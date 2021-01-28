Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Citrix XenServer


28.01.2021 Synology представила новые RackStation и жесткие диски HAT5300 1
29.06.2020 Что такое виртуализация XEN, особенности, сравнение с другими гипервизорами 1
09.04.2020 Виртуализация Hyper-V: что это такое, цены, сравнение. Подробный обзор 1
19.12.2019 Positive Technologies обнаружила уязвимость в ПО Citrix, позволяющая проникнуть в сети 80 тысяч компаний 1
04.04.2019 Обновление Acronis Backup 12.5 получило улучшенную киберзащиту 1
15.06.2018 «Ростелеком» в четыре раза сбил цену в пятимиллиардной закупке СХД 1
01.03.2018 AMD сообщила о готовности AMD MxGPU для Citrix XenServer 7.4 1
01.02.2018 ДИТ закупает российское ПО. За бортом остались Dr.Web, «Альт Линукс», Postgres, InfoWatch и «Байкал» 2
24.01.2018 «Рэйдикс» представила управляющее ПО для российской аппаратной платформы «Эльбрус-8С» 1
31.05.2017 Вышла новая версия Acronis Backup для защиты инфраструктур любого размера 1
11.04.2017 QNAP представила корпоративные хранилища TES-x85U с опцией выбора операционной системы 1
28.03.2017 Платформа Сitrix XenServer 7.x получила сертификат ФСТЭК России 4
20.03.2017 QSAN анонсировала запуск линейки СХД XCubeSAN XS3200 для СМБ и корпораций 1
09.03.2017 «Рэйдикс» внедрила СХД в медицинском центре «ХХI век» 1
08.07.2016 Softline виртуализировала рабочие места сотрудников института «Ленгипронефтехим» 1
23.06.2016 Citrix XenDesktop получил сертификат ФСТЭК России 1
14.06.2016 «Дочка» «Ростеха» закупает российские серверы у «внучки» «Ростелекома» 1
14.03.2016 «Почта России» сэкономила на компьютерах 2,6 миллиарда 1
22.09.2015 Qnap начала поставки сетевых хранилищ TVS-x63 на платформе AMD для СМБ 1
21.07.2015 Dell Compellent Live Volume 1
24.06.2015 Acronis выпустила решение для облачного и локального резервного копирования данных 1
23.04.2015 Citrix стала спонсором OpenStack Foundation 1
23.03.2015 «Лаборатория Касперского»: ИБ должна присутствовать среди расходов на виртуализацию 1
16.03.2015 Fujitsu представила новую стоечную рабочую станцию Celsius C740 1
11.02.2015 Citrix представит новейшие технологические решения на конференции «ИТ-стратегия 2015» 1
25.07.2014 СМБ-компании заинтересованы в приобретении единого продукта для управления резервным копированием и восстановления данных 1
25.02.2014 Новые решения Acronis на базе технологии AnyData защитят данные в виртуальных, облачных и физических средах 1
12.02.2014 Новое решение Depo Computers для проектирования 2D/3D-моделей поддерживает работу с мобильных устройств 1
22.10.2013 Citrix и Nvidia представили совместное решение по виртуализации графических процессоров 2
08.10.2013 Dell представила в России три новые модели рабочих станций Precision для проектировщиков 1
26.06.2013 Acronis расширяет возможности восстановления данных и приложений в виртуальных и физических средах 1
28.05.2013 Synology представила новый 8-дисковый NAS-сервер для СМБ 1
23.05.2013 Nvidia GRID обеспечивает полноценную графику на виртуализированных рабочих местах для пользователей XenDesktop 7 1
17.05.2013 Synology выпустила новый 5-дисковый NAS-сервер для СМБ 1
29.01.2013 Inline Technologies представила новую версию IP-факс-сервера XMediusFAX от Sagemcom 1
03.12.2012 Вендоры и разработчики: партнерство во имя мира 1
09.11.2012 Synology начала выпуск NAS-серверов RackStation RS3413xs+ 1
06.11.2012 Synology предлагает СМБ-компаниям 2-портовый NAS-сервер для гибкого расширения СХД 1
11.10.2012 «Ракета» представила DaaS-сервис на базе ПО Citrix 1
03.04.2012 Positive Research обнаружил множественные уязвимости в Citrix XenServer 5

