 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
Nintendo Wii - игровая консоль 760 1
Nvidia GeForce GT 337 1
Battery Eater - notebook benchmark tool 130 1
Creative Technology - Sound Blaster - Sound Blaster Connect - Sound Blaster Roar - Sound Blaster Extigy - Sound Blaster Live! - Sound Blaster Audigy - Aurora Reactive - Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio - Sound BlasterX Vanguard - Sound BlasterX Kratos 163 1
Oracle - Sun Microsystems - Sun Java System - Sun ONE - Sun Open Network Environment - Sun One Studio 102 1
Nokia Nseries 538 1
Camus Philippe - Камю Филипп 6 4
Циолковский Константин 46 2
Гагарин Юрий 94 2
Королев Сергей 45 2
Bush George - Буш Джордж 335 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 2
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 54 2
Тимошкин Андрей 8 2
Петров Борис 3 2
Сикорский Игорь 6 2
Терешкова Валентина 4 2
de Izaguirre Pascal - де Исагирре Паскал 2 2
Clarke Arthur - Кларк Артур 13 2
Jackson Paul - Джексон Пол 7 2
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 2
Herrmann Henry - Херрманн Генри 4 2
Goodwin Phil - Гудвин Фил 12 1
Сидоров Алексей 20 1
Смирнов Андрей 74 1
Грибов Андрей 74 1
Strelzick Paul - Стрельцик Пол 1 1
Macron Emmanuel - Макрон Эмманюэль 18 1
Marks Josh - Маркс Джош 1 1
Biaggiх Pierre-Louis - Бьяджи Пьер-Луи 8 1
Алейник Ярослав 8 1
Симонов Игорь 103 1
Савватин Максим 65 1
Алявдин Кирилл 19 1
Саяпина Елена 46 1
Каушанский Александр 56 1
Проскурнин Сергей 1 1
Яманов Сергей 1 1
Коренюгин Виталий 1 1
Антонов Владимир 5 1
Denis Michael - Денис Майкл 1 1
Докучаев Михаил 1 1
Раздьяконов Николай 2 1
Charlès Bernard - Шарлеc Бернар 27 1
Jung-Hoon Park - Юн-Хун Парк 3 1
Fried Daniel - Фрид Дэниел 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53669 35
Россия - РФ - Российская федерация 159276 31
Европа 24718 28
Франция - Французская Республика 8020 24
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1057 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13603 12
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3609 11
Япония 13585 10
Земля - планета Солнечной системы 10715 7
США - Нью-Йорк 3158 7
Германия - Федеративная Республика 12978 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3069 6
Испания - Королевство 3778 6
Япония - Токио 1012 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46273 5
Канада 5003 5
Нидерланды 3656 5
Австралия - Сидней 275 4
Канада - Монреаль 72 4
Великобритания - Лондон 2413 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18456 3
Америка - Американский регион 2193 3
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 314 3
Ближний Восток 3066 3
Италия - Итальянская Республика 4441 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1194 3
Чехия - Прага 207 3
Великобритания - Юго-Западная Англия - Корнуолл - Корнуэлл 17 2
Финляндия - Финляндская Республика 3662 2
Индия - Bharat 5746 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2546 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14569 2
Турция - Турецкая республика 2514 2
Австрия - Австрийская Республика 1337 2
Великобритания - Шотландия 340 2
Колумбия - Республика 539 2
Кения - Республика 161 1
США - Колорадо 385 1
Индия - Дели 152 1
Индийский океан - Персидский залив 223 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5996 36
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 979 23
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7048 19
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2981 17
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1840 12
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2605 8
Аэрогазодинамика - Звуковой барьер - Гиперзвук - Гиперзвуковая скорость - ГПВРД - гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель 133 7
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5838 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5459 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51589 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20537 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6285 4
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1626 4
Английский язык 6910 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5930 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55362 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17519 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8250 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6532 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26182 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2258 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4696 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 2
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2612 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6450 2
Паспорт - Паспортные данные 2748 2
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 562 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 695 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 693 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8269 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3728 2
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 686 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6725 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6319 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8930 2
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 375 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1293 1
Экономический эффект 1225 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 903 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11458 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6041 5
New Scientist 1448 4
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 3
CNET Networks - CNET News 1643 3
FT - Financial Times 1267 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Washington Profile 142 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 134 1
Sky News - Телеканал 30 1
Quartz 25 1
InformationWeek 241 1
Финансовая газета 24 1
The Verge - Издание 603 1
Reddit 367 1
TAdviser - Центр выбора технологий 436 1
The Register - The Register Hardware 1737 1
РИА Новости 1003 1
NYT - The New York Times 1091 1
BleepingComputer - Издание 431 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 669 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 670 1
PhoneArena 74 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
AP - Associated Press 2006 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 6
Internet Stock Report 994 2
Gartner - Гартнер 3626 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
S&P 500 562 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 798 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 356 1
CIBC World Markets 41 1
IDC - International Data Corporation 4952 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 1
UQ - The University of Queensland - Квинслендский университет - Университет Квинсленда 37 4
JCU - James Cook University in Queensland - Университет Джеймса Кука 8 1
Grenoble Alpes University - Université Grenoble Alpes - Университет Гренобль-Альпы 4 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1311 1
РАН - Российская академия наук 2047 1
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 3
