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Safran Sagem Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique

Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique

СОБЫТИЯ

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03.12.2021 Orange Business Services внедрил в Safran Aircraft Engines систему умного отслеживания

ждународный сервис-провайдер Orange Business Services развернул IoT-решение (IoT, интернет вещей) по высокоточному отслеживанию инструментов и оборудования на двух ключевых производственных площадках Safran Aircraft Engines — производителя авиадвигателей мирового класса. Этот проект ускорит цифровую трансформацию производственных процессов Safran Aircraft Engines. В рамках цифровой т
06.02.2017 Safran представила биометрические терминалы-считыватели Sigma

иях и т.п. Более того, биометрическая идентификация на базе MorphoAccess Sigma отличается повышенной точностью, которую обеспечивают новейшие алгоритмы распознавания папиллярных узоров, разработанные Safran, позволяющие обнаружить на отпечатках пальцев ложные данные, привнесенные шрамами или загрязнениями. Для получения качественного шаблона отпечатка пальца и упрощения его идентификации в

22.12.2016 Airbus Safran Launchers и Dassault Systèmes разрабатывают ракету Ariane 6

Dassault Systèmes объявила о подтверждении долгосрочного сотрудничества с Airbus Safran Launchers, основным промышленным подрядчиком в проекте по созданию ракеты нового поколения Ariane 6, осуществляемом Европейским космическим агентством. Как рассказали CNews в компании, б
29.11.2016 Safran представил биометрические терминалы MorphoWave для бесконтактного доступа

цев без каких-либо прикосновений к сканеру, так как считывание биометрических данных осуществляется бесконтактно по взмаху руки. Для реализации такого метода в MorphoWave используется запатентованная Safran бесконтактная технология, которая делает контроль простым и надежным, исключая такие традиционные ошибки сканирования отпечатков, как влажность/сухость пальцев, наличие отпечатков на ска
09.04.2009 Навигационные системы Sagem выбраны для фрегатов FREMM ВМФ Италии

Инерциальная навигационная система SIGMA 40, разработанная и произведенная Sagem (группа компаний SAFRAN), была выбрана среди международных конкурентов для оснащения новых европейских многоце
23.01.2009 Sagem поставил первый детектор NIRSpec для James Webb

В январе компания Sagem (Группа SAFRAN) осуществила поставку для Astrium первого из трех детекторов, предназначенных для спек
24.10.2008 SAFRAN приобретает биометрический бизнес компании Motorola

Группа SAFRAN заключила соглашение о приобретении биометрического бизнеса компании Motorola. Ожидается, что сделка состоится в первом квартале 2009 года, сообщает пресс-служба компании SAFRAN.

24.10.2008 JetDirect Aviation и Sagem Avionics запускают программу C-FOQA

Компания Sagem Avionics (группа компаний SAFRAN), Гранд Прери, Техас и компания JetDirect Aviation, Бурлингейм, Калифорния, совместно

03.10.2008 Поставщики мобильников: еще один умер

Международная группа Safran отказалась от компании Sagem Telecommunications, занимающейся выпуском мобильных телеф
24.09.2008 SAFRAN и Creuzet начинают разработку новых технологий в авиастроении

Группы компаний SAFRAN и Creuzet продлили сотрудничество на пять лет и начали разработку новых технологий в области производства деталей авиадвигателей - лопаток турбин, сообщает пресс-служба SAFRAN. В

22.05.2008 MBDA и Sagem совместно займутся маркетингом и усовершенствованием модульной ракеты AASM "воздух-земля"

Как сообщает пресс-служба MBDA France, компания заключила с Sagem Defense Securite соглашение, предусматривающую организацию маркетинга модульной ракеты AASM класса "воздух-земля", разработанной Sagem. Кроме того, обе компании займутся совместной
06.03.2008 Индия заказывает у Sagem Defense Securite навигационные системы SIGMA 95

Индийская компания Hindustan Aeronautics (HAL) заказала у Sagem Defense Securite (группа компаний SAFRAN) более 100 навигационных систем SIGMA 95N. Данные системы будут использоваться на истр
15.02.2008 Sagem представил новый телефон из коллекции French touch