Публикаций - 86, упоминаний - 151

Citrix XenServer упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11110 15
Acronis - Акронис 364 4
VMware 1829 3
Red Hat 666 3
Citrix Systems 571 3
Raidix - Рэйдикс 129 2
Lenovo EMC - Iomega 45 2
Nvidia Corp 2028 2
SUSE 167 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 2
CAN - СиЭйЭн 3 1
Булат НИЦ 8 1
Delta Solutions - Дельта солюшнс 14 1
AMD - Advanced Micro Devices 1676 1
Jolla - Sailfish Holding 58 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
Samsung Electronics 5686 1
NetApp 485 1
SAS Institute 596 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
Универсальные технологии 4 1
Check Point Software Technologies 447 1
Apple Inc - Эппл Рус 7713 1
IBS Platformix - ИБС Платформикс 82 1
Dell EMC 2411 1
ALT Linux - Альт Линукс 138 1
Hitachi 474 1
Cisco Systems 2044 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
Huawei 2731 1
IBM 3546 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 1
Крок 1221 1
Элвис-Плюс 69 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Правительство РФ 2206 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
МФЦ Мои документы Москвы 6 1
Linux Foundation 157 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 5
OpenStack 347 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 3
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 3
Thin Provisioning - технология виртуализации систем хранения данных (СХД) 21 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 2
OVZ - OpenVZ - Виртуализация на уровне операционной системы 26 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 384 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 285 1
Flash 476 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
SR-IOV - Single-Root Input-Output Virtualization - виртуализация ввода-вывода с единым корнем - технология виртуализации устройств 13 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 9 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 266 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 213 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 397 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1213 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 63 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 1
Отказоустойчивость - свойство технической системы 11 1
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 148 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 38 1
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 192 1
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 146 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 12
Microsoft Windows 10 6652 8
Linux OS 4265 7
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 300 5
Nvidia GeForce GTX 2071 5
Microsoft Windows 853 4
Acronis Backup 28 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 4
Apple iOS 5742 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu 547 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Citrix NetScaler Gateway 31 2
Linux - Debian GNU 273 2
Citrix XenApp 84 2
Raidix ERA Engine - СХД 18 2
Microsoft Office 365 769 2
Microsoft Windows 7 1662 2
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 66 2
Linux RHEV - Red Hat Enterprise Virtualization 20 2
Microsoft Windows Server 2019 14 2
HP-UX - Hewlett Packard Unix 53 2
VMware vSphere 281 2
Google Android 10751 2
VMware View 42 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 2
Nvidia GRID vGPU 37 1
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 32 1
Microsoft Windows Server 2012 147 1
AMD MxGPU - GPU Virtualization Solution 3 1
Microsoft Excel 436 1
Java - Язык программирования 1178 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 84 1
Oracle VM VirtualBox 94 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
HPE ProLiant - Серия серверов 100 1
Microsoft Windows Server 2016 42 1
Synology RackStation RS - серия СХД 28 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 102 1
Citrix XenDesktop 84 1
VMware vVols - VMware vSphere Virtual Volumes 14 1
Смирнов Алексей 142 1
Богомолов Алексей 10 1
Ключников Михаил 18 1
Серебрянников Дмитрий 5 1
Бутерин Виталий 20 1
Бадаев Алексей 12 1
Морев Александр 1 1
Степанов Антон 56 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 4
Европа 3766 3
Германия - Федеративная Республика 3648 3
Казахстан - Республика 2637 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 2
Нидерланды 976 2
Китай - Тайвань 593 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 1
Швеция - Королевство 756 1
Великобритания - Кембридж 71 1
Болгария - Республика 306 1
Индонезия - Республика 385 1
Австралия - Австралийский Союз 1127 1
Польша - Республика 831 1
Ирландия - Республика 364 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Япония 2792 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
non-GAAP earnings measures - не-GAAP - необщепринятые показатели прибыли 38 1
Wikipedia - Википедия 277 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
Gartner 2193 1
Gartner Peer Insights 4 1
G2 Crowd: Grid Report for Server Backup 1 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764576, в очереди разбора - 668263.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще