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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Citrix XenServer
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Публикаций - 86, упоминаний - 151
Citrix XenServer упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Linux Foundation 157 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Богомолов Алексей 10 1
|Ключников Михаил 18 1
|Серебрянников Дмитрий 5 1
|Бутерин Виталий 20 1
|Бадаев Алексей 12 1
|Морев Александр 1 1
|Степанов Антон 56 1
|Wikipedia - Википедия 277 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764576, в очереди разбора - 668263.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764576, в очереди разбора - 668263.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru