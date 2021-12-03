Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique

Orange Business Services внедрил в Safran Aircraft Engines систему умного отслеживания ждународный сервис-провайдер Orange Business Services развернул IoT-решение (IoT, интернет вещей) по высокоточному отслеживанию инструментов и оборудования на двух ключевых производственных площадках Safran Aircraft Engines — производителя авиадвигателей мирового класса. Этот проект ускорит цифровую трансформацию производственных процессов Safran Aircraft Engines. В рамках цифровой т

Safran представила биометрические терминалы-считыватели Sigma иях и т.п. Более того, биометрическая идентификация на базе MorphoAccess Sigma отличается повышенной точностью, которую обеспечивают новейшие алгоритмы распознавания папиллярных узоров, разработанные Safran, позволяющие обнаружить на отпечатках пальцев ложные данные, привнесенные шрамами или загрязнениями. Для получения качественного шаблона отпечатка пальца и упрощения его идентификации в

Airbus Safran Launchers и Dassault Systèmes разрабатывают ракету Ariane 6 Dassault Systèmes объявила о подтверждении долгосрочного сотрудничества с Airbus Safran Launchers, основным промышленным подрядчиком в проекте по созданию ракеты нового поколения Ariane 6, осуществляемом Европейским космическим агентством. Как рассказали CNews в компании, б

Safran представил биометрические терминалы MorphoWave для бесконтактного доступа цев без каких-либо прикосновений к сканеру, так как считывание биометрических данных осуществляется бесконтактно по взмаху руки. Для реализации такого метода в MorphoWave используется запатентованная Safran бесконтактная технология, которая делает контроль простым и надежным, исключая такие традиционные ошибки сканирования отпечатков, как влажность/сухость пальцев, наличие отпечатков на ска

Навигационные системы Sagem выбраны для фрегатов FREMM ВМФ Италии Инерциальная навигационная система SIGMA 40, разработанная и произведенная Sagem (группа компаний SAFRAN), была выбрана среди международных конкурентов для оснащения новых европейских многоце

Sagem поставил первый детектор NIRSpec для James Webb В январе компания Sagem (Группа SAFRAN) осуществила поставку для Astrium первого из трех детекторов, предназначенных для спек

SAFRAN приобретает биометрический бизнес компании Motorola Группа SAFRAN заключила соглашение о приобретении биометрического бизнеса компании Motorola. Ожидается, что сделка состоится в первом квартале 2009 года, сообщает пресс-служба компании SAFRAN.

JetDirect Aviation и Sagem Avionics запускают программу C-FOQA Компания Sagem Avionics (группа компаний SAFRAN), Гранд Прери, Техас и компания JetDirect Aviation, Бурлингейм, Калифорния, совместно

Поставщики мобильников: еще один умер Международная группа Safran отказалась от компании Sagem Telecommunications, занимающейся выпуском мобильных телеф

SAFRAN и Creuzet начинают разработку новых технологий в авиастроении Группы компаний SAFRAN и Creuzet продлили сотрудничество на пять лет и начали разработку новых технологий в области производства деталей авиадвигателей - лопаток турбин, сообщает пресс-служба SAFRAN. В

MBDA и Sagem совместно займутся маркетингом и усовершенствованием модульной ракеты AASM "воздух-земля" Как сообщает пресс-служба MBDA France, компания заключила с Sagem Defense Securite соглашение, предусматривающую организацию маркетинга модульной ракеты AASM класса "воздух-земля", разработанной Sagem. Кроме того, обе компании займутся совместной

Индия заказывает у Sagem Defense Securite навигационные системы SIGMA 95 Индийская компания Hindustan Aeronautics (HAL) заказала у Sagem Defense Securite (группа компаний SAFRAN) более 100 навигационных систем SIGMA 95N. Данные системы будут использоваться на истр

Sagem представил новый телефон из коллекции French touch Компания Sagem анонсировала свой новый телефон my411C LuluCastagnette с изображением плюшевого мишки LuluCastagnette на корпусе. В аппарате имеются стилизованные а-ля LuluCastagnette заставки, рингтоны.

