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Safran Sagem Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique

Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique


06.02.2017 Safran представила биометрические терминалы-считыватели Sigma
22.12.2016 Airbus Safran Launchers и Dassault Systèmes разрабатывают ракету Ariane 6
29.11.2016 Safran представил биометрические терминалы MorphoWave для бесконтактного доступа
09.04.2009 Навигационные системы Sagem выбраны для фрегатов FREMM ВМФ Италии
23.01.2009 Sagem поставил первый детектор NIRSpec для James Webb
24.10.2008 SAFRAN приобретает биометрический бизнес компании Motorola
24.10.2008 JetDirect Aviation и Sagem Avionics запускают программу C-FOQA
03.10.2008 Поставщики мобильников: еще один умер
24.09.2008 SAFRAN и Creuzet начинают разработку новых технологий в авиастроении
22.05.2008 MBDA и Sagem совместно займутся маркетингом и усовершенствованием модульной ракеты AASM "воздух-земля"
06.03.2008 Индия заказывает у Sagem Defense Securite навигационные системы SIGMA 95
15.02.2008 Sagem представил новый телефон из коллекции French touch
25.01.2008 The Gores Group приобрела долю в Sagem Communications за €383 млн
14.12.2007 SAFRAN поставит новые системы шасси самолетам A350XWB
23.08.2007 "МАКС-2007": ФНПЦ "РПКБ" и Sagem Defense Securite создают СП в России
09.08.2007 Ingenico и Sagem Securite создадут лидера сферы электронных платежей
25.07.2007 Sagem выпустил новый биометрический считыватель
20.06.2007 УОМЗ и Sagem создают совместное предприятие
07.06.2007 "Сухой" SuperJet-100: французский вклад
05.04.2007 Sagem будет делать телефоны для Vodafone
26.03.2007 Sony Ericsson отдаст Sagem дешевые телефоны
26.03.2007 Sagem my215x: недорогой музыкальный телефон
17.01.2007 Sagem my700X ContactLess: телефон с технологией NFC
27.10.2006 Motorola купит европейских менеджеров?
03.10.2006 Sagem выпустил новое ПО для биометрических систем
25.09.2006 Sagem представила новый биометрический считыватель
11.09.2006 Sagem привез в Россию новый сканер отпечатка пальцев
06.09.2006 Sagem представил новый сканер отпечатка пальца в России
29.08.2006 Sagem представил сканер отпечатка пальца в России
28.06.2006 Sagem my401X – камерофон в Slim-корпусе
28.06.2006 Sagem my700X - телефон турнира "Ролан Гаррос"
26.06.2006 Sagem создал новый телефон Vodafone Simply
03.03.2006 Sagem выпустил мультимедийный телефон MyW-7
16.02.2006 3GSM: Sagem будет разрабатывать телефоны с поддержкой DVB-H
23.01.2006 Мобильник Sagem - модный и актуальный
23.11.2005 Раскладушка Sagem myC4-2 - один из лучших бюджетников
30.12.2004 Sagem: дизайнерский камерофон к Рождеству
28.12.2004 Sagem выпустил на рынок новый камерофон
04.11.2004 Nokia обвиняет Sagem в воровстве дизайна
04.11.2004 Sagem обвинили в использовании дизайна Nokia

