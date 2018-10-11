Air France–KLM - Air France - KLM

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|11.10.2018
|
Orange Business Services и Global Eagle обеспечат связь на борту самолетов Air France
Orange Business Services совместно с Global Eagle заключили долгосрочный контракт с авиакомпанией Air France на предоставление услуг связи и установку спутниковых систем интернет-подключения на 113 самолетах семейства Airbus A320. В число самолетов семейства Airbus A320 входят модели A318,
|05.06.2009
|
В крушении самолета Air France виноват компьютер?
Эксперты продолжают выдвигать возможные причины крушения «Аэробуса» А330 компании Air France в понедельник ночью, 1 июня. Среди них – удар молнии, сильная турбулентность, ошибка пилота, террористический акт и усталость металла. Но не стоит обходить вниманием и еще одну возмо
|11.09.2007
|
В авиалайнерах Air France появятся космоснимки
Авиакомпания Air France в рамках совместного с Европейским космическим агентством ESA проекта планирует в ближайшее время представить новый сервис для пассажиров магистральных авиалайнеров - отображение мес
|05.09.2007
|
Air France намерена ввести биометрический контроль пассажиров
Компания Air France сообщила о предстоящих испытаниях новой методики контроля авиапассажиров при посадке на борт самолетов. Пассажирам по их желанию будут выданы специальные карты с микрочипом, куда буд
|13.02.2002
|
KPNQwest выиграла контракт на создание виртуальной частной сети для авиакомпании KLM
KPNQwest получила контракт на монтаж виртуальной частной сети на основе IP-протокола для голландских королевских авиалиний KLM. Сеть, предназначенная для использования техническими службами авиакомпании, охватит территорию 6 европейских стран - Голландии, Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании. Сеть в
|19.10.2001
|
GE Aircraft Engines заключила контракт на $100 млн. с Air France
На этой неделе авиакомпания Air France заключила контракт на сумму более $100 млн. с подразделением GE Aircraft Engines (
|29.10.1999
|
Air France заключает соглашение о покупке двигателей с General Electric
Компания Air France выбрала новый вариант двигателя GE CF6-80E1 с более высокой тягой для самолетов Airbus Industrie A330-200. Сумма заказа на двигатели оценивается более чем в $250 млн. Этот заказ поло
|28.04.1999
|
Baan и KLM разорвали контракт на поставку ПО
Компания Baan и голландская авиакомпания KLM объявили о разрыве договора по реализации проекта Columbus. Согласно ему Baan должна была поставить ПО для KLM. По словам представителя KLM, фирма не понесет каких-либо серьез