The Gores Group приобрела долю в Sagem Communications за €383 млн питала компании будет принадлежать группе сотрудников и менеджменту, и 10% сохранит за собой группа SAFRAN. Ключевыми направлениями бизнеса компании Sagem Communications являются широкополосные

SAFRAN поставит новые системы шасси самолетам A350XWB Компания Messier-Dowty (группа компаний SAFRAN) была официально выбрана Airbus основным поставщиком систем шасси самолетов A350XWB. Компания Messier-Dowty отвечает за проектирование, разработку, квалификационные испытания, производст

Sagem выпустил тонкий бюджетный телефон Sagem Communication представила Sagem my150X – мобильный телефон, который пополнит линейку стандартных функциональных моделей. Этот телефон имеет толщину всего 10 мм.Аппарат оснащен дисплеем диагональю 1,8 дюйма с NeoN технол

"МАКС-2007": ФНПЦ "РПКБ" и Sagem Defense Securite создают СП в России оительное конструкторское бюро (РПКБ) и компания Sagem Defense Securite, входящая в группу компаний SAFRAN, подписали соглашение о намерении создания совместного предприятия в России. Целью СП

Ingenico и Sagem Securite создадут лидера сферы электронных платежей транзакций и безопасных платежей, и компания Sagem Securite, входящая в состав международной группы SAFRAN в сфере высоких технологий, начали эксклюзивные переговоры с целью объединения своей д

Sagem выпустил новый биометрический считыватель Французская компания Sagem представила новый биометрический считыватель серии МА500, предназначенный для контроля доступа в помещения по отпечаткам пальцев. Sagem МА500 Он имеет встроенную базу данных на 300

УОМЗ и Sagem создают совместное предприятие «Уральский оптико-механический завод» и французская компания Sagem в рамках авиасалона в Ле Бурже во Франции подписали соглашение о создании совместного предприятия, сообщает РБК. Предприятие будет заниматься производством и послепродажным обслуживанием

"Сухой" SuperJet-100: французский вклад Группа компаний SAFRAN в рамках программы создания российского регионального самолета (RRJ) «Сухой» SuperJet-

Франция продолжает разработку телескопа для российских студентов Компания Sagem группы SAFRAN продолжает разработку автоматического астрономического телескопа с апертурой 2,5 м для

Sagem будет делать телефоны для Vodafone Компания Vodafone объявила о планах увеличить популярность своего бренда, выпустив на рынок высококачественные доступные сотовые телефоны под собственной маркой, которые будет производить для нее Sagem Communication. Производство мобильных аппаратов под другими брендами является одной из основ стратегии Sagem Communication в 2007 году, говорят в компании. В конце марта Sagem

Sony Ericsson отдаст Sagem дешевые телефоны Sony Ericsson объявила о заключении соглашения с французской компанией Sagem о том, что последняя займется производством дешевых мобильных телефонов под маркой Sony Ericsson. Устройства будут работать в стандарте GSM, поддерживать GPRS и EDGE. Кроме того, французы

Sagem my215x: недорогой музыкальный телефон Новая модель мобильного телефона от Sagem — my215x — хоть и лишена цифровой камеры и Bluetooth, зато обладает неплохим объемом встроенной памяти — 256 МБ — и выделенными клавишами для управления музыкальным пл

Sagem my700X ContactLess: телефон с технологией NFC Компания Sagem объявила о выпуске телефона Sagem my700X ContactLess, поддерживающего функцию NFC. Sagem my700X ContactLess оснащен многочисленными мультимедийными функциями: 1,3-мегапиксел

Motorola купит европейских менеджеров? иболее уважаемых в этом секторе», — сказал он. Заявление Гаррикса вызвало резкий скачок акций Safran. Представители французской компании на это заявили, что не исключают объединения с дру