Компания Sagem анонсировала свой новый телефон my411C LuluCastagnette с изображением плюшевого мишки LuluCastagnette на корпусе. В аппарате имеются стилизованные а-ля LuluCastagnette заставки, рингтоны.
25.01.2008 The Gores Group приобрела долю в Sagem Communications за €383 млн

питала компании будет принадлежать группе сотрудников и менеджменту, и 10% сохранит за собой группа SAFRAN. Ключевыми направлениями бизнеса компании Sagem Communications являются широкополосные
14.12.2007 SAFRAN поставит новые системы шасси самолетам A350XWB

Компания Messier-Dowty (группа компаний SAFRAN) была официально выбрана Airbus основным поставщиком систем шасси самолетов A350XWB. Компания Messier-Dowty отвечает за проектирование, разработку, квалификационные испытания, производст
05.09.2007 Sagem выпустил тонкий бюджетный телефон

Sagem Communication представила Sagem my150X – мобильный телефон, который пополнит линейку стандартных функциональных моделей. Этот телефон имеет толщину всего 10 мм.Аппарат оснащен дисплеем диагональю 1,8 дюйма с NeoN технол
23.08.2007 "МАКС-2007": ФНПЦ "РПКБ" и Sagem Defense Securite создают СП в России

оительное конструкторское бюро (РПКБ) и компания Sagem Defense Securite, входящая в группу компаний SAFRAN, подписали соглашение о намерении создания совместного предприятия в России. Целью СП

09.08.2007 Ingenico и Sagem Securite создадут лидера сферы электронных платежей

транзакций и безопасных платежей, и компания Sagem Securite, входящая в состав международной группы SAFRAN в сфере высоких технологий, начали эксклюзивные переговоры с целью объединения своей д
25.07.2007 Sagem выпустил новый биометрический считыватель

Французская компания Sagem представила новый биометрический считыватель серии МА500, предназначенный для контроля доступа в помещения по отпечаткам пальцев. Sagem МА500 Он имеет встроенную базу данных на 300
20.06.2007 УОМЗ и Sagem создают совместное предприятие

«Уральский оптико-механический завод» и французская компания Sagem в рамках авиасалона в Ле Бурже во Франции подписали соглашение о создании совместного предприятия, сообщает РБК. Предприятие будет заниматься производством и послепродажным обслуживанием

07.06.2007 "Сухой" SuperJet-100: французский вклад

Группа компаний SAFRAN в рамках программы создания российского регионального самолета (RRJ) «Сухой» SuperJet-
04.06.2007 Франция продолжает разработку телескопа для российских студентов

Компания Sagem группы SAFRAN продолжает разработку автоматического астрономического телескопа с апертурой 2,5 м для
05.04.2007 Sagem будет делать телефоны для Vodafone

Компания Vodafone объявила о планах увеличить популярность своего бренда, выпустив на рынок высококачественные доступные сотовые телефоны под собственной маркой, которые будет производить для нее Sagem Communication. Производство мобильных аппаратов под другими брендами является одной из основ стратегии Sagem Communication в 2007 году, говорят в компании. В конце марта Sagem

26.03.2007 Sony Ericsson отдаст Sagem дешевые телефоны

Sony Ericsson объявила о заключении соглашения с французской компанией Sagem о том, что последняя займется производством дешевых мобильных телефонов под маркой Sony Ericsson. Устройства будут работать в стандарте GSM, поддерживать GPRS и EDGE. Кроме того, французы
26.03.2007 Sagem my215x: недорогой музыкальный телефон

Новая модель мобильного телефона от Sagem — my215x — хоть и лишена цифровой камеры и Bluetooth, зато обладает неплохим объемом встроенной памяти — 256 МБ — и выделенными клавишами для управления музыкальным пл
17.01.2007 Sagem my700X ContactLess: телефон с технологией NFC

Компания Sagem объявила о выпуске телефона Sagem my700X ContactLess, поддерживающего функцию NFC. Sagem my700X ContactLess оснащен многочисленными мультимедийными функциями: 1,3-мегапиксел
27.10.2006 Motorola купит европейских менеджеров?