Публикаций - 169, упоминаний - 250

Safran упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 31
Samsung Electronics 9333 26
Siemens AG - Siemens Group 2311 20
Lenovo Motorola 3463 20
Sony Ericsson 1107 19
LG Electronics 3372 17
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 15
Philips 1960 13
GE - General Electric - Дженерал электрик 419 11
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 8
Microsoft Corporation 22497 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 7
Vodafone Group 1318 7
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1740 6
АРМО ГК - АРМО-Системы 154 6
Pantech Curitel 118 5
Sharp Corporation 1024 5
Fujitsu 1898 4
Toshiba Corporation 2830 4
Qisda BenQ - ранее Acer Communications & Multimedia 389 4
Cisco Systems 4720 4
Thales 95 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - SonyEricsson 192 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 4
HP - Hewlett-Packard 3567 4
Sony 6145 3
Kyocera 226 3
IBM - International Business Machines Corp 8941 3
Apple Inc 10683 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 785 3
ZyXEL Communications 280 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 3
Orange S.A. 982 3
Haier 94 2
HID Global 96 2
Fly 182 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 2
Infinix Mobile - Infinix Mobility 13 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 2
ЦФТ Золотая Корона 352 2
Самолёт ГК 216 13
Dixis - Диксис 343 10
Airbus Group - Airbus Industries 204 6
Евросеть 1393 5
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 5
Связной ГК 1190 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 4
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 3
Аэрофлот - Aeroflot 648 3
Hyundai Motor 316 3
Русский стандарт Банк 370 3
Diners Club International - платёжная система 79 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 2
Возрождение - Коммерческий банк 186 2
Открытие ФК 2713 2
Air France 50 2
Точка 1820 2
Цифроград 171 2
American Express - Amex 309 2
Boeing 957 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 1
Honda Motor Company 222 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 133 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 87 1
Lockheed Martin 730 1
Puma - Пума 41 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
Телефон.Ру 89 1
Телефорум 91 1
Беталинк 102 1
Евросеть Техмаркет 76 1
BAE Systems 162 1
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 145 1
Delta Air Lines - авиакомпания 43 1
Airbus Safran Launchers 1 1
Факел ОКБ - Двигательная Лаборатория Российской Академии Наук 10 1
ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 19 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 4 1
Союз ТМКБ ФГУП - Тушинское машиностроительное конструкторское бюро 0 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 3
Правительство Москвы 1640 2
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 79 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
Президент Российской Федерации 3770 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 26 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 194 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 1
Правительство Италии - Вооруженные силы Италии 13 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 108 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 135 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 30 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 7
WiMAX Forum 66 3
АРБ - Ассоциация российских банков 176 2
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 23
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 14
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 10
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3403 9
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 9
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1118 8
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 8
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 564 7
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 7
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 6
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1159 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 5
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 251 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2228 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1132 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 1726 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 4
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 555 4
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 4
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1399 4
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 377 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 4
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 4
AAC - Advanced Audio Coding 390 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 3
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 599 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 3
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1102 3
Рулонный смартфон - Смартфон-рулон - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 322 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 793 3
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 37 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 7
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 6
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 57 5
Oracle Java - язык программирования 2554 5
Microsoft Windows 10 11713 4
Nokia Symbian OS 1388 4
АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 59 3
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 54 3
Nokia Alcatel-Lucent C-WBS 4 3
Apple MacBook Air - Ноутбук 697 3
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 100 3
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 69 3
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 3
ACCESS PalmSource - Palm OS 445 3
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 51 2
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 208 2
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 156 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 504 2
Nokia N-Gage 65 2
Microsoft Access 53 2
MediaTek Helio G - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 81 2
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 71 2
Microsoft Outlook 1241 2
Lenovo Motorola MP - серия смартфонов 12 2
Microsoft SQL Server 1416 2
МиГ - серия фронтовых истребителей 100 2
Microsoft Windows XP 2291 2
NASA JWST - James Webb Space Telescope - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 43 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 1
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 531 1
Столичный Банк - СТБ Карт - STB Card 2 1
Samsung Galaxy 832 1
Adobe Photoshop 667 1
Сбер - Dialog - Мессенджер 53 1
Opera Browser - Браузер 923 1
Google Android 10 195 1
Linux OS 7669 1
Apple - App Store 2437 1
Демидов Михаил 132 2
Лубнин Кирилл 29 2
Дорогов Михаил 4 1
Солонин Виталий 89 1
Геклер Алена 28 1
Фадеев Михаил 55 1
Муртазин Эльдар 53 1
Лахова Олеся 35 1
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Кучерук Павел 15 1
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Симиютин Петр 1 1
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Прохоров Алексей 5 1
Путин Владимир 2542 1
Рейман Леонид 1009 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 1
Торбахов Александр 55 1
Малис Александр 155 1
Шамолин Михаил 119 1
Faraday Michael - Фарадей Майкл 24 1
Чичваркин Евгений 158 1
Кусков Денис 212 1
Кожевников Алексей 61 1
Ксенин Алекс 311 1
Малафеев Андрей 51 1
Кузюк Максим 8 1
Ситников Сергей 75 1
Комаров Павел 2 1
Васильев Игорь 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 44
Франция - Французская Республика 5665 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 15
Азия - Азиатский регион 3803 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 8
Европа 12319 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 7
Франция - Иль-де-Франс - Париж 964 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 6
Земля - планета Солнечной системы 7427 5
Нидерланды 2197 5
Индия - Республика 4263 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 4
Япония 10069 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1352 4
Россия - СФО - Новосибирск 3269 4
Южная Корея - Республика 4394 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1044 3
Европа Западная 1329 3
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 3
Германия - Федеративная Республика 8903 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 161 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1205 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 3
Америка Северная 2650 2
Африка - Африканский регион 2928 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 2
Украина 6212 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 408 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 2
Испания - Королевство 2917 2
США - Нью-Йорк 2616 2
Финляндия - Финляндская Республика 1816 2
Бельгия - Королевство 851 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 22
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 10
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 3
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия 0 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 1
Абонентская база - Абонентская плата 1383 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 1298 1
Экономический эффект 694 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 115 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 28 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 107 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 508 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 2
CNews RND - R&D.CNews 2112 2
Cellular News 231 2
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 2
Ananova 249 2
New York Post 39 1
Newsday 45 1
CNews Северо-Запад 24 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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