Sagem выпустил новое ПО для биометрических систем Французская компания Sagem выпустила на рынок биометрических систем контроля доступа новую версию программного обеспечения MEMS. Являясь администратором любой системы, ПО устанавливается на центральный компьютер и

Sagem представила новый биометрический считыватель Компания Sagem представила новый биометрический считыватель МА 200, который позволяет идентифицировать сотрудников по отпечаткам пальцев, работая автономно или с другими считывателями в составе системы

Sagem привез в Россию новый сканер отпечатка пальцев Компания "АРМО-Системы", официальный российский дистрибьютор оборудования Sagem, анонсировала новый биометрический считыватель SAGEM MA 200, который предназначен для мгновенной идентификации персонала по отпечаткам пальцев и может работать автономно, в сети с

Sagem представил новый сканер отпечатка пальца в России Французская компания Sagem выпустила новый малогабаритный биометрический считыватель MA 120 для организации доступа в помещение с идентификацией персонала по отпечаткам пальцев и картам доступа Mifare. MA 120 может

Sagem представил сканер отпечатка пальца в России Французская компания Sagem представила на российском рынке малогабаритный сканер отпечатков пальца MSO300, предназначенный для сканирования и преобразования изображения папиллярного рисунка пальца с последующим зан

Sagem my700X - телефон турнира "Ролан Гаррос" зывает на то, что официальный мобильник первенства выпущен ограниченной партией – вряд ли организаторы спортивного мероприятия позволили бы расфасовать весь корт по коробкам с мобильниками. 3D-модель Sagem my700x [[[mov=http://filearchive.cnews.ru/mrtest/images/zoom/uploaded/article/2006/06/28/sa-0.flv]]] Размер видеоролика 2,5 Мб Скачать видео для мобильного, 3gp (490 Кб) Дизайн и конструк

Sagem my401X – камерофон в Slim-корпусе втопортрета. Кстати, задняя крышка крепится на специальных защелках и очень плотно прилегает к корпусу. С другой стороны, снимать панель следует очень аккуратно, чтобы не повредить защелки. 3D-модель Sagem my401x Посмотреть видеоролик (2,1 Мб) Скачать видео для мобильного, 3gp (540 Кб) Первое, на что сразу обращаешь внимание при виде нового телефона – клавиатура стала удобнее. Дополнительно

Считыватель отпечатков пальцев Sagem появился в России Компания «АРМО-Системы» представила малогабаритный биометрический считыватель отпечатков пальцев Sagem MA 110 для установки в помещениях. В отличие от серии MA 100 Sagem, эти считыватели имеют встроенный бесконтактный считыватель карт доступа iClass и поддерживают большинство проток

Sagem создал новый телефон Vodafone Simply Компания Sagem представила новый мобильный телефон из серии Vodafone Simply — VS4. Новинка относится к бюджетной ценовой категории и снабжена только самыми необходимыми функциями. Sagem VS4

Sagem Communication приобрела Interstar Technologies Компания Sagem Communication объявила о приобретении компании Interstar Technologies и создании нового дочернего предприятия Sagem Interstar со штаб-квартирой в Монреале. Известность Interstar в

Sagem выпустил мультимедийный телефон MyW-7 Компания Sagem выпустила на рынок свой новый мультимедийный телефон MyW-7. Трубка работает в сетях 3G/UMTS. UMTS-соединение обеспечивает передачу сигнала со скоростью 384 КБ/сек. ЖК-дисплей воспроизводи

3GSM: Sagem будет разрабатывать телефоны с поддержкой DVB-H В связи с проведением Всемирного Конгресса 3GSM в Барселоне, компании Alcatel и Sagem Communication объявили о том, что Sagem Communication будет разрабатывать мобильные телефоны, поддерживающие спецификации DVB-H в диапазонах UHF и S-Band. Цель Sagem Communi