иболее уважаемых в этом секторе», — сказал он.  Заявление Гаррикса вызвало резкий скачок акций Safran. Представители французской компании на это заявили, что не исключают объединения с дру
03.10.2006 Sagem выпустил новое ПО для биометрических систем

Французская компания Sagem выпустила на рынок биометрических систем контроля доступа новую версию программного обеспечения MEMS. Являясь администратором любой системы, ПО устанавливается на центральный компьютер и

25.09.2006 Sagem представила новый биометрический считыватель

Компания Sagem представила новый биометрический считыватель МА 200, который позволяет идентифицировать сотрудников по отпечаткам пальцев, работая автономно или с другими считывателями в составе системы

11.09.2006 Sagem привез в Россию новый сканер отпечатка пальцев

Компания "АРМО-Системы", официальный российский дистрибьютор оборудования Sagem, анонсировала новый биометрический считыватель SAGEM MA 200, который предназначен для мгновенной идентификации персонала по отпечаткам пальцев и может работать автономно, в сети с

06.09.2006 Sagem представил новый сканер отпечатка пальца в России

Французская компания Sagem выпустила новый малогабаритный биометрический считыватель MA 120 для организации доступа в помещение с идентификацией персонала по отпечаткам пальцев и картам доступа Mifare. MA 120 может
29.08.2006 Sagem представил сканер отпечатка пальца в России

Французская компания Sagem представила на российском рынке малогабаритный сканер отпечатков пальца MSO300, предназначенный для сканирования и преобразования изображения папиллярного рисунка пальца с последующим зан
28.06.2006 Sagem my700X - телефон турнира "Ролан Гаррос"

зывает на то, что официальный мобильник первенства выпущен ограниченной партией – вряд ли организаторы спортивного мероприятия позволили бы расфасовать весь корт по коробкам с мобильниками. 3D-модель Sagem my700x [[[mov=http://filearchive.cnews.ru/mrtest/images/zoom/uploaded/article/2006/06/28/sa-0.flv]]] Размер видеоролика 2,5 Мб Скачать видео для мобильного, 3gp (490 Кб) Дизайн и конструк
28.06.2006 Sagem my401X – камерофон в Slim-корпусе

втопортрета. Кстати, задняя крышка крепится на специальных защелках и очень плотно прилегает к корпусу. С другой стороны, снимать панель следует очень аккуратно, чтобы не повредить защелки. 3D-модель Sagem my401x Посмотреть видеоролик (2,1 Мб) Скачать видео для мобильного, 3gp (540 Кб) Первое, на что сразу обращаешь внимание при виде нового телефона – клавиатура стала удобнее. Дополнительно
26.06.2006 Считыватель отпечатков пальцев Sagem появился в России

Компания «АРМО-Системы» представила малогабаритный биометрический считыватель отпечатков пальцев Sagem MA 110 для установки в помещениях. В отличие от серии MA 100 Sagem, эти считыватели имеют встроенный бесконтактный считыватель карт доступа iClass и поддерживают большинство проток
26.06.2006 Sagem создал новый телефон Vodafone Simply

Компания Sagem представила новый мобильный телефон из серии Vodafone Simply — VS4. Новинка относится к бюджетной ценовой категории и снабжена только самыми необходимыми функциями. Sagem VS4

14.06.2006 Sagem Communication приобрела Interstar Technologies

Компания Sagem Communication объявила о приобретении компании Interstar Technologies и создании нового дочернего предприятия Sagem Interstar со штаб-квартирой в Монреале. Известность Interstar в 
03.03.2006 Sagem выпустил мультимедийный телефон MyW-7

Компания Sagem выпустила на рынок свой новый мультимедийный телефон MyW-7. Трубка работает в сетях 3G/UMTS. UMTS-соединение обеспечивает передачу сигнала со скоростью 384 КБ/сек. ЖК-дисплей воспроизводи
16.02.2006 3GSM: Sagem будет разрабатывать телефоны с поддержкой DVB-H

В связи с проведением Всемирного Конгресса 3GSM в Барселоне, компании Alcatel и Sagem Communication объявили о том, что Sagem Communication будет разрабатывать мобильные телефоны, поддерживающие спецификации DVB-H в диапазонах UHF и S-Band. Цель Sagem Communi
23.01.2006 Мобильник Sagem - модный и актуальный

