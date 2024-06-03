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Safran Sagem Sagemcom Sagem Communication Communication Haut Debit Communication Mobile

Safran - Sagem - Sagemcom - Sagem Communication - Communication Haut Debit - Communication Mobile

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.06.2024 Хакеры превратили в «кирпичи» 600 тыс. модемов интернет-провайдера. Зачем это было сделано, загадка 1
20.10.2016 «Акадо Телеком» представит абонентам 2-диапазонные маршрутизаторы 1
26.06.2014 «Акадо» внедряет DOCSIS3.0 в Беларуси 1
23.06.2014 Мультимедийный дом на базе спутниковых ресиверов Skyter 1
27.05.2014 «Акадо Телеком» предложил услугу телефонии пользователям высокоскоростного оборудования 2
21.05.2014 «Акадо Телеком» тестирует новое высокоскоростное оборудование 1
28.04.2014 «Акадо Телеком» закупит Wi-Fi маршрутизаторы у Sagemcom 2
16.05.2013 «Обит» начал подключать абонентов к «НТВ-Плюс» через IP-сеть 1
29.01.2013 Inline Technologies представила новую версию IP-факс-сервера XMediusFAX от Sagemcom 1
19.07.2012 «НТВ плюс» начинает замену цифровых ресиверов 1
17.04.2012 «Роснано» и Sequoia Capital инвестируют в разработчика оборудования для беспроводных сетей нового поколения 1
12.03.2012 В Перми началось тестирование интеллектуальной системы учета электроэнергии 1
25.10.2011 «Ростелеком» и Sagemcom подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разработки и производства мультимедийного оборудования 2
24.08.2011 Количество пользователей IPTV-услуг «Башинформсвязи» превысило 50 тыс. абонентов 1
29.06.2011 «СитиКом» запустил проект «IPTV НТВ-Плюс» на базе технологической платформы CTI 1
10.05.2011 10 мая в Москве открылась международная выставка «Связь-Экспокомм-2011» 1
26.04.2011 Inline Technologies привезла в Россию ПО факс-сервера XMediusFax от Sagemcom 1
03.10.2008 Поставщики мобильников: еще один умер 1
25.01.2008 The Gores Group приобрела долю в Sagem Communications за €383 млн 1
12.11.2007 Orange и Sagem будут разрабатывать экологичную электронику 1
05.09.2007 Sagem выпустил тонкий бюджетный телефон 1
09.08.2007 Ingenico и Sagem Securite создадут лидера сферы электронных платежей 1
07.06.2007 "Сухой" SuperJet-100: французский вклад 1
06.06.2007 Porsche и Hummer представили свои мобильники 1
05.04.2007 Sagem будет делать телефоны для Vodafone 1
14.06.2006 Sagem Communication приобрела Interstar Technologies 1
28.04.2006 Президентская программа по-французски: спутниковое мобильное ТВ 1
28.04.2006 Президентская программа по-французски: спутниковое мобильное ТВ 1
16.02.2006 Sagem приобрела лицензию на мобильную платформу Ericsson U275 1
16.02.2006 3GSM: Sagem будет разрабатывать телефоны с поддержкой DVB-H 1

Публикаций - 31, упоминаний - 34

Safran и организации, системы, технологии, персоны:

Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 9
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 3
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 64 3
Ростелеком 10948 2
Cisco Systems 5372 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Philips 2099 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 2
Netgear 253 2
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 212 2
Sigma Designs 18 1
ИнформИнвестГрупп - ДАТАТЕЛ 11 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Промсвязь УЗ - Промсвязь Уфимский завод 20 1
Humax Electronics 13 1
Midtronics 9 1
Verimatrix 14 1
СитиКом 3 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
Broadcom - VMware 2610 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
МегаФон 10742 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Vodafone Group 1412 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Honeywell 309 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 1
Lenovo Motorola 3566 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 93 1
Yahoo! 3726 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 145 1
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 1
Dassault Systemes 235 1
ОБИТ 127 1
Safran - Safran Landing Systems - Messier-Bugatti-Dowty 9 2
Safran - Snecma - Société Nationale d'Étude et de Construction de Moteurs d’Avions - Национальное общество по разработке и конструированию авиационных моторов 42 2
Safran - Snecma - PowerJet - ПауэрДжет 6 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 2
Safran - Sagem Avionics 2 1
TGG - The Gores Group - Gores Technology Partners 19 1
DAG Ventures 7 1
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
BMW Group 482 1
Boeing 1031 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
Bright Capital 14 1
Sequoia Capital 115 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 1
Deutsche Lufthansa Technik AG - Lufthansa Engineering - LHT - Люфтганза Техник АГ 11 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Промтех ГК - Аэрокосмические системы ОКБ 10 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 1
РАН Факел ОКБ - Двигательная Лаборатория Российской Академии Наук 10 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 1
Windstream 2 1
КД авиа - Калининградавиа - авиакомпания 2 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 48 1
Safran - Techspace Aero 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 8
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 7
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 6
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 5
DLNA - Digital Living Network Alliance 470 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 4
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 4
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 136 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 4
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 428 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 3
IPv4 - Internet Protocol version 4 275 3
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 417 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 3
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 3
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
OFDM - OFDMA - Orthogonal frequency-division multiplexing - Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов 164 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 2
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 2
Nokia Alcatel-Lucent Unlimited Mobile TV 4 3
Safran - Sagem Monetel 2 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Microsoft Office 4170 1
Microsoft Windows 16882 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 1
Bash - Bourne Again SHell - Unix shell 108 1
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 214 1
Citrix XenServer 94 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 138 1
Microsoft Office 2010 157 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 1
Advent International - IDEMIA - Safran MorphoWave 2 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 1
Safran - Sagem myX 17 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 1
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
Ericsson Mobile Platforms 19 1
Dieben Marja - Дьебен Мария 1 1
Щеголев Игорь 699 1
Зайцев Михаил 345 1
Провоторов Александр 158 1
Лобанов Виталий 2 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Колпачев Георгий 13 1
Медриш Михаил 15 1
Калист Павел 2 1
Тропко Владислав 1 1
Скрябин Олег 3 1
Франция - Французская Республика 8177 13
Россия - РФ - Российская федерация 166168 11
Европа 24964 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 2
Франция - Нормандия - Гавр 2 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Европа Восточная 3138 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Бельгия - Королевство 1192 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Китай - Тайвань 4245 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Украина 7928 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Беларусь - Минск 706 1
Швейцария - Женева 332 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 1
Канада - Монреаль 71 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 135 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 226 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 235 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Аренда 2687 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 1
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
Reddit 398 1
BleepingComputer - Издание 458 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Gartner - Гартнер 3658 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Связь-Экспокомм 276 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

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