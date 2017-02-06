Индексная книга CNews*
Safran Sagem Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique
Публикаций - 169, упоминаний - 250
Safran упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Демидов Михаил 132 2
|Лубнин Кирилл 29 2
|Дорогов Михаил 4 1
|Солонин Виталий 89 1
|Геклер Алена 28 1
|Фадеев Михаил 55 1
|Муртазин Эльдар 53 1
|Лахова Олеся 35 1
|Воробьев Дмитрий 9 1
|Поповкин Владимир 21 1
|Кучерук Павел 15 1
|Москалева Татьяна 73 1
|Земфира - российская певица 6 1
|Игнатьева Людмила 11 1
|Иванов Даниил 8 1
|Кузичев Василий 8 1
|Поторочина Ольга 7 1
|Лю Юлия 6 1
|Христос Иисус 29 1
|Семечкин Олег 6 1
|Волкинд Яков 1 1
|Симиютин Петр 1 1
|Зайцев Павел 45 1
|Прохоров Алексей 5 1
|Путин Владимир 2542 1
|Рейман Леонид 1009 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 1
|Торбахов Александр 55 1
|Малис Александр 155 1
|Шамолин Михаил 119 1
|Faraday Michael - Фарадей Майкл 24 1
|Чичваркин Евгений 158 1
|Кусков Денис 212 1
|Кожевников Алексей 61 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Малафеев Андрей 51 1
|Кузюк Максим 8 1
|Ситников Сергей 75 1
|Комаров Павел 2 1
|Васильев Игорь 23 1
|Mobile Research Group 65 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
|ABI Research 230 1
|Research and Markets 23 1
|GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
|Strategy Analytics 283 1
|Sensor Tower 10 1
|Gartner - Dataquest 340 1
|MForum Analytics 18 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198432, в очереди разбора - 934816.
Создано именных указателей - 91903.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198432, в очереди разбора - 934816.
Создано именных указателей - 91903.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.