т достоинства телефонов с родины Д’Артьяна. Наоборот, порой Франция преподносит нам приятные сюрпризы, как, например, первый гламурный телефон от Alcatel или отличная бюджетная раскладушка от того же Sagem. Немного забегая вперед скажем, что и предмет нашего сегодняшнего теста также не ударил в грязь лицом перед «земялками». Но лучше будем говорить обо всем по порядку. Внешний вид и констру

Публикаций - 192, упоминаний - 220

Safran и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 33
Samsung Electronics 11065 32
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 24
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 64 23
Siemens AG - Siemens Group 2673 22
Lenovo Motorola 3566 22
LG Electronics 3735 17
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 16
Philips 2099 13
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 11
Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 10
Safran - Sagem - Sagemcom - Sagem Communication - Communication Haut Debit - Communication Mobile 31 9
Microsoft Corporation 25775 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 9
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 8
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 7
Apple Inc 13156 7
Sony 6739 7
Vodafone Group 1412 7
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 153 6
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 6
Thales Group 143 6
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 5
Sharp Corporation 1062 5
Motorola Inc 1156 4
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 44 4
Cisco Systems 5372 4
Xiaomi - Сяоми 2232 4
Toshiba Corporation 2980 4
Fujitsu 2105 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Transsion Holdings 69 4
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 3
Seowon Intech 4 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
BBK OPPO Electronics 484 3
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 3
Safran - Snecma - Société Nationale d'Étude et de Construction de Moteurs d’Avions - Национальное общество по разработке и конструированию авиационных моторов 42 24
Dixis - Диксис - Dиксис 371 11
Airbus Group - Airbus Industries 249 11
Safran - Safran Landing Systems - Messier-Bugatti-Dowty 9 8
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 6
Евросеть 1421 5
Safran - Snecma - PowerJet - ПауэрДжет 6 4
Связной ГК 1401 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 4
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 4
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 3
Safran - Techspace Aero 4 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Hyundai Motor Company 436 3
Visa International 1993 3
Boeing 1031 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
Русский стандарт Банк 509 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 3
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 48 2
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 41 2
CIT Group - CIT Aerospace 2 2
HAL - Hindustan Aeronautics Limited 21 2
Safran - Sagem Avionics 2 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
American Express - Amex 338 2
Diners Club International - платёжная система 82 2
Air France–KLM - Air France - KLM 81 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 2
Цифроград 171 2
ArianeGroup - Airbus Safran Launchers 3 1
Телефон.Ру 92 1
Телефорум 93 1
Беталинк 105 1
Евросеть - Техмаркет 81 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 4
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 2
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Правительство Италии - Вооруженные силы Италии - Правоохранительные органы Италии 18 1
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 1
Правительство Тайваня 48 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 19
WiMAX Forum 69 3
ICMA - International Card Manufacturers Association - Международная ассоциация производителей пластиковых карт 3 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
Московская ассоциация предпринимателей 9 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 68
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 61
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 25
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 24
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 23
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 23
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 22
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 18
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 17
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 14
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 13
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 13
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 13
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 13
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 12
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 12
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 12
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 11
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 11
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 11
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 10
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 10
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 9
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 9
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 9
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 9
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 9
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 9
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 8
Safran - Sagem myX 17 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 9
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 7
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 7
Microsoft Windows 16882 6
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 110 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 5
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 5
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 5
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 4
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 4
HID Global - iCLASS - формат бесконтактных смарт 38 4
