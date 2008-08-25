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Safran Safran Landing Systems Messier-Bugatti-Dowty

СОБЫТИЯ

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25.08.2008 Завершены испытания новых углеродных тормозов для Boeing 737 Next-Generation 1
11.04.2008 В Китае открываются новые заводы по производству деталей для авиадвигателей 2
07.03.2008 Электрические тормоза прошли испытания на коммерческом реактивном самолете 1
07.03.2008 Messier-Bugatti поставит системы управления посадкой и торможения для A350XWB 1
20.12.2007 Messier Services создает новые инструменты для самолетов следующего поколения 2
14.12.2007 SAFRAN поставит новые системы шасси самолетам A350XWB 1
07.06.2007 "Сухой" SuperJet-100: французский вклад 2
06.06.2007 Первые шасси для SuperJet 100 прибудут в Россию в августе 1

Публикаций - 9, упоминаний - 13

Safran и организации, системы, технологии, персоны:

Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 8
Safran - Sagem - Sagemcom - Sagem Communication - Communication Haut Debit - Communication Mobile 31 2
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 64 1
Smartec 168 1
Gogo Business Aviation - Aircell 11 1
Thales Group 143 1
Safran - Snecma - Société Nationale d'Étude et de Construction de Moteurs d’Avions - Национальное общество по разработке и конструированию авиационных моторов 42 4
Airbus Group - Airbus Industries 249 4
Safran - Snecma - PowerJet - ПауэрДжет 6 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 2
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 48 2
РАН Факел ОКБ - Двигательная Лаборатория Российской Академии Наук 10 1
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
Гидромаш 3 1
Safran - Sagem Avionics 2 1
Safran - Techspace Aero 4 1
КД авиа - Калининградавиа - авиакомпания 2 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Bugatti 17 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 1
Boeing 1031 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Промтех ГК - Аэрокосмические системы ОКБ 10 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Deutsche Lufthansa Technik AG - Lufthansa Engineering - LHT - Люфтганза Техник АГ 11 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1057 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 2
Композит - композитный материал - композиционный материал 395 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 1
Социальная карта - Social card 252 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 385 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 267 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 3
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 2
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 2
Safran - Sagem Monetel 2 1
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 1
Dassault Aviation - Falcon 2 1
Airbus Military - Airbus A400M Atlas - четырёхмоторный турбовинтовой военно-транспортный самолёт производства 8 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
Франция - Французская Республика 8177 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
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Китай - Цзянсу - Сучжоу 31 2
Франция - Тулуза 78 1
Франция - Нормандия - Гавр 2 1
Канада 5082 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Америка - Американский регион 2206 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 135 1
Канада - Монреаль 71 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 1
Китай - Шанхай 833 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
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