Advent International - IDEMIA - Morpho - Sagem MEMS - MorphoAccess Enrollment and Management System - Sagem MA 4 4
Nokia Symbian OS 1411 4
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 4
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 124 4
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 4
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 3
Nokia Alcatel-Lucent C-WBS 4 3
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 3
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 3
HPE Compaq Jornada Pocket PC 55 3
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel OnGuard 28 3
Google Android 15244 3
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 3
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 3
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 3
Microsoft Notepad (Блокнот) 300 3
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 91 3
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 2
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 2
Nokia N-Gage 73 2
Ростех - ОДК ММП имени В.В. Чернышева - РД - Турбовентиляторный двигатель 15 2
Microsoft Office Mobile - PowerPoint Mobile - Word Mobile - Excel Mobile 59 2
Nokia Nseries 538 2
Демидов Михаил 134 2
Лахова Олеся 35 2
Лубнин Кирилл 29 2
Дорогов Михаил 5 2
Dreyfuss Henry - Дрейфус Генри 2 2
Olivier Gregoire - Оливье Грегуар 2 2
Кожевников Алексей 66 2
Cutler Alexander - Катлер Александр 4 1
Ксенин Алекс 311 1
Солонин Виталий 90 1
Москалева Татьяна 73 1
Геклер Алена 30 1
Фадеев Михаил 57 1
Муртазин Эльдар 74 1
Воробьев Дмитрий 11 1
Колесниченко Виктор 5 1
Поповкин Владимир 23 1
Кучерук Павел 16 1
Шлыков Андрей 14 1
Игнатьева Людмила 11 1
Иванов Даниил 8 1
Кузичев Василий 8 1
Поторочина Ольга 7 1
Лю Юлия 6 1
Семечкин Олег 5 1
Волкинд Яков 1 1
Симиютин Петр 1 1
Земфира - российская певица 6 1
Брылев Дмитрий 2 1
Lecasble Valerie - Лекасбль Валери 1 1
Никулин Денис 2 1
Третьяков Игорь 1 1
Волконская Екатерина 1 1
Чернова Алёна 2 1
Дементьев Иннокентий 2 1
Устинов Игорь 5 1
Калинкин Максим 3 1
Kouchner Bernard - Кушнер Бернар 2 1
Garriques Ron - Гаррикс Рон 6 1
Hala Georges - Хала Жорж 1 1
Франция - Французская Республика 8177 77
Россия - РФ - Российская федерация 166168 62
Европа 24964 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
Азия - Азиатский регион 5920 11
Земля - планета Солнечной системы 10865 9
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Япония 13807 8
Финляндия - Финляндская Республика 3697 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Южная Корея - Республика 7052 7
Индия - Bharat 5870 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 6
Нидерланды 3746 5
Польша - Республика 2031 4
Африка - Африканский регион 3641 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Швеция - Королевство 3782 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Америка - Американский регион 2206 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
Канада 5082 3
Бельгия - Королевство 1192 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 3
Испания - Королевство 3840 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 3
Европа Западная 1496 3
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 3
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 99 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 226 3
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 101 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 34
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 15
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 14
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 6
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 4
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
Английский язык 7030 3
Ergonomics - Эргономика 1755 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 3
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 3
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 141 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 3
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 11
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Ananova 250 2
Cellular News 234 2
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 2
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
Telecom.paper 194 1
Commercial Times 110 1
Maeil Business Newspaper 90 1
NEWSru.com 229 1
CNews Северо-Запад 24 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Newsday 47 1
New York Post 53 1
Times 661 1
Le Figaro 20 1
MobileMag - Mobile Magazine 49 1
FT - Financial Times 1296 1
Bloomberg 1627 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
NYT - The New York Times 1100 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
Известия ИД 770 1
South China Morning Post 93 1
BuzzFeed 15 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
New Scientist 1448 1
Le Monde 30 1
GizmoChina 171 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
Mobile Research Group 87 4
Gartner - Dataquest 353 1
MForum Analytics 20 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
ABI Research 236 1
Research and Markets 26 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Strategy Analytics 285 1
Informa - Ovum - Omdia 156 1
Sensor Tower 16 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
ЛИИ имени М.М. Громова - Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова 18 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 43 1
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 1
МГУ ГАИШ - Кавказская Горная Обсерватория 1 1
РАН ГАО ГАС - Кисловодская горная астрономическая станция 1 1
Российская инженерная академия 13 1
PolyU, HKPU - Hong Kong Polytechnic University - Xianggang Ligong Daxue - Гонконгский политехнический университет 3 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 2
Связь-Экспокомм 276 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
Aero India - Международная авиакосмическая выставка 7 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
PC Expo 36 1
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 1
Фарнборо - Международный авиасалон 28 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
CeBIT 614 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
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